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Штайнмайер и Зеленский сегодня проведут телефонный разговор, - пресс-секретарь президента ФРГ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленский,штайнмайер

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и президент Владимир Зеленский сегодня проведут телефонный разговор.

Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь президента ФРГ Керстин Гаммелин, передает Цензор.НЕТ.

"Мы находимся в тесном и конфиденциальном планировании визита федерального президента в Украину, что важно для обеих сторон. Завтра у наших двух президентов назначен телефонный разговор", - говорится в сообщении за 19 октября.

Ранее, по данным Bild, федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отменил запланированный на 20 октября визит в Украину.

Также читайте: Штайнмайер отменил запланированный на 20 октября визит в Украину, - Bild
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Топ комментарии
+7
Президенту Швейцарії який на відміну від обісравшогося Штанмаєра сьогодні прибув в Україну-респект...
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20.10.2022 10:15
+5
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20.10.2022 10:20
+3
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20.10.2022 10:21
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"формулу" будуть обговорювати ?
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20.10.2022 10:14 Ответить
Нову придумувати.
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20.10.2022 10:18 Ответить
Президенту Швейцарії який на відміну від обісравшогося Штанмаєра сьогодні прибув в Україну-респект...
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20.10.2022 10:15 Ответить
Потому, что мужской "цвет нации" погиб за свою родину во второй мировой войне.

Нужно время пока родятся новые лидеры-мужчины.

Министр-обороны ведь приезжал(а).
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20.10.2022 11:37 Ответить
ШтрейкБреХер
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20.10.2022 10:16 Ответить
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20.10.2022 10:20 Ответить
"Шавка" ***** отримала нові вказівки . Їздити
до України небезпечно , сидимо в Берліні.
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20.10.2022 10:17 Ответить
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20.10.2022 10:21 Ответить
Романтична була історія , шкода тільки , що ми за оцю "санта барбару" кров*ю і життям українців заплатили , а так нічого - навіть гарно .
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20.10.2022 10:26 Ответить
Штайнмайер як та баришня - образився, коли його не запросили, а коли чекали - обісрався їхати..
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20.10.2022 10:28 Ответить
Так він ще нову формулу не узгодив з кремлем-немає з чим їхати
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20.10.2022 10:42 Ответить
штангель запросить квартал на гастролі ..з роялем і прима-доною
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20.10.2022 10:42 Ответить
Схоже,канцлеру позвонив дружбан та натякнув на яз....по секрету,а той і повірив.
Гебе-Нквд лякають весь світ...а нам боятися вже нічого,ми проходимо зараз через пекло..
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20.10.2022 11:00 Ответить
 
 