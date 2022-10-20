Турция не занимает нейтральную позицию, военное сотрудничество между странами находится на высоком уровне, - Кулеба

Турция не занимает нейтральную позицию в войне России против Украины, а в Киеве относятся с пониманием к внешней политике Анкары.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

По словам министра, Турция поддерживает Украину в войне – об этом свидетельствуют итоги голосования в Организации объединенных наций, участие президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Крымской платформе, а также сотрудничество в сфере безопасности.

Он отметил, что военное сотрудничество с Турцией находится на "высоком уровне".

"Мы с пониманием относимся к внешней политике Турции. Они сотрудничают с Украиной в важных для нас отраслях, в то же время ведут экономическую деятельность с Россией", - добавил Кулеба.

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