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Посольство Индии призвало граждан уехать из Украины

посольство,індія

Посольство Индии в Украине призвало граждан немедленно уехать из Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Учитывая ухудшение ситуации с безопасностью и недавнюю эскалацию боевых действий по всей Украине, гражданам Индии советуют не посещать Украину.

Гражданам Индии, в частности студентам, которые сейчас находятся в Украине, советуют выехать из Украины как можно скорее доступными способами", - говорится в документе, обнародованном в твиттере посольства.

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Автор: 

Индия (404) посольство (1079)


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Топ комментарии
+60
Та едьте махатмы хреновы, пользы от вас всеравно никакой
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19.10.2022 19:25
+48
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19.10.2022 19:29
+34
Прокинулись. Так-то у нас 8 місяців була чудова, файна і повністю мирна ситуація у країні.
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19.10.2022 19:26
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Може бути що російськи дипломати дезу поширюють, щоб залякувати світ і нас.
Широко захоплюють, так би мовити.
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19.10.2022 20:21 Ответить
А шо там, нельзя *********** чемоданчик подменить куда он срать ходит и с тротилом подсунуть.
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19.10.2022 20:07 Ответить
Пойду запишусь в смертники, чтобы научили и списки дали где пожирнее олигархи рабсейские и их выродки живут, чтобы в случае применения ЯО ************, кашляя от лучевой болезни забрать с собой побольше этой бесчеловечной мрази.
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19.10.2022 20:12 Ответить
Підігрують своїм хазяям ординцям. Чергова нагніталка від **********.
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19.10.2022 20:13 Ответить
Головне назад не пускати, іран, індія, кацапія, угорщина, китай - пішли за рускім корабльом з України.
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19.10.2022 20:14 Ответить
Угу ... 3-5 років пройде ... побачите, що буде.
Студенти точно одразу після війни повернуться.
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19.10.2022 20:19 Ответить
ну і слава богу, і хай не вертаються
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19.10.2022 20:19 Ответить
Так они и ломаулись к своим крокодилам в речке Ганг,
где моются и гадят одновременно.
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19.10.2022 20:23 Ответить
та поскорее бы,задолбались деревяных бульбовоенов и алкочмобиков ждать,ликвидировать даже намек на какоето там наступление с бульбаленда и сразу сколько бригад освободяться,а эти черти все теляться,сцуться))) не хотят сволочи на убой идти_)
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19.10.2022 21:00 Ответить
видел обзор жизни в Индии ..Киевлянка здает квартиру в Киеве ,а на эти деньги живет на Юге Индии в полном достатке ..Так как зарплата там в 150 долларов США считается выше средней
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19.10.2022 20:29 Ответить
Не зовсім. Вчитель старт от 600 ує. Инженер-електрик із стажем на великій дизельній електростанції 800 ує. Водій-поденщик вантажівки або автобуса 12ує. за зміну. Це ті люди кого я знав особисто.
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19.10.2022 20:55 Ответить
Птздуйте
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19.10.2022 20:34 Ответить
в Вашингтоні пройшли непланові дуже таємні переговори міністрів оборони США та Англії. Можливо мова йшла про застосування рашкою ЯЗ? І всі ці чмури типу індусів та китайців щось заворушилися з виїздами....Ставки високі. Херсон впаде ,значить впаде і Окурок. Може він тут хоче дати останній бій?
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19.10.2022 20:39 Ответить
великий шанс що саме це і станеться... готуємося!
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19.10.2022 22:52 Ответить
Працював з індусами, жодного нормального. Брехливі шахраї, що вдавляться за копійку.
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19.10.2022 20:40 Ответить
Значить ти ніколи не працював з арабами.
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19.10.2022 21:03 Ответить
все познается в сравнении....а вы работали с евреями?
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19.10.2022 22:27 Ответить
После одного раза задаешься вопросом "что с ним не так" после 5-го хочешь забить на них совсем, после 10 уже расстрелять....
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19.10.2022 22:54 Ответить
А вы коней,воровали с цыганями?
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19.10.2022 23:05 Ответить
Євреї - норм, різні, як і всі нації, крім індусів, які є реальними покидьками.
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19.10.2022 23:20 Ответить
З арабами не працював. Дотично пересікався, не сподобалось
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19.10.2022 23:21 Ответить
Если уедите, то вымрите от пандемии и вас будут сжигать на берегах рек. Мы все помним эти страшные мультики в прошлом году. Поумираете все от ковида)
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19.10.2022 20:58 Ответить
так в чом промблема... всех синезадых = нуйух... чы й не творители цивизации...
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19.10.2022 21:03 Ответить
КУчмила казав . що нас залишатся не більш 10000000 людей
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19.10.2022 21:48 Ответить
заграницей уже давно больше
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19.10.2022 21:51 Ответить
Якщо порівнювати с 2000-х то щільність населення впала в 1,5-2 рази, села в 2-5... Без довіреного перепису ця цифра хоч і пугає але має шанс на правду...

Прикро, але олігархія тяжіє до 15 млн на все снг... Через 2 роки + ЯЗ - так і лишиться...

А ти знаєшь що це за "Подія Х" в кінці 24-початку 25 року?
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19.10.2022 22:58 Ответить
молтись на свого чакроборті
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19.10.2022 21:49 Ответить
поддерживали фюрера до конца, все у кацапов покупали. Чкурнули чернож*пые первыми....уроды, как и китай с венгрией
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19.10.2022 22:28 Ответить
путин своих друзей предупредил видать про яд. удар....побежали тараканы....
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19.10.2022 22:38 Ответить
как правильно писать слово черножопый - через О, или через Ё? отвечаю - индусы, будучи великой цивилизацией, стали черножопыми и так и останутся ими вследствие своей черножепости и вони...
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19.10.2022 23:37 Ответить
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