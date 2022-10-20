В Республиканской партии США есть разногласия по поводу помощи Украине, - Politico

В Республиканской партии есть разногласия относительно того, как долго следует оказывать американскую помощь Украине. После ноябрьских выборов партия может получить контроль над Палатой представителей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США.

Отмечается, что Администрация Джо Байдена будет просить Конгресс помогать Украине "так долго, как потребуется", но представители администрации готовы к тому, что Конгресс "закрутит гайки", если республиканцы получат контроль над Палатой представителей.

Лидер меньшинства Кевин Маккарти – вероятный спикер Палаты представителей от Республиканской партии в следующем году – предупредил на этой неделе, что он сократит финансирование США для борьбы Украины против России. Это был не первый сигнал для администрации Байдена о том, что республиканские законодатели с осторожностью относятся к продолжительной финансовой поддержке Киева.

В то же время для многих в Конгрессе, включая некоторых республиканцев, комментарии Маккарти лишь усилили необходимость принятия пакета помощи Украине в декабре, прежде чем республиканец, вероятно, возьмет в свои руки власть в Палате представителей.

Помощники Байдена считают, что Маккарти оставит возможность помощи для Украины открытой, по крайней мере, на некоторое время, хотя и может настаивать на меньших объемах помощи. Они также прогнозируют внутреннее давление со стороны республиканцев, таких как Брайан Фитцпатрик и Митч Макконнелл, чтобы продолжить выделение денег. Их расчет состоит в том, что если деньги прекратятся, Украина пострадает, а Россия выйдет победителем, это нанесет политический удар по Республиканской партии. Есть некоторые признаки того, что на этом фронте Белый дом может иметь союзников в Конгрессе, возглавляемом Республиканской партией, или, по крайней мере, доброжелателей.

Белый дом не предупреждал украинское правительство о возможности прекращения помощи, если республиканцы возьмут под контроль хотя бы одну палату Конгресса. Но помощники Белого дома заявили, что Киев хорошо ознакомлен о такой вероятности.

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