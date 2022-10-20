Атака дронами на Николаев: зафиксировано попадание в учебное заведение

Сегодня ночью российские террористы атаковали Николаев ударными беспилотниками-камикадзе "Shahed-136".

Об этом сообщил в телеграмм-канале мэр Николаева Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

По данным военной администрации, четыре дрона попали в одно из учебных заведений города. Еще один беспилотник упал на закрытую частную территорию.

"Также в результате возникли два пожара на открытых территориях, которые были оперативно ликвидированы. Без жертв и пострадавших. Информация о повреждениях уточняется", - отметил глава города.

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