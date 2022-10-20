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Штайнмаєр та Зеленський сьогодні проведуть телефонну розмову, - прессекретар президента ФРН

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленский,штайнмайер

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр та президент Володимир Зеленський сьогодні проведуть телефонну розмову.

Про це у Twitter повідомила прессекретар президента ФРН Керстін Гаммелін, передає Цензор.НЕТ.

"Ми знаходимося в тісному та конфіденційному плануванні візиту федерального президента до України, що є важливим для обох сторін. Завтра у наших двох президентів призначено телефонну розмову", - йдеться в повідомленні за 19 жовтня.

Раніше, за даними Bild, федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр скасував запланований на 20 жовтня візит до України.

Читайте: Посол Макеєв щодо повідомлення про скасування візиту Штайнмаєра: "Ми перебуваємо у тісному та конфіденційному плануванні"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+7
Президенту Швейцарії який на відміну від обісравшогося Штанмаєра сьогодні прибув в Україну-респект...
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20.10.2022 10:15
+5
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20.10.2022 10:20
+3
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20.10.2022 10:21
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"формулу" будуть обговорювати ?
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20.10.2022 10:14 Відповісти
Нову придумувати.
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20.10.2022 10:18 Відповісти
Президенту Швейцарії який на відміну від обісравшогося Штанмаєра сьогодні прибув в Україну-респект...
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20.10.2022 10:15 Відповісти
Потому, что мужской "цвет нации" погиб за свою родину во второй мировой войне.

Нужно время пока родятся новые лидеры-мужчины.

Министр-обороны ведь приезжал(а).
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20.10.2022 11:37 Відповісти
ШтрейкБреХер
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20.10.2022 10:16 Відповісти
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20.10.2022 10:20 Відповісти
"Шавка" ***** отримала нові вказівки . Їздити
до України небезпечно , сидимо в Берліні.
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20.10.2022 10:17 Відповісти
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20.10.2022 10:21 Відповісти
Романтична була історія , шкода тільки , що ми за оцю "санта барбару" кров*ю і життям українців заплатили , а так нічого - навіть гарно .
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20.10.2022 10:26 Відповісти
Штайнмайер як та баришня - образився, коли його не запросили, а коли чекали - обісрався їхати..
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20.10.2022 10:28 Відповісти
Так він ще нову формулу не узгодив з кремлем-немає з чим їхати
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20.10.2022 10:42 Відповісти
штангель запросить квартал на гастролі ..з роялем і прима-доною
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20.10.2022 10:42 Відповісти
Схоже,канцлеру позвонив дружбан та натякнув на яз....по секрету,а той і повірив.
Гебе-Нквд лякають весь світ...а нам боятися вже нічого,ми проходимо зараз через пекло..
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20.10.2022 11:00 Відповісти
 
 