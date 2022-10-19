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У Києві знову чути вибухи

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

київ

Вдень 19 жовтня у Києві знову чути вибухи. Також повідомляється про повторні вибухи, які було чути на Троєщині та Борщагівці.

Про це повідомляють телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає, втім, по всій території України, окрім Криму, оголошено повітряну тривогу.

Попередньо, у столиці працює ППО.

Також читайте: Внаслідок російських обстрілів Києва загинули троє співробітників одного з об’єктів критичної інфраструктури, - Кличко

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+22
Ігор

@chernobaiev

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19.10.2022 14:25
+10
продаю військову тайну:

на Грушевського перед кабміном працює щонайменше 50 робітників і кілька одиниць техніки - облаштовують оборону Києва, міняють стару бруківку на нову, гладеньку та склизьку, щоб танки до кабміну та зради не прорвались 👿
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19.10.2022 14:34
+9
та ні..схоже було за напрямком Борисполю..начебто ППО збили...хоча хз

доречі кішка чує - якщо вуха притискає - значить щось летить, а якщо під диван ховається - то алярма..
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19.10.2022 14:35
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Дарниця теж чує..нехило так..
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19.10.2022 14:24 Відповісти
не оставляют попыток до шестой долететь.
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19.10.2022 14:28 Відповісти
та ні..схоже було за напрямком Борисполю..начебто ППО збили...хоча хз

доречі кішка чує - якщо вуха притискає - значить щось летить, а якщо під диван ховається - то алярма..
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19.10.2022 14:35 Відповісти
один повітряний підрив був десь над шостою, а хвилин через десять у тій стороні щось так долетіло до поверхні, судячі по звуку вибуху.
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19.10.2022 14:38 Відповісти
моєму коту пофіг усі прильоти - спить собі, шотландський пофігіст.
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19.10.2022 14:41 Відповісти
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19.10.2022 14:51 Відповісти
Крутий шотландський хлопець.
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19.10.2022 16:29 Відповісти
Ігор

@chernobaiev

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19.10.2022 14:25 Відповісти
продаю військову тайну:

на Грушевського перед кабміном працює щонайменше 50 робітників і кілька одиниць техніки - облаштовують оборону Києва, міняють стару бруківку на нову, гладеньку та склизьку, щоб танки до кабміну та зради не прорвались 👿
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19.10.2022 14:34 Відповісти
не тільки..що по всій Україні почали..в новинах було
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19.10.2022 14:36 Відповісти
Кінець року, розпил
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19.10.2022 14:40 Відповісти
На моїй вулиці теж вчора новий асфальт поклали, хоч як на мене, то потреби в цьому не було ще точно кілька років. Уявляю як мафія чекає кінця війни і золотого дощу із Заходу на відновлення України.
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19.10.2022 14:59 Відповісти
Вот у кого-то уже восьмой месяц зуб ноет.. А какой вообще был бюджет, какой процент от ВВП пошел на ремонт дорог? Если это 2-3% (ремонт дорог и мостов страны), то это нормально для всех стран, в чём вопрос? А часть остальных средств можно направить на оборону.
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19.10.2022 14:43 Відповісти
так було, він не готувався до війни, це правда!

Але можеш пояснити як твій висер зараз може допомогти перемогти?
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19.10.2022 15:12 Відповісти
Нужно взять воздушный щар, в люльку поместить бочку с отработанным ядерным топливом, начинить взрывчаткой, также поместить туда манекен в ватнике и шапке ушанке шоб не сбили и при попутном ветре отправить в сторону масквы. И взорвать радиоуправляем. Или зебилу с елдаком такой трюк не по зубам?
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19.10.2022 14:25 Відповісти
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19.10.2022 14:39 Відповісти
Чутно сильно, це жах. Ці руські покидьки ні дня не дають спокою Києву та всій Україні. Коли ж ви всі передохните
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19.10.2022 14:26 Відповісти
Вам аж из Германии слышно?
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19.10.2022 14:38 Відповісти
Очевидно, что намного лучше чем Вам из ВБ.
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19.10.2022 14:42 Відповісти
"Етнічне визначення руський у розумінні «український» безперервно зберігалося протягом багатьох століть. Русинами називали себе українці у Великому князівстві Литовському, а у львівських міських книгах від 1599 р. навіть використовується термін «руська нація» (Natio Ruthenica). Тогочасні джерела переконливо засвідчують, що населення України та Білорусі чітко відокремлювало себе від московитів - предків ******** росіян".
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19.10.2022 14:38 Відповісти
Києву? Ти краще Харків, чи Миколаїв, чи Запоріжжя згадай - Київ вже кілька місяців вибухів не чув. А зараз це передбачувано - раптом зима станеться, і - ага
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19.10.2022 16:17 Відповісти
"кілька місяців вибухів не чув." Київ? Но то такое.
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15.11.2022 15:25 Відповісти
Чув постріли на Святошино з вогнепальної зброї, як їх намагалися збити. Вибухів поки не чув
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19.10.2022 14:30 Відповісти
Не звертайте увахи - це тоха гєращенко з двостволки хєрачить.
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19.10.2022 14:49 Відповісти
Атататата)
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19.10.2022 14:56 Відповісти
Пишуть зараз з білорусі вилетіли мопеди
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19.10.2022 14:34 Відповісти
Мопеди - це ще не саме страшне, що на нас прилетить з біласрусії.

***** ж не дурне, щоб запускати ЯЗ з засрашкі, у нього для цього є «партньор».
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19.10.2022 16:34 Відповісти
Иван Яковина на Радио НВ предлагает ставить сети на пути Дронов...,мысль интересная,но вряд ли те мопеды запутаются в рыбацких сетях...
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19.10.2022 14:46 Відповісти
та да, ще ятері добре допомогають - туди влітає, а назад вже не може.
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19.10.2022 14:52 Відповісти
Скільки кілометрів сітки треба, аби захистити по периметру стандартну ТЕЦ?
Є більш реальні варіанти: спарені 2-4 кулемети тіпу КПВТ на турелі в кузові тойоти хайлюкс чи міцубісі L200.
Дешево, ефективно, мобільно. Можна оснастити тероборону у передмістях - Бровари, Вишгород, Ірпінь, Вишневе, Боярка, Глеваха...
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19.10.2022 14:58 Відповісти
Це часом не той Яковіна з РБК (росс-бізнес-консалтінг) Україна?
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19.10.2022 15:28 Відповісти
Саме той. Але треба віддати йому належне - кілька годин без зупинки може триндіти, і досить весело. Дехто з наших так не вміють: бекають-мекають, "як би його так сказати", затинаються, а цей шпарить, як по писаному - талант не проп'єш
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19.10.2022 16:22 Відповісти
Если эти мопеды такие простые, то и Украина в силах сделать подобное.

Взять один шахид и тупо скопировать.
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19.10.2022 14:49 Відповісти
ну, это как радиолу скопировать.
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19.10.2022 14:53 Відповісти
еще и обозначить так, что бы не отличить было, типа сам себя обстреливают.
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19.10.2022 14:56 Відповісти
Можна також замовити в кетаї, рашистам же кліпають?
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19.10.2022 16:23 Відповісти
Так я не понял, мопеды сбивать нельзя атопутиннападэ? Все молча наблюдаем как рашисты сжигают наши города потому что кто то может не туда стрельнуть?
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19.10.2022 14:50 Відповісти
индульгенция выдана только тохе геращенко.
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19.10.2022 14:54 Відповісти
Не "ні туда", а не тим - а ну, якщо тактичною ядерною боєголовкою? Хоча схоже, що на херсонщині вони таки щось утнуть...
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19.10.2022 16:25 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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19.10.2022 14:53 Відповісти
Так, країну вони нам спаскудиди сильно. Може закінчитися ісконно па рускі - так нє доставайся же ти нікаму.
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19.10.2022 16:28 Відповісти
 
 