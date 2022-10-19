Украинцы в рамках обязательной эвакуации получают 2200 гривен
В рамках обязательной эвакуации из Донецкой области украинцы получают финансовую поддержку от правительства
Об этом рассказала вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Люди, которые выезжают в рамках обязательной эвакуации из Донбасса, получают кэш-поддержку от правительства в сумме 2200 грн на человека, независимо от возраста и количества членов семьи. Эти деньги предоставляются сразу по прибытию. Также правительство гарантирует выплату помощи ВПЛ на проживание: ежемесячно 2 тыс. грн. для взрослых и 3 тыс. грн. для детей или лиц с инвалидностью. Присоединяются и международные гуманитарные организации со своими благотворительными программами помощи", - рассказала Верещук.
Она напомнила, что убежище эвакуированным из Донбасса обеспечивают опорные регионы, ожидающие переселенцев в течение нескольких месяцев.
В частности, Кировоградщина: она уже приняла более 30 тысяч ВПЛ. На очереди – Полтавщина. В этом регионе также развернуты места компактного проживания для переселенцев.
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1. ЗП самой Верещук в месяц
2. Обосновать разницу между ЗП Верещук и суммой поддержки
3. Обозначить продуктовую корзину которую можно приобрести на данную сумму
4. Объяснить кто, мать вашу, такая эта самая Верещук, что её пихают где не попадя, и объяснить наконец народу почему эта дармоедка всё ещё получает свою зарплату в условиях военного положения!
Звичайно, в наступному році, будуть вилизувати сраку зеленському більш старанно.
а якщо ще скоротити депутатів за принципами й оцінками по КРІ - то шалена економія вийшла б..
Показывали очередь переселенцев на оккупированные, тк зимовать негде! Никто ничего не предоставил.
Верещук только призывать может. И по Херсону ее призывы совпадают с призывами рашки - выезжать в рашостан. Совпадение - не думаю.....