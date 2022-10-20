Штайнмаєр та Зеленський сьогодні проведуть телефонну розмову, - прессекретар президента ФРН

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр та президент Володимир Зеленський сьогодні проведуть телефонну розмову.

Про це у Twitter повідомила прессекретар президента ФРН Керстін Гаммелін, передає Цензор.НЕТ.

"Ми знаходимося в тісному та конфіденційному плануванні візиту федерального президента до України, що є важливим для обох сторін. Завтра у наших двох президентів призначено телефонну розмову", - йдеться в повідомленні за 19 жовтня.

Раніше, за даними Bild, федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр скасував запланований на 20 жовтня візит до України.

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