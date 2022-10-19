В Киеве снова слышны взрывы
Днем 19 октября в Киеве снова слышны взрывы. Также сообщается о повторных взрывах, которые слышны на Троещине и Борщаговке.
Об этом сообщают телеграм-каналы, передает Цензор.НЕТ.
Официального подтверждения этой информации пока нет, впрочем, по всей территории Украины, кроме Крыма, объявлена воздушная тревога.
Предварительно в столице работает ПВО.
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+22 Власов Сергей #321358
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доречі кішка чує - якщо вуха притискає - значить щось летить, а якщо під диван ховається - то алярма..
@chernobaiev
на Грушевського перед кабміном працює щонайменше 50 робітників і кілька одиниць техніки - облаштовують оборону Києва, міняють стару бруківку на нову, гладеньку та склизьку, щоб танки до кабміну та зради не прорвались 👿
Але можеш пояснити як твій висер зараз може допомогти перемогти?
***** ж не дурне, щоб запускати ЯЗ з засрашкі, у нього для цього є «партньор».
Є більш реальні варіанти: спарені 2-4 кулемети тіпу КПВТ на турелі в кузові тойоти хайлюкс чи міцубісі L200.
Дешево, ефективно, мобільно. Можна оснастити тероборону у передмістях - Бровари, Вишгород, Ірпінь, Вишневе, Боярка, Глеваха...
Взять один шахид и тупо скопировать.