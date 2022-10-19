Вдень 19 жовтня у Києві знову чути вибухи. Також повідомляється про повторні вибухи, які було чути на Троєщині та Борщагівці.

Про це повідомляють телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає, втім, по всій території України, окрім Криму, оголошено повітряну тривогу.

Попередньо, у столиці працює ППО.

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