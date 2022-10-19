РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9793 посетителя онлайн
Новости
5 513 14

Новым главой МВД Великобритании стал Грант Шэппс

британія

Бывший министр транспорта Грант Шэппс назначен новым главой МВД Великобритании.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает правительство королевства во вторник.

"Член парламента Грант Шэппс назначен главой министерства внутренних дел", - сообщается в твиттере офиса премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.

Во время пребывания на посту премьера Бориса Джонсона Шэппс занимал пост министра транспорта. После его ухода в отставку Шэппс претендовал на пост премьер-министра, однако выбыл из борьбы, после чего поддержал кандидатуру экс-министра финансов Риши Сунака - основного соперника Трасс.

Ранее в среду о своей отставке заявила бывшая глава МВД Суэлла Браверман, причиной она назвала случайную отправку документов коллеге через личную почту, что является нарушением правил работы в правительстве.

Читайте также: Глава Пентагона Остин провел переговоры по Украине с министром обороны Британии Уоллесом. ФОТО

Автор: 

Великобритания (4943) Грант Шеппс (56)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
Давай Борис Джонсон возвращайся а то дела в королевстве идут йоркширский лес.
показать весь комментарий
19.10.2022 21:55
+4
Британский министр обороны Бэн Колеса бросил дела и срочно улетел в Пентагон,рандеву с Ллойдом Остином длилось очень долго,что обсудили, тоже неизвестно,,, злые языки кажуть что тема одна...Помощь Украине в любом направлении ..
Перейдя с дипломатического языка.. дадут все,,окромя ядреных бонб...
показать весь комментарий
19.10.2022 22:03
+3
Так ещё и дружок конкурента Лиз Трасс , который женат на дочери индийского миллиардера .
ой, Щось фсб мутит
показать весь комментарий
19.10.2022 21:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а -- тепер я знаю хто такі діти капітана Гранта
показать весь комментарий
19.10.2022 21:35 Ответить
Сукины дети капитана Гранта.
показать весь комментарий
19.10.2022 21:56 Ответить
бизнесюк и хитрой национальности...кароче хорошего не ждите.
показать весь комментарий
19.10.2022 21:39 Ответить
Так ещё и дружок конкурента Лиз Трасс , который женат на дочери индийского миллиардера .
ой, Щось фсб мутит
показать весь комментарий
19.10.2022 21:52 Ответить
Давай Борис Джонсон возвращайся а то дела в королевстве идут йоркширский лес.
показать весь комментарий
19.10.2022 21:55 Ответить
Лиз Трасс может подать в отставку...по опросам среди консерваторов, рейтинг бывшего премьера Джонсона вырос до небес,но Элибет признала ошибки и не хочет уходить в отставку...странная история в Британии на сегодня...
показать весь комментарий
19.10.2022 21:57 Ответить
Британский министр обороны Бэн Колеса бросил дела и срочно улетел в Пентагон,рандеву с Ллойдом Остином длилось очень долго,что обсудили, тоже неизвестно,,, злые языки кажуть что тема одна...Помощь Украине в любом направлении ..
Перейдя с дипломатического языка.. дадут все,,окромя ядреных бонб...
показать весь комментарий
19.10.2022 22:03 Ответить
а шо такое? а почему без бонб??? фсё так фсё !!! )))
показать весь комментарий
19.10.2022 22:24 Ответить
шо обуждали - ясно шо узнаем.....папизже
показать весь комментарий
19.10.2022 22:30 Ответить
про свою відставку заявила колишня очільниця МВС Суелла Браверман, причиною вона назвала випадкове відправлення документів колезі через особисту пошту, що є порушенням правил роботи в уряді... - цитата

космос....за случайное нарушение служебной инструкции....сама.. добровольно....космос...
нам так не жить !!!
показать весь комментарий
19.10.2022 22:23 Ответить
ну да. а наші б...ну ладно, не расстраюйся, буває....ой такий стрес, нада премію виписать - бачте, людина страждає
показать весь комментарий
19.10.2022 22:32 Ответить
Ппц, пошла в отставку из за того что с личной почты отправила файлы...в то же время в парашке убийцы и зомби сидят у власти по 20-30 лет и хоть бы хны. Это абсолютно разные вселенные, цивилизация и орки-людоеды.
показать весь комментарий
19.10.2022 22:30 Ответить
Бывший министр транспорта. Я думал, что только у нас так можно
показать весь комментарий
20.10.2022 00:00 Ответить
Готують ґрунт для майбутнього прим'єр-міністра-індуса. Дааа... і Англія доходить до ручки завдяки корисним ідіотам та лівакам.
показать весь комментарий
20.10.2022 07:25 Ответить
 
 