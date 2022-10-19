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Зеленський і Ердоган обговорили продовження зернової угоди
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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Продовжив дружній діалог з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Подякував за непохитну позицію з підтримки територіальної цілісності й суверенітету України. Відзначив особливу роль Туреччини в зерновій ініціативі та її продовженні. Високо оцінили українсько-турецьку взаємодію у безпековій сфері", - написав Зеленський у твіттері.
Топ коментарі
+18 bazil rejestrowyj
показати весь коментар19.10.2022 19:21
+8 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар19.10.2022 19:26
+7 Марина Кравець
показати весь коментар19.10.2022 19:24
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Але є ньанс
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Президент Турции Реджеп ***** Эрдоган согласился на предложение главы рф владимира путина создать газовой хаб. Об этом он сказал сегодня, 19 октября, на собрании своей партии в парламенте Турции, пишет российское агентство РИА Новости.
Это означает, что россия сможет продавать топливо в страны Европы через Турцию.
"Сейчас Европа думает о том, как обеспечить себя энергией в предстоящий зимний период. У нас, слава Аллаху, такой проблемы нет. Более того, на последней нашей встрече с господином путиным мы договорились о создании в Турции газового хаба", -- прокомментировал турецкий президент.