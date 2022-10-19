РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9534 посетителя онлайн
Новости Война
26 273 42

В Киеве снова слышны взрывы

київ

Днем 19 октября в Киеве снова слышны взрывы. Также сообщается о повторных взрывах, которые слышны на Троещине и Борщаговке.

Об этом сообщают телеграм-каналы, передает Цензор.НЕТ.

Официального подтверждения этой информации пока нет, впрочем, по всей территории Украины, кроме Крыма, объявлена воздушная тревога.

Предварительно в столице работает ПВО.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне демонтировали памятник жертвам Голодомора в оккупированном Мариуполе. ВИДЕО

взрыв (6728) Киев (25495)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+22
Ігор

@chernobaiev

показать весь комментарий
19.10.2022 14:25
+10
продаю військову тайну:

на Грушевського перед кабміном працює щонайменше 50 робітників і кілька одиниць техніки - облаштовують оборону Києва, міняють стару бруківку на нову, гладеньку та склизьку, щоб танки до кабміну та зради не прорвались 👿
показать весь комментарий
19.10.2022 14:34
+9
Нужно взять воздушный щар, в люльку поместить бочку с отработанным ядерным топливом, начинить взрывчаткой, также поместить туда манекен в ватнике и шапке ушанке шоб не сбили и при попутном ветре отправить в сторону масквы. И взорвать радиоуправляем. Или зебилу с елдаком такой трюк не по зубам?
показать весь комментарий
19.10.2022 14:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дарниця теж чує..нехило так..
показать весь комментарий
19.10.2022 14:24 Ответить
не оставляют попыток до шестой долететь.
показать весь комментарий
19.10.2022 14:28 Ответить
та ні..схоже було за напрямком Борисполю..начебто ППО збили...хоча хз

доречі кішка чує - якщо вуха притискає - значить щось летить, а якщо під диван ховається - то алярма..
показать весь комментарий
19.10.2022 14:35 Ответить
один повітряний підрив був десь над шостою, а хвилин через десять у тій стороні щось так долетіло до поверхні, судячі по звуку вибуху.
показать весь комментарий
19.10.2022 14:38 Ответить
моєму коту пофіг усі прильоти - спить собі, шотландський пофігіст.
показать весь комментарий
19.10.2022 14:41 Ответить
показать весь комментарий
19.10.2022 14:51 Ответить
Крутий шотландський хлопець.
показать весь комментарий
19.10.2022 16:29 Ответить
Ігор

@chernobaiev

показать весь комментарий
19.10.2022 14:25 Ответить
продаю військову тайну:

на Грушевського перед кабміном працює щонайменше 50 робітників і кілька одиниць техніки - облаштовують оборону Києва, міняють стару бруківку на нову, гладеньку та склизьку, щоб танки до кабміну та зради не прорвались 👿
показать весь комментарий
19.10.2022 14:34 Ответить
не тільки..що по всій Україні почали..в новинах було
показать весь комментарий
19.10.2022 14:36 Ответить
Кінець року, розпил
показать весь комментарий
19.10.2022 14:40 Ответить
На моїй вулиці теж вчора новий асфальт поклали, хоч як на мене, то потреби в цьому не було ще точно кілька років. Уявляю як мафія чекає кінця війни і золотого дощу із Заходу на відновлення України.
показать весь комментарий
19.10.2022 14:59 Ответить
Вот у кого-то уже восьмой месяц зуб ноет.. А какой вообще был бюджет, какой процент от ВВП пошел на ремонт дорог? Если это 2-3% (ремонт дорог и мостов страны), то это нормально для всех стран, в чём вопрос? А часть остальных средств можно направить на оборону.
показать весь комментарий
19.10.2022 14:43 Ответить
так було, він не готувався до війни, це правда!

Але можеш пояснити як твій висер зараз може допомогти перемогти?
показать весь комментарий
19.10.2022 15:12 Ответить
Нужно взять воздушный щар, в люльку поместить бочку с отработанным ядерным топливом, начинить взрывчаткой, также поместить туда манекен в ватнике и шапке ушанке шоб не сбили и при попутном ветре отправить в сторону масквы. И взорвать радиоуправляем. Или зебилу с елдаком такой трюк не по зубам?
показать весь комментарий
19.10.2022 14:25 Ответить
показать весь комментарий
19.10.2022 14:39 Ответить
Чутно сильно, це жах. Ці руські покидьки ні дня не дають спокою Києву та всій Україні. Коли ж ви всі передохните
показать весь комментарий
19.10.2022 14:26 Ответить
Вам аж из Германии слышно?
показать весь комментарий
19.10.2022 14:38 Ответить
Очевидно, что намного лучше чем Вам из ВБ.
показать весь комментарий
19.10.2022 14:42 Ответить
"Етнічне визначення руський у розумінні «український» безперервно зберігалося протягом багатьох століть. Русинами називали себе українці у https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%9B Великому князівстві Литовському , а у львівських міських книгах від https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1599 1599 р. навіть використовується термін «руська нація» (Natio Ruthenica). Тогочасні джерела переконливо засвідчують, що населення України та Білорусі чітко відокремлювало себе від https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%8F московитів - предків ******** росіян".
показать весь комментарий
19.10.2022 14:38 Ответить
Києву? Ти краще Харків, чи Миколаїв, чи Запоріжжя згадай - Київ вже кілька місяців вибухів не чув. А зараз це передбачувано - раптом зима станеться, і - ага
показать весь комментарий
19.10.2022 16:17 Ответить
"кілька місяців вибухів не чув." Київ? Но то такое.
показать весь комментарий
15.11.2022 15:25 Ответить
Чув постріли на Святошино з вогнепальної зброї, як їх намагалися збити. Вибухів поки не чув
показать весь комментарий
19.10.2022 14:30 Ответить
Не звертайте увахи - це тоха гєращенко з двостволки хєрачить.
показать весь комментарий
19.10.2022 14:49 Ответить
Атататата)
показать весь комментарий
19.10.2022 14:56 Ответить
Пишуть зараз з білорусі вилетіли мопеди
показать весь комментарий
19.10.2022 14:34 Ответить
Мопеди - це ще не саме страшне, що на нас прилетить з біласрусії.

***** ж не дурне, щоб запускати ЯЗ з засрашкі, у нього для цього є «партньор».
показать весь комментарий
19.10.2022 16:34 Ответить
Иван Яковина на Радио НВ предлагает ставить сети на пути Дронов...,мысль интересная,но вряд ли те мопеды запутаются в рыбацких сетях...
показать весь комментарий
19.10.2022 14:46 Ответить
та да, ще ятері добре допомогають - туди влітає, а назад вже не може.
показать весь комментарий
19.10.2022 14:52 Ответить
Скільки кілометрів сітки треба, аби захистити по периметру стандартну ТЕЦ?
Є більш реальні варіанти: спарені 2-4 кулемети тіпу КПВТ на турелі в кузові тойоти хайлюкс чи міцубісі L200.
Дешево, ефективно, мобільно. Можна оснастити тероборону у передмістях - Бровари, Вишгород, Ірпінь, Вишневе, Боярка, Глеваха...
показать весь комментарий
19.10.2022 14:58 Ответить
Це часом не той Яковіна з РБК (росс-бізнес-консалтінг) Україна?
показать весь комментарий
19.10.2022 15:28 Ответить
Саме той. Але треба віддати йому належне - кілька годин без зупинки може триндіти, і досить весело. Дехто з наших так не вміють: бекають-мекають, "як би його так сказати", затинаються, а цей шпарить, як по писаному - талант не проп'єш
показать весь комментарий
19.10.2022 16:22 Ответить
Если эти мопеды такие простые, то и Украина в силах сделать подобное.

Взять один шахид и тупо скопировать.
показать весь комментарий
19.10.2022 14:49 Ответить
ну, это как радиолу скопировать.
показать весь комментарий
19.10.2022 14:53 Ответить
еще и обозначить так, что бы не отличить было, типа сам себя обстреливают.
показать весь комментарий
19.10.2022 14:56 Ответить
Можна також замовити в кетаї, рашистам же кліпають?
показать весь комментарий
19.10.2022 16:23 Ответить
Так я не понял, мопеды сбивать нельзя атопутиннападэ? Все молча наблюдаем как рашисты сжигают наши города потому что кто то может не туда стрельнуть?
показать весь комментарий
19.10.2022 14:50 Ответить
индульгенция выдана только тохе геращенко.
показать весь комментарий
19.10.2022 14:54 Ответить
Не "ні туда", а не тим - а ну, якщо тактичною ядерною боєголовкою? Хоча схоже, що на херсонщині вони таки щось утнуть...
показать весь комментарий
19.10.2022 16:25 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
показать весь комментарий
19.10.2022 14:53 Ответить
Так, країну вони нам спаскудиди сильно. Може закінчитися ісконно па рускі - так нє доставайся же ти нікаму.
показать весь комментарий
19.10.2022 16:28 Ответить
 
 