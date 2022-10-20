УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6248 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
8 254 49
Зеленський (17537) евакуація (1930)

Істерика у товаришів чекістів, - Зеленський про евакуацію окупантів у Херсоні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський припустив, що введення Росією так званого "воєнного стану" на окупованих територіях України є проявом "істерики чекістів" – чим ближче буде поразка РФ, тим більшою буде істерика.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у відеозверненні 19 жовтня

"Наше спільне завдання – вистояти проти цих неадекватів. Росія пів року цуралася слова війна, карала за нього своїх же людей, а тепер сама оголошує воєнний стан на окупованих територіях.

Окупанти самі принесли війну на нашу землю, а тепер підписуються якість укази, що закріплюють війну. Просто істерика у товаришів чекістів. Істерика буде тим більшою, чим ближче буде поразка Росії", - підкреслив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уся "адміністрація" Херсонщини переїжджає на лівобережжя Дніпра, - Сальдо

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+23
показати весь коментар
20.10.2022 02:42
+14
Коли син чекіста Єрмак впадає в істерику, в нього така сама срачка.
показати весь коментар
20.10.2022 01:00
+14
уже извинился и сказал что путин куйло. врет конечно, но тому дядьке что приходил за извинениями я бы в убийстве кеннеди сознался. рейтинг ресторана в гуглмапс обвалили до 2.6
показати весь коментар
20.10.2022 01:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чекіст=терорист.
показати весь коментар
20.10.2022 00:53 Відповісти
В те часы был другой термин - чекист-морфинист.
показати весь коментар
20.10.2022 01:25 Відповісти
Мобилизованных рф привозят под Херсон, и селят огромными массами от 500 до 2000 ...
показати весь коментар
20.10.2022 00:55 Відповісти
A скільки голів гарматного мяса можна одночасно задвохсотити одним хаймерсом?
показати весь коментар
20.10.2022 00:58 Відповісти
Если тем зарядом что взрывается над поверхностью с 180 тыс. поражающими элементами, то примерно 5-10 тыс винторогих
показати весь коментар
20.10.2022 01:16 Відповісти
Амінь!
показати весь коментар
20.10.2022 01:56 Відповісти
А може надійніше каністру метилового спирту?
Та сухариків з дустом.
показати весь коментар
20.10.2022 05:39 Відповісти
Це якщо їх поставить щільним строєм (каре) і підірвать заряд над ними Але до ТАКОГО навіть кацапи не додумаються
показати весь коментар
20.10.2022 06:03 Відповісти
Коли син чекіста Єрмак впадає в істерику, в нього така сама срачка.
показати весь коментар
20.10.2022 01:00 Відповісти
Много......
показати весь коментар
20.10.2022 01:00 Відповісти
хтось вже писав..
такий явний кацапський не "жест доброї волі" і не "заплановане переміщення чмобікив" з метою скорочення лінію фронту,
як мінімум напрягає.
зробить ЗСУ? - тоді і барабань трьохуголкою по барабані.
а доти - "****** закрив".
показати весь коментар
20.10.2022 01:05 Відповісти
Нічого не розумієте.) То тактика: бреши більше - кацапи дуріють.
Три мости (Каховка, Херсон і Керч) вже зробили правобережжя непридатним для утримання. Ну і заплановане скорочення фронту стає важливою скрєпою для орків. Може звикнуть, то дійде й до скорочення кордонів, бо кінців ніяк не знайдуть.
показати весь коментар
20.10.2022 01:37 Відповісти
В Париже управляющий ресторана "Le Cosy Montparnasse" нахамил двум посетительницам из Украины и выгнал их с криками "Да здравствует путин".

Украина 24/7

t.me/ukraina_novosti/41601
показати весь коментар
20.10.2022 01:09 Відповісти
вас досі дивують ідіоти? - навіть десь заздрю вам...
показати весь коментар
20.10.2022 01:17 Відповісти
уже извинился и сказал что путин куйло. врет конечно, но тому дядьке что приходил за извинениями я бы в убийстве кеннеди сознался. рейтинг ресторана в гуглмапс обвалили до 2.6
показати весь коментар
20.10.2022 01:39 Відповісти
Вже вибачався...
показати весь коментар
20.10.2022 06:51 Відповісти
Жабоеды,бояться ********* деда,поэтому присмыкаються
показати весь коментар
20.10.2022 09:56 Відповісти
Волинь...
племінниця з донькою - 5 рочків, пішли навіть не в ліс,
підлісок край села, хати бачно,
погуляти і мо якого гриба знайти...
виходять з лісу хлопці озброєні - ТРО кацапську і білокацапську срань по лісах шукає....
мала в сльози і істеріку - гуртом її заспокоювали.
а так да - на волиньському напрямку без суттевих змін.
показати весь коментар
20.10.2022 01:34 Відповісти
На Волині,зазвичай,під лісом гарно слимаків збирають відрами,делікатесять.
показати весь коментар
20.10.2022 01:42 Відповісти
маслюки ви мали на увазі? - боровики, зелениці, рижикі...
показати весь коментар
20.10.2022 01:56 Відповісти
Лисички...
показати весь коментар
20.10.2022 02:34 Відповісти
так.
показати весь коментар
20.10.2022 02:51 Відповісти
Лисички вже практично "відійшли"! Це - гриби пізнього літа! Маслюки теж вже закінчуються Зараз уже, в основному - рядовки і хрящі-молочники Зелені, тополеві, червоно-коричневі, сірі Хрящі - чорні, сірі, перцеві та скрипиці Ну і білі гриби з моховиками різними, теж є Там теж штук вісім різних видів
показати весь коментар
20.10.2022 06:11 Відповісти
Які назви цікаві,я в грибах повний профан,та й не їм їх,не навчили з дитинства,в нас лісів нема.
показати весь коментар
20.10.2022 18:42 Відповісти
Куди мені до спеціалістів-мікологів Я так - "практик-любитель з умінням користуваться Інтернет і бажанням пізнання" Сьогодні дав товаришу сухих грибів і грибного порошку - у мене "запас" а він в цьому році - без грибів - міни!
показати весь коментар
20.10.2022 19:30 Відповісти
Ні,саме слимаки,равлики. У нас знайомий там,так вони там для француза одного збирали,він гарно плптив,каже,що дуже гарні та смачні,в його ресторанах,у Франції просто розлітаються. Там все село так заробляло. Але зараз не знаю,бо це було до 24 лютого. Але пару днів назад знайомий сказав,що вже заморились їсти їх.
показати весь коментар
20.10.2022 18:39 Відповісти
а шо б я не був фрацузом - хоч тута Бог милував!
показати весь коментар
20.10.2022 18:48 Відповісти
Колись реклама була якогось напою шипучого Там гепард випереджає людину і першим хапає банку:
"- Не подобаються мені коти!
- Ти просто їх готувать не вмієш!"
Те ж саме й тут! Ти просто не їв равликів Ми - коли в Криму жили, то кожного літа (після дощу) ходили в лісосмуги і їх збирали Бувало - по відру приносили У кип"яток вкинеш, ошпариш Потім виделкою підчіплюєш і витягуєш з "хатки" Відриваєш саме тіло від кишок Кишки викидаєш Потім прополіскуєш у воді і на сковорідку з олією Обсмажуєш, солиш, перчиш Потім посипаєш зверху дрібно січеною зеленню (петрушка, кріп, базилік), накриваєш кришкою і знімаєш з вогню Смак - наче смажені гриби Навіть похрупують так само - наче ти лисички їси
показати весь коментар
21.10.2022 05:31 Відповісти
слимакі - це на Волині не гриби, це як би то отак не.... - склизні якись...
як срусня коротше...
показати весь коментар
20.10.2022 06:32 Відповісти
я бы не стал слишком доверять чекистам, особенно когда они объявляют о эвакуации, что бы не попасть в ловушку...................10 раз подумайте.
показати весь коментар
20.10.2022 01:36 Відповісти
кловани, тамади - думати? - ай облиште.
не тринділи б бубенцями і не плуталися в ЗСУ під ногами то вже гарно було б.
показати весь коментар
20.10.2022 01:53 Відповісти
показати весь коментар
20.10.2022 02:42 Відповісти
чи не зарано радієте, пане?
показати весь коментар
20.10.2022 03:18 Відповісти
побрийся і постірайся для початку, ухилянт некрасівий....
показати весь коментар
20.10.2022 03:31 Відповісти
Seva ,твой хозяин Ермак сделал все ,что бы рашисты юг Украины за два дня захватили но ты не видешь в этом преступления,но если об этом пишут то ты сразу обвиняешь в помощи кремлю. Твоего Ермака повесить мало, из за него тысячи украинских патриотов закатованых лежит в братских могилах а ты за деньги выбеливаешь его по всем сайтам.
показати весь коментар
20.10.2022 08:07 Відповісти
буба - переходь на щосубботні відоси....
як ти мене за бугром запецкав своїм хрипом,
то українцям за це тре давати 3 пакети молока тіки за то,
що вони вимушені тебе, казла, слухати....
показати весь коментар
20.10.2022 05:20 Відповісти
Знаєте, а мене він не запецкав, бо я його відосики просто не дивлюся)
показати весь коментар
20.10.2022 09:41 Відповісти
розумію чому ми ще не вдарили по білої кацапні - нам не потрібен 2й фронт.
але війська все одно тама на як би що.... - і цей 2гий фронт вже давно є.
така зелена стратегія все одно повернеться, але в невигідніший для України час....
я б запиндачив по аеродромах, складах, де ніколенька з трахтоматом ярину ***...
все одно прийдеться ж....
показати весь коментар
20.10.2022 06:03 Відповісти
а давайте бубу обнулимо? - ну як *****?
показати весь коментар
20.10.2022 06:16 Відповісти
а давайте кожен день?
показати весь коментар
20.10.2022 06:36 Відповісти
Міль ботоксна вивозить вату. Тих хто лишиться в Херсоні будуть розстрілювати із градів з лівого берега.
показати весь коментар
20.10.2022 06:45 Відповісти
Ой, у лузі червона калина"
показати весь коментар
20.10.2022 06:58 Відповісти
Разливайте в поллитровки метиловый спирт и оставляйте их на видных местах в оккупированных районах. Это любимое "лекарство" для орков и плесени. Удачи!
показати весь коментар
20.10.2022 07:41 Відповісти
ті тварюки добре розуміють що в Україні вони перші на потравити - щури за ними...
не їдять, але пьють, я б на цьому зробив увагу і акцент..
це як опу зловити на кокс!

показати весь коментар
20.10.2022 07:54 Відповісти
 
 