Зеленський підписав укази щодо санкцій проти російських олігархів та компаній, - Данілов

Президент України Володимир Зеленський підписав два укази, які ввели в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій проти російських олігархів та великої кількості російських компаній.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні президент України підписав два укази про введення в дію санкцій, які були впроваджені РНБО. Це була велика, складна і дуже копітка робота. Після того, як укази будуть оприлюднені, там будуть досить несподівані прізвища олігархів РФ та дуже велика кількість компаній, підприємств тощо", - заявив Данілов.

За його словами, роботу щодо санкцій проведено бездоганно, щоб "було вивірено кожне прізвище".

Водночас, зазначив Данілов, серед переліку фізичних осіб є "одна людина, стосовно якої санкції будуть виключені на певний проміжок часу".

"Це відбувається з урахуванням питань національної безпеки, за листом одного з наших відомств. Але я не можу сказати, що це виняток. Це певна відстрочка. Є дуже тонкі речі, пов'язані з обміном полонених тощо, які ми не можемо видавати у публічний простір", - додав секретар РНБО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нові санкції України стосуються понад 3,6 тис. російських фізичних і юридичних осіб, серед яких і рідня Путіна, - Мінекономіки

Станом на 19:45 ці укази не оприлюднені на офіційному сайті президента.