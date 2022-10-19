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Зеленський підписав укази щодо санкцій проти російських олігархів та компаній, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський,трасс

Президент України Володимир Зеленський підписав два укази, які ввели в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій проти російських олігархів та великої кількості російських компаній.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні президент України підписав два укази про введення в дію санкцій, які були впроваджені РНБО. Це була велика, складна і дуже копітка робота. Після того, як укази будуть оприлюднені, там будуть досить несподівані прізвища олігархів РФ та дуже велика кількість компаній, підприємств тощо", - заявив Данілов.

За його словами, роботу щодо санкцій проведено бездоганно, щоб "було вивірено кожне прізвище".

Водночас, зазначив Данілов, серед переліку фізичних осіб є "одна людина, стосовно якої санкції будуть виключені на певний проміжок часу".

"Це відбувається з урахуванням питань національної безпеки, за листом одного з наших відомств. Але я не можу сказати, що це виняток. Це певна відстрочка. Є дуже тонкі речі, пов'язані з обміном полонених тощо, які ми не можемо видавати у публічний простір", - додав секретар РНБО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нові санкції України стосуються понад 3,6 тис. російських фізичних і юридичних осіб, серед яких і рідня Путіна, - Мінекономіки

Станом на 19:45 ці укази не оприлюднені на офіційному сайті президента.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+15
А коломойша під них підпадає?
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19.10.2022 20:18
+15
Іронія долі - на керівних посадах в Україні знаходиться чи не найбільший українофоб у якого не вийшло здати ВСЮ Україну (була спроба здати Харків, але Залужний не відвів відтіля 92 бригаду).
З Півднем і водою в Крим все вийшло. Зараз він вимушений грати роль патріота України, благо спеціальність актора це дозволяє без проблем як два пальці об асфальт. Щось з українцями не те ....
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19.10.2022 20:28
+12
Виняток - це, звісно, що абрамович.
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19.10.2022 20:19
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А коломойша під них підпадає?
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19.10.2022 20:18 Відповісти
Бєня Казламойській-ета другоє,ета свящєнная карова...
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19.10.2022 20:20 Відповісти
и она нас доит
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19.10.2022 20:20 Відповісти
Він скоріше більше схожий -

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20.10.2022 01:50 Відповісти
На бика.
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20.10.2022 01:51 Відповісти
Жена Цезаря вне подозрений! Пардон, ошибся, ***..ь Вовы вне подозрений.
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19.10.2022 20:21 Відповісти
😆
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19.10.2022 20:30 Відповісти
Уж не ошиблись ли Вы, по своей умственной от рождения недоразвитости, адресом, болезный вы наш, точнее КАЛОмойшин?
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19.10.2022 21:16 Відповісти
Ну хорошо, с учётом вашей умственной от рождения отсталости в вашем развитии задав вам ещё раз тот же вопрос но с другой стороны, - вы ни чего не перепутали, обращаясь ко мне, и явно не по адресу, со своими "гневными" постами?
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19.10.2022 21:45 Відповісти
Да, к слову, за Славу Шустрого, тут вы насмешили просто до слёз. Нашли на кого ссылаться. вы ещё на Машку ЗаХЕрову сошлитесь.
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19.10.2022 21:51 Відповісти
Солдже скажи почему он тогда у тебя в восьмёрке , ты юморист получается или мозги стареют вообщем ты сегодня коня дал скажи много выпил

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19.10.2022 22:03 Відповісти
Мало ли кто читает мои посты, вот например этот тут вы прочли.
Старый зольдат

Жена Цезаря вне подозрений! Пардон, ошибся, ***..ь Вовы вне подозрений

А, что за хрень умалишённого вы мне в ответ написали? Сами то поняли, что наваяли с горкой? Или причинно-следственные связи давно отошли в небытие в вашем деменциозном с детства мозге?
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19.10.2022 22:14 Відповісти
Я к Пидлоги Макартни ни как не отношусь. Так, одобряем посты друг друга. Временами. К кацапам отношусь с брезгливой ненавистью.
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19.10.2022 22:26 Відповісти
Завтра продолжим.
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19.10.2022 22:29 Відповісти
Ot Vinta.
А вы видимо "лябёдушку" **********?
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19.10.2022 22:24 Відповісти
Да ты редкое чмо когда я увидел что ты отписался тому которого обосрал недавно ,ладно всё давай c таким как ты гнилым не о чём больше говорить
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19.10.2022 23:36 Відповісти
Ракета Т382 КБ «Луч»Т382 - українська зенітна керована ракета (ЗКР) малої дальності, розроблена ДП "Державне Київське конструкторське бюро «Луч» для україно-білоруської модернізації ЗРК Оса - Т38 «Стилет». Існує лише у вигляді макету. Ракета має два ступені та здатна знищувати цілі на відстані від 1.5 до 20 км; для порівняння базова ракета 9М33 знищує цілі на вдвічі меншій максимальній віддалі[5].

де українські ракети?
в карагандє....
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19.10.2022 20:30 Відповісти
У офшорах зелі,а вони не у караганде!
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19.10.2022 20:39 Відповісти
підозрюю що саме там і є главний оманський офшор ЗЄ-лі -
у нарьян-марськом отдєлєнії сбербанка россії
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19.10.2022 20:45 Відповісти
Виняток - це, звісно, що абрамович.
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19.10.2022 20:19 Відповісти
Дело не в фамилии. ДЕЛО В ГЕШЕФТЕ. Знавал я в перовой половине 70-х прошлого века директора ДЮСШ ОР города Орджоникидзе, ранее Джау-Джекау, а ещё ранее и к слову ныне Владикавказ, ИВАНОВА Абрама Яковлевича. Я не шучу.
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19.10.2022 20:25 Відповісти
Какие шутки.
Иван и Мария самые, что ни есть еврейские имена
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19.10.2022 20:34 Відповісти
та да, ванька і машка - саме ваші імена
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19.10.2022 20:47 Відповісти
За Ваньку и Машку не скажу, с ними разбирайтесь сами, а Иоханан(Богом милованный) и Марим(горькая) именно наши
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19.10.2022 20:57 Відповісти
Так и я не иронизирую. Просто правда.
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19.10.2022 21:49 Відповісти
Водночас, зазначив Данілов, серед переліку фізичних осіб є "одна людина, стосовно якої санкції будуть виключені на певний проміжок часу"

"Це відбувається з урахуванням питань національної безпеки, за листом одного з наших відомств. Але я не можу сказати, що це виняток. Це певна відстрочка. Є дуже тонкі речі, пов'язані з обміном полонених тощо, які ми не можемо видавати у публічний простір", - Джерело: https://censor.net/ua/n3374932

Чи не абрамович часом згідно листа від агрохімії
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19.10.2022 20:22 Відповісти
.......а что так быстро то.....? можно было и поторговаться ещё с пол года - год......за хороший откат на счёт в офшоре......
.....такой гешефт прос%али.....
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19.10.2022 20:25 Відповісти
Мабуть вже все забрав. Вирішили що дешевше віддати,ніж мародьору-зезиденту і його ОПі хабарі платити.
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19.10.2022 20:37 Відповісти
Іронія долі - на керівних посадах в Україні знаходиться чи не найбільший українофоб у якого не вийшло здати ВСЮ Україну (була спроба здати Харків, але Залужний не відвів відтіля 92 бригаду).
З Півднем і водою в Крим все вийшло. Зараз він вимушений грати роль патріота України, благо спеціальність актора це дозволяє без проблем як два пальці об асфальт. Щось з українцями не те ....
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19.10.2022 20:28 Відповісти
Уточню - не ВСЮ Україну, а Схід України і Південь України, бо Захід України кацапи не вважать своєю територієй.
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19.10.2022 20:34 Відповісти
бо ті території він вважає польськими й угорськими
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19.10.2022 20:45 Відповісти
"Українофоб" іще скажіть антисеміт, спфльно з Скабеєвою. Якби так хотів здати, чому до сих пір не підписав новий "Мінськ"? Тільки не намагайтесь мене преконати, що Залужний має над ним якийсь вплив. Пройоби та непідготовленість до війни - правда, все інше конспірологічні теорії типу "теорії змови"
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19.10.2022 21:18 Відповісти
ТРИ РОКИ ПРОЙ*БІВ І ІНТИМУ З КАЦАПАМИ. Пишайтеся і надалі.

ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА ТРИ РОКИ :

1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ, натомість закатування грошей ЗСУ в асфальт (Велике Будівництво)
6) Ігнорування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
7) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета - звинувачення патріотам України Андрію Антоненко, Юлії Кузьменко, Яні Дугарь
8) Підготоівка суспільства України для змоги подачі води у Крим (референдум)
9) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
10) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
11) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
12) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
13) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
14) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
15) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
17) Спроби знищити енергосистему України (зупинка блоків АЕС)
18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
23) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС
27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов ). Співробітництво Венедиктової з Портновим. "Списки Портнова" у які він заніс всіх патріотів України, учасників АТО, ТРО і по яким потім розтрілювали людей у Бучі, Ірпені і затримували на окупованому півдні Україні
30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року (Pandora Papers)
31) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
32) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України
33) Ігнорування 28 звітів (!) складених розвідуправліннями США і Великобританії про неминучий напад росії на Україну
34) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.
35) Видача Зеленським росіянам військових з полку Азов, ЗСУ, Нацполіції які обороняли Азовсталь в Маріуполі всередині травня 2022го. Це він назвав "Порятунком наших захисників з Азовсталі".
36) Створення Єрмаком "Агенства Обороних Закупівель" яке монопольно займається продажом всієї зброї України. Директором цього підприємства призначений бізнес партнер Єрмака Деніс Шарапов який повязаний зі спецслужбами РФ у лиці Рахаміма
Емануілова. Батько Андрія Єрмака є співробітником ГРУ у відставці.
37) Розкрадання запоріжською Зе владою гуманітарної допомоги Заходу у Запоріжжі і реалізація цієй продукції через сітку маркетів АТБ і Сільпо.
38) Зняття Арахамієй (Зе влада) частини санкцій з авіапарка Росії, запчастини для літаків Боїнг. Робота Арахамії по зняттю санкцій з Абрамовіча який є фінансовою кишенею Путіна і інших російських олігархів ("фонд покаяння" для російських олігархів).
39) Привласнення Зеленським перемог ЗСУ виключно собі і своїй Зе владі. Цькування і ігнорування Головнокомандуючого ЗСУ Залужного і спроби відсторонити його від посади.
СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
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20.10.2022 01:07 Відповісти
І хто пишається? Просто вважаю недоречними такі коментарі щодо перебоїв з енергетикою. Зараз ненависть має бути направлена проти агресора, влада буде відповідати потім. Таке відчуття ніби для більшості користувачів Цензора мати демократично обрану українську владу гірше, ніж мати умовного Лукашенка, якого Х*йло хоче встановити в Києві.
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20.10.2022 01:49 Відповісти
***** свого Лукашенка вже поставив на владу в Київі навесні у 2019 му, тільки народ України це не бульбаши.
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20.10.2022 01:53 Відповісти
Ну звичайно, демократично обраний президент це ставленик Уйла. Тоді виникає питання -чому до цього часу не підписав перемир'я? Усі ці аргументи про нібито змову української влади з російською розбиваються звичайною логікою
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20.10.2022 08:13 Відповісти
Ні Х...собі!!!!!!! А шо так можна було????????????? Ну це вже розходився
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19.10.2022 20:33 Відповісти
Та да, після твоєї реєстрації 27 вересня 2022 року можно розходитись.
Коли Бубочку будуть саджати по 111 статті за держзраду разом з ним підуть всі
хто його відмазував весь цей час.
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20.10.2022 01:14 Відповісти
Це добре, що ти перевіряєш елементарні речі.
Додатково можу повідомить, що реєстрація на цьому достойному ресурсі не співпадає з моєю реєстрацією на цьому світі більш ніж на 50 років....здогадуєся про що я?
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20.10.2022 01:24 Відповісти
По перше зареєстрували тебе батьки коли ти був у віці підгузників і пляшки з молоком, як що
ти про свою реєстрацію як громадянина України, а може і не України. Головне що знаєш як і всі Українці що 111 стаття КК України це стаття за держзраду і кожний громадянин України має право висловювати свою думку про особу чиновника який зараз находиться при владі. Зрадникам місце у тюрмі.
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20.10.2022 01:35 Відповісти
1.Хто тобі заборонив те про що ти написав?
2.Реєстрація на цензорі не є показником рівня користувача.
3Сказав по-перше, говори по-друге...?
4.Про що може говорити паспорт гр.України? Як виявилось в цій війні - мало про що (ти кількість колаборантів уявляєш?).
5.До чого тут зрада, якщо я коментував дії Зеленського?
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20.10.2022 01:58 Відповісти
Довго думав ?
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20.10.2022 01:59 Відповісти
Надобраніч.
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20.10.2022 02:00 Відповісти
Ну нарешті
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20.10.2022 02:01 Відповісти
Підписав. Що дали,те й підписав.
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19.10.2022 20:34 Відповісти
так ото ж, як відомо нашому верховному кловуну можна підсовувати на підпис документи будь-якого змісту на яких є відмітка від Дєрмака "Можна підписувати", час підписання тоже визначає Дєрмак. незначна свобода у діях горе-президента кловуна за покликанням залишилася лише у створенні відосиків зміст яких хоч і обмежений баченням ситуації у всіх сферах того ж таки Дєрмака проте дозволено вставляти власні слова. І не дивно, що в тих відосиках нема жодного слова про створення власного виробництва необхідної зброї(люди.... , за 8 місяців не створено нічого, згадайте як у подібній ситуації вели себе англійці під час другої світової і як надихав англійців їх президент У. Черчіль), ба навіть ні слова про використання зброї яка лежить на складах і здатна збивати на раз ті іранські "кукурузники"(а може вже давно все продане перед війною) і багато чого ще, те чого хотів би почути наро від свого президента у такий скрутний час.
І нарешті щодо інших висерів пана Данілова, у нас є кому коментувати проблеми ***** а від нього хотілося б почути про наші проблеми і про адекватні шляхи їх вирішення, адекватні і своєчасні а не так як це робиться нині, ті олігархи вже десять раз встигли вивести свої капітали або переписали на таких же виродків але наших доморощених.
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19.10.2022 22:50 Відповісти
Згоден на всі 200, тільки Черчиль був премєром, друга особа в Великобританії по впливу.
Зате ми бачимо як безпртинципний і аморальний актор викручується як срана гадюка на
пательні щоб захистити свою шкуру і це в нього настільки гарно виходить що навіть в нього
є свій фан клуб серед народу України і це після всього що він зробив з цим самим народом
разом з путіним.
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20.10.2022 01:12 Відповісти
Нагадаю! Порошенко був обраний 06.2014,а програма озброєня з 0 запрацювала у 08.2014,і не була 'закатана у асфальт" як при зезиденті!
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20.10.2022 12:05 Відповісти
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19.10.2022 20:34 Відповісти
Тільки не треба цього цирку в Дерипаски забирати і через АРМУ Ярославському віддавати...
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19.10.2022 20:37 Відповісти
Найвеличніший брехун всіх часів і народів.
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19.10.2022 20:43 Відповісти
а може просто ******?
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19.10.2022 20:45 Відповісти
Та ні, просто
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20.10.2022 02:01 Відповісти
Дмитро "Калинчук" Вовнянко:
На дворі 19 жовтня. Попри обіцянки мадам Безуглої, зимову форму нам так і не видали. Міністр Резніков розповідає що з формою ЗСУ проблем не має. А мені шанувальники влади стали дорікати, що на фото я вдягнутий з голочки, а кажу що форми в ЗСУ нема.
...
https://www.youtube.com/c/eggscomua/community

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19.10.2022 20:46 Відповісти
PZDC це на латині означає не все гаразд.
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20.10.2022 01:37 Відповісти
Хм. Быстро, однако.

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19.10.2022 20:47 Відповісти
Аграхимия уже обилетил товарищей, - теперь как придется возвращать? или придется скрываться в сухумском питомнике?
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19.10.2022 20:47 Відповісти
А росіяни типа Абрамович, Фрідман, Дерибаска та інші,
з паспортами Ізраілю теж подпадають під цю статтю,
або вони не доторкані та мають імунітет?
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19.10.2022 20:48 Відповісти
Та, ты антисемит!!
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19.10.2022 20:54 Відповісти
Украина воюет и отправляет в Израиль зерно,
а в ответ приказ Медведева Израилю о не предоставлении
средств ПВО. Пусть в Украине гибнуть, а в Израиле у хлеба
хватает.
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19.10.2022 21:11 Відповісти
В ОП сидить зрадник... через Омеанські домовленності все почалося.
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19.10.2022 20:48 Відповісти
Хтось думає що з Зелею ми можем одержати перемогу над Росією.
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19.10.2022 21:14 Відповісти
Отримаємо! Тільки до чого тут зеля?!! Його на заході вже називають "***-***- ***кальник".
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20.10.2022 12:12 Відповісти
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19.10.2022 22:04 Відповісти
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19.10.2022 22:06 Відповісти
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19.10.2022 22:07 Відповісти
Що це за хорьок поряд з ліліпутіним.
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20.10.2022 01:38 Відповісти


патрушев, вурдалак гебешний, який ******** будинки на ма-а-сквє в 1999 роцi. щоб привести до влади пуйла та взагалi гебню.

воно приперлось в оман в той час, коли там був Зе-вiслюк, який разом зї своїм оточенням тодi зовсiм забрехались на рахунок тiєї поїздки.
тодi там точно були перемовини мшж вiслюком та вурдалаком патрушевим.
що там вiслюк наобiцяв гебешнiй гнидi та взагалi кремлядi можна лише гадати...
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20.10.2022 06:17 Відповісти
Через московськи,ще у 2004!
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20.10.2022 12:08 Відповісти
Да поздно все это. Там все давно переоформили на что угодно и кого угодно. От Каймановых о-ов до пролива Беринга через Кипр. Время то дали на это---а сейчас можно. но для лошков.
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19.10.2022 20:53 Відповісти
Абрамович. Самка собаки. За бабло Аброамовича погибают наши лучшие хлопцы.
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19.10.2022 21:01 Відповісти
щє б трохи почекали і вони б останні свої портянки разом з будьоновками на племінниць переписали - гальма, а не влада..
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19.10.2022 21:12 Відповісти
Я так розумію абрамовіч у ці санкції не попав. Бо заплатив чимало грошей хламідії.
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19.10.2022 21:18 Відповісти
Наш человек в Вашингтоне поведал как Ромчик стал ярдистом. Во времена Ельцина БАБ и Ромчик завладели НК, потом Ромчик выкупил у БАБа половину пая за 3 ярда. А потом Путин купил у Ромчика эту же НК за 10 ярдов. БАБ, как настоящий жадный еврей обиделся на друга и начал судиться. Так что, когда говорим Ромчик подразумеваем дядя Вольдемар. Ну как у такого человека отбирать последнее. А письмо одного ведомства, ну это только МИД, Агрохимия это не ведомоство это сущность прохвоста.
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19.10.2022 23:28 Відповісти
Це мабуть така відповідь Боневтіка на атаки дронів по інфраструктурі.Давно їх мусолили , і от нарешті...Звісно , Агрохімія і Абрамович полегшено зітхнули..
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19.10.2022 23:31 Відповісти
Суркисы, Левочкины, Бойко, Кушнир, Кравец, Столар, Шуфрич почему эти регионалы любители русского мира не сидят? Они не просто не сидят они даже свои мандаты не потеряли, Суркисы, Левочкин и Столар на лазурном берегу загорают и в Украине не были с 24 февраля это вообще как так? Почему государство их не трогает? Возможно из за паразитирования Ермаком и его замом Татаровым (который при Януковиче был заместителем руководителя Главного следственного управления МВД и шил дела на майдановцев) всей правоохранительной системы? Пока Зеленский просит санкции на русских олигархов а Германия налаживает аресты на активы Усманова наши коллаборанты архитекторы и основатели русского мира из партии регионов получили неприкасаемость от Ермака/Татарова....... это цирк какой то....
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03.12.2022 02:53 Відповісти
Ермак сконцентрировал власть в свои руки, расставляя своих людей во все сферы жизнедеятельности страны, у которого в ручном режиме вся правоохранительная система не даст в обиду не Вовка, не своего зама Татарова который при Януковиче был заместителем руководителя Главного следственного управления МВД и шил дела на майдановцев и получил в разгар Революции достоинства звание "Заслуженный юрист Украины", ни основателя Киевской партии войны главного столичного опезежешника Сталара который с февраля 21 года загорает на лазурном берегу не потеряв ни мандат ни бизнес свой и даже заработал за 22 год 46 млн гривен на своем бизнес центре Парус, не один регионал не один боец батальона Монако не пострадает при Ермаке...
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03.12.2022 03:42 Відповісти
 
 