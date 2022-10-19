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Зеленський і Ердоган обговорили продовження зернової угоди

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський,ердоган

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжив дружній діалог з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Подякував за непохитну позицію з підтримки територіальної цілісності й суверенітету України. Відзначив особливу роль Туреччини в зерновій ініціативі та її продовженні. Високо оцінили українсько-турецьку взаємодію у безпековій сфері", - написав Зеленський у твіттері.

Також читайте: Туреччина хоче продовжити зернову угоду на пів року чи рік

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+18
Зеленський в Іран відправив в Серпні 2022 зерна на 533 млн $. А вони нам - дрони.
Але є ньанс
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19.10.2022 19:21
+8
а хаб в Турции для руцкого газа не обговорили ???
////
Президент Турции Реджеп ***** Эрдоган согласился на предложение главы рф владимира путина создать газовой хаб. Об этом он сказал сегодня, 19 октября, на собрании своей партии в парламенте Турции, пишет российское агентство РИА Новости.

Это означает, что россия сможет продавать топливо в страны Европы через Турцию.

"Сейчас Европа думает о том, как обеспечить себя энергией в предстоящий зимний период. У нас, слава Аллаху, такой проблемы нет. Более того, на последней нашей встрече с господином путиным мы договорились о создании в Турции газового хаба", -- прокомментировал турецкий президент.
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19.10.2022 19:26
+7
той зелений шмурдяк ціни на муку й вироби з неї бачив??? а ціни на крупи бачив?? корми світ, корми..
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19.10.2022 19:24
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це тепер найголовніше питання для України! зеля молодець!
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19.10.2022 19:17 Відповісти
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19.10.2022 19:38 Відповісти
Боюсь що більше
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19.10.2022 19:39 Відповісти
Замість "тексти" варто записати "самозакохані монологи і відосіки", а замість 70% - 73%. А далі - по тексту...
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20.10.2022 06:14 Відповісти
От про що можна з цим кр. гопніком домовлятися. Шо воно робить за кадром відосікив - https://www.5.ua/ru/ekonomyka/ydut-polytycheskye-torhy-zelenskyi-polhoda-ne-podpysivaet-zakon-pozvoliaiushchyi-natsyonalyzatsyiu-aktyvov-rf-yuzhanyna-290482.html
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19.10.2022 19:18 Відповісти
Эрдоган ещё тот жук.
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19.10.2022 19:18 Відповісти
А можливо жучара ось тут - https://www.5.ua/ru/ekonomyka/s-nachala-polnomasshtabnoi-voini-kompanyy-sviazannie-s-rf-y-belarusiu-viyhraly-v-ukrayne-tenderov-pochty-na-1-mlrd-hrn-288723.html
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19.10.2022 19:23 Відповісти
А кто с этим спорит? 😊 Просто надо меньше слушать, что он говорит, а больше смотреть, что он делает.)))
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19.10.2022 20:27 Відповісти
карочє колобка будуть ліпити...
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19.10.2022 19:19 Відповісти
головне - аби потім не довелось самим шкребти по сусєкам...
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19.10.2022 19:24 Відповісти
та які сусєкі...родичі сорок год манною небесною кормились...
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19.10.2022 19:32 Відповісти
клован, что там с возвратов валюты за зерно и налогами? пили новый видос.
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19.10.2022 19:20 Відповісти
Зеленський в Іран відправив в Серпні 2022 зерна на 533 млн $. А вони нам - дрони.
Але є ньанс
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19.10.2022 19:21 Відповісти
той зелений шмурдяк ціни на муку й вироби з неї бачив??? а ціни на крупи бачив?? корми світ, корми..
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19.10.2022 19:24 Відповісти
а хаб в Турции для руцкого газа не обговорили ???
////
Президент Турции Реджеп ***** Эрдоган согласился на предложение главы рф владимира путина создать газовой хаб. Об этом он сказал сегодня, 19 октября, на собрании своей партии в парламенте Турции, пишет российское агентство РИА Новости.

Это означает, что россия сможет продавать топливо в страны Европы через Турцию.

"Сейчас Европа думает о том, как обеспечить себя энергией в предстоящий зимний период. У нас, слава Аллаху, такой проблемы нет. Более того, на последней нашей встрече с господином путиным мы договорились о создании в Турции газового хаба", -- прокомментировал турецкий президент.
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19.10.2022 19:26 Відповісти
зеля разговаривал с помощью Шуфлера .
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19.10.2022 19:28 Відповісти
Гавріли би есчо,да баліт... самі знаєте,що...
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19.10.2022 19:28 Відповісти
Будуть і далі на мадагаскар пшеницю відправляти..
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19.10.2022 19:44 Відповісти
 
 