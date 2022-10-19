Враг нанес удары по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области, - ОВА (обновлено)

Телеграмм-каналы сообщают о взрывах в Бурштыне Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что якобы было попадание в объект энергетической инфраструктуры.

Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук не подтвердила, но и не опровергла эту информацию.

"Друзья, не паникуем, остаемся в укрытиях. Вся официальная информация впоследствии", - отметила она в телеграмм-канале.

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Позже Онищенко подтвердила ракетные удары по Ивано-Франковской области.

"Имеем попадание по Бурштынской ТЭС, в результате чего возник пожар", - отметила она.

По ее словам, жертв нет. На месте пожара работают спасатели.