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У Києві знову чути вибухи
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Вдень 19 жовтня у Києві знову чути вибухи. Також повідомляється про повторні вибухи, які було чути на Троєщині та Борщагівці.
Про це повідомляють телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.
Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає, втім, по всій території України, окрім Криму, оголошено повітряну тривогу.
Попередньо, у столиці працює ППО.
Топ коментарі
+22 Власов Сергей b3083465
показати весь коментар19.10.2022 14:25
+10 Алекс Мышкевич
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+9 Марина Кравець
показати весь коментар19.10.2022 14:35
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Будь ласка, зачекайте...
доречі кішка чує - якщо вуха притискає - значить щось летить, а якщо під диван ховається - то алярма..
@chernobaiev
на Грушевського перед кабміном працює щонайменше 50 робітників і кілька одиниць техніки - облаштовують оборону Києва, міняють стару бруківку на нову, гладеньку та склизьку, щоб танки до кабміну та зради не прорвались 👿
Але можеш пояснити як твій висер зараз може допомогти перемогти?
***** ж не дурне, щоб запускати ЯЗ з засрашкі, у нього для цього є «партньор».
Є більш реальні варіанти: спарені 2-4 кулемети тіпу КПВТ на турелі в кузові тойоти хайлюкс чи міцубісі L200.
Дешево, ефективно, мобільно. Можна оснастити тероборону у передмістях - Бровари, Вишгород, Ірпінь, Вишневе, Боярка, Глеваха...
Взять один шахид и тупо скопировать.