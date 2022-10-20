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Туреччина не займає нейтральну позицію, військова співпраця між країнами перебуває на високому рівні, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

кулеба

Туреччина не займає нейтральну позицію у війні Росії проти України, а в Києві ставляться з розумінням до зовнішньої політики Анкари.

Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За словами міністра, Туреччина підтримує Україну у війні - про це свідчать підсумки голосування в Організації об'єднаних націй, участь президента Реджепа Таїпа Ердогана у Кримській платформі, а також співпраця у сфері безпеки.

Він зазначив, що військова співпраця з Туреччиною перебуває на "високому рівні".

"Ми з розумінням ставимося до зовнішньої політики Туреччини. Вони співпрацюють з Україною у важливих для нас галузях, водночас ведуть економічну діяльність із Росією", - додав Кулеба.

Читайте: ООН, Туреччина та Україна докладатимуть максимальних зусиль для продовження дії "Зернової ініціативи", - Кубраков

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+4
і тут же газовий хаб організовує?Це як то?
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20.10.2022 10:28
+3
Во время полномасштабной войны, ЕС оплатил россии 200млрд долларов , а Турция 16 млрд, почему не кто не видит двухличность ЕС, а видят только Турцию ???
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20.10.2022 10:35
+2
Туркам-якщо сидіти на двох стільцях власна дупа може тріснути навпіл...
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20.10.2022 10:20
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Туркам-якщо сидіти на двох стільцях власна дупа може тріснути навпіл...
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20.10.2022 10:20 Відповісти
і тут же газовий хаб організовує?Це як то?
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20.10.2022 10:28 Відповісти
Газовый хаб, в данном случае-просто хранилище газа. Труба из Турции в Европу-16 млрд кубов. Вся забита под 100 процентов. Новый газ из в трубу не втиснешь, а продавать из Турции особо некому.
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20.10.2022 11:24 Відповісти
Во время полномасштабной войны, ЕС оплатил россии 200млрд долларов , а Турция 16 млрд, почему не кто не видит двухличность ЕС, а видят только Турцию ???
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20.10.2022 10:35 Відповісти
А Україна? Кивати на Європу стало модним,забуваючи реалії сьогодення.
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20.10.2022 11:22 Відповісти
Сейчас Украина массово закупает газ в Европе( и правильно делает), физически-это газпромовский газ. Поэтому, что бы винить ког-то в закупках росгаза, надо вначале прсиотреть на себя.
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20.10.2022 11:26 Відповісти
Кулеба ! Та ти шо ???! Q-Q-Q ...
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20.10.2022 10:36 Відповісти
нууууууууууууууу.. якщо кулеба каже-тоді даааа..
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20.10.2022 10:45 Відповісти
як і з мокшою-теж рівень відносин топчик!кулеба бідненький-тре відбілювати багато гнид
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20.10.2022 11:22 Відповісти
Правильно говорит Кулеба. Это дипломат, а не блоггер. Понятно, что у нас страна хайпа, все на хайпе строиться и такими же хайпожерами потребляется. Но реально работать кому-то надо.
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20.10.2022 11:29 Відповісти
Разругаться с турками нам еще не хватало..Верно говорит Кулеба,турки в военном деле играют больше на нашей стороне,чем на рашистской..
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20.10.2022 12:42 Відповісти
Так ! Вони на боці Росії.
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20.10.2022 18:46 Відповісти
Пані Олено, - таки "ворон ворону очі не виклює"... Дві (с...аних) недоімперії мають "хателки" нагнути увесь світ... А туткай УКРАЇНА...
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21.10.2022 07:44 Відповісти
 
 