Штайнмайер отменил запланированный на 20 октября визит в Украину, - Bild
По данным издания Bild, федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отменил запланированный на 20 октября визит в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По данным издания, канцелярия Штайнмайера объяснила отмену визита "соображениями безопасности".
"Пока федеральный президент отменяет свой визит, есть много иностранных дипломатов и гостей, которые хотят продемонстрировать свое присутствие в столице прямо сейчас", - заявил в комментарии Bild представитель украинского правительства.
Издание пишет, что Федеральное министерство иностранных дел, Министерство внутренних дел и органы безопасности Германии рекомендовали Штайнмайеру не ехать в Киев. Однако в ближайшее время визит должен состояться. Также сообщается, что приезд немецкого президента согласовывался несколько недель.
Отметим, весной стало известно, что украинская сторона отказала Штайнмайеру в визите, что привело к длительным разногласиям между Киевом и Берлином. Летом президент Украины Владимир Зеленский направил приглашение немецкому президенту.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
знав - хлопці підхоплять! 😄
Окрім того, мушу зазначити, Moskovia delenda est.
президент Німеччини це - ніхто
з того століття ще завалявся....
а якщо без сміху, то подивіться біографію цієї німецької курви - там починаючи ще з дідуся клейма немає де ставити, а з чоловіком вона познайомилась, звичайно ж в мацкві, на молодьожній комі-конференції
чи на банківському....
Сралин мне предложит братский договор на 10 лет,останется подписать Секретный Протокол о разделе Мира...
Мистер Риббентроп вы хотите сказать США и Британию вы тоже поделили 50 на 50?Да,Сралин и Гитлер об этом говорили вчера вечером 22 августа 1939 года... все решено ...1 сентября мы идём на Польшу,следом туда пойдет товаристч Сралин...
Спасибо мистер Риббентроп...
а походу з вас толку як з козла молока....
И подарит путлеру парочку немецких федеральных земель в качестве утешительного приза.
нехай щастить