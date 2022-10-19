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Путін намагається залякати українців та змусити їх капітулювати, - Байден

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

байден

Президент Росії Володимир Путін перебуває у дуже скрутному становищі, і його єдиним інструментом у війні залишається жорстоке поводження з українцями.

Про це на брифінгу заявив президента США Джо Байден, інформує Цензор.НЕТ.  .

"Я думаю, що Путін опинився в неймовірно складному становищі, і мені здається, що єдиний доступний йому інструмент - це жорстоке поводження з українськими громадянами, щоб залякати їх та змусити капітулювати. Вони цього не зроблять", - наголосив президент США.

Також читайте: Путін - раціональний гравець, який значно прорахувався, - Байден

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+35
Дайте наконец дальнобойные ракеты и никто не будет нас запугивать и принуждать...
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19.10.2022 22:47
+24
ЛЯ! Коли ви вже, нарешті, зможете вимовити слово "ГЕНОЦИД"?
Знищення громадян, руйнування міст, нищення засобів існування (енергосистема, склади з продовольством, бомбардування об'єктів освіти, культури, житлових будинків)...
Чи "геноцид" то торгівельна марка Ізраїлю і решті не достіпна?
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19.10.2022 23:00
+22
Про залякування України ЯЗ
. .
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19.10.2022 22:53
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Дайте наконец дальнобойные ракеты и никто не будет нас запугивать и принуждать...
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19.10.2022 22:47 Відповісти
Це зрозуміло, що без ракет США ми пока слабкі, але здаватися ніхто не збирається. На часі питання, чому ми не зробили свої ракети? Чому ми не маємо "Нептун"? Чому не маємо "Грім 2"? Чому не маємо "Вільха" М, "Верби" на інших ракет? Гроші, проекти і час на це були, то чому ми не маємо своїх ракет, щоб не просити слабенькі ракети в США?
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19.10.2022 23:14 Відповісти
Але ми маємо файний асфальт мабуть...
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19.10.2022 23:45 Відповісти
Дальнобойные ракеты это хорошо и весело но для ракет не дальнобойных сейчас масса целей.
Ну а дальнобойные ракеты это ближайшее будущее.
Сейчас все соседи РФ активно ими начинают заниматься и прикидывают свои возможности в разработке ядерного оружия. Нужно начинать создавать оборонный блок вокруг РФ из бывших СССР республик без РФ и заняться ракетами и ядерным оружием для сдерживания великодержавных амбиций кремлевских реваншистов, империалистов и рашистов.
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19.10.2022 23:26 Відповісти
можливо і так, але сьогодні кожного дня гине велика кількість українців і їм ракети потрібні були ще вчора і все для цього було, не було тільки при владі людей, які б любили Україну.
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19.10.2022 23:31 Відповісти
Так поможіть йому....повіситись
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19.10.2022 22:47 Відповісти
Пригожин не может выбрать сорт мыла верёвку Вове натереть.
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19.10.2022 22:49 Відповісти
дядя Байден, пора вже в'йбати по бункеру хйла.
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19.10.2022 22:50 Відповісти
Про залякування України ЯЗ
. .
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19.10.2022 22:53 Відповісти
В точку. 👍
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20.10.2022 00:30 Відповісти
Мы Чернобыль пережили.
Мариупольцам вообще нас*рать. Там природный фон высокий из-за ториевых месторождений в море.
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20.10.2022 08:56 Відповісти
українцям не треба пояснювати, шо ***** з ними хоче зробити.
зроби так, що би рижого .ідараса більше ніколи не було в Білому Домі і не зволікай з допомогою, бо тоді для України таки буде армагедон....
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19.10.2022 22:59 Відповісти
ЛЯ! Коли ви вже, нарешті, зможете вимовити слово "ГЕНОЦИД"?
Знищення громадян, руйнування міст, нищення засобів існування (енергосистема, склади з продовольством, бомбардування об'єктів освіти, культури, житлових будинків)...
Чи "геноцид" то торгівельна марка Ізраїлю і решті не достіпна?
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19.10.2022 23:00 Відповісти
Та шо ты говоришь,Джо?!....Вот это новость!Спасибо шо просветил.....
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19.10.2022 23:06 Відповісти
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19.10.2022 23:08 Відповісти
Як би хотіли поставити крапку в цьому питанні, то дали б уже зброю давним-давно.... А так граються, що буде як дати два танки... А потім припаси... Трішки затягнулася ця війна...
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19.10.2022 23:11 Відповісти
Американців за їх допомогу хають або кацапи, або дурні.

Окрім того, мушу зазначити, Moskovia delenda est.
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19.10.2022 23:16 Відповісти
ви десь бачили не дурного кацапа?
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19.10.2022 23:21 Відповісти
Вони таки існують, навіть досить поширений вид. Але в природі їх зустріти важко, бо не відсвічують.

Окрім того, мушу зазначити, Moskovia delenda est.
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19.10.2022 23:26 Відповісти
думав нема вже з нами діда Панаса...
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19.10.2022 23:39 Відповісти
Хают не американцев, а вашингтонского маразматика и не за помощь, а за скрытую многолетнюю поддержку кремлевского шизофреника.
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19.10.2022 23:28 Відповісти
От не треба. Наратив «американці допомагають нам по чайній ложці» розганяється кацапськими інформаційними військовими кораблями.

Окрім того, мушу зазначити, Moskovia delenda est.
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19.10.2022 23:34 Відповісти
Їх ніхто не хаїть...
Ви трішки за низько і вузько дивитись на речі які відбуваються навкруги...
Це коли ви провалилися в глибоку яму і висите, а біля ями є драбина і 50 людий навколо, і дивлячись на вас, не пригнувшись простягаються вам руку і говорять - "дотягнешся, допоможемо вилізти"... Така мораль...
Зніміть оранжеві очки, вумний ...
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20.10.2022 08:04 Відповісти
Той путін іде на йух ... передайте йому від українців....
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19.10.2022 23:11 Відповісти
Джо б скинути років з 25, ні в кого б сумнівів не було,
якщо ми про цей час.
а як за минуле - в 2008 прогавили Маккейна...
наші всіхні недолугі вибори завжди вертаються - квітень 2019 для України повернувся лютим 2022го.
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19.10.2022 23:15 Відповісти
Не Макейна прогавили, а Обама намалювався. Після Буша Маккейн не мав шансів проти африканця.
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20.10.2022 00:57 Відповісти
як і після Обами неафриканка Клінтон.
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20.10.2022 01:10 Відповісти
Клінтон була як Тимошенко проти Януковича. Їй так само небезпідставно закидали брехню, інтриги, тощо. Ще й маятник рухається.
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20.10.2022 01:28 Відповісти
Ну это же не повод объявить рашку спонсорм терроризма? Красная линия еще не пересечена?
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19.10.2022 23:21 Відповісти
Рада обявила кацапню державою террористом?
Естонія вже обьявила, хоча не вона зараз воює з руснею.
Де законопроект утверджений радою, внесений бубою на признати кацапію страною спонсором терроризма чи просто страною террористом?
де хоч щось в цьому напрямку крім зеленого лаю на інші країни,
що вони це не роблять?
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19.10.2022 23:34 Відповісти
в мае объявила. Не спите
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20.10.2022 00:35 Відповісти
перепрошую, але і справді ніде не бачив..
найдайте, як не важко, ссилку з номером закону.
бо перед своїм постом таки шукав - не знайшов.
просто цікаво де ж я так лоханувся....
і як ви праві - готовий вибачитися під своїм і вашим постом.
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20.10.2022 00:43 Відповісти
вас гугл забанил???
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3457638-rada-viznala-rosiu-derzavouteroristom-i-zaboronila-simvoliku-z-i-v.html
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20.10.2022 00:48 Відповісти
як і обіцяв - вибачаюсь за свій недолугий пост зверху - був не правий.
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20.10.2022 00:55 Відповісти
Так видаліть.
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20.10.2022 05:52 Відповісти
не видалю...
моя помилка і мої пробачення - бачте всі...
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20.10.2022 06:26 Відповісти
Без Байдена і Джонсона Україна давно би підписала капітуляцію, як і Грузія в 2008 р.
Ракетні програми, як би і були реалізовані після 2019 р., реально не дуже б на помогли, це капля в морі проти армії і ракет, що виставила проти нас РФ. Єдина гарантія безпеки вистояти проти такого монстра це наявність ЯЗ від якої ми відмовились в 1994 р. під гарантії безпеки і територіальної цілісності від США і Великобританії, в тому числі...
Все набагато простіше, дивимось реально!!! якщо Україна не отримає кошти і зброю, РФ знищить наші війська це 1 млн. населення, інші 20 млн. виїдуть..., країну окупують і решта 20 млн. житимуть в окупації та співпрацюватимуть з владою РФ, з цих 20 млн. 2-3 млн. поповнять армію РФ і воюватимуть на її боці з США та іншими країнами НАТО вже на їх території.
Тому нас зараз максимально використовують, як щит даючи нам зброю, щоб ми могли максимально перемолоти війська РФ тут, але не перемогти на її території, а для нас це шлях в нікуди, це мільйонні втрати населення і нескінчена війна...
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20.10.2022 00:10 Відповісти
Хаймарсів не надто багато, але застосовуються вони напрочуд вдало - суттєво пригальмували логістику ворога поблизу фронту. Нептунів було три, чи чотири, але після двох уражень флот сховався за узбережжям криму. Єдиний вибух на кримському мості змінів баланс постачання південного угрупованя і переконав кацапів у необхідності прийняти важке рішення на херсонщині. Ураження лише кількох цілей на аеродромах в Криму змусили московитів вивести більшу половину авіаційного угруповання до краснодарщини і ростовщини, що зменшило їх можливості. Власні оперативно-тактичні ракети застосовані точково здатні додати переваги й попри незначну кількість.
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20.10.2022 01:23 Відповісти
Суб'єктивна точка зору не завжди вірна...
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20.10.2022 05:09 Відповісти
Так і буде Євросоюз спостерігати як знищується наша критична інфраструктура? Поки у нас не зупиниться вся економіка? Може,дешевше,ніж видавати кредити/гранти і по 5 танків на місяць,один раз добряче дати ракет високої дальності?
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19.10.2022 23:28 Відповісти
пані Оксано, так мали б дати і мабуть дадуть нам ракети, хоча вони нам "ничего не должни". Питання ставлю ще тисячний раз: "чому ми не маємо своїх готових ракет? Чому їх не зробила влада за три роки, хоча все для цього було? Чому не зробили за 8 місяців активної фази війни?Чому все зарили в асфальт і ми сьогодні звичувачуємо США за те, що не дають необхідну кількість ракет і жодного слова про наших керманичів, які нічого для цього не зробили?"
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19.10.2022 23:35 Відповісти
Ви вірно пишете,але в країні багато зрадників.
Народ тягне цю війну на собі ,завдяки допомозі демократичного світу.
Біда українців в тому,що завжди,на протязі віків,нами керували промосковити.....
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20.10.2022 05:17 Відповісти
та Джо твою дивизию, давай уже АТАКМС... из-за их отсутствия контрнаступление остановилось...
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19.10.2022 23:37 Відповісти
Понять бы чего хочет Байден
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19.10.2022 23:45 Відповісти
Байден відверто... , ще декілька тижнів таких обстрілів і в країні електроенергії не буде, все централізоване опалення у містах на електроенергії отож не буде і його, а на носі зима країна стане повністю, великі міста де є багатоповерхівки вимруть.... а ми не можемо відповідати на обстріли знищуючи ворожі бази та озброєння на території РФ... що хоче Байден? щоб РФ програла, але так щоб не було війни з США і щоб його ракетами ми не обстрілювали РФ, чи в принципі це можливо, думаю ні...
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19.10.2022 23:54 Відповісти
Таке враження, що Україна перетворюється на територію військового протистояння між країнами заходу та країнами сходу та азії, такою собі ареною. А що, це всіх влаштовує, головне, що бойові дії не перейдуть на території учасників протистояння
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20.10.2022 00:00 Відповісти
Аналогія з Сирією
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20.10.2022 00:05 Відповісти
30 років уже як.
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20.10.2022 05:56 Відповісти
байден неадекватно далекий від розуміння ситуації,
путлєр і суровікін заявили, що українців не існує, цього не заявляв навіть гітлер, окупація це смерть, треба вбивати, треба вбити усіх кацапів, які з'явилися захопити нашу землю, у нас немає іншого виходу, щоб вижити
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20.10.2022 00:07 Відповісти
Запугать тех кто сидел без света, газа и воды в 90ых? Насмешил
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20.10.2022 00:08 Відповісти
Усі українці вже знають, що означатиме капітуляція. Кацапи не посоромляться і на тушонку нас переробити, та ще й жертимуть із задоволенням - "ишь ты, какие хахлы-то скусные!"
Тому або смерть, або перемога. Жодної капітуляції попри усі втрати - інфраструктуру можна відбудувати, а україночки народять нових дітей і продовжать родовід. А капітулювати - це безповоротна і ганебна смерть.
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20.10.2022 00:15 Відповісти
Там один упоротий у хформі нещодавно виступав на ток шоу в рабсії, та нахвалював українців, які буцімто такі працьовиті добрі люди, просто влада погана, при цьому ці рашисти маніяки ******** мирних українських жителів та палять українські книжки. Це просто якісь перевертні..
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20.10.2022 01:07 Відповісти
Як можна людину залякати смертю, якщо те що маніяк пропонує замість неї гірше смерті. Воля, або смерть недарма казали, глибинний зміст з давнини.
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20.10.2022 00:59 Відповісти
Не дождется!
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20.10.2022 02:01 Відповісти
Хочу сказати пару слів адептам секти "нам ніхто не зобовязанний " "в цьому житті всього треба добиватися самому " і подібного. Знаєте хто в цьому світі може( і то не 100%) так жити - бактерії ось вони можуть так жити (як розмножуються бактерії всі знають).
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20.10.2022 05:11 Відповісти
 
 