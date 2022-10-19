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Новини За кордоном
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Велика Британія (3702) Грант Шеппс (26)

Новим головою МВС Великої Британії став Грант Шеппс

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

британія

Колишнього міністра транспорту Гранта Шеппса призначено новим головою МВС Великої Британії.

 Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє уряд королівства у вівторок.

"Член парламенту Грант Шеппс призначений головою міністерства внутрішніх справ", - повідомляється в твіттері офісу прем'єр-міністра Великої Британії Ліз Трасс.

Під час перебування на посаді прем'єра Бориса Джонсона Шеппс обіймав посаду міністра транспорту. Після його відставки Шаппс претендував на посаду прем'єр-міністра, проте вибув із боротьби, після чого підтримав кандидатуру ексміністра фінансів Ріші Сунака - основного суперника Трасс.

Раніше у середу про свою відставку заявила колишня очільниця МВС Суелла Браверман, причиною вона назвала випадкове відправлення документів колезі через особисту пошту, що є порушенням правил роботи в уряді.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+4
Давай Борис Джонсон возвращайся а то дела в королевстве идут йоркширский лес.
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19.10.2022 21:55
+4
Британский министр обороны Бэн Колеса бросил дела и срочно улетел в Пентагон,рандеву с Ллойдом Остином длилось очень долго,что обсудили, тоже неизвестно,,, злые языки кажуть что тема одна...Помощь Украине в любом направлении ..
Перейдя с дипломатического языка.. дадут все,,окромя ядреных бонб...
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19.10.2022 22:03
+3
Так ещё и дружок конкурента Лиз Трасс , который женат на дочери индийского миллиардера .
ой, Щось фсб мутит
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19.10.2022 21:52
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а -- тепер я знаю хто такі діти капітана Гранта
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19.10.2022 21:35 Відповісти
Сукины дети капитана Гранта.
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19.10.2022 21:56 Відповісти
бизнесюк и хитрой национальности...кароче хорошего не ждите.
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19.10.2022 21:39 Відповісти
Так ещё и дружок конкурента Лиз Трасс , который женат на дочери индийского миллиардера .
ой, Щось фсб мутит
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19.10.2022 21:52 Відповісти
Давай Борис Джонсон возвращайся а то дела в королевстве идут йоркширский лес.
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19.10.2022 21:55 Відповісти
Лиз Трасс может подать в отставку...по опросам среди консерваторов, рейтинг бывшего премьера Джонсона вырос до небес,но Элибет признала ошибки и не хочет уходить в отставку...странная история в Британии на сегодня...
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19.10.2022 21:57 Відповісти
Британский министр обороны Бэн Колеса бросил дела и срочно улетел в Пентагон,рандеву с Ллойдом Остином длилось очень долго,что обсудили, тоже неизвестно,,, злые языки кажуть что тема одна...Помощь Украине в любом направлении ..
Перейдя с дипломатического языка.. дадут все,,окромя ядреных бонб...
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19.10.2022 22:03 Відповісти
а шо такое? а почему без бонб??? фсё так фсё !!! )))
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19.10.2022 22:24 Відповісти
шо обуждали - ясно шо узнаем.....папизже
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19.10.2022 22:30 Відповісти
про свою відставку заявила колишня очільниця МВС Суелла Браверман, причиною вона назвала випадкове відправлення документів колезі через особисту пошту, що є порушенням правил роботи в уряді... - цитата

космос....за случайное нарушение служебной инструкции....сама.. добровольно....космос...
нам так не жить !!!
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19.10.2022 22:23 Відповісти
ну да. а наші б...ну ладно, не расстраюйся, буває....ой такий стрес, нада премію виписать - бачте, людина страждає
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19.10.2022 22:32 Відповісти
Ппц, пошла в отставку из за того что с личной почты отправила файлы...в то же время в парашке убийцы и зомби сидят у власти по 20-30 лет и хоть бы хны. Это абсолютно разные вселенные, цивилизация и орки-людоеды.
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19.10.2022 22:30 Відповісти
Бывший министр транспорта. Я думал, что только у нас так можно
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20.10.2022 00:00 Відповісти
Готують ґрунт для майбутнього прим'єр-міністра-індуса. Дааа... і Англія доходить до ручки завдяки корисним ідіотам та лівакам.
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20.10.2022 07:25 Відповісти
 
 