Штайнмайер отменил запланированный на 20 октября визит в Украину, - Bild

По данным издания Bild, федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отменил запланированный на 20 октября визит в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По данным издания, канцелярия Штайнмайера объяснила отмену визита "соображениями безопасности".

"Пока федеральный президент отменяет свой визит, есть много иностранных дипломатов и гостей, которые хотят продемонстрировать свое присутствие в столице прямо сейчас", - заявил в комментарии Bild представитель украинского правительства.

Издание пишет, что Федеральное министерство иностранных дел, Министерство внутренних дел и органы безопасности Германии рекомендовали Штайнмайеру не ехать в Киев. Однако в ближайшее время визит должен состояться. Также сообщается, что приезд немецкого президента согласовывался несколько недель.

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Отметим, весной стало известно, что украинская сторона отказала Штайнмайеру в визите, что привело к длительным разногласиям между Киевом и Берлином. Летом президент Украины Владимир Зеленский направил приглашение немецкому президенту.