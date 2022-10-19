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Новости Война
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Враг нанес удары по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области, - ОВА (обновлено)

ракета

Телеграмм-каналы сообщают о взрывах в Бурштыне Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что якобы было попадание в объект энергетической инфраструктуры.

Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук не подтвердила, но и не опровергла эту информацию.

"Друзья, не паникуем, остаемся в укрытиях. Вся официальная информация впоследствии", - отметила она в телеграмм-канале.

Также читайте: В Ивано-Франковской области 4 российские ракеты попали в Бурштынскую ТЭС. 1 ракету сбила ПВО, - ОВА

Позже Онищенко подтвердила ракетные удары по Ивано-Франковской области.

"Имеем попадание по Бурштынской ТЭС, в результате чего возник пожар", - отметила она.

По ее словам, жертв нет. На месте пожара работают спасатели.

взрыв (6728) Ивано-Франковская область (916)


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Топ комментарии
+14
"Привіт" русні від української ППО
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19.10.2022 14:49
+5
Бурштин это очень плохо((((
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19.10.2022 15:13
+2
в даній статті це не зовсім коректна картинка , скоріше навпаки
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19.10.2022 14:52
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"Привіт" русні від української ППО
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19.10.2022 14:49 Ответить
в даній статті це не зовсім коректна картинка , скоріше навпаки
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19.10.2022 14:52 Ответить
А коли вже в мацкві почуємо?
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19.10.2022 15:02 Ответить
після 36 сезону "Сватів" або грі членом на контрабасі.
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19.10.2022 16:15 Ответить
Бурштин это очень плохо((((
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19.10.2022 15:13 Ответить
Знову туди ж...
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19.10.2022 15:19 Ответить
Абмененсратар!!! НЕ "Янтарь", блд!!! НЕ ЯН-ТАРЬ! А БУРШТЫН! В этом Бурштыне в 1988-м Святкував цілий вср-аний совок 1000-річча Хрещення Русі!
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19.10.2022 16:22 Ответить
Там все Ахметовское все равно как пришло так и ушл. Бурштынская ТЭС является мощным источником выбросов вредных химических веществ в атмосферу. Выбросы из двух 250-метровых и одной 180-метровой труб разносят господствующие в этой местности западные и северо-западные ветры на расстоянии до 100 километров. В 2009 году зафиксировано выбросы 190,9 тыс. тонн вредных веществ - это конкретно 20,5 тыс. тонн твердых частиц, 159,9 тыс. тонн https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B4 сернистого ангидрида , 9,4 тыс. тонн https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B0 диоксида азота и 0,93 тыс. тонн https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0 моноксида углерода https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%88%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%AD%D0%A1#cite_note-4 [4] .

Твердые частицы от сжигания угля, которые не улавливаются газоочистным оборудованием, оседают в 30-километровом радиусе вокруг станции. Сернистый ангидрид вызывает https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C кислотные дожди . Сейчас выбросы сернистого ангидрида является серьёзнейшей проблемой и не соответствуют европейским нормам. Диоксид азота вызывает смог. Оксид углерода усиливает парниковый эффект.
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19.10.2022 17:50 Ответить
як вулкан, тільки той за годину 😏
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19.10.2022 18:08 Ответить
 
 