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Новости Война
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Штайнмайер отменил запланированный на 20 октября визит в Украину, - Bild

штайнмайер

По данным издания Bild, федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отменил запланированный на 20 октября визит в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По данным издания, канцелярия Штайнмайера объяснила отмену визита "соображениями безопасности".

"Пока федеральный президент отменяет свой визит, есть много иностранных дипломатов и гостей, которые хотят продемонстрировать свое присутствие в столице прямо сейчас", - заявил в комментарии Bild представитель украинского правительства.

Издание пишет, что Федеральное министерство иностранных дел, Министерство внутренних дел и органы безопасности Германии рекомендовали Штайнмайеру не ехать в Киев. Однако в ближайшее время визит должен состояться. Также сообщается, что приезд немецкого президента согласовывался несколько недель.

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Отметим, весной стало известно, что украинская сторона отказала Штайнмайеру в визите, что привело к длительным разногласиям между Киевом и Берлином. Летом президент Украины Владимир Зеленский направил приглашение немецкому президенту.

Автор: 

Германия (6939) Штайнмайер Франк-Вальтер (517)


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Топ комментарии
+27
И хорошо . От его формулы будет тошнить еще 10 лет .
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19.10.2022 21:29
+21
Штайнмаєр-я нє трус,но я боюсь...
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19.10.2022 21:28
+19
як збереться їхати, нехай план свій не бере...
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19.10.2022 21:29
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Штайнмаєр-я нє трус,но я боюсь...
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19.10.2022 21:28 Ответить
Штанмаер придумал новую формулу и ищет с кем поделится этим шедевром
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19.10.2022 22:22 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=aXB5y--_XO8 https://www.youtube.com/watch?v=aXB5y--_XO8

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20.10.2022 02:02 Ответить
як збереться їхати, нехай план свій не бере...
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19.10.2022 21:29 Ответить
...тут свого ганьджубасу хвата, дощі...урожай...і гриби
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19.10.2022 21:37 Ответить
навмисно залишив місце для здорового глузування про план,
знав - хлопці підхоплять! 😄
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19.10.2022 21:42 Ответить
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19.10.2022 21:45 Ответить
Та "план" хай бере для зечмонь. Аби зі своєю формулою більше не потикався.
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19.10.2022 22:02 Ответить
И хорошо . От его формулы будет тошнить еще 10 лет .
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19.10.2022 21:29 Ответить
а шо такое? )))
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19.10.2022 21:29 Ответить
Подзвонив кремлівський фюрер, тому його німецький вассал скасував візит )))
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19.10.2022 21:29 Ответить
чмеркель чумодан бабла передала-він перераховує-зайнятий
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19.10.2022 21:30 Ответить
...чумодан
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19.10.2022 21:38 Ответить
Он уже потратил половину на сосиски.
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19.10.2022 21:41 Ответить
Чамайдан
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19.10.2022 21:58 Ответить
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19.10.2022 22:08 Ответить
Мабуть щось знає
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19.10.2022 21:31 Ответить
это правильно...ему ещё колысь потом в газпроме горбатиться..
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19.10.2022 21:31 Ответить
Поки він збереться, то газпрому вже не буде, а будуть Нафтогаз Сибірської Конфедерації та Об'єднані Газопроводи Московії.

Окрім того, мушу зазначити, Moskovia delenda est.
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19.10.2022 23:08 Ответить
штангерциркуль попутав себе з Президентом США, бо
президент Німеччини це - ніхто
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19.10.2022 21:33 Ответить
як це ніхто? - це прибор для вимірювання.
з того століття ще завалявся....
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19.10.2022 21:40 Ответить
замість цього хитродєланого "прибора з яйцями" можна скористатись і звичайною деревьяю лінійкою
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19.10.2022 22:02 Ответить
Ну це ж не Боря Джонсонюк, у якого "є яйця", а майбутній співробітник "Газпрому" московії (як він сподівається). Та й фру рібентроп не схвалює... Хоча, як на мене, було б цікаво подивитись розмову ЗЕ (без папірця) з майбутнім чиновником "Газпрому"
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19.10.2022 21:36 Ответить
Навряд, бо навряд чи ********* увесь збережеться...
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19.10.2022 22:47 Ответить
Газпром буде завжди, якщо дивитись на тих, хто на ньому замазаний. Навіть якщо від московії лишиться тільки шматочок тартарії
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19.10.2022 23:06 Ответить
Если Шольц отменит визит - будет что обсуждать.
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19.10.2022 21:39 Ответить
А жаль мог бы и шмеркель с собой прихватить.
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19.10.2022 21:39 Ответить
Меркель не может - она сводит ленинские татту в интимных местах.
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19.10.2022 21:43 Ответить
це ще її папа пастор-комі набивав

а якщо без сміху, то подивіться біографію цієї німецької курви - там починаючи ще з дідуся клейма немає де ставити, а з чоловіком вона познайомилась, звичайно ж в мацкві, на молодьожній комі-конференції
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19.10.2022 22:06 Ответить
Партайгеноссе ***** заборонив?
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19.10.2022 21:40 Ответить
та й не потрібен тут той швайнмайєр. до ***** нехай їде, там безпечно.
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19.10.2022 21:41 Ответить
Патаму шта засцяв.
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19.10.2022 21:42 Ответить
А після того як засцяв, в нього случилась діарея (тобто пішла подліва)
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19.10.2022 21:48 Ответить
А можна простіше - напала срачка!
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19.10.2022 22:48 Ответить
ну-да так і простіше, по-народному - просто
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19.10.2022 22:54 Ответить
Штанько боится, что его отвезут в Бучу.
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19.10.2022 21:44 Ответить
***.................ну Шольц номер два................
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19.10.2022 21:44 Ответить
Без танків нехай не приїздить.
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19.10.2022 21:50 Ответить
вони тими танками самі себе переїдуть, а нам все одно не дадуть - танкофобія у шольців на генному рівні

чи на банківському....
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19.10.2022 22:08 Ответить
Боится Штазимахер Украины....
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19.10.2022 21:52 Ответить
... як чорт ладану (чи Посла Мельника)
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19.10.2022 22:07 Ответить
тому шо він штрейкбрехер
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19.10.2022 22:26 Ответить
Та який толк з того візиту.
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19.10.2022 22:07 Ответить
Він хотів відвести душу на котлеті по-київськи.
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19.10.2022 23:35 Ответить
хай сосику свого буйла мовчки жує
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19.10.2022 23:40 Ответить
Мистер Риббентроп,с какой целью вы прилетели в Москву?
Сралин мне предложит братский договор на 10 лет,останется подписать Секретный Протокол о разделе Мира...
Мистер Риббентроп вы хотите сказать США и Британию вы тоже поделили 50 на 50?Да,Сралин и Гитлер об этом говорили вчера вечером 22 августа 1939 года... все решено ...1 сентября мы идём на Польшу,следом туда пойдет товаристч Сралин...
Спасибо мистер Риббентроп...
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19.10.2022 22:12 Ответить
І хто ж чекав того "формуліста"?
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19.10.2022 22:21 Ответить
сс*кло
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19.10.2022 22:26 Ответить
Забудь дорогу сюда мордато- мордатый!
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19.10.2022 22:43 Ответить
Штайнмайер приїдь до бабки Меркель та задай риторичне питання як таке сталося...

а походу з вас толку як з козла молока....
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19.10.2022 22:48 Ответить
Ему в комедийном сериале сниматься не предлагали? Или это уже
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19.10.2022 23:56 Ответить
Шо то маловато хейту, слабо стаюцца ребята. Давайте, старайтесь, стебитесь над президентом страны -донора Украины.Может Германия снова начнет тормозить поставки вооружений, как весной, после хамства Зеленского и хамства Мельника.
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20.10.2022 00:02 Ответить
Походу плохо дело с Украиной. Наступление явно замедлилось
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20.10.2022 00:13 Ответить
Столько ныл что его в прошлый раз не пригласили, когда другие приезжали, и вот казалось наныл.... и струсил.
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20.10.2022 00:53 Ответить
Пусть лучше вместе со Штирлицем начертит пару формул.
И подарит путлеру парочку немецких федеральных земель в качестве утешительного приза.
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20.10.2022 03:19 Ответить
ШТНМЙР ПНХ
нехай щастить
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20.10.2022 03:42 Ответить
 
 