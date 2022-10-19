Зеленский подписал указы относительно санкций против российских олигархов и компаний, - Данилов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, которые ввели в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по поводу санкций против российских олигархов и большого количества российских компаний.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня президент Украины подписал два указа о введении в действие санкций, которые были введены СНБО. Это была большая, сложная и очень кропотливая работа. После того, как указы будут опубликованы, там будут довольно неожиданные фамилии олигархов РФ и очень большое количество компаний, предприятий и т.д", — заявил Данилов.

По его словам, работа по санкциям проведена безупречно, чтобы "была выверена каждая фамилия".

В то же время, отметил Данилов, среди перечня физических лиц есть "один человек, в отношении которого санкции будут исключены на определенный промежуток времени".

"Это происходит с учетом вопросов национальной безопасности, по письму одного из наших ведомств. Но я не могу сказать, что это исключение. Это определенная отсрочка. Есть очень тонкие вещи, связанные с обменом пленных и т.д., которые мы не можем выдавать в публичное пространство", - добавил секретарь СНБО.

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По состоянию на 19:45 эти указы не обнародованы на официальном сайте президента.