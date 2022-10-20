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У Республіканській партії США є розбіжності стосовно допомоги Україні, - Politico

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сша

В Республіканській партії є розбіжності щодо того, як довго слід надавати американську допомогу Україні. Після листопадових виборів партія може отримати контроль над Палатою представників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Politico із посиланням на представника Ради національної безпеки США.

Зазначається, що Адміністрація Джо Байдена проситиме Конгрес допомагати Україні "так довго, як буде потрібно", але представники адміністрації готові до того, що Конгрес "закрутить гайки", якщо республіканці отримають контроль над Палатою представників.

Лідер меншості Кевін Маккарті - ймовірний спікер Палати представників від Республіканської партії в наступному році - попередив цього тижня, що він скоротить фінансування США для боротьби України проти Росії. Це був не перший сигнал для адміністрації Байдена про те, що республіканські законодавці з обережністю ставляться до тривалої фінансової підтримки Києва.

Водночас для багатьох у Конгресі, включно з деякими республіканцями, коментарі Маккарті лише посилили нагальність ухвалення пакету допомоги Україні у грудні, перш ніж республіканець, ймовірно, візьме у свої руки владу у Палаті представників.

Помічники Байдена вважають, що Маккарті залишить можливість допомоги для Україні відкритою, принаймні на деякий час, хоча і може наполягати на менших обсягах допомоги. Вони також прогнозують внутрішній тиск з боку республіканців, таких як Браян Фітцпатрік і Мітч Макконнелл, щоб продовжити виділення грошей. Їхній розрахунок полягає в тому, що якщо гроші припиняться, Україна постраждає, а Росія вийде переможцем, то це завдасть політичного удару по Республіканській партії. Є деякі ознаки того, що на цьому фронті Білий дім може мати союзників у Конгресі, очолюваному Республіканською партією, або, принаймні, доброзичливців.

Білий дім не робив попередження українському уряду про можливість припинення допомоги, якщо республіканці візьмуть під контроль хоча б одну палату Конгресу. Але помічники Білого дому заявили, що Київ добре ознайомлений про таку імовірність.

Також читайте: Результати виборів у США не вплинуть на рівень підтримки України, - Білий дім

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+36
POLITICO - пророссийская газета . Находите другие примеры для ссылок,
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20.10.2022 07:55
+29
Любой договор - это и есть туалетная бумага. Посмотри, что делает оон и прочие мижнародни установи. Они же ссут себе на голову и рады
Отказ от ядерного оружия - это не ошибка, это преступление против безопасности страны и отвечать должны в первую очередь те, кто это сделал с украинской стороны, кучма и ео подельники. Мало того, они отдали в рашку и тактические неядерные ракеты большой дальности, чего от них даже и не требовали, по крайней мере в открытую. Ясный пень, что напасть на безоружных гораздо приятнее.
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20.10.2022 08:11
+25
Воно і видно, що є розбіжності в партії. Проте розбіжностей серед республіканців точно не було, коли нам в обмін на 3й ядерний арсенал у світі, в якості гарантій безпеки підсунули туалетний папір під назвою Будапештський меморандум
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20.10.2022 07:57
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Сторінка 2 з 2
Зараз 82% підтримують Україну. Але суспільну думку формують СМІ. Якщо СМІ зроблять акцент на:
- нах нам чужа (чужа для них) війна?
- а давайте займемося власними проблемами
Тоді скільки виборців будуть підтримувати Україну? (Достатньо щоб менше 50%) і всьо. Піпець.
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20.10.2022 15:13 Відповісти
Поміч США була би значно више якби ми передали Беню в США, а Єрмака звільнили. Но коли можемо без помочі, то нехай буде так.
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20.10.2022 09:24 Відповісти
Передати Бєню США і звільнити дерьмака ми - не можемо , бо це залежить не від нас . Це залежить від Зєлі , який в цих питаннях - вперся рогом , як баран ,, і вчепився за обох тих ********* мертвою хваткою . . Для цього треба звільнити самого Зєлю , але зараз війна , вибори проводити ніяк ,, тобто прибрати його ми теж - не можемо ,, це стане можливим лише після війни . То ж американцям треба обирати - чи допомагати Україні на чолі з Зєльою , чи через Зєлю ( через його небажання розпрощатись з Бєньою і дерьмаком ) припиняти їй допомагати взагалі . На жаль - третього варіанті просто не існує .
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20.10.2022 10:12 Відповісти
Надіюсь дебати навколо питань "дати дуже багато і все", і "дати супер дуже багато і все".
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20.10.2022 09:57 Відповісти
зрозуміло що допомога США не може бути вічною, особливо коли Зе*чмобіки крадуть як дихають.
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20.10.2022 10:18 Відповісти
Рокфелери головні спонсори республіканців завжди співпрацювали в нафтогазовій сфері і з Союзом і потім з РФ, Ротшильди спонсори демів більше завязані на Китаю, тому їм потрібна поставка туди дешевих ресурсів з РФ.... Там ніякої політики просто бізнес...

Є одна надія на оборонний бізнес республіканців, але основні європейські контракти вже заключені і нових грошей там не буде, від України грошей також не прийде.... також смутно...

Зараз основна наша мета більше залучати простих американців більше відкривати їм правду про війну в соцмережах на тому ж реддіті.... Тому що там всерівно прислухаються до електорату...
Маск не просто так вкинув вброс, він говоряща голова группи своїх інвесторів
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20.10.2022 10:38 Відповісти
Якщо зє влада буде й далі хамити партнерам, красти гроші з бюджету та скочуватись далі до авторитарності у керівництві країною, в прибічників зменьшення допомоги, у амерівський владі, буде все більше аргументів.
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20.10.2022 11:17 Відповісти
NASDAQ 500 Index останні 5 років тримався республіканцями на досить низькому рівні, що призвело до війни. враховуючи останні данні, вартість буде ще нижча. тому акції будуть скуплятися. що призведе до подорожчання цін на нафту. республіканці мають програти вибори, але ціна на нафту ніяким чином не грає ролі у виборах. війна в Україні тепер грає роль на індекс 500. збільшення кілкості підприємств. S&P 500 Index
ріст цін на золото, тому таким чином Аргентина з якої Росія везла золото, Росія готується виграти війну.
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20.10.2022 11:56 Відповісти
географічне співіснування з таким неадекватним сусідом як засраха, по умовчанню, вимагає озброюватись до зубів, на багато сторіч вперед. Тож, і більша частина грошей з бюджету України має йти саме на озброєння та військо! От вам і робіндарант тагор((, набудували доріг, а прийшов клятий москаль, і розбив їх нахєр. Тепер а ні доріг, а ні безпеки ((
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20.10.2022 12:05 Відповісти
Ну що, дови#вались? Треба було більше бруду лити на Спартц вигороджуючи Єрмака. Браво, дебіли. Ви зробили це разом знову. Ну тепер і на шашлики можна буде.
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20.10.2022 13:07 Відповісти
Манипулятивна "джинса" під восьме листопада...
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20.10.2022 13:37 Відповісти
О, в довбанутої трампістки Спартц ще прихильники лишились?
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20.10.2022 14:45 Відповісти
Так і є, арестович це людина дугіна і Євразійського проекту, у планах після Зе перемиря Зе влада має намір з "хорошими рускімі" будувати нове обєднання щось типу снд. Думаю до того все йде.
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20.10.2022 15:43 Відповісти
В демократичній - теж. Але це все маргінали.
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20.10.2022 15:02 Відповісти
А ще згадайте як дурна зелень собачилась з сенатором республіканців Вікторією Спартц.
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20.10.2022 15:17 Відповісти
Думаєте кравчук і кучма буди прип**дяні коли віддавали ядерну зброю України, стратегичну і тактичну і не розуміли що роблять⁉️
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20.10.2022 15:40 Відповісти
сегодня что - день ужасных новостей??
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21.10.2022 00:56 Відповісти
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