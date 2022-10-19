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"Эвакуация" украинцев из оккупированного Херсона. ФОТОрепортаж

Во временно оккупированном Херсоне так называемая "власть" объявила "эвакуацию" гражданского населения.

Фото "эвакуации" обнародовал первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский, информирует Цензор.НЕТ.

"Так выглядит эвакуация. Как видим, людей не очень много и не думаю, что они понимают куда и на сколько они едут", - прокомментировал он.

Напомним, ранее государственный предатель Сальдо объявил о "бесплатном перемещении" гражданского населения с правого берега Херсона.

В то же время в ОК "Південь" заявили, что оккупанты в Херсонской области объявили о вывозе детей из области, рассчитывая на то, что за ними поедут родители. Таким образом, россияне хотят создать пропагандистскую картинку того, что украинцы якобы боятся Вооруженных Сил Украины.

Захватчики закрыли въезд в оккупированный Херсон для гражданских на 7 дней.

Также смотрите: Российский дрон-разведчик "Орлан-10" нашел в лесу житель Вышгородского района Киевской области. ВИДЕО

Эвакуация украинцев из оккупированного Херсона 01
Эвакуация украинцев из оккупированного Херсона 02
Эвакуация украинцев из оккупированного Херсона 03
Эвакуация украинцев из оккупированного Херсона 04
Эвакуация украинцев из оккупированного Херсона 05
Эвакуация украинцев из оккупированного Херсона 06

оккупация (10143) Херсон (2817) эвакуация (2072) Соболевский Юрий (46)


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Топ комментарии
+27
Або просто ідіоти. Дуже добре знаю подібного кадра, який страждає за радянським союзом, щовечора слухає Соловйова, "бачив" своїми очима чупакабру і F-16 в Черкаській області, а нещодавно носився, як ужалений, з смскою, в якій він "виграв" 400 тис. грн. І ніякі розумні доводи не діють. А свого часу була поважна людина, директор заводу... Це невиліковна хвороба
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19.10.2022 12:17
+24
8 місяців війни... сиділи, чекали... може раділи рубликам з новою "владою"?
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19.10.2022 12:08
+19
Куда они прутся? Вата или просто идиоты?
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19.10.2022 12:01
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А де гумові матраси?
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19.10.2022 11:58 Ответить
******** тикают понаехавшите рыла кацапстану и Кырыму..ну ну...
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19.10.2022 12:28 Ответить
цим "какая разніца" готовий видати гумові чемойдани - хай валять аж до магадана !
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19.10.2022 12:31 Ответить
кацапи самі роблять етнічну самозачистку від вати
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19.10.2022 12:32 Ответить
Херсон: готовится к бою
Упоротый Стремоусов: мы предлагаем Франции и Германии провести референдумы и войти в состав РФ 🤡😂🤦‍♂️

Предсмертная агония выглядит так.

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ВМЕСТО ЦИРКА
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19.10.2022 12:39 Ответить
ого народу...рускіє?
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19.10.2022 12:00 Ответить
а что, украинцев снаряды облетают? Только русских убивают?
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19.10.2022 12:05 Ответить
я мав на увазі..сім.ї рашистських офіцерів та колаборантів
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19.10.2022 12:08 Ответить
Колобарантка інх
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19.10.2022 12:10 Ответить
высри своим мозжечком что-нибудь более логичное. если осилишь.
ну там например - я знаю что значит жить под такими обстрелами когда над головой арта летает, самолеты, вертушки минометные осклки в стены и окна влетают а ты под диваном беременная старшую дочку собой закрываешь.
попробуй так недельку. потом расскажешь - если есть шанс спастись только через Рашу - валить как только можно или попробовать выжить под диваном?
перед тем как ответить полюбуйся на фото Попасной
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19.10.2022 19:18 Ответить
вы тут постоянно извергаете потоки агрессии. Не вы одна оказались в тяжелом положении, как ни странно, перестаньте гадить в эфир
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19.10.2022 23:35 Ответить
с чего вы взяли что имеете какое бы то ни было право затыкать мне рот и что-то запрещать?
дикари блин.
буду писать и говорить что хочу.
а вам хочу заметить: рот затыкают только тогда когда аргументов нет. ответить нечего - начинают вспоминать мой пол, посылать на кухню, тупо затыкать рот, обвинять в агрессии или прочую муйню нести
дикари блин. какая в сраке вам европа?
вам а тайгу надо, к оркам.
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21.10.2022 21:09 Ответить
даунбас из вас не вывести....
не всех придурков война убила...лучше б вы остались в попасной...навсегда.
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21.10.2022 21:11 Ответить
Куда они прутся? Вата или просто идиоты?
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19.10.2022 12:01 Ответить
8 місяців війни... сиділи, чекали... може раділи рубликам з новою "владою"?
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19.10.2022 12:08 Ответить
Або просто ідіоти. Дуже добре знаю подібного кадра, який страждає за радянським союзом, щовечора слухає Соловйова, "бачив" своїми очима чупакабру і F-16 в Черкаській області, а нещодавно носився, як ужалений, з смскою, в якій він "виграв" 400 тис. грн. І ніякі розумні доводи не діють. А свого часу була поважна людина, директор заводу... Це невиліковна хвороба
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19.10.2022 12:17 Ответить
Можу уявити, як той завод працював....
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19.10.2022 12:20 Ответить
Приблизно, як і весь радянський союз
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19.10.2022 18:42 Ответить
Точно. При этом, как янукович ненавидят тех "кто мешает им жить". А, по факту: ждать чуда чудного и самим ничего не делать.
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20.10.2022 07:37 Ответить
я не считаю идиотами людей, которые видели вот такие фото и не хотят на своей шкуре пробовать выжить в аду
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19.10.2022 19:20 Ответить
вам и всем кто вас лизнул советую пожить неделю под обстрелами.
этот мой коммент банят чтобы что?
что-то изменится?
грады перестанут на головы сыпаться?
куда людям деваться? на неоккупированну. часть Украины выехать сейчас невозможно.
не верю, что все 27 лизнувших ваш высер - тролли.
все печально. Украинцы как были дебилами, которые голосвали за Зелю, так в большинстве своем дебилами и остались - без эмпатии, без мозгов...
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21.10.2022 21:16 Ответить
Там 2 бабки на фото точно вата))
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19.10.2022 12:12 Ответить
Это те, про которых говорят: чует кошка, чьё мясо съела.
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19.10.2022 13:23 Ответить
І те, і інше.
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19.10.2022 16:04 Ответить
вобщем-то к тому же призывала и Верещук -уезжать из зоны боевых действий.
и я кстати с ней согласна - там где линия фронта - там ад, гражданскому населению там делать нечего. мирняку не позавидуешь, выбор такой себе -умереть или скитаться по чужбине с мизерными шансами вернуться в родной дом...
тут интересно другое - то что москали понимают. им сейчас начнется жопа.
и она таки да - начнется. Только вот вряд ли получится взять Херсон, не взяв Мелитополь.
Именно Мелитополь сейчас - логистический ключ к югу Украины, а заодно и к Донбассу.
иначе когда наши возьмут Херсон - кацапы просто с левого берега будут город расхерачивать градами и все.
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19.10.2022 12:02 Ответить
ну да будут как пить дать постараются сделать второй Харьков как минимум, если не Мариуполь... но у наших уже есть химарсы и прочие вундервафли так что теперь кацапам будет сложновато...

После Херсона остается сделать удар на Запорожье, например на Мелитополь - и все, на юге цель - сухопутній коридор к Крыму - обрушена.....
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19.10.2022 12:09 Ответить
Наши вундервафли с подрезаными крыльями что бы далеко не летали. Так что врезать не из чего.
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19.10.2022 12:14 Ответить
*точніше підрізати лівобережжя
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19.10.2022 12:26 Ответить
Dk первых вундервафли - это у кацапов. Во вторых ничего не подрезано, просто ждем другой вид ракет атакамс. И вообще - ты свинособака - и твое место возле параши патлера.
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19.10.2022 15:23 Ответить
вобщем-то к тому же призывала и Верещук -уезжать из зоны боевых действий.
и я кстати с ней согласна - там где линия фронта - там ад, гражданскому населению там делать нечего. мирняку не позавидуешь, выбор такой себе -умереть или скитаться по чужбине с мизерными шансами вернуться в родной дом...
тут интересно другое - то что москали понимают. им сейчас начнется жопа.
и она таки да - начнется. Только вот вряд ли получится взять Херсон, не взяв Мелитополь.
Именно Мелитополь сейчас - логистический ключ к югу Украины, а заодно и к Донбассу.
иначе когда наши возьмут Херсон - кацапы просто с левого берега будут город расхерачивать градами и все.
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19.10.2022 19:00 Ответить
зелень задрала
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19.10.2022 21:37 Ответить
контингент - моральні уроди й інваліди, колаборанти, зрадники, ватники.... біосміття поспішає на смітник.
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19.10.2022 12:05 Ответить
сам ты биомусор.
посмотри на руины Северодонецка или Мариуполя и скажи - мудро там было оставаться или тупо.
по-моему - тупо.
а бегут оттуда не куда хочешь - а куда можно.
и на территорию Украины с оккупированных территорий сейчас реально бежать только через Россию и третьи страны.
В Васильевке вроде есть КПП через который в теории выпускают в Украину. Но там уже несколько тысяч человек живет под открытым небом с месяц и умирают потихоньку - никуда их кацапы не выпускают.
вы или дебилы, кто обсирает этих несчастных людей, или ольгинцы.
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19.10.2022 12:08 Ответить
кацапопропогандонкою працюєш? чи штатна панікерша на рубльовій з\п? обидві категорії - біосміття. про Северодонецьк і Маріуполь щось хрюкаєш, звичайно, залишатись там було тупістю... але для вати, колаборантам і явним ворогам України то була "мудрість"... дочекались своїх.
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19.10.2022 12:17 Ответить
Не мели дурниць.
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19.10.2022 12:25 Ответить
то есть призывать мирных людей выезжать из зоны боевых действий - это значит "быть кацапкой" и "сеять панику"?
чтоб тебе недельку пожить на передовой между двух армий.
тебе и твоей семье - всей сразу - детям. матери, всем.
может потом что-то типа совести шевельнется. если она вообще есть. в чем я лично сомневаюсь/ мразина.
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19.10.2022 18:59 Ответить
А что ты сделала со своим отродьем что бы не было как в Северодонецке?Там кстати остались как и в Мариуполе одни ватники как ты, которые ждали кацапское отребье. Почему на подконтрольную территорию не переехали?
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19.10.2022 14:08 Ответить
тебе из германии конечно виднее, что ты нас, оставшихся в Украине, отребьем смеешь называть.

сколько тебе годиков, Игореша? 15 или 65? неплохо сейчас в Германии? я кстати там была весной. Но вернулась, в отличие от тебя, подонка который прячется от призыва и поносит тех кто остался.

гори в аду вместе с твоей мамкой которая такого как ты мразину высрала.
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19.10.2022 18:58 Ответить
Неужели в Херсон к кацарылым вернулась? Ты флажок увидела? Кстати для недоразвитых ватниц.В Германии не только прячутся херсонские ссыкуны выехавшие через крым и Грузию и прибалтику, а еще лечатся наши воины и учатся освобождать свою Родину от кацапской мерзоты .И после возвращения города от таких как ты.
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19.10.2022 20:37 Ответить
Игорь, так ты раненый? то есть ты уже повоевал, а значит, бывал на линии фронта - мягко говоря?
ну так ты должен знать в таком случае, что за ад происходит на линии фронта и как мало людей выживает в этом аду - не говорю про военных - мирных имею в виду.
так вот, если бы ты реально воевал, то имел бы сочувствие к мирняку который ни в чем не виноват и хочет тупо выжить. и знал бы что из оккупации бежать им реально только в одну сторону - через Кацапстан
если же ты и правда воевал но все же считаешь что мирянку лучше дохнуть под обстрелами - то ты подонок и война тебя не исправила.
надеюсь, что ты не наш раненый и просто дебил или ольгинец. иначе совсем грустно что среди наших воинов есть такие подонки как ты, кто так бесчеловечно относятся к мирняку.
твои дебильные высеры что я ватница или кацапка - ну когда нечего ответить по сути - начинают нести подобный бред.
никакой ты не раненый.
ты конченый.
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21.10.2022 21:20 Ответить
Ты свой слоган кацарылый ,типа мирняк у себя в козлостане применяй. Да все выживают кто хотел выехать! Еще раз пишу тебе вата кацапская,остались только те кто хочет приспособится к кацапской сволоте. Это я точно знаю ,практически ВСУ ,насильно хотя бы детей пытаются вывести, а вата типа тебя их прячет по подвалам и ждут кацапских ублюдков.
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21.10.2022 22:15 Ответить
Не поспішай з висновками. Всякі є. У цивільних там зараз задача вижити. Кожен сам відповідальний за те як зберегти соєжиття.
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19.10.2022 12:14 Ответить
теж думаю що багато нормальних особливо з дітьми теж свалять - тут нема нічого поганого - всі хочуть жити а загроза ударів по Херсону самими ж орками велика... але ці я так думаю зразу ж будуть намагатись вернутись в Європу і потім в Україну......логічно що краще потім переправитись в Європу або україну де хороша допомога біженцям принайм я думаю краща ніж в кацапії тим більше їм не загрожує обвинувачення в колабораціонізмі...
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19.10.2022 12:19 Ответить
Те кто за Украину давно ухали.Этих желательно больше обратно с козлостана обратно не пускать,тем более большенство из них уже получили паспорт козлячий,так что они уже не граждане Украины ,пусть валят.
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19.10.2022 14:12 Ответить
каким образом съехали? у моих соседей в Бердянске родители. Выехать можно только через рашу. через линию фронта проехать НЕВОЗМОЖНО - ни тогда ни сейчас.
но тут просто обвал комментов дебилов или ольгинцев, вещающих что выезжать через рашу - значит быть коллаборантом.
дебилы б.
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21.10.2022 21:22 Ответить
як не поспішати? не стукали б ЗСУ в браму Херсону. так вони й далі сиділи б там, співпрацювали й працювали б на ворога... накачувались би кацапською ненавистю до України.
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19.10.2022 12:25 Ответить
Не розказуй мені про Херсон. Я звідти, багато моїх друзів і знайомих ще там, і виїзжати не збиралися і не збираються. Повір, деякі зробили для наближення перемоги побільше твого. Колаборанти, сім'ї орків - нехай валять в ростов. А якщо хтось вирішив що дочекатися звільнення безпечніше на лівому березі чи може виїхати закордон через кацапію - не шукай зради, їх задача врятувати свої життя.
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19.10.2022 12:41 Ответить
мова про тих, хто драпає з окупантами і за окупантами, ніяким брехливим оправданням не вірю.
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19.10.2022 13:54 Ответить
ти згадай скільки людей виходило в Херсоні на мітинги проти кацапів в перші дні війни.. а ти вже їх всіх в колаборанти записав. Не мели ахінею.
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19.10.2022 16:01 Ответить
А ви звідки такий герой?
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19.10.2022 14:06 Ответить
памятаеш показували коли був цей цирк ця постановка для рашистського фільму-комедії для ватного бидла під назвою "референдуми", там показували рашисти таких упітанних тітоньок які танцювали з орківськими шматами триколірними і давили либу в черзі на цей псевдоопитування - так ось мабуть такі і валять здебільшого....
трішки нормальних мабуть теж їде але ці я думаю зразу будуть равтися в Європу і в Україну -вертатися.... А колаборантам вертатися хіба шо В ЛДНР, але туди теж не дуже є смисл для них, в решту окупованих територій нема змісту теж, так як невідомо скільки часу вони будуть захоплені орками, тому мабуть їх переправлять десь в мухосранськ а добре було б за Урал і там вони помаленьку будуть гнити ))))) щось подібне як за харьківською группіровкою колобків - життя в палатках, потім в сраних гуртожитках, потім можливо дадуть якусь чорну ізбу в мухосранську...)))))
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19.10.2022 12:16 Ответить
панасику, желаю тебе и твоей семье пожить между двух армий на передовой.
это похуже чем гореть в аду, потому именно этого я тебе твари и желаю.
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19.10.2022 19:01 Ответить
быть ватной овощью с трясущимися поджилками, это твое никчемное призвание и твоя убого-тупиковая природа... ад, передовая... будешь возможно жить, как червь без чести и гордости.., в вечном страхе... тебе лучше очистить дорогу для нормальной эволюции... - не впевнений, що ти зрозуміла...
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19.10.2022 23:31 Ответить
конечно не поняла - ты ж просто налил говна полной ахинеи.
ватница, овощи... передовая.. эволюция.. сало мед гівно і цвяхи

по делу есть что сказать? конкретно - что делать людям на линии фронта? умирать?
дебилы б псевдопатриоты б конченые.
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21.10.2022 21:24 Ответить
Вата ,между двух армий? Ты про что?
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21.10.2022 22:41 Ответить
Це мабуть ті, хто отримав кацапський паспорт та/або на камеру підтримував окупацію Херсона.
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19.10.2022 12:05 Ответить
Херсон смаоочищаеться... валять коллаборанти і можливо трішки нормального мирняка, ці другі зразу ж вернуться будь-якими шляхами в Європу/Україну, а колобки.....їх поселять десь за Уралом і там згноять.....)))))))

а також хочуть зробити другий Маріуполь... але мабуть не вийде так як ЗСУ вже близько і вже може досягати до ворожої арти хімарсами і подібним.......

на рахунок пвдриву дамби - залиє здебільшого лівий берег, тому це вигідно для ЗСУ тому дамбу можливо підривати не будуть хоч зважаючи на неадекватність орків все може бути.....

цікаво якщо буде ТЯО скоріш за все не по Херсону а по районах де ЗСУ - це шанс щоб США завдали удару в у відповідь і війна закінчиться....чи завдасть НАТО удару ось в чому питання.....
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19.10.2022 12:06 Ответить
А чё так ласково, рашу, ещё и с большой буквы...

У меня тетя так и ехала, сначала в рашку, потом в Латвию и т.д., пока не добралась в Украину.

Но я не в курсе, если цапы все ещё выпускают наших, возможно, что уже и нет......
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19.10.2022 12:18 Ответить
1. я считаю идиотским требование писать имена нарицательные с маленькой буквы, будь они хоть сто раз враги. Это - признак низкой самооценки, не более.
2. выехать с оккупированной территории через линию фронта сейчас практически невозможно.
и если у вас родственники выезжали через третьи страны от я не вижу причины, почему тут все так накинулись на тех кто хочет выехать таким же путем, обвиняя их в коллаборационизме и в любви к Раше.
идиотия в высшей степени.
их бы в такие условия -я бы посмотрела, каково это. у меня есть друзья и в Энергодаре, и в Бердянске. хер выедешь.. только через Рашу. и то если есть денег, причем до хера денег - а где их взять.
короче люди там выживают а дебилы с диванов их еще поносят
гореть им за это в аду.
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19.10.2022 19:07 Ответить
Онихотятзалить правый берег
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19.10.2022 12:29 Ответить
правий берег вищий за лівий - ось в чому problem, а лівий затопиться капітально а на лівому плацдарм лівобережної группіровки....
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19.10.2022 12:36 Ответить
евакуація місцевої вати
попутного вітру
менше біологічного кацапського сміття - чистіший український херсон
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19.10.2022 12:07 Ответить
Соболевський тільки озвучив факт. Багато хто розгублений і не володіє ситуацією. Чому Соболевський чи влада не пояснить мешканцям Херсону правильний алгоритм дій, що може зберегт життя принаймі. Не всі на ростов, впевнений у багатьох є приватні садиби на лівому березі, можливо хочуть там перечекати. Херсон будуть нищити як Запоріжжя, Миколаїв, Нікополь, це факт.
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19.10.2022 12:21 Ответить
сам ты биомусор.
поживи с недельку в подвале на передовой, потом рассказешь, каково это.
вон, люди даже из Киева валят. а что говорить о линии фронта, вообще надо быть конченой мразью чтобы обвинять этих людей в том что не хотят жить под обстрелами как те кто пережил ад в Мариуполе.
а Херсон москали готовят именно к этому...
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19.10.2022 19:08 Ответить
olga belanova типова та ще й тупа овечка
очевидно овечкам при читанні тексту думати не обов"язково
ти овечка тупорила і сиди в кошарі
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20.10.2022 08:13 Ответить
я тупая а ты умный? поживи на линии фронта неделю - может поумнеешь.
желаю тебе и всем дебилам кто осуждает всех кто пытается свалить в Украину через рашу - пожить недельку когда над головой снаряды двух армий летают.
тебе, твоей матери которая тебы таким дебилом воспитала и твоим детям.
может тогда что-то и поймешь. типа там сочувствие... сопереживание...
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21.10.2022 21:26 Ответить
olga belanova типова та ще й тупа овечка
очевидно овечкам при читанні тексту думати не обов"язково
ти овечка тупорила і сиди в кошарі ти і дибілка і бидло
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21.10.2022 22:26 Ответить
Кучка колаборантов теперь вынуждена срочно сдрыстнуть, тонкая фильтрация получается - этот биомосуром нам по тюрьмам нахер не нужен, а вот в парашке на пмж им самое место
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19.10.2022 12:09 Ответить
кацапы чего-то задумали: атомка, или пока обойдутся дамбой?
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19.10.2022 12:10 Ответить
дамбой пока. даже анонс сделали - "Во вторник Сальдо объявил о перемещении жителей нескольких муниципалитетов https://www.interfax.ru/world/868449?utm_source=interlink&utm_medium=868633 на левый берег Днепра . Он пояснил это участившимися ударами ВСУ, а также угрозой затопления территорий в связи с возможным разрушением плотины Каховской ГЭС. На левый берег перемещаются также https://www.interfax.ru/russia/868519?utm_source=interlink&utm_medium=868633 все органы власти . В общей сложности планируется перевезти до 60 тысяч жителей, на это уйдет порядка шести дней."
банальная депортация готовится

Гражданское население четырех муниципалитетов Херсонской области будет перемещено на левый берег Днепра, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Мной было принято тяжелое, но верное решение объявить об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снегирёвского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра", - написал он в своем в телеграм-канале.

Он объяснил это решение "созданием масштабных оборонительных укреплений, чтобы любое нападение было отбито".

Сальдо сообщил, что украинская сторона накапливает силы для широкомасштабного наступления. "Российская Федерация сформировала военную группировку, чтобы отбить это наступление. Полем боя этого противостояния может стать наша земля, мирные города и деревни Херсонщины", - написал он.

По его словам, "существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра".

Сальдо пояснил, что тем жителям Херсонской области, кто решит переехать далее, в регионы России, правительство РФ предоставит жилищные сертификаты. Он также попросил всех сохранять спокойствие, не слушать паникеров.
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19.10.2022 19:10 Ответить
60+ та лиса тітушня.
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19.10.2022 12:12 Ответить
Домой, домой, вата, в родную говень! В Парашу!
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19.10.2022 12:19 Ответить
" Російські військові перевозять сім'ї до Херсона і селяться там у квартирах українців"

16 червня, 2022
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19.10.2022 13:19 Ответить
ті військові ще мабуть у вересні встигли вивезти своїх самок назад за поребрик.
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19.10.2022 16:04 Ответить
Колаборанти особливо не тікають, бо карають одиниці з тисяч. Тому так і багато цих зрадників, бо вони вже надививились як зрада України зовсім не карається.
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19.10.2022 12:25 Ответить
С мавзолейным Аусвайсом можно попасть в любую страну Мира...,санкции давно сняты...,начиная с февраля крыс путлера удрали за бугор более миллиона....,рюZZkий мир использует эту ситуацию мгновенно...новые Штирлицы путлера получили шанс работать даже в Монголии ..😆
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19.10.2022 12:27 Ответить
боже что ты несешь. нас должны больше интересовать украинцы, которых нужно спасать. москали собираются превращать Херсон в руины. Попомните мои слова.
у украинцев есть украинские паспорта с которыми они спокойно въедут в турцию, Латвию, грузию и т.д. и потом вернутся в Украину.
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19.10.2022 19:12 Ответить
Рашисты топят людей и дома.
Оккупационные власти Херсонской области начали сброс воды на Каховской ГЭС, Херсон под подтопление не подпадет, сообщил Сальдо.

«Уже просчитано, что не все, конечно, районы Херсона и населенных пунктов, расположенных ниже по течению от Каховской дамбы, попадут под такое опасное подтопление. Херсон большей частью стоит на высоком берегу, и он не будет ощущать этих неудобств. Но есть у нас микрорайоны, которые, в общем-то, намытые, которые стоят на воде. Это остров. Вот там возможно, конечно, поднятие воды и подтопление жилых домов», - сказал Сальдо.

По его словам, в первую очередь такая опасность существует для частного сектора. В связи с этим проводится подомовой обход. «Просят людей, чтобы они выехали на какое-то время, дали возможность сойти воде, которая хлынет непрерывным потоком», - сообщил врио
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19.10.2022 12:27 Ответить
Ну и отлично. Вата и сепарье сами выедут и не нужно будет потом с ними таскаться по судам
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19.10.2022 12:31 Ответить
Дамба взорваная накроет левый берег а не правый...бо правый выше на 30 метров....
ЯО тоже врятле им запад уже достаточно убил в голову а неотвратимом ударе по рос.армии
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19.10.2022 12:32 Ответить
Схожі на фото "евакуації" євреїв в Бабин яр
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19.10.2022 12:39 Ответить
вот именно...
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19.10.2022 19:13 Ответить
Не знаю достеменно всієї картини,але сьогодні знайома з Херсону написала що проукраїнські громадяни не збираються покидати місто,а проросійська нечисть пакує валізи.Я за те щоб цих орки вивезли на фіг в Рашу і звідти вже не повернули
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19.10.2022 12:54 Ответить
Які там цивільні діти і жінки!?))) особливо амбал на фото спиною стоїть! Дітьо, пілять! Вата тікає із Херсона.
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19.10.2022 12:55 Ответить
В сторону ВСУ пройти невозможно, орки просто не пустят/застрелят, поэтому люди уходят куда возможно и не обязательно все вата.
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19.10.2022 12:58 Ответить
Не густо. Але те, що валять, то добре.
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19.10.2022 13:16 Ответить
Може так і повинна виглядати деокупація Херсонщини, Николаевщини та Криму! Бо ці райони окупують аж 1960 років!
Але, багато росіян стали Українцями!
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19.10.2022 13:32 Ответить
Валять любителі рацкого миру...
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19.10.2022 14:16 Ответить
Компілянт з рейху. ті також забирали всіх своїх в Німеччину, поміщали їх в табори переміщених осіб а потім назад в СРСР. А від Смоленська до Воркути всім їм місця вистачить. Назад к Істокам.
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19.10.2022 15:23 Ответить
билет в один конец, это хорошо, Украина будет чище.
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19.10.2022 18:55 Ответить
в коментах отписались в основном гандоны - или ольгинцы или те ура-патриоты, кто со своих диванов горя и обстрелов настоящих не видели.
тем и другим желаю пожить под обстрелами пару недель.
здоровья.
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19.10.2022 19:14 Ответить
надеюсь что в комментах отписались в основном ольгинцы. иначе это означает что вместо 73% дебилов в Украине их теперь примерно так под 99%...
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21.10.2022 21:27 Ответить
 
 