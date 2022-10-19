Днем 19 октября в Киеве снова слышны взрывы. Также сообщается о повторных взрывах, которые слышны на Троещине и Борщаговке.

Об этом сообщают телеграм-каналы, передает Цензор.НЕТ.

Официального подтверждения этой информации пока нет, впрочем, по всей территории Украины, кроме Крыма, объявлена воздушная тревога.

Предварительно в столице работает ПВО.

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