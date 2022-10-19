Зеленский и Эрдоган обсудили продление зернового соглашения
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Продолжил дружеский диалог с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом. Поблагодарил за непоколебимую позицию по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Отметил особую роль Турции в зерновой инициативе и ее продолжении. Высоко оценили украинско-турецкое взаимодействие в сфере безопасности", - написал Зеленский в твиттере.
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Але є ньанс
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Президент Турции Реджеп ***** Эрдоган согласился на предложение главы рф владимира путина создать газовой хаб. Об этом он сказал сегодня, 19 октября, на собрании своей партии в парламенте Турции, пишет российское агентство РИА Новости.
Это означает, что россия сможет продавать топливо в страны Европы через Турцию.
"Сейчас Европа думает о том, как обеспечить себя энергией в предстоящий зимний период. У нас, слава Аллаху, такой проблемы нет. Более того, на последней нашей встрече с господином путиным мы договорились о создании в Турции газового хаба", -- прокомментировал турецкий президент.