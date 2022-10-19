Путин пытается запугать украинцев и заставить их капитулировать, - Байден

Президент России Владимир Путин находится в очень затруднительном положении, и его единственным инструментом в войне остается жестокое обращение с украинцами.

Об этом на брифинге заявил президент США Джо Байден, информирует Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что Путин оказался в невероятно сложном положении, и мне кажется, что единственный доступный ему инструмент – это жестокое обращение с украинскими гражданами, чтобы запугать их и заставить капитулировать. Они этого не сделают", – подчеркнул президент США.

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