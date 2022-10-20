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Турция не занимает нейтральную позицию, военное сотрудничество между странами находится на высоком уровне, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

кулеба

Турция не занимает нейтральную позицию в войне России против Украины, а в Киеве относятся с пониманием к внешней политике Анкары.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

По словам министра, Турция поддерживает Украину в войне – об этом свидетельствуют итоги голосования в Организации объединенных наций, участие президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Крымской платформе, а также сотрудничество в сфере безопасности.

Он отметил, что военное сотрудничество с Турцией находится на "высоком уровне".

"Мы с пониманием относимся к внешней политике Турции. Они сотрудничают с Украиной в важных для нас отраслях, в то же время ведут экономическую деятельность с Россией", - добавил Кулеба.

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Топ комментарии
+4
і тут же газовий хаб організовує?Це як то?
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20.10.2022 10:28
+3
Во время полномасштабной войны, ЕС оплатил россии 200млрд долларов , а Турция 16 млрд, почему не кто не видит двухличность ЕС, а видят только Турцию ???
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20.10.2022 10:35
+2
Туркам-якщо сидіти на двох стільцях власна дупа може тріснути навпіл...
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20.10.2022 10:20
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Туркам-якщо сидіти на двох стільцях власна дупа може тріснути навпіл...
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20.10.2022 10:20 Ответить
і тут же газовий хаб організовує?Це як то?
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20.10.2022 10:28 Ответить
Газовый хаб, в данном случае-просто хранилище газа. Труба из Турции в Европу-16 млрд кубов. Вся забита под 100 процентов. Новый газ из в трубу не втиснешь, а продавать из Турции особо некому.
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20.10.2022 11:24 Ответить
Во время полномасштабной войны, ЕС оплатил россии 200млрд долларов , а Турция 16 млрд, почему не кто не видит двухличность ЕС, а видят только Турцию ???
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20.10.2022 10:35 Ответить
А Україна? Кивати на Європу стало модним,забуваючи реалії сьогодення.
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20.10.2022 11:22 Ответить
Сейчас Украина массово закупает газ в Европе( и правильно делает), физически-это газпромовский газ. Поэтому, что бы винить ког-то в закупках росгаза, надо вначале прсиотреть на себя.
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20.10.2022 11:26 Ответить
Кулеба ! Та ти шо ???! Q-Q-Q ...
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20.10.2022 10:36 Ответить
нууууууууууууууу.. якщо кулеба каже-тоді даааа..
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20.10.2022 10:45 Ответить
як і з мокшою-теж рівень відносин топчик!кулеба бідненький-тре відбілювати багато гнид
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20.10.2022 11:22 Ответить
Правильно говорит Кулеба. Это дипломат, а не блоггер. Понятно, что у нас страна хайпа, все на хайпе строиться и такими же хайпожерами потребляется. Но реально работать кому-то надо.
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20.10.2022 11:29 Ответить
Разругаться с турками нам еще не хватало..Верно говорит Кулеба,турки в военном деле играют больше на нашей стороне,чем на рашистской..
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20.10.2022 12:42 Ответить
Так ! Вони на боці Росії.
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20.10.2022 18:46 Ответить
Пані Олено, - таки "ворон ворону очі не виклює"... Дві (с...аних) недоімперії мають "хателки" нагнути увесь світ... А туткай УКРАЇНА...
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21.10.2022 07:44 Ответить
 
 