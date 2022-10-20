У Республіканській партії США є розбіжності стосовно допомоги Україні, - Politico

В Республіканській партії є розбіжності щодо того, як довго слід надавати американську допомогу Україні. Після листопадових виборів партія може отримати контроль над Палатою представників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Politico із посиланням на представника Ради національної безпеки США.

Зазначається, що Адміністрація Джо Байдена проситиме Конгрес допомагати Україні "так довго, як буде потрібно", але представники адміністрації готові до того, що Конгрес "закрутить гайки", якщо республіканці отримають контроль над Палатою представників.

Лідер меншості Кевін Маккарті - ймовірний спікер Палати представників від Республіканської партії в наступному році - попередив цього тижня, що він скоротить фінансування США для боротьби України проти Росії. Це був не перший сигнал для адміністрації Байдена про те, що республіканські законодавці з обережністю ставляться до тривалої фінансової підтримки Києва.

Водночас для багатьох у Конгресі, включно з деякими республіканцями, коментарі Маккарті лише посилили нагальність ухвалення пакету допомоги Україні у грудні, перш ніж республіканець, ймовірно, візьме у свої руки владу у Палаті представників.

Помічники Байдена вважають, що Маккарті залишить можливість допомоги для Україні відкритою, принаймні на деякий час, хоча і може наполягати на менших обсягах допомоги. Вони також прогнозують внутрішній тиск з боку республіканців, таких як Браян Фітцпатрік і Мітч Макконнелл, щоб продовжити виділення грошей. Їхній розрахунок полягає в тому, що якщо гроші припиняться, Україна постраждає, а Росія вийде переможцем, то це завдасть політичного удару по Республіканській партії. Є деякі ознаки того, що на цьому фронті Білий дім може мати союзників у Конгресі, очолюваному Республіканською партією, або, принаймні, доброзичливців.

Білий дім не робив попередження українському уряду про можливість припинення допомоги, якщо республіканці візьмуть під контроль хоча б одну палату Конгресу. Але помічники Білого дому заявили, що Київ добре ознайомлений про таку імовірність.

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