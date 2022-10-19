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Українці у рамках обов’язкової евакуації отримують 2200 гривень

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

верещук

У рамках обов’язкової евакуації з Донецької області українці отримують фінансову підтримку від Уряду

Про це розповіла віце-прем'єр-міністр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє Цензор НЕТ із посиланням на Урядовий портал

"Люди, які виїжджають у рамках обов’язкової евакуації з Донеччини, отримують кеш-підтримку від Уряду в сумі 2200 грн на людину, незалежно від віку та кількості членів родини. Ці гроші надаються одразу по прибуттю. Також Уряд гарантує виплату допомоги ВПО на проживання: щомісяця 2 тис. грн для дорослих та 3 тис. грн для дітей чи осіб з інвалідністю. Долучаються й міжнародні гуманітарні організації зі своїми благодійними програмами допомоги", – розповіла Верещук.

Вона нагадала, що прихисток евакуйованим з Донеччини забезпечують опорні регіони, які чекають на переселенців протягом декількох місяців.

Зокрема, Кіровоградщина: вона вже прийняла понад 30 тисяч ВПО. На черзі – Полтавщина. У цьому регіоні також розгорнуті місця компактного проживання для переселенців.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+24
2200? Дали б вже 2300 ,щоб люди нівчому собі невідмовляли.
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19.10.2022 17:32
+20
А можно, пожалуйста, озвучить ещё несколько вещей?
1. ЗП самой Верещук в месяц
2. Обосновать разницу между ЗП Верещук и суммой поддержки
3. Обозначить продуктовую корзину которую можно приобрести на данную сумму
4. Объяснить кто, мать вашу, такая эта самая Верещук, что её пихают где не попадя, и объяснить наконец народу почему эта дармоедка всё ещё получает свою зарплату в условиях военного положения!
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19.10.2022 17:35
+10
питання до мосiйчучки: це повний т.з. "борщовий набiр", чи тiльки половина?
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19.10.2022 17:40
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точно від уряду?саме з приватних заощаджень членів і членкинь урядовців?
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19.10.2022 17:31 Відповісти
А ты не путай свою личную шесть с государственной!
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19.10.2022 17:36 Відповісти
"Ну, если у них нет хлеба, пусть едят пирожные"(с)
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19.10.2022 17:48 Відповісти
2200? Дали б вже 2300 ,щоб люди нівчому собі невідмовляли.
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19.10.2022 17:32 Відповісти
А скільки вкраде клептоманка Верещучка?
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19.10.2022 17:33 Відповісти
А можно, пожалуйста, озвучить ещё несколько вещей?
1. ЗП самой Верещук в месяц
2. Обосновать разницу между ЗП Верещук и суммой поддержки
3. Обозначить продуктовую корзину которую можно приобрести на данную сумму
4. Объяснить кто, мать вашу, такая эта самая Верещук, что её пихают где не попадя, и объяснить наконец народу почему эта дармоедка всё ещё получает свою зарплату в условиях военного положения!
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19.10.2022 17:35 Відповісти
шавка медведчука...шо тут объяснять.
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19.10.2022 17:40 Відповісти
Це дура, яка розміновувала Чонгар. "Чтобынашилюдинестрадали"...
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19.10.2022 18:05 Відповісти
дэушка мычтала надувать шарики у шария...а тут буба подвернулся..
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19.10.2022 18:09 Відповісти
Ну что же Вы нападаете на бедную женщину.У нее еще на содержании муж-омоновец.Отнеситесь с пониманием.
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19.10.2022 17:43 Відповісти
ну так докинь каждому чтоб было 2250. Ёще можёшь Байдёну написать шоп добавил, Ёрмак страдаёт, да и Хёращёнок похудал как-то, скоро проклятую нёдобукву "йо-йо" забудёт, грамотёй.
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19.10.2022 21:13 Відповісти
Тобто, утримання одного ********* (200 мільйонів гривень), вартує в декілька разів дорожче ніж ця виплата в рамках примусової евакуації, навіть якби евакуювали все населення України?
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19.10.2022 17:37 Відповісти
Телемарофон стоит 2миллиарда 300 миллионов гривен
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19.10.2022 17:39 Відповісти
Це я привів цифру з бюджету на 2022 рік.
Звичайно, в наступному році, будуть вилизувати сраку зеленському більш старанно.
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19.10.2022 17:47 Відповісти
питання до мосiйчучки: це повний т.з. "борщовий набiр", чи тiльки половина?
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19.10.2022 17:40 Відповісти
Ну для Мосійчучки це половина....вареника.
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19.10.2022 17:44 Відповісти
Зєля, це на скільки пачок сигарет?
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19.10.2022 17:41 Відповісти
Скоротити витрати на Верховну Раду
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19.10.2022 18:03 Відповісти
там якщо скоротити утримання будівель, приміщень, автопарку, помічників, радників депутатів, апарату..прикрити столовки - то можна стльки вільних бюджетних коштів віднайти - що грошей на оте невнятну підтримку вистачить, а нормально протриматись людям...

а якщо ще скоротити депутатів за принципами й оцінками по КРІ - то шалена економія вийшла б..
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19.10.2022 19:18 Відповісти
как раз хватит - купили сегодня мешок собачьего корма - 2200 грн
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19.10.2022 18:22 Відповісти
багатые
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19.10.2022 19:12 Відповісти
Потвора
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19.10.2022 19:01 Відповісти
3500 рублей. Круто...
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19.10.2022 19:14 Відповісти
У Ж А С, ЭТИ КОПЕЙКИ НАЗВАТЬ ДОПОМОГОЙ
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19.10.2022 19:18 Відповісти
Нам допомагають мільярдами а цим бідовим людям копіики .
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19.10.2022 20:00 Відповісти
Вся финансовая помощь которая поступает в Украину должна быть потрачена на вооружение.
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19.10.2022 20:47 Відповісти
нет
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20.10.2022 01:40 Відповісти
Падло брехливе, не 2200, а рівно 2000. 200 гривень крадете в кожного впл.
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19.10.2022 21:32 Відповісти
Ну Пётр Алексеевич вообще щедрый был … аж 450 гривен платил первые 6 месяцев.
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19.10.2022 21:43 Відповісти
***** собі. Може всім зебілам по 2300 і вони зникнуть куди небуть з владних коридорів, щоб не довелось підсрачниками розганяти. Ех, гуляти так гуляти - по 2350, нехай шикують.
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19.10.2022 23:18 Відповісти
БРЕХНЯ!!!!!
Показывали очередь переселенцев на оккупированные, тк зимовать негде! Никто ничего не предоставил.
Верещук только призывать может. И по Херсону ее призывы совпадают с призывами рашки - выезжать в рашостан. Совпадение - не думаю.....
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20.10.2022 14:56 Відповісти
 
 