Українці у рамках обов’язкової евакуації отримують 2200 гривень
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У рамках обов’язкової евакуації з Донецької області українці отримують фінансову підтримку від Уряду
Про це розповіла віце-прем'єр-міністр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє Цензор НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
"Люди, які виїжджають у рамках обов’язкової евакуації з Донеччини, отримують кеш-підтримку від Уряду в сумі 2200 грн на людину, незалежно від віку та кількості членів родини. Ці гроші надаються одразу по прибуттю. Також Уряд гарантує виплату допомоги ВПО на проживання: щомісяця 2 тис. грн для дорослих та 3 тис. грн для дітей чи осіб з інвалідністю. Долучаються й міжнародні гуманітарні організації зі своїми благодійними програмами допомоги", – розповіла Верещук.
Вона нагадала, що прихисток евакуйованим з Донеччини забезпечують опорні регіони, які чекають на переселенців протягом декількох місяців.
Зокрема, Кіровоградщина: вона вже прийняла понад 30 тисяч ВПО. На черзі – Полтавщина. У цьому регіоні також розгорнуті місця компактного проживання для переселенців.
Будь ласка, зачекайте...
1. ЗП самой Верещук в месяц
2. Обосновать разницу между ЗП Верещук и суммой поддержки
3. Обозначить продуктовую корзину которую можно приобрести на данную сумму
4. Объяснить кто, мать вашу, такая эта самая Верещук, что её пихают где не попадя, и объяснить наконец народу почему эта дармоедка всё ещё получает свою зарплату в условиях военного положения!
Звичайно, в наступному році, будуть вилизувати сраку зеленському більш старанно.
а якщо ще скоротити депутатів за принципами й оцінками по КРІ - то шалена економія вийшла б..
Показывали очередь переселенцев на оккупированные, тк зимовать негде! Никто ничего не предоставил.
Верещук только призывать может. И по Херсону ее призывы совпадают с призывами рашки - выезжать в рашостан. Совпадение - не думаю.....