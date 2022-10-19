Путін намагається залякати українців та змусити їх капітулювати, - Байден
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Президент Росії Володимир Путін перебуває у дуже скрутному становищі, і його єдиним інструментом у війні залишається жорстоке поводження з українцями.
Про це на брифінгу заявив президента США Джо Байден, інформує Цензор.НЕТ. .
"Я думаю, що Путін опинився в неймовірно складному становищі, і мені здається, що єдиний доступний йому інструмент - це жорстоке поводження з українськими громадянами, щоб залякати їх та змусити капітулювати. Вони цього не зроблять", - наголосив президент США.
Топ коментарі
+35 Gp An
показати весь коментар19.10.2022 22:47
+24 Evgeny N
показати весь коментар19.10.2022 23:00
+22 Maksim Perepelitca
показати весь коментар19.10.2022 22:53
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Будь ласка, зачекайте...
Ну а дальнобойные ракеты это ближайшее будущее.
Сейчас все соседи РФ активно ими начинают заниматься и прикидывают свои возможности в разработке ядерного оружия. Нужно начинать создавать оборонный блок вокруг РФ из бывших СССР республик без РФ и заняться ракетами и ядерным оружием для сдерживания великодержавных амбиций кремлевских реваншистов, империалистов и рашистов.
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Мариупольцам вообще нас*рать. Там природный фон высокий из-за ториевых месторождений в море.
зроби так, що би рижого .ідараса більше ніколи не було в Білому Домі і не зволікай з допомогою, бо тоді для України таки буде армагедон....
Знищення громадян, руйнування міст, нищення засобів існування (енергосистема, склади з продовольством, бомбардування об'єктів освіти, культури, житлових будинків)...
Чи "геноцид" то торгівельна марка Ізраїлю і решті не достіпна?
Окрім того, мушу зазначити, Moskovia delenda est.
Окрім того, мушу зазначити, Moskovia delenda est.
кораблями.
Окрім того, мушу зазначити, Moskovia delenda est.
Ви трішки за низько і вузько дивитись на речі які відбуваються навкруги...
Це коли ви провалилися в глибоку яму і висите, а біля ями є драбина і 50 людий навколо, і дивлячись на вас, не пригнувшись простягаються вам руку і говорять - "дотягнешся, допоможемо вилізти"... Така мораль...
Зніміть оранжеві очки, вумний ...
якщо ми про цей час.
а як за минуле - в 2008 прогавили Маккейна...
наші всіхні недолугі вибори завжди вертаються - квітень 2019 для України повернувся лютим 2022го.
Естонія вже обьявила, хоча не вона зараз воює з руснею.
Де законопроект утверджений радою, внесений бубою на признати кацапію страною спонсором терроризма чи просто страною террористом?
де хоч щось в цьому напрямку крім зеленого лаю на інші країни,
що вони це не роблять?
найдайте, як не важко, ссилку з номером закону.
бо перед своїм постом таки шукав - не знайшов.
просто цікаво де ж я так лоханувся....
і як ви праві - готовий вибачитися під своїм і вашим постом.
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3457638-rada-viznala-rosiu-derzavouteroristom-i-zaboronila-simvoliku-z-i-v.html
моя помилка і мої пробачення - бачте всі...
Ракетні програми, як би і були реалізовані після 2019 р., реально не дуже б на помогли, це капля в морі проти армії і ракет, що виставила проти нас РФ. Єдина гарантія безпеки вистояти проти такого монстра це наявність ЯЗ від якої ми відмовились в 1994 р. під гарантії безпеки і територіальної цілісності від США і Великобританії, в тому числі...
Все набагато простіше, дивимось реально!!! якщо Україна не отримає кошти і зброю, РФ знищить наші війська це 1 млн. населення, інші 20 млн. виїдуть..., країну окупують і решта 20 млн. житимуть в окупації та співпрацюватимуть з владою РФ, з цих 20 млн. 2-3 млн. поповнять армію РФ і воюватимуть на її боці з США та іншими країнами НАТО вже на їх території.
Тому нас зараз максимально використовують, як щит даючи нам зброю, щоб ми могли максимально перемолоти війська РФ тут, але не перемогти на її території, а для нас це шлях в нікуди, це мільйонні втрати населення і нескінчена війна...
Народ тягне цю війну на собі ,завдяки допомозі демократичного світу.
Біда українців в тому,що завжди,на протязі віків,нами керували промосковити.....
путлєр і суровікін заявили, що українців не існує, цього не заявляв навіть гітлер, окупація це смерть, треба вбивати, треба вбити усіх кацапів, які з'явилися захопити нашу землю, у нас немає іншого виходу, щоб вижити
Тому або смерть, або перемога. Жодної капітуляції попри усі втрати - інфраструктуру можна відбудувати, а україночки народять нових дітей і продовжать родовід. А капітулювати - це безповоротна і ганебна смерть.