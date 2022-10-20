Истерика у товарищей чекистов, - Зеленский об эвакуации оккупантов в Херсоне

Президент Владимир Зеленский предположил, что введение Россией так называемого "военного положения" на оккупированных территориях Украины является проявлением "истерики чекистов" – чем ближе будет поражение РФ, тем больше будет истерика.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в видеообращении 19 октября.

"Наша общая задача – выстоять против этих неадекватов. Россия полгода сторонилась слова война, наказывала за него своих же людей, а теперь сама объявляет военное положение на оккупированных территориях.

Оккупанты сами принесли войну на нашу землю, а теперь подписывают какие-то указа, закрепляющие войну. Просто истерика у товарищей чекистов. Истерика будет тем больше, чем ближе будет поражение России", - подчеркнул Зеленский.

Смотрите: Три энергетических объекта были уничтожены врагом за эти сутки, - Зеленский. ВИДЕО