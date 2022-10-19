Штайнмаєр скасував запланований на 20 жовтня візит до України, - Bild
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За даними видання Bild, федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр скасував запланований на 20 жовтня візит до України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За даними видання, канцелярія Штайнмайєра пояснила скасування візиту "міркуваннями безпеки".
"Поки федеральний президент скасовує свій візит, є багато іноземних дипломатів та гостей, які хочуть продемонструвати свою присутність у столиці прямо зараз", - заявив у коментарі Bild представник українського уряду.
Видання пише, що Федеральне міністерство закордонних справ, Міністерство внутрішніх справ та органи безпеки Німеччини рекомендували Штайнмаєру не їхати до Києва. Однак найближчим часом візит має відбутися. Також повідомляється, що приїзд німецького президента погоджувався кілька тижнів.
Зазначимо, навесні стало відомо, що українська сторона відмовила Штайнмаєру у візиті, що призвело до тривалих розбіжностей між Києвом та Берліном. Влітку президент України Володимир Зеленський надіслав запрошення німецькому президенту.
Будь ласка, зачекайте...
знав - хлопці підхоплять! 😄
Окрім того, мушу зазначити, Moskovia delenda est.
президент Німеччини це - ніхто
з того століття ще завалявся....
а якщо без сміху, то подивіться біографію цієї німецької курви - там починаючи ще з дідуся клейма немає де ставити, а з чоловіком вона познайомилась, звичайно ж в мацкві, на молодьожній комі-конференції
чи на банківському....
Сралин мне предложит братский договор на 10 лет,останется подписать Секретный Протокол о разделе Мира...
Мистер Риббентроп вы хотите сказать США и Британию вы тоже поделили 50 на 50?Да,Сралин и Гитлер об этом говорили вчера вечером 22 августа 1939 года... все решено ...1 сентября мы идём на Польшу,следом туда пойдет товаристч Сралин...
Спасибо мистер Риббентроп...
а походу з вас толку як з козла молока....
И подарит путлеру парочку немецких федеральных земель в качестве утешительного приза.
нехай щастить