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В Республиканской партии США есть разногласия по поводу помощи Украине, - Politico

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сша

В Республиканской партии есть разногласия относительно того, как долго следует оказывать американскую помощь Украине. После ноябрьских выборов партия может получить контроль над Палатой представителей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США.

Отмечается, что Администрация Джо Байдена будет просить Конгресс помогать Украине "так долго, как потребуется", но представители администрации готовы к тому, что Конгресс "закрутит гайки", если республиканцы получат контроль над Палатой представителей.

Лидер меньшинства Кевин Маккарти – вероятный спикер Палаты представителей от Республиканской партии в следующем году – предупредил на этой неделе, что он сократит финансирование США для борьбы Украины против России. Это был не первый сигнал для администрации Байдена о том, что республиканские законодатели с осторожностью относятся к продолжительной финансовой поддержке Киева.

В то же время для многих в Конгрессе, включая некоторых республиканцев, комментарии Маккарти лишь усилили необходимость принятия пакета помощи Украине в декабре, прежде чем республиканец, вероятно, возьмет в свои руки власть в Палате представителей.

Помощники Байдена считают, что Маккарти оставит возможность помощи для Украины открытой, по крайней мере, на некоторое время, хотя и может настаивать на меньших объемах помощи. Они также прогнозируют внутреннее давление со стороны республиканцев, таких как Брайан Фитцпатрик и Митч Макконнелл, чтобы продолжить выделение денег. Их расчет состоит в том, что если деньги прекратятся, Украина пострадает, а Россия выйдет победителем, это нанесет политический удар по Республиканской партии. Есть некоторые признаки того, что на этом фронте Белый дом может иметь союзников в Конгрессе, возглавляемом Республиканской партией, или, по крайней мере, доброжелателей.

Белый дом не предупреждал украинское правительство о возможности прекращения помощи, если республиканцы возьмут под контроль хотя бы одну палату Конгресса. Но помощники Белого дома заявили, что Киев хорошо ознакомлен о такой вероятности.

Читайте: Госдеп США о "военном положении" на оккупированных территориях: "Россия прибегает к тактике отчаяния"
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Топ комментарии
+36
POLITICO - пророссийская газета . Находите другие примеры для ссылок,
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20.10.2022 07:55
+29
Любой договор - это и есть туалетная бумага. Посмотри, что делает оон и прочие мижнародни установи. Они же ссут себе на голову и рады
Отказ от ядерного оружия - это не ошибка, это преступление против безопасности страны и отвечать должны в первую очередь те, кто это сделал с украинской стороны, кучма и ео подельники. Мало того, они отдали в рашку и тактические неядерные ракеты большой дальности, чего от них даже и не требовали, по крайней мере в открытую. Ясный пень, что напасть на безоружных гораздо приятнее.
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20.10.2022 08:11
+25
Воно і видно, що є розбіжності в партії. Проте розбіжностей серед республіканців точно не було, коли нам в обмін на 3й ядерний арсенал у світі, в якості гарантій безпеки підсунули туалетний папір під назвою Будапештський меморандум
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20.10.2022 07:57
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Зараз 82% підтримують Україну. Але суспільну думку формують СМІ. Якщо СМІ зроблять акцент на:
- нах нам чужа (чужа для них) війна?
- а давайте займемося власними проблемами
Тоді скільки виборців будуть підтримувати Україну? (Достатньо щоб менше 50%) і всьо. Піпець.
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20.10.2022 15:13 Ответить
Поміч США була би значно више якби ми передали Беню в США, а Єрмака звільнили. Но коли можемо без помочі, то нехай буде так.
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20.10.2022 09:24 Ответить
Передати Бєню США і звільнити дерьмака ми - не можемо , бо це залежить не від нас . Це залежить від Зєлі , який в цих питаннях - вперся рогом , як баран ,, і вчепився за обох тих ********* мертвою хваткою . . Для цього треба звільнити самого Зєлю , але зараз війна , вибори проводити ніяк ,, тобто прибрати його ми теж - не можемо ,, це стане можливим лише після війни . То ж американцям треба обирати - чи допомагати Україні на чолі з Зєльою , чи через Зєлю ( через його небажання розпрощатись з Бєньою і дерьмаком ) припиняти їй допомагати взагалі . На жаль - третього варіанті просто не існує .
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20.10.2022 10:12 Ответить
Надіюсь дебати навколо питань "дати дуже багато і все", і "дати супер дуже багато і все".
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20.10.2022 09:57 Ответить
зрозуміло що допомога США не може бути вічною, особливо коли Зе*чмобіки крадуть як дихають.
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20.10.2022 10:18 Ответить
Рокфелери головні спонсори республіканців завжди співпрацювали в нафтогазовій сфері і з Союзом і потім з РФ, Ротшильди спонсори демів більше завязані на Китаю, тому їм потрібна поставка туди дешевих ресурсів з РФ.... Там ніякої політики просто бізнес...

Є одна надія на оборонний бізнес республіканців, але основні європейські контракти вже заключені і нових грошей там не буде, від України грошей також не прийде.... також смутно...

Зараз основна наша мета більше залучати простих американців більше відкривати їм правду про війну в соцмережах на тому ж реддіті.... Тому що там всерівно прислухаються до електорату...
Маск не просто так вкинув вброс, він говоряща голова группи своїх інвесторів
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20.10.2022 10:38 Ответить
Якщо зє влада буде й далі хамити партнерам, красти гроші з бюджету та скочуватись далі до авторитарності у керівництві країною, в прибічників зменьшення допомоги, у амерівський владі, буде все більше аргументів.
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20.10.2022 11:17 Ответить
NASDAQ 500 Index останні 5 років тримався республіканцями на досить низькому рівні, що призвело до війни. враховуючи останні данні, вартість буде ще нижча. тому акції будуть скуплятися. що призведе до подорожчання цін на нафту. республіканці мають програти вибори, але ціна на нафту ніяким чином не грає ролі у виборах. війна в Україні тепер грає роль на індекс 500. збільшення кілкості підприємств. S&P 500 Index
ріст цін на золото, тому таким чином Аргентина з якої Росія везла золото, Росія готується виграти війну.
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20.10.2022 11:56 Ответить
географічне співіснування з таким неадекватним сусідом як засраха, по умовчанню, вимагає озброюватись до зубів, на багато сторіч вперед. Тож, і більша частина грошей з бюджету України має йти саме на озброєння та військо! От вам і робіндарант тагор((, набудували доріг, а прийшов клятий москаль, і розбив їх нахєр. Тепер а ні доріг, а ні безпеки ((
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20.10.2022 12:05 Ответить
Ну що, дови#вались? Треба було більше бруду лити на Спартц вигороджуючи Єрмака. Браво, дебіли. Ви зробили це разом знову. Ну тепер і на шашлики можна буде.
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20.10.2022 13:07 Ответить
Манипулятивна "джинса" під восьме листопада...
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20.10.2022 13:37 Ответить
О, в довбанутої трампістки Спартц ще прихильники лишились?
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20.10.2022 14:45 Ответить
Так і є, арестович це людина дугіна і Євразійського проекту, у планах після Зе перемиря Зе влада має намір з "хорошими рускімі" будувати нове обєднання щось типу снд. Думаю до того все йде.
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20.10.2022 15:43 Ответить
В демократичній - теж. Але це все маргінали.
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20.10.2022 15:02 Ответить
А ще згадайте як дурна зелень собачилась з сенатором республіканців Вікторією Спартц.
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20.10.2022 15:17 Ответить
Думаєте кравчук і кучма буди прип**дяні коли віддавали ядерну зброю України, стратегичну і тактичну і не розуміли що роблять⁉️
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20.10.2022 15:40 Ответить
сегодня что - день ужасных новостей??
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21.10.2022 00:56 Ответить
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