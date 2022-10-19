"Эвакуация" украинцев из оккупированного Херсона. ФОТОрепортаж
Во временно оккупированном Херсоне так называемая "власть" объявила "эвакуацию" гражданского населения.
Фото "эвакуации" обнародовал первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский, информирует Цензор.НЕТ.
"Так выглядит эвакуация. Как видим, людей не очень много и не думаю, что они понимают куда и на сколько они едут", - прокомментировал он.
Напомним, ранее государственный предатель Сальдо объявил о "бесплатном перемещении" гражданского населения с правого берега Херсона.
В то же время в ОК "Південь" заявили, что оккупанты в Херсонской области объявили о вывозе детей из области, рассчитывая на то, что за ними поедут родители. Таким образом, россияне хотят создать пропагандистскую картинку того, что украинцы якобы боятся Вооруженных Сил Украины.
Захватчики закрыли въезд в оккупированный Херсон для гражданских на 7 дней.
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ВМЕСТО ЦИРКА
ну там например - я знаю что значит жить под такими обстрелами когда над головой арта летает, самолеты, вертушки минометные осклки в стены и окна влетают а ты под диваном беременная старшую дочку собой закрываешь.
попробуй так недельку. потом расскажешь - если есть шанс спастись только через Рашу - валить как только можно или попробовать выжить под диваном?
перед тем как ответить полюбуйся на фото Попасной
дикари блин.
буду писать и говорить что хочу.
а вам хочу заметить: рот затыкают только тогда когда аргументов нет. ответить нечего - начинают вспоминать мой пол, посылать на кухню, тупо затыкать рот, обвинять в агрессии или прочую муйню нести
дикари блин. какая в сраке вам европа?
вам а тайгу надо, к оркам.
не всех придурков война убила...лучше б вы остались в попасной...навсегда.
этот мой коммент банят чтобы что?
что-то изменится?
грады перестанут на головы сыпаться?
куда людям деваться? на неоккупированну. часть Украины выехать сейчас невозможно.
не верю, что все 27 лизнувших ваш высер - тролли.
все печально. Украинцы как были дебилами, которые голосвали за Зелю, так в большинстве своем дебилами и остались - без эмпатии, без мозгов...
и я кстати с ней согласна - там где линия фронта - там ад, гражданскому населению там делать нечего. мирняку не позавидуешь, выбор такой себе -умереть или скитаться по чужбине с мизерными шансами вернуться в родной дом...
тут интересно другое - то что москали понимают. им сейчас начнется жопа.
и она таки да - начнется. Только вот вряд ли получится взять Херсон, не взяв Мелитополь.
Именно Мелитополь сейчас - логистический ключ к югу Украины, а заодно и к Донбассу.
иначе когда наши возьмут Херсон - кацапы просто с левого берега будут город расхерачивать градами и все.
После Херсона остается сделать удар на Запорожье, например на Мелитополь - и все, на юге цель - сухопутній коридор к Крыму - обрушена.....
и я кстати с ней согласна - там где линия фронта - там ад, гражданскому населению там делать нечего. мирняку не позавидуешь, выбор такой себе -умереть или скитаться по чужбине с мизерными шансами вернуться в родной дом...
тут интересно другое - то что москали понимают. им сейчас начнется жопа.
и она таки да - начнется. Только вот вряд ли получится взять Херсон, не взяв Мелитополь.
Именно Мелитополь сейчас - логистический ключ к югу Украины, а заодно и к Донбассу.
иначе когда наши возьмут Херсон - кацапы просто с левого берега будут город расхерачивать градами и все.
посмотри на руины Северодонецка или Мариуполя и скажи - мудро там было оставаться или тупо.
по-моему - тупо.
а бегут оттуда не куда хочешь - а куда можно.
и на территорию Украины с оккупированных территорий сейчас реально бежать только через Россию и третьи страны.
В Васильевке вроде есть КПП через который в теории выпускают в Украину. Но там уже несколько тысяч человек живет под открытым небом с месяц и умирают потихоньку - никуда их кацапы не выпускают.
вы или дебилы, кто обсирает этих несчастных людей, или ольгинцы.
чтоб тебе недельку пожить на передовой между двух армий.
тебе и твоей семье - всей сразу - детям. матери, всем.
может потом что-то типа совести шевельнется. если она вообще есть. в чем я лично сомневаюсь/ мразина.
сколько тебе годиков, Игореша? 15 или 65? неплохо сейчас в Германии? я кстати там была весной. Но вернулась, в отличие от тебя, подонка который прячется от призыва и поносит тех кто остался.
гори в аду вместе с твоей мамкой которая такого как ты мразину высрала.
ну так ты должен знать в таком случае, что за ад происходит на линии фронта и как мало людей выживает в этом аду - не говорю про военных - мирных имею в виду.
так вот, если бы ты реально воевал, то имел бы сочувствие к мирняку который ни в чем не виноват и хочет тупо выжить. и знал бы что из оккупации бежать им реально только в одну сторону - через Кацапстан
если же ты и правда воевал но все же считаешь что мирянку лучше дохнуть под обстрелами - то ты подонок и война тебя не исправила.
надеюсь, что ты не наш раненый и просто дебил или ольгинец. иначе совсем грустно что среди наших воинов есть такие подонки как ты, кто так бесчеловечно относятся к мирняку.
твои дебильные высеры что я ватница или кацапка - ну когда нечего ответить по сути - начинают нести подобный бред.
никакой ты не раненый.
ты конченый.
но тут просто обвал комментов дебилов или ольгинцев, вещающих что выезжать через рашу - значит быть коллаборантом.
дебилы б.
трішки нормальних мабуть теж їде але ці я думаю зразу будуть равтися в Європу і в Україну -вертатися.... А колаборантам вертатися хіба шо В ЛДНР, але туди теж не дуже є смисл для них, в решту окупованих територій нема змісту теж, так як невідомо скільки часу вони будуть захоплені орками, тому мабуть їх переправлять десь в мухосранськ а добре було б за Урал і там вони помаленьку будуть гнити ))))) щось подібне як за харьківською группіровкою колобків - життя в палатках, потім в сраних гуртожитках, потім можливо дадуть якусь чорну ізбу в мухосранську...)))))
это похуже чем гореть в аду, потому именно этого я тебе твари и желаю.
ватница, овощи... передовая.. эволюция.. сало мед гівно і цвяхи
по делу есть что сказать? конкретно - что делать людям на линии фронта? умирать?
дебилы б псевдопатриоты б конченые.
а також хочуть зробити другий Маріуполь... але мабуть не вийде так як ЗСУ вже близько і вже може досягати до ворожої арти хімарсами і подібним.......
на рахунок пвдриву дамби - залиє здебільшого лівий берег, тому це вигідно для ЗСУ тому дамбу можливо підривати не будуть хоч зважаючи на неадекватність орків все може бути.....
цікаво якщо буде ТЯО скоріш за все не по Херсону а по районах де ЗСУ - це шанс щоб США завдали удару в у відповідь і війна закінчиться....чи завдасть НАТО удару ось в чому питання.....
У меня тетя так и ехала, сначала в рашку, потом в Латвию и т.д., пока не добралась в Украину.
Но я не в курсе, если цапы все ещё выпускают наших, возможно, что уже и нет......
2. выехать с оккупированной территории через линию фронта сейчас практически невозможно.
и если у вас родственники выезжали через третьи страны от я не вижу причины, почему тут все так накинулись на тех кто хочет выехать таким же путем, обвиняя их в коллаборационизме и в любви к Раше.
идиотия в высшей степени.
их бы в такие условия -я бы посмотрела, каково это. у меня есть друзья и в Энергодаре, и в Бердянске. хер выедешь.. только через Рашу. и то если есть денег, причем до хера денег - а где их взять.
короче люди там выживают а дебилы с диванов их еще поносят
гореть им за это в аду.
попутного вітру
менше біологічного кацапського сміття - чистіший український херсон
поживи с недельку в подвале на передовой, потом рассказешь, каково это.
вон, люди даже из Киева валят. а что говорить о линии фронта, вообще надо быть конченой мразью чтобы обвинять этих людей в том что не хотят жить под обстрелами как те кто пережил ад в Мариуполе.
а Херсон москали готовят именно к этому...
очевидно овечкам при читанні тексту думати не обов"язково
ти овечка тупорила і сиди в кошарі
желаю тебе и всем дебилам кто осуждает всех кто пытается свалить в Украину через рашу - пожить недельку когда над головой снаряды двух армий летают.
тебе, твоей матери которая тебы таким дебилом воспитала и твоим детям.
может тогда что-то и поймешь. типа там сочувствие... сопереживание...
очевидно овечкам при читанні тексту думати не обов"язково
ти овечка тупорила і сиди в кошарі ти і дибілка і бидло
банальная депортация готовится
Гражданское население четырех муниципалитетов Херсонской области будет перемещено на левый берег Днепра, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
"Мной было принято тяжелое, но верное решение объявить об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снегирёвского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра", - написал он в своем в телеграм-канале.
Он объяснил это решение "созданием масштабных оборонительных укреплений, чтобы любое нападение было отбито".
Сальдо сообщил, что украинская сторона накапливает силы для широкомасштабного наступления. "Российская Федерация сформировала военную группировку, чтобы отбить это наступление. Полем боя этого противостояния может стать наша земля, мирные города и деревни Херсонщины", - написал он.
По его словам, "существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра".
Сальдо пояснил, что тем жителям Херсонской области, кто решит переехать далее, в регионы России, правительство РФ предоставит жилищные сертификаты. Он также попросил всех сохранять спокойствие, не слушать паникеров.
16 червня, 2022
у украинцев есть украинские паспорта с которыми они спокойно въедут в турцию, Латвию, грузию и т.д. и потом вернутся в Украину.
Оккупационные власти Херсонской области начали сброс воды на Каховской ГЭС, Херсон под подтопление не подпадет, сообщил Сальдо.
«Уже просчитано, что не все, конечно, районы Херсона и населенных пунктов, расположенных ниже по течению от Каховской дамбы, попадут под такое опасное подтопление. Херсон большей частью стоит на высоком берегу, и он не будет ощущать этих неудобств. Но есть у нас микрорайоны, которые, в общем-то, намытые, которые стоят на воде. Это остров. Вот там возможно, конечно, поднятие воды и подтопление жилых домов», - сказал Сальдо.
По его словам, в первую очередь такая опасность существует для частного сектора. В связи с этим проводится подомовой обход. «Просят людей, чтобы они выехали на какое-то время, дали возможность сойти воде, которая хлынет непрерывным потоком», - сообщил врио
ЯО тоже врятле им запад уже достаточно убил в голову а неотвратимом ударе по рос.армии
Але, багато росіян стали Українцями!
тем и другим желаю пожить под обстрелами пару недель.
здоровья.