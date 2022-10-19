Новым главой МВД Великобритании стал Грант Шэппс

Бывший министр транспорта Грант Шэппс назначен новым главой МВД Великобритании.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает правительство королевства во вторник.

"Член парламента Грант Шэппс назначен главой министерства внутренних дел", - сообщается в твиттере офиса премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.

Во время пребывания на посту премьера Бориса Джонсона Шэппс занимал пост министра транспорта. После его ухода в отставку Шэппс претендовал на пост премьер-министра, однако выбыл из борьбы, после чего поддержал кандидатуру экс-министра финансов Риши Сунака - основного соперника Трасс.

Ранее в среду о своей отставке заявила бывшая глава МВД Суэлла Браверман, причиной она назвала случайную отправку документов коллеге через личную почту, что является нарушением правил работы в правительстве.

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