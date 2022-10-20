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Штайнмайер и Зеленский сегодня проведут телефонный разговор, - пресс-секретарь президента ФРГ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и президент Владимир Зеленский сегодня проведут телефонный разговор.
Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь президента ФРГ Керстин Гаммелин, передает Цензор.НЕТ.
"Мы находимся в тесном и конфиденциальном планировании визита федерального президента в Украину, что важно для обеих сторон. Завтра у наших двух президентов назначен телефонный разговор", - говорится в сообщении за 19 октября.
Ранее, по данным Bild, федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отменил запланированный на 20 октября визит в Украину.
Топ комментарии
+7 Александр Чуднивец f1b95bc0
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Нужно время пока родятся новые лидеры-мужчины.
Министр-обороны ведь приезжал(а).
до України небезпечно , сидимо в Берліні.
Гебе-Нквд лякають весь світ...а нам боятися вже нічого,ми проходимо зараз через пекло..