Зеленский подписал указы относительно санкций против российских олигархов и компаний, - Данилов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, которые ввели в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по поводу санкций против российских олигархов и большого количества российских компаний.
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сегодня президент Украины подписал два указа о введении в действие санкций, которые были введены СНБО. Это была большая, сложная и очень кропотливая работа. После того, как указы будут опубликованы, там будут довольно неожиданные фамилии олигархов РФ и очень большое количество компаний, предприятий и т.д", — заявил Данилов.
По его словам, работа по санкциям проведена безупречно, чтобы "была выверена каждая фамилия".
В то же время, отметил Данилов, среди перечня физических лиц есть "один человек, в отношении которого санкции будут исключены на определенный промежуток времени".
"Это происходит с учетом вопросов национальной безопасности, по письму одного из наших ведомств. Но я не могу сказать, что это исключение. Это определенная отсрочка. Есть очень тонкие вещи, связанные с обменом пленных и т.д., которые мы не можем выдавать в публичное пространство", - добавил секретарь СНБО.
По состоянию на 19:45 эти указы не обнародованы на официальном сайте президента.
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Жена Цезаря вне подозрений! Пардон, ошибся, ***..ь Вовы вне подозрений
А, что за хрень умалишённого вы мне в ответ написали? Сами то поняли, что наваяли с горкой? Или причинно-следственные связи давно отошли в небытие в вашем деменциозном с детства мозге?
А вы видимо "лябёдушку" **********?
де українські ракети?
в карагандє....
у нарьян-марськом отдєлєнії сбербанка россії
Иван и Мария самые, что ни есть еврейские имена
"Це відбувається з урахуванням питань національної безпеки, за листом одного з наших відомств. Але я не можу сказати, що це виняток. Це певна відстрочка. Є дуже тонкі речі, пов'язані з обміном полонених тощо, які ми не можемо видавати у публічний простір", - Джерело:
Чи не абрамович часом згідно листа від агрохімії
.....такой гешефт прос%али.....
З Півднем і водою в Крим все вийшло. Зараз він вимушений грати роль патріота України, благо спеціальність актора це дозволяє без проблем як два пальці об асфальт. Щось з українцями не те ....
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА ТРИ РОКИ :
1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ, натомість закатування грошей ЗСУ в асфальт (Велике Будівництво)
6) Ігнорування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
7) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета - звинувачення патріотам України Андрію Антоненко, Юлії Кузьменко, Яні Дугарь
8) Підготоівка суспільства України для змоги подачі води у Крим (референдум)
9) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
10) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
11) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
12) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
13) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
14) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
15) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
17) Спроби знищити енергосистему України (зупинка блоків АЕС)
18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
23) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС
27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов ). Співробітництво Венедиктової з Портновим. "Списки Портнова" у які він заніс всіх патріотів України, учасників АТО, ТРО і по яким потім розтрілювали людей у Бучі, Ірпені і затримували на окупованому півдні Україні
30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року (Pandora Papers)
31) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
32) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України
33) Ігнорування 28 звітів (!) складених розвідуправліннями США і Великобританії про неминучий напад росії на Україну
34) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.
35) Видача Зеленським росіянам військових з полку Азов, ЗСУ, Нацполіції які обороняли Азовсталь в Маріуполі всередині травня 2022го. Це він назвав "Порятунком наших захисників з Азовсталі".
36) Створення Єрмаком "Агенства Обороних Закупівель" яке монопольно займається продажом всієї зброї України. Директором цього підприємства призначений бізнес партнер Єрмака Деніс Шарапов який повязаний зі спецслужбами РФ у лиці Рахаміма
Емануілова. Батько Андрія Єрмака є співробітником ГРУ у відставці.
37) Розкрадання запоріжською Зе владою гуманітарної допомоги Заходу у Запоріжжі і реалізація цієй продукції через сітку маркетів АТБ і Сільпо.
38) Зняття Арахамієй (Зе влада) частини санкцій з авіапарка Росії, запчастини для літаків Боїнг. Робота Арахамії по зняттю санкцій з Абрамовіча який є фінансовою кишенею Путіна і інших російських олігархів ("фонд покаяння" для російських олігархів).
39) Привласнення Зеленським перемог ЗСУ виключно собі і своїй Зе владі. Цькування і ігнорування Головнокомандуючого ЗСУ Залужного і спроби відсторонити його від посади.
СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
Коли Бубочку будуть саджати по 111 статті за держзраду разом з ним підуть всі
хто його відмазував весь цей час.
Додатково можу повідомить, що реєстрація на цьому достойному ресурсі не співпадає з моєю реєстрацією на цьому світі більш ніж на 50 років....здогадуєся про що я?
ти про свою реєстрацію як громадянина України, а може і не України. Головне що знаєш як і всі Українці що 111 стаття КК України це стаття за держзраду і кожний громадянин України має право висловювати свою думку про особу чиновника який зараз находиться при владі. Зрадникам місце у тюрмі.
2.Реєстрація на цензорі не є показником рівня користувача.
3Сказав по-перше, говори по-друге...?
4.Про що може говорити паспорт гр.України? Як виявилось в цій війні - мало про що (ти кількість колаборантів уявляєш?).
5.До чого тут зрада, якщо я коментував дії Зеленського?
І нарешті щодо інших висерів пана Данілова, у нас є кому коментувати проблеми ***** а від нього хотілося б почути про наші проблеми і про адекватні шляхи їх вирішення, адекватні і своєчасні а не так як це робиться нині, ті олігархи вже десять раз встигли вивести свої капітали або переписали на таких же виродків але наших доморощених.
Зате ми бачимо як безпртинципний і аморальний актор викручується як срана гадюка на
пательні щоб захистити свою шкуру і це в нього настільки гарно виходить що навіть в нього
є свій фан клуб серед народу України і це після всього що він зробив з цим самим народом
разом з путіним.
На дворі 19 жовтня. Попри обіцянки мадам Безуглої, зимову форму нам так і не видали. Міністр Резніков розповідає що з формою ЗСУ проблем не має. А мені шанувальники влади стали дорікати, що на фото я вдягнутий з голочки, а кажу що форми в ЗСУ нема.
...
https://www.youtube.com/c/eggscomua/community
з паспортами Ізраілю теж подпадають під цю статтю,
або вони не доторкані та мають імунітет?
а в ответ приказ Медведева Израилю о не предоставлении
средств ПВО. Пусть в Украине гибнуть, а в Израиле у хлеба
хватает.
патрушев, вурдалак гебешний, який ******** будинки на ма-а-сквє в 1999 роцi. щоб привести до влади пуйла та взагалi гебню.
воно приперлось в оман в той час, коли там був Зе-вiслюк, який разом зї своїм оточенням тодi зовсiм забрехались на рахунок тiєї поїздки.
тодi там точно були перемовини мшж вiслюком та вурдалаком патрушевим.
що там вiслюк наобiцяв гебешнiй гнидi та взагалi кремлядi можна лише гадати...
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