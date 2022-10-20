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Штайнмаєр та Зеленський сьогодні проведуть телефонну розмову, - прессекретар президента ФРН
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр та президент Володимир Зеленський сьогодні проведуть телефонну розмову.
Про це у Twitter повідомила прессекретар президента ФРН Керстін Гаммелін, передає Цензор.НЕТ.
"Ми знаходимося в тісному та конфіденційному плануванні візиту федерального президента до України, що є важливим для обох сторін. Завтра у наших двох президентів призначено телефонну розмову", - йдеться в повідомленні за 19 жовтня.
Раніше, за даними Bild, федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр скасував запланований на 20 жовтня візит до України.
Топ коментарі
+7 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар20.10.2022 10:15
+5 Роман с камнем
показати весь коментар20.10.2022 10:20
+3 Роман с камнем
показати весь коментар20.10.2022 10:21
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Будь ласка, зачекайте...
Нужно время пока родятся новые лидеры-мужчины.
Министр-обороны ведь приезжал(а).
до України небезпечно , сидимо в Берліні.
Гебе-Нквд лякають весь світ...а нам боятися вже нічого,ми проходимо зараз через пекло..