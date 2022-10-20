Істерика у товаришів чекістів, - Зеленський про евакуацію окупантів у Херсоні

Президент Володимир Зеленський припустив, що введення Росією так званого "воєнного стану" на окупованих територіях України є проявом "істерики чекістів" – чим ближче буде поразка РФ, тим більшою буде істерика.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у відеозверненні 19 жовтня

"Наше спільне завдання – вистояти проти цих неадекватів. Росія пів року цуралася слова війна, карала за нього своїх же людей, а тепер сама оголошує воєнний стан на окупованих територіях.

Окупанти самі принесли війну на нашу землю, а тепер підписуються якість укази, що закріплюють війну. Просто істерика у товаришів чекістів. Істерика буде тим більшою, чим ближче буде поразка Росії", - підкреслив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уся "адміністрація" Херсонщини переїжджає на лівобережжя Дніпра, - Сальдо