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Новости Война
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Зеленский и Эрдоган обсудили продление зернового соглашения

зеленський,ердоган

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Продолжил дружеский диалог с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом. Поблагодарил за непоколебимую позицию по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Отметил особую роль Турции в зерновой инициативе и ее продолжении. Высоко оценили украинско-турецкое взаимодействие в сфере безопасности", - написал Зеленский в твиттере.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ООН, Турция и Украина будут прилагать максимальные усилия для продолжения действия "Зерновой инициативы", - Кубраков

Автор: 

Зеленский Владимир (20271) зерно (1070) Турция (3379) Эрдоган Реджеп Тайип (894)


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Топ комментарии
+18
Зеленський в Іран відправив в Серпні 2022 зерна на 533 млн $. А вони нам - дрони.
Але є ньанс
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19.10.2022 19:21
+8
а хаб в Турции для руцкого газа не обговорили ???
////
Президент Турции Реджеп ***** Эрдоган согласился на предложение главы рф владимира путина создать газовой хаб. Об этом он сказал сегодня, 19 октября, на собрании своей партии в парламенте Турции, пишет российское агентство РИА Новости.

Это означает, что россия сможет продавать топливо в страны Европы через Турцию.

"Сейчас Европа думает о том, как обеспечить себя энергией в предстоящий зимний период. У нас, слава Аллаху, такой проблемы нет. Более того, на последней нашей встрече с господином путиным мы договорились о создании в Турции газового хаба", -- прокомментировал турецкий президент.
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19.10.2022 19:26
+7
той зелений шмурдяк ціни на муку й вироби з неї бачив??? а ціни на крупи бачив?? корми світ, корми..
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19.10.2022 19:24
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Правила форума Совет форумчан
це тепер найголовніше питання для України! зеля молодець!
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19.10.2022 19:17 Ответить
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19.10.2022 19:38 Ответить
Боюсь що більше
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19.10.2022 19:39 Ответить
Замість "тексти" варто записати "самозакохані монологи і відосіки", а замість 70% - 73%. А далі - по тексту...
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20.10.2022 06:14 Ответить
От про що можна з цим кр. гопніком домовлятися. Шо воно робить за кадром відосікив - https://www.5.ua/ru/ekonomyka/ydut-polytycheskye-torhy-zelenskyi-polhoda-ne-podpysivaet-zakon-pozvoliaiushchyi-natsyonalyzatsyiu-aktyvov-rf-yuzhanyna-290482.html https://www.5.ua/ru/ekonomyka/ydut-polytycheskye-torhy-zelenskyi-polhoda-ne-podpysivaet-zakon-pozvoliaiushchyi-natsyonalyzatsyiu-aktyvov-rf-yuzhanyna-290482.html

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19.10.2022 19:18 Ответить
Эрдоган ещё тот жук.
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19.10.2022 19:18 Ответить
А можливо жучара ось тут - https://www.5.ua/ru/ekonomyka/s-nachala-polnomasshtabnoi-voini-kompanyy-sviazannie-s-rf-y-belarusiu-viyhraly-v-ukrayne-tenderov-pochty-na-1-mlrd-hrn-288723.html https://www.5.ua/ru/ekonomyka/s-nachala-polnomasshtabnoi-voini-kompanyy-sviazannie-s-rf-y-belarusiu-viyhraly-v-ukrayne-tenderov-pochty-na-1-mlrd-hrn-288723.html

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19.10.2022 19:23 Ответить
А кто с этим спорит? 😊 Просто надо меньше слушать, что он говорит, а больше смотреть, что он делает.)))
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19.10.2022 20:27 Ответить
карочє колобка будуть ліпити...
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19.10.2022 19:19 Ответить
головне - аби потім не довелось самим шкребти по сусєкам...
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19.10.2022 19:24 Ответить
та які сусєкі...родичі сорок год манною небесною кормились...
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19.10.2022 19:32 Ответить
клован, что там с возвратов валюты за зерно и налогами? пили новый видос.
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19.10.2022 19:20 Ответить
Зеленський в Іран відправив в Серпні 2022 зерна на 533 млн $. А вони нам - дрони.
Але є ньанс
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19.10.2022 19:21 Ответить
той зелений шмурдяк ціни на муку й вироби з неї бачив??? а ціни на крупи бачив?? корми світ, корми..
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19.10.2022 19:24 Ответить
а хаб в Турции для руцкого газа не обговорили ???
////
Президент Турции Реджеп ***** Эрдоган согласился на предложение главы рф владимира путина создать газовой хаб. Об этом он сказал сегодня, 19 октября, на собрании своей партии в парламенте Турции, пишет российское агентство РИА Новости.

Это означает, что россия сможет продавать топливо в страны Европы через Турцию.

"Сейчас Европа думает о том, как обеспечить себя энергией в предстоящий зимний период. У нас, слава Аллаху, такой проблемы нет. Более того, на последней нашей встрече с господином путиным мы договорились о создании в Турции газового хаба", -- прокомментировал турецкий президент.
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19.10.2022 19:26 Ответить
зеля разговаривал с помощью Шуфлера .
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19.10.2022 19:28 Ответить
Гавріли би есчо,да баліт... самі знаєте,що...
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19.10.2022 19:28 Ответить
Будуть і далі на мадагаскар пшеницю відправляти..
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19.10.2022 19:44 Ответить
 
 