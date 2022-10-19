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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украинцы в рамках обязательной эвакуации получают 2200 гривен

верещук

В рамках обязательной эвакуации из Донецкой области украинцы получают финансовую поддержку от правительства

Об этом рассказала вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Люди, которые выезжают в рамках обязательной эвакуации из Донбасса, получают кэш-поддержку от правительства в сумме 2200 грн на человека, независимо от возраста и количества членов семьи. Эти деньги предоставляются сразу по прибытию. Также правительство гарантирует выплату помощи ВПЛ на проживание: ежемесячно 2 тыс. грн. для взрослых и 3 тыс. грн. для детей или лиц с инвалидностью. Присоединяются и международные гуманитарные организации со своими благотворительными программами помощи", - рассказала Верещук.

Она напомнила, что убежище эвакуированным из Донбасса обеспечивают опорные регионы, ожидающие переселенцев в течение нескольких месяцев.

В частности, Кировоградщина: она уже приняла более 30 тысяч ВПЛ. На очереди – Полтавщина. В этом регионе также развернуты места компактного проживания для переселенцев.

Читайте также: "Эвакуация" украинцев из оккупированного Херсона. ФОТОрепортаж

Автор: 

Кабмин (14025) эвакуация (2068) поддержка (676) Верещук Ирина (504)


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Топ комментарии
+24
2200? Дали б вже 2300 ,щоб люди нівчому собі невідмовляли.
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19.10.2022 17:32
+20
А можно, пожалуйста, озвучить ещё несколько вещей?
1. ЗП самой Верещук в месяц
2. Обосновать разницу между ЗП Верещук и суммой поддержки
3. Обозначить продуктовую корзину которую можно приобрести на данную сумму
4. Объяснить кто, мать вашу, такая эта самая Верещук, что её пихают где не попадя, и объяснить наконец народу почему эта дармоедка всё ещё получает свою зарплату в условиях военного положения!
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19.10.2022 17:35
+10
питання до мосiйчучки: це повний т.з. "борщовий набiр", чи тiльки половина?
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19.10.2022 17:40
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точно від уряду?саме з приватних заощаджень членів і членкинь урядовців?
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19.10.2022 17:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=7Ewmm1rVuL0 А ты не путай свою личную шесть с государственной!
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19.10.2022 17:36 Ответить
"Ну, если у них нет хлеба, пусть едят пирожные"(с)
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19.10.2022 17:48 Ответить
2200? Дали б вже 2300 ,щоб люди нівчому собі невідмовляли.
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19.10.2022 17:32 Ответить
А скільки вкраде клептоманка Верещучка?
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19.10.2022 17:33 Ответить
А можно, пожалуйста, озвучить ещё несколько вещей?
1. ЗП самой Верещук в месяц
2. Обосновать разницу между ЗП Верещук и суммой поддержки
3. Обозначить продуктовую корзину которую можно приобрести на данную сумму
4. Объяснить кто, мать вашу, такая эта самая Верещук, что её пихают где не попадя, и объяснить наконец народу почему эта дармоедка всё ещё получает свою зарплату в условиях военного положения!
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19.10.2022 17:35 Ответить
шавка медведчука...шо тут объяснять.
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19.10.2022 17:40 Ответить
Це дура, яка розміновувала Чонгар. "Чтобынашилюдинестрадали"...
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19.10.2022 18:05 Ответить
дэушка мычтала надувать шарики у шария...а тут буба подвернулся..
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19.10.2022 18:09 Ответить
Ну что же Вы нападаете на бедную женщину.У нее еще на содержании муж-омоновец.Отнеситесь с пониманием.
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19.10.2022 17:43 Ответить
ну так докинь каждому чтоб было 2250. Ёще можёшь Байдёну написать шоп добавил, Ёрмак страдаёт, да и Хёращёнок похудал как-то, скоро проклятую нёдобукву "йо-йо" забудёт, грамотёй.
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19.10.2022 21:13 Ответить
Тобто, утримання одного ********* (200 мільйонів гривень), вартує в декілька разів дорожче ніж ця виплата в рамках примусової евакуації, навіть якби евакуювали все населення України?
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19.10.2022 17:37 Ответить
Телемарофон стоит 2миллиарда 300 миллионов гривен
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19.10.2022 17:39 Ответить
Це я привів цифру з бюджету на 2022 рік.
Звичайно, в наступному році, будуть вилизувати сраку зеленському більш старанно.
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19.10.2022 17:47 Ответить
питання до мосiйчучки: це повний т.з. "борщовий набiр", чи тiльки половина?
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19.10.2022 17:40 Ответить
Ну для Мосійчучки це половина....вареника.
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19.10.2022 17:44 Ответить
Зєля, це на скільки пачок сигарет?
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19.10.2022 17:41 Ответить
Скоротити витрати на Верховну Раду
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19.10.2022 18:03 Ответить
там якщо скоротити утримання будівель, приміщень, автопарку, помічників, радників депутатів, апарату..прикрити столовки - то можна стльки вільних бюджетних коштів віднайти - що грошей на оте невнятну підтримку вистачить, а нормально протриматись людям...

а якщо ще скоротити депутатів за принципами й оцінками по КРІ - то шалена економія вийшла б..
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19.10.2022 19:18 Ответить
как раз хватит - купили сегодня мешок собачьего корма - 2200 грн
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19.10.2022 18:22 Ответить
багатые
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19.10.2022 19:12 Ответить
Потвора
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19.10.2022 19:01 Ответить
3500 рублей. Круто...
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19.10.2022 19:14 Ответить
У Ж А С, ЭТИ КОПЕЙКИ НАЗВАТЬ ДОПОМОГОЙ
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19.10.2022 19:18 Ответить
Нам допомагають мільярдами а цим бідовим людям копіики .
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19.10.2022 20:00 Ответить
Вся финансовая помощь которая поступает в Украину должна быть потрачена на вооружение.
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19.10.2022 20:47 Ответить
нет
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20.10.2022 01:40 Ответить
Падло брехливе, не 2200, а рівно 2000. 200 гривень крадете в кожного впл.
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19.10.2022 21:32 Ответить
Ну Пётр Алексеевич вообще щедрый был … аж 450 гривен платил первые 6 месяцев.
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19.10.2022 21:43 Ответить
***** собі. Може всім зебілам по 2300 і вони зникнуть куди небуть з владних коридорів, щоб не довелось підсрачниками розганяти. Ех, гуляти так гуляти - по 2350, нехай шикують.
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19.10.2022 23:18 Ответить
БРЕХНЯ!!!!!
Показывали очередь переселенцев на оккупированные, тк зимовать негде! Никто ничего не предоставил.
Верещук только призывать может. И по Херсону ее призывы совпадают с призывами рашки - выезжать в рашостан. Совпадение - не думаю.....
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20.10.2022 14:56 Ответить
 
 