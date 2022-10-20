Спецслужби РФ, ймовірно, готують теракти проти власного населення, - ГУР МО

Російські спецслужби готують підґрунтя для проведення провокацій з подальшим звинуваченням України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ГУР МО.

"Військкомати на території рф розповсюджують "пам’ятки" для місцевих жителів в яких звинувачують українські спецслужби в плануванні та проведенні терористичних актів проти мирного населення. Начебто "диверсанти" викладають на дорогах, лавках і в кущах заміновані телефони, гаманці, планшети. І що подібним чином можуть бути заміновані навіть дитячі речі", - йдеться в повідомленні.

У Головному управлінні розвідки не виключають, що таким чином готують підґрунтя для проведення провокацій з подальшим звинуваченням України.

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