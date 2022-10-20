Істерика у товаришів чекістів, - Зеленський про евакуацію окупантів у Херсоні
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Президент Володимир Зеленський припустив, що введення Росією так званого "воєнного стану" на окупованих територіях України є проявом "істерики чекістів" – чим ближче буде поразка РФ, тим більшою буде істерика.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у відеозверненні 19 жовтня
"Наше спільне завдання – вистояти проти цих неадекватів. Росія пів року цуралася слова війна, карала за нього своїх же людей, а тепер сама оголошує воєнний стан на окупованих територіях.
Окупанти самі принесли війну на нашу землю, а тепер підписуються якість укази, що закріплюють війну. Просто істерика у товаришів чекістів. Істерика буде тим більшою, чим ближче буде поразка Росії", - підкреслив Зеленський.
Топ коментарі
+23 Voc Vox
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+14 Trevo Trow
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Будь ласка, зачекайте...
Та сухариків з дустом.
такий явний кацапський не "жест доброї волі" і не "заплановане переміщення чмобікив" з метою скорочення лінію фронту,
як мінімум напрягає.
зробить ЗСУ? - тоді і барабань трьохуголкою по барабані.
а доти - "****** закрив".
Три мости (Каховка, Херсон і Керч) вже зробили правобережжя непридатним для утримання. Ну і заплановане скорочення фронту стає важливою скрєпою для орків. Може звикнуть, то дійде й до скорочення кордонів, бо кінців ніяк не знайдуть.
Украина 24/7
t.me/ukraina_novosti/41601
племінниця з донькою - 5 рочків, пішли навіть не в ліс,
підлісок край села, хати бачно,
погуляти і мо якого гриба знайти...
виходять з лісу хлопці озброєні - ТРО кацапську і білокацапську срань по лісах шукає....
мала в сльози і істеріку - гуртом її заспокоювали.
а так да - на волиньському напрямку без суттевих змін.
"- Не подобаються мені коти!
- Ти просто їх готувать не вмієш!"
Те ж саме й тут! Ти просто не їв равликів Ми - коли в Криму жили, то кожного літа (після дощу) ходили в лісосмуги і їх збирали Бувало - по відру приносили У кип"яток вкинеш, ошпариш Потім виделкою підчіплюєш і витягуєш з "хатки" Відриваєш саме тіло від кишок Кишки викидаєш Потім прополіскуєш у воді і на сковорідку з олією Обсмажуєш, солиш, перчиш Потім посипаєш зверху дрібно січеною зеленню (петрушка, кріп, базилік), накриваєш кришкою і знімаєш з вогню Смак - наче смажені гриби Навіть похрупують так само - наче ти лисички їси
як срусня коротше...
не тринділи б бубенцями і не плуталися в ЗСУ під ногами то вже гарно було б.
як ти мене за бугром запецкав своїм хрипом,
то українцям за це тре давати 3 пакети молока тіки за то,
що вони вимушені тебе, казла, слухати....
але війська все одно тама на як би що.... - і цей 2гий фронт вже давно є.
така зелена стратегія все одно повернеться, але в невигідніший для України час....
я б запиндачив по аеродромах, складах, де ніколенька з трахтоматом ярину ***...
все одно прийдеться ж....
не їдять, але пьють, я б на цьому зробив увагу і акцент..
це як опу зловити на кокс!