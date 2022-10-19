УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5943 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
16 517 131
війна (56949) Індія (239) посольство (877)

Посольство Індії закликало громадян виїхати з України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

посольство,індія

Посольство Індії в Україні закликало громадян негайно виїхати з України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зважаючи на погіршення ситуації з безпекою та нещодавню ескалацію бойових дій у всій Україні, громадянам Індії радять не відвідувати Україну.

Громадянам Індії, зокрема студентам, які наразі момент перебувають в Україні, радять виїхати з України якнайшвидше доступними способами", - йдеться в документі, оприлюдненому у твіттері посольства.

Також читайте: Жодне іноземне посольство не повідомляло про наміри залишити Україну. Все це дезінформація, - Ніколенко

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+60
Та едьте махатмы хреновы, пользы от вас всеравно никакой
показати весь коментар
19.10.2022 19:25
+48
показати весь коментар
19.10.2022 19:29
+34
Прокинулись. Так-то у нас 8 місяців була чудова, файна і повністю мирна ситуація у країні.
показати весь коментар
19.10.2022 19:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Може бути що російськи дипломати дезу поширюють, щоб залякувати світ і нас.
Широко захоплюють, так би мовити.
показати весь коментар
19.10.2022 20:21 Відповісти
А шо там, нельзя *********** чемоданчик подменить куда он срать ходит и с тротилом подсунуть.
показати весь коментар
19.10.2022 20:07 Відповісти
Пойду запишусь в смертники, чтобы научили и списки дали где пожирнее олигархи рабсейские и их выродки живут, чтобы в случае применения ЯО ************, кашляя от лучевой болезни забрать с собой побольше этой бесчеловечной мрази.
показати весь коментар
19.10.2022 20:12 Відповісти
Підігрують своїм хазяям ординцям. Чергова нагніталка від **********.
показати весь коментар
19.10.2022 20:13 Відповісти
Головне назад не пускати, іран, індія, кацапія, угорщина, китай - пішли за рускім корабльом з України.
показати весь коментар
19.10.2022 20:14 Відповісти
Угу ... 3-5 років пройде ... побачите, що буде.
Студенти точно одразу після війни повернуться.
показати весь коментар
19.10.2022 20:19 Відповісти
ну і слава богу, і хай не вертаються
показати весь коментар
19.10.2022 20:19 Відповісти
Так они и ломаулись к своим крокодилам в речке Ганг,
где моются и гадят одновременно.
показати весь коментар
19.10.2022 20:23 Відповісти
та поскорее бы,задолбались деревяных бульбовоенов и алкочмобиков ждать,ликвидировать даже намек на какоето там наступление с бульбаленда и сразу сколько бригад освободяться,а эти черти все теляться,сцуться))) не хотят сволочи на убой идти_)
показати весь коментар
19.10.2022 21:00 Відповісти
видел обзор жизни в Индии ..Киевлянка здает квартиру в Киеве ,а на эти деньги живет на Юге Индии в полном достатке ..Так как зарплата там в 150 долларов США считается выше средней
показати весь коментар
19.10.2022 20:29 Відповісти
Не зовсім. Вчитель старт от 600 ує. Инженер-електрик із стажем на великій дизельній електростанції 800 ує. Водій-поденщик вантажівки або автобуса 12ує. за зміну. Це ті люди кого я знав особисто.
показати весь коментар
19.10.2022 20:55 Відповісти
Птздуйте
показати весь коментар
19.10.2022 20:34 Відповісти
в Вашингтоні пройшли непланові дуже таємні переговори міністрів оборони США та Англії. Можливо мова йшла про застосування рашкою ЯЗ? І всі ці чмури типу індусів та китайців щось заворушилися з виїздами....Ставки високі. Херсон впаде ,значить впаде і Окурок. Може він тут хоче дати останній бій?
показати весь коментар
19.10.2022 20:39 Відповісти
великий шанс що саме це і станеться... готуємося!
показати весь коментар
19.10.2022 22:52 Відповісти
Працював з індусами, жодного нормального. Брехливі шахраї, що вдавляться за копійку.
показати весь коментар
19.10.2022 20:40 Відповісти
Значить ти ніколи не працював з арабами.
показати весь коментар
19.10.2022 21:03 Відповісти
все познается в сравнении....а вы работали с евреями?
показати весь коментар
19.10.2022 22:27 Відповісти
После одного раза задаешься вопросом "что с ним не так" после 5-го хочешь забить на них совсем, после 10 уже расстрелять....
показати весь коментар
19.10.2022 22:54 Відповісти
А вы коней,воровали с цыганями?
показати весь коментар
19.10.2022 23:05 Відповісти
Євреї - норм, різні, як і всі нації, крім індусів, які є реальними покидьками.
показати весь коментар
19.10.2022 23:20 Відповісти
З арабами не працював. Дотично пересікався, не сподобалось
показати весь коментар
19.10.2022 23:21 Відповісти
Если уедите, то вымрите от пандемии и вас будут сжигать на берегах рек. Мы все помним эти страшные мультики в прошлом году. Поумираете все от ковида)
показати весь коментар
19.10.2022 20:58 Відповісти
так в чом промблема... всех синезадых = нуйух... чы й не творители цивизации...
показати весь коментар
19.10.2022 21:03 Відповісти
КУчмила казав . що нас залишатся не більш 10000000 людей
показати весь коментар
19.10.2022 21:48 Відповісти
заграницей уже давно больше
показати весь коментар
19.10.2022 21:51 Відповісти
Якщо порівнювати с 2000-х то щільність населення впала в 1,5-2 рази, села в 2-5... Без довіреного перепису ця цифра хоч і пугає але має шанс на правду...

Прикро, але олігархія тяжіє до 15 млн на все снг... Через 2 роки + ЯЗ - так і лишиться...

А ти знаєшь що це за "Подія Х" в кінці 24-початку 25 року?
показати весь коментар
19.10.2022 22:58 Відповісти
молтись на свого чакроборті
показати весь коментар
19.10.2022 21:49 Відповісти
поддерживали фюрера до конца, все у кацапов покупали. Чкурнули чернож*пые первыми....уроды, как и китай с венгрией
показати весь коментар
19.10.2022 22:28 Відповісти
путин своих друзей предупредил видать про яд. удар....побежали тараканы....
показати весь коментар
19.10.2022 22:38 Відповісти
как правильно писать слово черножопый - через О, или через Ё? отвечаю - индусы, будучи великой цивилизацией, стали черножопыми и так и останутся ими вследствие своей черножепости и вони...
показати весь коментар
19.10.2022 23:37 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 