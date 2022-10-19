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Штайнмаєр скасував запланований на 20 жовтня візит до України, - Bild

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

штайнмайер

За даними видання Bild, федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр скасував запланований на 20 жовтня візит до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За даними видання, канцелярія Штайнмайєра пояснила скасування візиту "міркуваннями безпеки".

"Поки федеральний президент скасовує свій візит, є багато іноземних дипломатів та гостей, які хочуть продемонструвати свою присутність у столиці прямо зараз", - заявив у коментарі Bild представник українського уряду.

Видання пише, що Федеральне міністерство закордонних справ, Міністерство внутрішніх справ та органи безпеки Німеччини рекомендували Штайнмаєру не їхати до Києва. Однак найближчим часом візит має відбутися. Також повідомляється, що приїзд німецького президента погоджувався кілька тижнів.

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Зазначимо, навесні стало відомо, що українська сторона відмовила Штайнмаєру у візиті, що призвело до тривалих розбіжностей між Києвом та Берліном. Влітку президент України Володимир Зеленський надіслав запрошення німецькому президенту.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+27
И хорошо . От его формулы будет тошнить еще 10 лет .
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19.10.2022 21:29
+21
Штайнмаєр-я нє трус,но я боюсь...
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19.10.2022 21:28
+19
як збереться їхати, нехай план свій не бере...
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19.10.2022 21:29
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Штайнмаєр-я нє трус,но я боюсь...
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19.10.2022 21:28 Відповісти
Штанмаер придумал новую формулу и ищет с кем поделится этим шедевром
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19.10.2022 22:22 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=aXB5y--_XO8
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20.10.2022 02:02 Відповісти
як збереться їхати, нехай план свій не бере...
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19.10.2022 21:29 Відповісти
...тут свого ганьджубасу хвата, дощі...урожай...і гриби
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19.10.2022 21:37 Відповісти
навмисно залишив місце для здорового глузування про план,
знав - хлопці підхоплять! 😄
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19.10.2022 21:42 Відповісти
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19.10.2022 21:45 Відповісти
Та "план" хай бере для зечмонь. Аби зі своєю формулою більше не потикався.
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19.10.2022 22:02 Відповісти
И хорошо . От его формулы будет тошнить еще 10 лет .
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19.10.2022 21:29 Відповісти
а шо такое? )))
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19.10.2022 21:29 Відповісти
Подзвонив кремлівський фюрер, тому його німецький вассал скасував візит )))
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19.10.2022 21:29 Відповісти
чмеркель чумодан бабла передала-він перераховує-зайнятий
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19.10.2022 21:30 Відповісти
...чумодан
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19.10.2022 21:38 Відповісти
Он уже потратил половину на сосиски.
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19.10.2022 21:41 Відповісти
Чамайдан
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19.10.2022 21:58 Відповісти
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19.10.2022 22:08 Відповісти
Мабуть щось знає
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19.10.2022 21:31 Відповісти
это правильно...ему ещё колысь потом в газпроме горбатиться..
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19.10.2022 21:31 Відповісти
Поки він збереться, то газпрому вже не буде, а будуть Нафтогаз Сибірської Конфедерації та Об'єднані Газопроводи Московії.

Окрім того, мушу зазначити, Moskovia delenda est.
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19.10.2022 23:08 Відповісти
штангерциркуль попутав себе з Президентом США, бо
президент Німеччини це - ніхто
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19.10.2022 21:33 Відповісти
як це ніхто? - це прибор для вимірювання.
з того століття ще завалявся....
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19.10.2022 21:40 Відповісти
замість цього хитродєланого "прибора з яйцями" можна скористатись і звичайною деревьяю лінійкою
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19.10.2022 22:02 Відповісти
Ну це ж не Боря Джонсонюк, у якого "є яйця", а майбутній співробітник "Газпрому" московії (як він сподівається). Та й фру рібентроп не схвалює... Хоча, як на мене, було б цікаво подивитись розмову ЗЕ (без папірця) з майбутнім чиновником "Газпрому"
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19.10.2022 21:36 Відповісти
Навряд, бо навряд чи ********* увесь збережеться...
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19.10.2022 22:47 Відповісти
Газпром буде завжди, якщо дивитись на тих, хто на ньому замазаний. Навіть якщо від московії лишиться тільки шматочок тартарії
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19.10.2022 23:06 Відповісти
Если Шольц отменит визит - будет что обсуждать.
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19.10.2022 21:39 Відповісти
А жаль мог бы и шмеркель с собой прихватить.
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19.10.2022 21:39 Відповісти
Меркель не может - она сводит ленинские татту в интимных местах.
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19.10.2022 21:43 Відповісти
це ще її папа пастор-комі набивав

а якщо без сміху, то подивіться біографію цієї німецької курви - там починаючи ще з дідуся клейма немає де ставити, а з чоловіком вона познайомилась, звичайно ж в мацкві, на молодьожній комі-конференції
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19.10.2022 22:06 Відповісти
Партайгеноссе ***** заборонив?
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19.10.2022 21:40 Відповісти
та й не потрібен тут той швайнмайєр. до ***** нехай їде, там безпечно.
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19.10.2022 21:41 Відповісти
Патаму шта засцяв.
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19.10.2022 21:42 Відповісти
А після того як засцяв, в нього случилась діарея (тобто пішла подліва)
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19.10.2022 21:48 Відповісти
А можна простіше - напала срачка!
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19.10.2022 22:48 Відповісти
ну-да так і простіше, по-народному - просто
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19.10.2022 22:54 Відповісти
Штанько боится, что его отвезут в Бучу.
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19.10.2022 21:44 Відповісти
***.................ну Шольц номер два................
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19.10.2022 21:44 Відповісти
Без танків нехай не приїздить.
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19.10.2022 21:50 Відповісти
вони тими танками самі себе переїдуть, а нам все одно не дадуть - танкофобія у шольців на генному рівні

чи на банківському....
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19.10.2022 22:08 Відповісти
Боится Штазимахер Украины....
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19.10.2022 21:52 Відповісти
... як чорт ладану (чи Посла Мельника)
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19.10.2022 22:07 Відповісти
тому шо він штрейкбрехер
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19.10.2022 22:26 Відповісти
Та який толк з того візиту.
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19.10.2022 22:07 Відповісти
Він хотів відвести душу на котлеті по-київськи.
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19.10.2022 23:35 Відповісти
хай сосику свого буйла мовчки жує
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19.10.2022 23:40 Відповісти
Мистер Риббентроп,с какой целью вы прилетели в Москву?
Сралин мне предложит братский договор на 10 лет,останется подписать Секретный Протокол о разделе Мира...
Мистер Риббентроп вы хотите сказать США и Британию вы тоже поделили 50 на 50?Да,Сралин и Гитлер об этом говорили вчера вечером 22 августа 1939 года... все решено ...1 сентября мы идём на Польшу,следом туда пойдет товаристч Сралин...
Спасибо мистер Риббентроп...
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19.10.2022 22:12 Відповісти
І хто ж чекав того "формуліста"?
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19.10.2022 22:21 Відповісти
сс*кло
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19.10.2022 22:26 Відповісти
Забудь дорогу сюда мордато- мордатый!
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19.10.2022 22:43 Відповісти
Штайнмайер приїдь до бабки Меркель та задай риторичне питання як таке сталося...

а походу з вас толку як з козла молока....
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19.10.2022 22:48 Відповісти
Ему в комедийном сериале сниматься не предлагали? Или это уже
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19.10.2022 23:56 Відповісти
Шо то маловато хейту, слабо стаюцца ребята. Давайте, старайтесь, стебитесь над президентом страны -донора Украины.Может Германия снова начнет тормозить поставки вооружений, как весной, после хамства Зеленского и хамства Мельника.
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20.10.2022 00:02 Відповісти
Походу плохо дело с Украиной. Наступление явно замедлилось
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20.10.2022 00:13 Відповісти
Столько ныл что его в прошлый раз не пригласили, когда другие приезжали, и вот казалось наныл.... и струсил.
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20.10.2022 00:53 Відповісти
Пусть лучше вместе со Штирлицем начертит пару формул.
И подарит путлеру парочку немецких федеральных земель в качестве утешительного приза.
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20.10.2022 03:19 Відповісти
ШТНМЙР ПНХ
нехай щастить
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20.10.2022 03:42 Відповісти
 
 