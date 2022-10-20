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Спецслужбы РФ, вероятно, готовят теракты против собственного населения, - ГУР МО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

фсб

Российские спецслужбы готовят основу для проведения провокаций с последующим обвинением Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГУР МО.

"Военкоматы на территории РФ распространяют "памятки" для местных жителей, в которых обвиняют украинские спецслужбы в планировании и проведении террористических актов против мирного населения. Вроде бы "диверсанты" выкладывают на дорогах, скамейках и в кустах заминированные телефоны, кошельки, планшеты. И что подобным образом могут быть заминированы даже детские вещи", – говорится в сообщении.

В Главном управлении разведки не исключают, что таким образом готовят почву для проведения провокаций с последующим обвинением Украины.

Читайте: Во время побега из Херсона у оккупантов будут трудности с переправкой техники через реку, - британская разведка

Спецслужбы РФ, вероятно, готовят теракты против собственного населения, - ГУР МО 01
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Топ комментарии
+6
Провокації проти сваіх рабов-одна із ісконних лапатних скрєп...
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20.10.2022 11:52
+3
такі теракти проти своїх мають на меті лише розкачку власного населення на масову злобу проти нас. Щоб без грошей лише на емоціях російське бидло поперло воювати
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20.10.2022 11:48
+1
ось тому Україна повинна отримати від партнерів ракети які можуть бити по інфраструктурі козломордора.
ато взагалі якась фуйня виходить - ми не б ємо по ним наче б то ніби щоб додатково не налаштовувати народонасєлєніє козломордора проти України, а путлєр якщо треба бере і сам налаштовує без жодних наслідків
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20.10.2022 11:49
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такі теракти проти своїх мають на меті лише розкачку власного населення на масову злобу проти нас. Щоб без грошей лише на емоціях російське бидло поперло воювати
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20.10.2022 11:48 Ответить
ось тому Україна повинна отримати від партнерів ракети які можуть бити по інфраструктурі козломордора.
ато взагалі якась фуйня виходить - ми не б ємо по ним наче б то ніби щоб додатково не налаштовувати народонасєлєніє козломордора проти України, а путлєр якщо треба бере і сам налаштовує без жодних наслідків
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20.10.2022 11:49 Ответить
пятлєр це хто?
ти кривляєшся і навіть не знаєш що срав.ніть лисого боягуза з автсрійцем = як тебе з Ейнштейном.
йди мізками проєкти робить за допомогою членкинь-журналісткинь
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20.10.2022 12:05 Ответить
Це загально прийняте порівняння. Навіть у TlME була відповідна обкладинка. Так легше і швидше донести сутність режиму, його цілі і методи. А взагалі, що австрієць що кацап - два хворих виродки, проджені пеклом. Один вже смажилися, другий, другий нажаль тільки готується.
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20.10.2022 12:30 Ответить
яке нафіг пекло? там де валькірії чи що?
ну от дебілам "порівняння" на заході типу шо Гітлер дуже ужасний зломав їм палець(образно), а Сталін совкам - роздробив ноги(у порівнянні). А путін якраз хоче бути не сталіним. Та й зі сміливістю там такі ж проблеми. Просто сталін почувши канонаду далеко - насрав прямо на дорозі, а путін тупо в чемодан ходить без канонади.
я х.з., але трохи читав як Гітлер воював - у нас таких солдатів може рота, а може й менше. а ти та подібні тобі його з .... тьху.
тьху бл. з такою ххх
тьху ще раз.
та й ще одне - а ситуація тоді була інша, Німеччину реально принизили і т.д., а рашці хто й що зробив? калінінградщину навіть не забрали - відбудовувати дорожче
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20.10.2022 12:40 Ответить
Хлопче з тобою все гаразд? Всі персонажі що ти перераховуєш гівно однієї закваски. Захоплюєшся австрійцем - ти зповна розуму? Виправдовуєш якісь їх дії? Викидуйце сміття з голови.
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20.10.2022 13:22 Ответить
я не захоплююсь, а за правду. австрійцеві неприйшла б думка як в совку - морити в мирний час свій же народ голодом, мільйонами.
і всяке гівно ще типу навіть "порівнює" совок з Рейхом. та навіть Сраліна з Гітлером порівнювати це тупо. ти розумієш? я з а с п р а в е д л и в і с т ь!
бо тут навіть під окупацією(німецькою) в воєнний час не було голоду(!)
і ніхто не кидав нікого вплав через Дніпро поки на звільнили, ой, тобто не повернули любімую лядяньськую влясть.
типу "окупант" був кращим аніж "рідна влада"?
Ну АГА!!! Тупо об.єктивно - так. Просто це якось мазохізм - кричати шо типу всі погані(в кращому разі), сумовито згадуючи мільйони заморених голодом. Але всі погані одинаково, а чо?
ладно давай, хлопче.
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20.10.2022 13:45 Ответить
Я в сортах гівна розбиратися не хочу, мені абсолютно все рівно хто з цих уйоб*ів заслуговує на перше місце в рейтингу гівна. А так як вони всі гівно, то порівнювати їх доречно
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20.10.2022 14:15 Ответить
зашибісь - хтось тобі роздробить ногу, а хтось зламає палець, а я такий: ну хай сядуть обоє на рік, вони ж обоє члєноврєдітєлі. ну значить тоді для тебе і Саддам Хусейн - такий же як і путін, правда? чи може блін, є нюанс? або Вася шо вкрав торт, такий же як Бойко шо вкрав вишки? а что? обидва злодії? ладно давай, чо тут сперечатись, я логічно пояснив шо можна якось і не зрівнювати тепле з плоским.
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20.10.2022 21:03 Ответить
В тебе каша в голові. Реально. У всіх перехавоних є багато спільного. Ти не бачиш, тоді я безсилий
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20.10.2022 23:03 Ответить
пере-що?
я тобі тупо за справедливість кажу.
а не за пере щось там. мені тупо незрозуміло коли, образно, виживша дитина після голодомору каже: от ***** Гітлер, такий же м.дак як і Сталін.
ну і наприклад - німецький солдат дав шоколадку дитині в розквартируванні в селі, а совковий - насрав в діжку капусти(а шоб ви нє єлі), але обидва вони окупанти. Так от, ..... а може різниця якась є?
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21.10.2022 09:22 Ответить
Поїдь у Аушвіц або Освенцим потім разкажеш хто на першому місці хто на другому хто на третьому.
Я таких історій знаю вагон, і інших історій знаю вагон. А ще були судові процеси над фашистами.
Викидуй мусор про австрійця з голови, нічого хорошого з того не буде
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21.10.2022 09:37 Ответить
почитав трохи про .... мынымумне дуже правдивы даны, тупо навыть про те шо "скостили" пывтори мыльйона, але сакральне 6млн. залишилось.
вибач, вважаю якщо у чомусь хтось бреше, то бреше дохрена. а тому, з мене робить лоха, що я й не люблю. **** наприклад брехати про своїх загиблих? пляскінакасцях? ну ага.
ти розумієш що таке - за правду? я не ... знаю скільки там було тих тіпа печей, але те що вони за 200 років тільки й могли таке зробити... оп оп оп
так чо з мене лоха робл*ть?
я маю вірити не в те що палили всіх, проте ніякого наказу не знайдено, але в те що "всіхспалилизвипередженняммграфіку"
уволь.те, просто спалити в там декількох печах стільки тіл.....
на те й напирають - вот, на вам цифру, а ви вірте.
Аматематика, так як в власне релігії = єретизм - просто вірте.
ти знаєш, я думаю що Сталін брехав і всі хто бреше теж(наприклад Вася каже шо це не він вкрав козу, а бєси = одинакові).
ну ну і шо? далеко ти зайшов зі своїм "ах оставьтє всі вони мудаки"? умнік блін
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21.10.2022 10:12 Ответить
Ти бачиш і сприймаєш тільки те, що зручно для твого сприйняття, а те що «незручне», чи тому з чим особисто ти не згоден - шукаєш виправдання, як кацапи на кшталт «у Бучі було кіно». Я
Третій раз - перестань захоплюватися австрійцем, добра не буде з того.
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21.10.2022 10:37 Ответить
за Бучу - йди на сталіна.
до чого тут це?
при чому тут особисте, якщо блін мені тупо незручно шо мля кричать шо скільки там, з 10 руфельних печей, типу впорались зі спаленням .... 4.5, ой, ну тоді, 3 млн трупів за пару років... хм., я вже сказав, шо мені .... ну ок., Мені дуже НЕЗРОЗУМІЛО навіщо мене робл..ть дурачком - це стосується як т.з. "бога", так і будь-чого.
до речі, є багато речей де "посполитих" дєлають дураками.
але не всі вони очевидні. я не прусь в принципі до 911 напр., хоча читав Вл. Золотарьова - пише шо теж не все так 1-значно.
про що взагалі мова ?
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21.10.2022 12:00 Ответить
Ніхто з тебе «дурачка» не робить. Ти заплутався, як мінімум. «Буча кіно» то як порівняння тобі про газові камери - ти роздумуєш скільки їх працювало, скільки в них людей загинуло і т.д. тим сами піддаєш сумніву очевидні речі.
Про Бога взагалі не збираюся обговорювати, але не треба ображати віруючих, і май на увазі - життя складна річ, ніхто не знає, що попереду.
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21.10.2022 12:23 Ответить
Маасковія століттями ненавиділа Україну.
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20.10.2022 11:52 Ответить
Провокації проти сваіх рабов-одна із ісконних лапатних скрєп...
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20.10.2022 11:52 Ответить
"власне населення" - це може бути i в Херсонi - х#йло ж його "прiсоєндiло к рейху"... ну а може i Каховка. "Он *******, Владимир Путин, чтоб вы поняли" (с) - Борис Немцов
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20.10.2022 11:59 Ответить
Мы должны помочь бредскому народу
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20.10.2022 12:01 Ответить
То вони повинні ще в тих "пам'ятках" писати, що їх спец служби такі бездари і не можуть захистити власних рабів від укропскіх деверсантів в шароварах.
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20.10.2022 12:11 Ответить
Да и х**** с ними
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20.10.2022 12:21 Ответить
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20.10.2022 12:50 Ответить
 
 