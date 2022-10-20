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Атака дронами на Миколаїв: зафіксовано влучання у навчальний заклад

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

одеса,дрон

Сьогодні вночі російські терористи атакували Миколаїв ударними безпілотниками-камікадзе "Shahed-136".

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

За даними військової адміністрації, чотири дрони поцілили в один з навчальних закладів міста. Ще один безпілотник впав на закриту приватну територію.

"Також внаслідок цього виникли дві пожежі на відкритих територіях, які були оперативно ліквідовані. Без жертв та постраждалих. Інформація щодо пошкоджень уточнюється", - зазначив очільник міста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищено 14 дронів "Shahed-136", які вночі атакували Миколаївщину, - Повітряні сили

Автор: Ірина Дашківська
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