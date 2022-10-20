Туреччина не займає нейтральну позицію, військова співпраця між країнами перебуває на високому рівні, - Кулеба

Туреччина не займає нейтральну позицію у війні Росії проти України, а в Києві ставляться з розумінням до зовнішньої політики Анкари.

Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За словами міністра, Туреччина підтримує Україну у війні - про це свідчать підсумки голосування в Організації об'єднаних націй, участь президента Реджепа Таїпа Ердогана у Кримській платформі, а також співпраця у сфері безпеки.

Він зазначив, що військова співпраця з Туреччиною перебуває на "високому рівні".

"Ми з розумінням ставимося до зовнішньої політики Туреччини. Вони співпрацюють з Україною у важливих для нас галузях, водночас ведуть економічну діяльність із Росією", - додав Кулеба.

Читайте: ООН, Туреччина та Україна докладатимуть максимальних зусиль для продовження дії "Зернової ініціативи", - Кубраков