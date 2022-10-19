Посольство Индии призвало граждан уехать из Украины
Посольство Индии в Украине призвало граждан немедленно уехать из Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Учитывая ухудшение ситуации с безопасностью и недавнюю эскалацию боевых действий по всей Украине, гражданам Индии советуют не посещать Украину.
Гражданам Индии, в частности студентам, которые сейчас находятся в Украине, советуют выехать из Украины как можно скорее доступными способами", - говорится в документе, обнародованном в твиттере посольства.
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Широко захоплюють, так би мовити.
Студенти точно одразу після війни повернуться.
где моются и гадят одновременно.
Прикро, але олігархія тяжіє до 15 млн на все снг... Через 2 роки + ЯЗ - так і лишиться...
А ти знаєшь що це за "Подія Х" в кінці 24-початку 25 року?