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Зеленский (16627) эвакуация (1759)

Истерика у товарищей чекистов, - Зеленский об эвакуации оккупантов в Херсоне

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Владимир Зеленский предположил, что введение Россией так называемого "военного положения" на оккупированных территориях Украины является проявлением "истерики чекистов" – чем ближе будет поражение РФ, тем больше будет истерика.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в видеообращении 19 октября.

"Наша общая задача – выстоять против этих неадекватов. Россия полгода сторонилась слова война, наказывала за него своих же людей, а теперь сама объявляет военное положение на оккупированных территориях.

Оккупанты сами принесли войну на нашу землю, а теперь подписывают какие-то указа, закрепляющие войну. Просто истерика у товарищей чекистов. Истерика будет тем больше, чем ближе будет поражение России", - подчеркнул Зеленский.

Смотрите: Три энергетических объекта были уничтожены врагом за эти сутки, - Зеленский. ВИДЕО
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Топ комментарии
+23
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20.10.2022 02:42
+14
Коли син чекіста Єрмак впадає в істерику, в нього така сама срачка.
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20.10.2022 01:00
+14
уже извинился и сказал что путин куйло. врет конечно, но тому дядьке что приходил за извинениями я бы в убийстве кеннеди сознался. рейтинг ресторана в гуглмапс обвалили до 2.6
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20.10.2022 01:39
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Чекіст=терорист.
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20.10.2022 00:53 Ответить
В те часы был другой термин - чекист-морфинист.
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20.10.2022 01:25 Ответить
Мобилизованных рф привозят под Херсон, и селят огромными массами от 500 до 2000 ...
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20.10.2022 00:55 Ответить
A скільки голів гарматного мяса можна одночасно задвохсотити одним хаймерсом?
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20.10.2022 00:58 Ответить
Если тем зарядом что взрывается над поверхностью с 180 тыс. поражающими элементами, то примерно 5-10 тыс винторогих
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20.10.2022 01:16 Ответить
Амінь!
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20.10.2022 01:56 Ответить
А може надійніше каністру метилового спирту?
Та сухариків з дустом.
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20.10.2022 05:39 Ответить
Це якщо їх поставить щільним строєм (каре) і підірвать заряд над ними Але до ТАКОГО навіть кацапи не додумаються
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20.10.2022 06:03 Ответить
Коли син чекіста Єрмак впадає в істерику, в нього така сама срачка.
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20.10.2022 01:00 Ответить
Много......
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20.10.2022 01:00 Ответить
хтось вже писав..
такий явний кацапський не "жест доброї волі" і не "заплановане переміщення чмобікив" з метою скорочення лінію фронту,
як мінімум напрягає.
зробить ЗСУ? - тоді і барабань трьохуголкою по барабані.
а доти - "****** закрив".
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20.10.2022 01:05 Ответить
Нічого не розумієте.) То тактика: бреши більше - кацапи дуріють.
Три мости (Каховка, Херсон і Керч) вже зробили правобережжя непридатним для утримання. Ну і заплановане скорочення фронту стає важливою скрєпою для орків. Може звикнуть, то дійде й до скорочення кордонів, бо кінців ніяк не знайдуть.
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20.10.2022 01:37 Ответить
В Париже управляющий ресторана "Le Cosy Montparnasse" нахамил двум посетительницам из Украины и выгнал их с криками "Да здравствует путин".

Украина 24/7

t.me/ukraina_novosti/41601
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20.10.2022 01:09 Ответить
вас досі дивують ідіоти? - навіть десь заздрю вам...
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20.10.2022 01:17 Ответить
уже извинился и сказал что путин куйло. врет конечно, но тому дядьке что приходил за извинениями я бы в убийстве кеннеди сознался. рейтинг ресторана в гуглмапс обвалили до 2.6
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20.10.2022 01:39 Ответить
Вже вибачався...
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20.10.2022 06:51 Ответить
Жабоеды,бояться ********* деда,поэтому присмыкаються
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20.10.2022 09:56 Ответить
Волинь...
племінниця з донькою - 5 рочків, пішли навіть не в ліс,
підлісок край села, хати бачно,
погуляти і мо якого гриба знайти...
виходять з лісу хлопці озброєні - ТРО кацапську і білокацапську срань по лісах шукає....
мала в сльози і істеріку - гуртом її заспокоювали.
а так да - на волиньському напрямку без суттевих змін.
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20.10.2022 01:34 Ответить
На Волині,зазвичай,під лісом гарно слимаків збирають відрами,делікатесять.
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20.10.2022 01:42 Ответить
маслюки ви мали на увазі? - боровики, зелениці, рижикі...
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20.10.2022 01:56 Ответить
Лисички...
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20.10.2022 02:34 Ответить
так.
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20.10.2022 02:51 Ответить
Лисички вже практично "відійшли"! Це - гриби пізнього літа! Маслюки теж вже закінчуються Зараз уже, в основному - рядовки і хрящі-молочники Зелені, тополеві, червоно-коричневі, сірі Хрящі - чорні, сірі, перцеві та скрипиці Ну і білі гриби з моховиками різними, теж є Там теж штук вісім різних видів
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20.10.2022 06:11 Ответить
Які назви цікаві,я в грибах повний профан,та й не їм їх,не навчили з дитинства,в нас лісів нема.
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20.10.2022 18:42 Ответить
Куди мені до спеціалістів-мікологів Я так - "практик-любитель з умінням користуваться Інтернет і бажанням пізнання" Сьогодні дав товаришу сухих грибів і грибного порошку - у мене "запас" а він в цьому році - без грибів - міни!
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20.10.2022 19:30 Ответить
Ні,саме слимаки,равлики. У нас знайомий там,так вони там для француза одного збирали,він гарно плптив,каже,що дуже гарні та смачні,в його ресторанах,у Франції просто розлітаються. Там все село так заробляло. Але зараз не знаю,бо це було до 24 лютого. Але пару днів назад знайомий сказав,що вже заморились їсти їх.
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20.10.2022 18:39 Ответить
а шо б я не був фрацузом - хоч тута Бог милував!
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20.10.2022 18:48 Ответить
Колись реклама була якогось напою шипучого Там гепард випереджає людину і першим хапає банку:
"- Не подобаються мені коти!
- Ти просто їх готувать не вмієш!"
Те ж саме й тут! Ти просто не їв равликів Ми - коли в Криму жили, то кожного літа (після дощу) ходили в лісосмуги і їх збирали Бувало - по відру приносили У кип"яток вкинеш, ошпариш Потім виделкою підчіплюєш і витягуєш з "хатки" Відриваєш саме тіло від кишок Кишки викидаєш Потім прополіскуєш у воді і на сковорідку з олією Обсмажуєш, солиш, перчиш Потім посипаєш зверху дрібно січеною зеленню (петрушка, кріп, базилік), накриваєш кришкою і знімаєш з вогню Смак - наче смажені гриби Навіть похрупують так само - наче ти лисички їси
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21.10.2022 05:31 Ответить
слимакі - це на Волині не гриби, це як би то отак не.... - склизні якись...
як срусня коротше...
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20.10.2022 06:32 Ответить
я бы не стал слишком доверять чекистам, особенно когда они объявляют о эвакуации, что бы не попасть в ловушку...................10 раз подумайте.
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20.10.2022 01:36 Ответить
кловани, тамади - думати? - ай облиште.
не тринділи б бубенцями і не плуталися в ЗСУ під ногами то вже гарно було б.
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20.10.2022 01:53 Ответить
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20.10.2022 02:42 Ответить
чи не зарано радієте, пане?
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20.10.2022 03:18 Ответить
побрийся і постірайся для початку, ухилянт некрасівий....
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20.10.2022 03:31 Ответить
Seva ,твой хозяин Ермак сделал все ,что бы рашисты юг Украины за два дня захватили но ты не видешь в этом преступления,но если об этом пишут то ты сразу обвиняешь в помощи кремлю. Твоего Ермака повесить мало, из за него тысячи украинских патриотов закатованых лежит в братских могилах а ты за деньги выбеливаешь его по всем сайтам.
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20.10.2022 08:07 Ответить
буба - переходь на щосубботні відоси....
як ти мене за бугром запецкав своїм хрипом,
то українцям за це тре давати 3 пакети молока тіки за то,
що вони вимушені тебе, казла, слухати....
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20.10.2022 05:20 Ответить
Знаєте, а мене він не запецкав, бо я його відосики просто не дивлюся)
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20.10.2022 09:41 Ответить
розумію чому ми ще не вдарили по білої кацапні - нам не потрібен 2й фронт.
але війська все одно тама на як би що.... - і цей 2гий фронт вже давно є.
така зелена стратегія все одно повернеться, але в невигідніший для України час....
я б запиндачив по аеродромах, складах, де ніколенька з трахтоматом ярину ***...
все одно прийдеться ж....
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20.10.2022 06:03 Ответить
а давайте бубу обнулимо? - ну як *****?
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20.10.2022 06:16 Ответить
а давайте кожен день?
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20.10.2022 06:36 Ответить
Міль ботоксна вивозить вату. Тих хто лишиться в Херсоні будуть розстрілювати із градів з лівого берега.
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20.10.2022 06:45 Ответить
Ой, у лузі червона калина"
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20.10.2022 06:58 Ответить
Разливайте в поллитровки метиловый спирт и оставляйте их на видных местах в оккупированных районах. Это любимое "лекарство" для орков и плесени. Удачи!
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20.10.2022 07:41 Ответить
ті тварюки добре розуміють що в Україні вони перші на потравити - щури за ними...
не їдять, але пьють, я б на цьому зробив увагу і акцент..
це як опу зловити на кокс!

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20.10.2022 07:54 Ответить
 
 