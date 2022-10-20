Спецслужбы РФ, вероятно, готовят теракты против собственного населения, - ГУР МО

Российские спецслужбы готовят основу для проведения провокаций с последующим обвинением Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГУР МО.

"Военкоматы на территории РФ распространяют "памятки" для местных жителей, в которых обвиняют украинские спецслужбы в планировании и проведении террористических актов против мирного населения. Вроде бы "диверсанты" выкладывают на дорогах, скамейках и в кустах заминированные телефоны, кошельки, планшеты. И что подобным образом могут быть заминированы даже детские вещи", – говорится в сообщении.

В Главном управлении разведки не исключают, что таким образом готовят почву для проведения провокаций с последующим обвинением Украины.

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