"Эвакуация" украинцев из оккупированного Херсона. ФОТОрепортаж

Во временно оккупированном Херсоне так называемая "власть" объявила "эвакуацию" гражданского населения.

Фото "эвакуации" обнародовал первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский, информирует Цензор.НЕТ.

"Так выглядит эвакуация. Как видим, людей не очень много и не думаю, что они понимают куда и на сколько они едут", - прокомментировал он.

Напомним, ранее государственный предатель Сальдо объявил о "бесплатном перемещении" гражданского населения с правого берега Херсона.

В то же время в ОК "Південь" заявили, что оккупанты в Херсонской области объявили о вывозе детей из области, рассчитывая на то, что за ними поедут родители. Таким образом, россияне хотят создать пропагандистскую картинку того, что украинцы якобы боятся Вооруженных Сил Украины.

Захватчики закрыли въезд в оккупированный Херсон для гражданских на 7 дней.

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