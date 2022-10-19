РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9869 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
12 392 61

Путин пытается запугать украинцев и заставить их капитулировать, - Байден

байден

Президент России Владимир Путин находится в очень затруднительном положении, и его единственным инструментом в войне остается жестокое обращение с украинцами.

Об этом на брифинге заявил президент США Джо Байден, информирует Цензор.НЕТ. 

"Я думаю, что Путин оказался в невероятно сложном положении, и мне кажется, что единственный доступный ему инструмент – это жестокое обращение с украинскими гражданами, чтобы запугать их и заставить капитулировать. Они этого не сделают", – подчеркнул президент США.

Читайте также: Путин - рациональный, значительно просчитавшийся игрок, - Байден

Автор: 

Байден Джо (2785) путин владимир (31225)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+35
Дайте наконец дальнобойные ракеты и никто не будет нас запугивать и принуждать...
показать весь комментарий
19.10.2022 22:47
+24
ЛЯ! Коли ви вже, нарешті, зможете вимовити слово "ГЕНОЦИД"?
Знищення громадян, руйнування міст, нищення засобів існування (енергосистема, склади з продовольством, бомбардування об'єктів освіти, культури, житлових будинків)...
Чи "геноцид" то торгівельна марка Ізраїлю і решті не достіпна?
показать весь комментарий
19.10.2022 23:00
+22
Про залякування України ЯЗ
. .
показать весь комментарий
19.10.2022 22:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дайте наконец дальнобойные ракеты и никто не будет нас запугивать и принуждать...
показать весь комментарий
19.10.2022 22:47 Ответить
Це зрозуміло, що без ракет США ми пока слабкі, але здаватися ніхто не збирається. На часі питання, чому ми не зробили свої ракети? Чому ми не маємо "Нептун"? Чому не маємо "Грім 2"? Чому не маємо "Вільха" М, "Верби" на інших ракет? Гроші, проекти і час на це були, то чому ми не маємо своїх ракет, щоб не просити слабенькі ракети в США?
показать весь комментарий
19.10.2022 23:14 Ответить
Але ми маємо файний асфальт мабуть...
показать весь комментарий
19.10.2022 23:45 Ответить
Дальнобойные ракеты это хорошо и весело но для ракет не дальнобойных сейчас масса целей.
Ну а дальнобойные ракеты это ближайшее будущее.
Сейчас все соседи РФ активно ими начинают заниматься и прикидывают свои возможности в разработке ядерного оружия. Нужно начинать создавать оборонный блок вокруг РФ из бывших СССР республик без РФ и заняться ракетами и ядерным оружием для сдерживания великодержавных амбиций кремлевских реваншистов, империалистов и рашистов.
показать весь комментарий
19.10.2022 23:26 Ответить
можливо і так, але сьогодні кожного дня гине велика кількість українців і їм ракети потрібні були ще вчора і все для цього було, не було тільки при владі людей, які б любили Україну.
показать весь комментарий
19.10.2022 23:31 Ответить
Так поможіть йому....повіситись
показать весь комментарий
19.10.2022 22:47 Ответить
Пригожин не может выбрать сорт мыла верёвку Вове натереть.
показать весь комментарий
19.10.2022 22:49 Ответить
дядя Байден, пора вже в'йбати по бункеру хйла.
показать весь комментарий
19.10.2022 22:50 Ответить
Про залякування України ЯЗ
. .
показать весь комментарий
19.10.2022 22:53 Ответить
В точку. 👍
показать весь комментарий
20.10.2022 00:30 Ответить
Мы Чернобыль пережили.
Мариупольцам вообще нас*рать. Там природный фон высокий из-за ториевых месторождений в море.
показать весь комментарий
20.10.2022 08:56 Ответить
українцям не треба пояснювати, шо ***** з ними хоче зробити.
зроби так, що би рижого .ідараса більше ніколи не було в Білому Домі і не зволікай з допомогою, бо тоді для України таки буде армагедон....
показать весь комментарий
19.10.2022 22:59 Ответить
ЛЯ! Коли ви вже, нарешті, зможете вимовити слово "ГЕНОЦИД"?
Знищення громадян, руйнування міст, нищення засобів існування (енергосистема, склади з продовольством, бомбардування об'єктів освіти, культури, житлових будинків)...
Чи "геноцид" то торгівельна марка Ізраїлю і решті не достіпна?
показать весь комментарий
19.10.2022 23:00 Ответить
Та шо ты говоришь,Джо?!....Вот это новость!Спасибо шо просветил.....
показать весь комментарий
19.10.2022 23:06 Ответить
показать весь комментарий
19.10.2022 23:08 Ответить
Як би хотіли поставити крапку в цьому питанні, то дали б уже зброю давним-давно.... А так граються, що буде як дати два танки... А потім припаси... Трішки затягнулася ця війна...
показать весь комментарий
19.10.2022 23:11 Ответить
Американців за їх допомогу хають або кацапи, або дурні.

Окрім того, мушу зазначити, Moskovia delenda est.
показать весь комментарий
19.10.2022 23:16 Ответить
ви десь бачили не дурного кацапа?
показать весь комментарий
19.10.2022 23:21 Ответить
Вони таки існують, навіть досить поширений вид. Але в природі їх зустріти важко, бо не відсвічують.

Окрім того, мушу зазначити, Moskovia delenda est.
показать весь комментарий
19.10.2022 23:26 Ответить
думав нема вже з нами діда Панаса...
показать весь комментарий
19.10.2022 23:39 Ответить
Хают не американцев, а вашингтонского маразматика и не за помощь, а за скрытую многолетнюю поддержку кремлевского шизофреника.
показать весь комментарий
19.10.2022 23:28 Ответить
От не треба. Наратив «американці допомагають нам по чайній ложці» розганяється кацапськими інформаційними військовими кораблями.

Окрім того, мушу зазначити, Moskovia delenda est.
показать весь комментарий
19.10.2022 23:34 Ответить
Їх ніхто не хаїть...
Ви трішки за низько і вузько дивитись на речі які відбуваються навкруги...
Це коли ви провалилися в глибоку яму і висите, а біля ями є драбина і 50 людий навколо, і дивлячись на вас, не пригнувшись простягаються вам руку і говорять - "дотягнешся, допоможемо вилізти"... Така мораль...
Зніміть оранжеві очки, вумний ...
показать весь комментарий
20.10.2022 08:04 Ответить
Той путін іде на йух ... передайте йому від українців....
показать весь комментарий
19.10.2022 23:11 Ответить
Джо б скинути років з 25, ні в кого б сумнівів не було,
якщо ми про цей час.
а як за минуле - в 2008 прогавили Маккейна...
наші всіхні недолугі вибори завжди вертаються - квітень 2019 для України повернувся лютим 2022го.
показать весь комментарий
19.10.2022 23:15 Ответить
Не Макейна прогавили, а Обама намалювався. Після Буша Маккейн не мав шансів проти африканця.
показать весь комментарий
20.10.2022 00:57 Ответить
як і після Обами неафриканка Клінтон.
показать весь комментарий
20.10.2022 01:10 Ответить
Клінтон була як Тимошенко проти Януковича. Їй так само небезпідставно закидали брехню, інтриги, тощо. Ще й маятник рухається.
показать весь комментарий
20.10.2022 01:28 Ответить
Ну это же не повод объявить рашку спонсорм терроризма? Красная линия еще не пересечена?
показать весь комментарий
19.10.2022 23:21 Ответить
Рада обявила кацапню державою террористом?
Естонія вже обьявила, хоча не вона зараз воює з руснею.
Де законопроект утверджений радою, внесений бубою на признати кацапію страною спонсором терроризма чи просто страною террористом?
де хоч щось в цьому напрямку крім зеленого лаю на інші країни,
що вони це не роблять?
показать весь комментарий
19.10.2022 23:34 Ответить
в мае объявила. Не спите
показать весь комментарий
20.10.2022 00:35 Ответить
перепрошую, але і справді ніде не бачив..
найдайте, як не важко, ссилку з номером закону.
бо перед своїм постом таки шукав - не знайшов.
просто цікаво де ж я так лоханувся....
і як ви праві - готовий вибачитися під своїм і вашим постом.
показать весь комментарий
20.10.2022 00:43 Ответить
вас гугл забанил???
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3457638-rada-viznala-rosiu-derzavouteroristom-i-zaboronila-simvoliku-z-i-v.html
показать весь комментарий
20.10.2022 00:48 Ответить
як і обіцяв - вибачаюсь за свій недолугий пост зверху - був не правий.
показать весь комментарий
20.10.2022 00:55 Ответить
Так видаліть.
показать весь комментарий
20.10.2022 05:52 Ответить
не видалю...
моя помилка і мої пробачення - бачте всі...
показать весь комментарий
20.10.2022 06:26 Ответить
Без Байдена і Джонсона Україна давно би підписала капітуляцію, як і Грузія в 2008 р.
Ракетні програми, як би і були реалізовані після 2019 р., реально не дуже б на помогли, це капля в морі проти армії і ракет, що виставила проти нас РФ. Єдина гарантія безпеки вистояти проти такого монстра це наявність ЯЗ від якої ми відмовились в 1994 р. під гарантії безпеки і територіальної цілісності від США і Великобританії, в тому числі...
Все набагато простіше, дивимось реально!!! якщо Україна не отримає кошти і зброю, РФ знищить наші війська це 1 млн. населення, інші 20 млн. виїдуть..., країну окупують і решта 20 млн. житимуть в окупації та співпрацюватимуть з владою РФ, з цих 20 млн. 2-3 млн. поповнять армію РФ і воюватимуть на її боці з США та іншими країнами НАТО вже на їх території.
Тому нас зараз максимально використовують, як щит даючи нам зброю, щоб ми могли максимально перемолоти війська РФ тут, але не перемогти на її території, а для нас це шлях в нікуди, це мільйонні втрати населення і нескінчена війна...
показать весь комментарий
20.10.2022 00:10 Ответить
Хаймарсів не надто багато, але застосовуються вони напрочуд вдало - суттєво пригальмували логістику ворога поблизу фронту. Нептунів було три, чи чотири, але після двох уражень флот сховався за узбережжям криму. Єдиний вибух на кримському мості змінів баланс постачання південного угрупованя і переконав кацапів у необхідності прийняти важке рішення на херсонщині. Ураження лише кількох цілей на аеродромах в Криму змусили московитів вивести більшу половину авіаційного угруповання до краснодарщини і ростовщини, що зменшило їх можливості. Власні оперативно-тактичні ракети застосовані точково здатні додати переваги й попри незначну кількість.
показать весь комментарий
20.10.2022 01:23 Ответить
Суб'єктивна точка зору не завжди вірна...
показать весь комментарий
20.10.2022 05:09 Ответить
Так і буде Євросоюз спостерігати як знищується наша критична інфраструктура? Поки у нас не зупиниться вся економіка? Може,дешевше,ніж видавати кредити/гранти і по 5 танків на місяць,один раз добряче дати ракет високої дальності?
показать весь комментарий
19.10.2022 23:28 Ответить
пані Оксано, так мали б дати і мабуть дадуть нам ракети, хоча вони нам "ничего не должни". Питання ставлю ще тисячний раз: "чому ми не маємо своїх готових ракет? Чому їх не зробила влада за три роки, хоча все для цього було? Чому не зробили за 8 місяців активної фази війни?Чому все зарили в асфальт і ми сьогодні звичувачуємо США за те, що не дають необхідну кількість ракет і жодного слова про наших керманичів, які нічого для цього не зробили?"
показать весь комментарий
19.10.2022 23:35 Ответить
Ви вірно пишете,але в країні багато зрадників.
Народ тягне цю війну на собі ,завдяки допомозі демократичного світу.
Біда українців в тому,що завжди,на протязі віків,нами керували промосковити.....
показать весь комментарий
20.10.2022 05:17 Ответить
та Джо твою дивизию, давай уже АТАКМС... из-за их отсутствия контрнаступление остановилось...
показать весь комментарий
19.10.2022 23:37 Ответить
Понять бы чего хочет Байден
показать весь комментарий
19.10.2022 23:45 Ответить
Байден відверто... , ще декілька тижнів таких обстрілів і в країні електроенергії не буде, все централізоване опалення у містах на електроенергії отож не буде і його, а на носі зима країна стане повністю, великі міста де є багатоповерхівки вимруть.... а ми не можемо відповідати на обстріли знищуючи ворожі бази та озброєння на території РФ... що хоче Байден? щоб РФ програла, але так щоб не було війни з США і щоб його ракетами ми не обстрілювали РФ, чи в принципі це можливо, думаю ні...
показать весь комментарий
19.10.2022 23:54 Ответить
Таке враження, що Україна перетворюється на територію військового протистояння між країнами заходу та країнами сходу та азії, такою собі ареною. А що, це всіх влаштовує, головне, що бойові дії не перейдуть на території учасників протистояння
показать весь комментарий
20.10.2022 00:00 Ответить
Аналогія з Сирією
показать весь комментарий
20.10.2022 00:05 Ответить
30 років уже як.
показать весь комментарий
20.10.2022 05:56 Ответить
байден неадекватно далекий від розуміння ситуації,
путлєр і суровікін заявили, що українців не існує, цього не заявляв навіть гітлер, окупація це смерть, треба вбивати, треба вбити усіх кацапів, які з'явилися захопити нашу землю, у нас немає іншого виходу, щоб вижити
показать весь комментарий
20.10.2022 00:07 Ответить
Запугать тех кто сидел без света, газа и воды в 90ых? Насмешил
показать весь комментарий
20.10.2022 00:08 Ответить
Усі українці вже знають, що означатиме капітуляція. Кацапи не посоромляться і на тушонку нас переробити, та ще й жертимуть із задоволенням - "ишь ты, какие хахлы-то скусные!"
Тому або смерть, або перемога. Жодної капітуляції попри усі втрати - інфраструктуру можна відбудувати, а україночки народять нових дітей і продовжать родовід. А капітулювати - це безповоротна і ганебна смерть.
показать весь комментарий
20.10.2022 00:15 Ответить
Там один упоротий у хформі нещодавно виступав на ток шоу в рабсії, та нахвалював українців, які буцімто такі працьовиті добрі люди, просто влада погана, при цьому ці рашисти маніяки ******** мирних українських жителів та палять українські книжки. Це просто якісь перевертні..
показать весь комментарий
20.10.2022 01:07 Ответить
Як можна людину залякати смертю, якщо те що маніяк пропонує замість неї гірше смерті. Воля, або смерть недарма казали, глибинний зміст з давнини.
показать весь комментарий
20.10.2022 00:59 Ответить
Не дождется!
показать весь комментарий
20.10.2022 02:01 Ответить
Хочу сказати пару слів адептам секти "нам ніхто не зобовязанний " "в цьому житті всього треба добиватися самому " і подібного. Знаєте хто в цьому світі може( і то не 100%) так жити - бактерії ось вони можуть так жити (як розмножуються бактерії всі знають).
показать весь комментарий
20.10.2022 05:11 Ответить
 
 