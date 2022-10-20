Спецслужби РФ, ймовірно, готують теракти проти власного населення, - ГУР МО
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Російські спецслужби готують підґрунтя для проведення провокацій з подальшим звинуваченням України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ГУР МО.
"Військкомати на території рф розповсюджують "пам’ятки" для місцевих жителів в яких звинувачують українські спецслужби в плануванні та проведенні терористичних актів проти мирного населення. Начебто "диверсанти" викладають на дорогах, лавках і в кущах заміновані телефони, гаманці, планшети. І що подібним чином можуть бути заміновані навіть дитячі речі", - йдеться в повідомленні.
У Головному управлінні розвідки не виключають, що таким чином готують підґрунтя для проведення провокацій з подальшим звинуваченням України.
Топ коментарі
+6 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар20.10.2022 11:52
+3 Daro Doro
показати весь коментар20.10.2022 11:48
+1 Роман Пиляшенко bbd485ff
показати весь коментар20.10.2022 11:49
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Будь ласка, зачекайте...
ато взагалі якась фуйня виходить - ми не б ємо по ним наче б то ніби щоб додатково не налаштовувати народонасєлєніє козломордора проти України, а путлєр якщо треба бере і сам налаштовує без жодних наслідків
ти кривляєшся і навіть не знаєш що срав.ніть лисого боягуза з автсрійцем = як тебе з Ейнштейном.
йди мізками проєкти робить за допомогою членкинь-журналісткинь
ну от дебілам "порівняння" на заході типу шо Гітлер дуже ужасний зломав їм палець(образно), а Сталін совкам - роздробив ноги(у порівнянні). А путін якраз хоче бути не сталіним. Та й зі сміливістю там такі ж проблеми. Просто сталін почувши канонаду далеко - насрав прямо на дорозі, а путін тупо в чемодан ходить без канонади.
я х.з., але трохи читав як Гітлер воював - у нас таких солдатів може рота, а може й менше. а ти та подібні тобі його з .... тьху.
тьху бл. з такою ххх
тьху ще раз.
та й ще одне - а ситуація тоді була інша, Німеччину реально принизили і т.д., а рашці хто й що зробив? калінінградщину навіть не забрали - відбудовувати дорожче
і всяке гівно ще типу навіть "порівнює" совок з Рейхом. та навіть Сраліна з Гітлером порівнювати це тупо. ти розумієш? я з а с п р а в е д л и в і с т ь!
бо тут навіть під окупацією(німецькою) в воєнний час не було голоду(!)
і ніхто не кидав нікого вплав через Дніпро поки на звільнили, ой, тобто не повернули любімую лядяньськую влясть.
типу "окупант" був кращим аніж "рідна влада"?
Ну АГА!!! Тупо об.єктивно - так. Просто це якось мазохізм - кричати шо типу всі погані(в кращому разі), сумовито згадуючи мільйони заморених голодом. Але всі погані одинаково, а чо?
ладно давай, хлопче.
я тобі тупо за справедливість кажу.
а не за пере щось там. мені тупо незрозуміло коли, образно, виживша дитина після голодомору каже: от ***** Гітлер, такий же м.дак як і Сталін.
ну і наприклад - німецький солдат дав шоколадку дитині в розквартируванні в селі, а совковий - насрав в діжку капусти(а шоб ви нє єлі), але обидва вони окупанти. Так от, ..... а може різниця якась є?
Я таких історій знаю вагон, і інших історій знаю вагон. А ще були судові процеси над фашистами.
Викидуй мусор про австрійця з голови, нічого хорошого з того не буде
вибач, вважаю якщо у чомусь хтось бреше, то бреше дохрена. а тому, з мене робить лоха, що я й не люблю. **** наприклад брехати про своїх загиблих? пляскінакасцях? ну ага.
ти розумієш що таке - за правду? я не ... знаю скільки там було тих тіпа печей, але те що вони за 200 років тільки й могли таке зробити... оп оп оп
так чо з мене лоха робл*ть?
я маю вірити не в те що палили всіх, проте ніякого наказу не знайдено, але в те що "всіхспалилизвипередженняммграфіку"
уволь.те, просто спалити в там декількох печах стільки тіл.....
на те й напирають - вот, на вам цифру, а ви вірте.
Аматематика, так як в власне релігії = єретизм - просто вірте.
ти знаєш, я думаю що Сталін брехав і всі хто бреше теж(наприклад Вася каже шо це не він вкрав козу, а бєси = одинакові).
ну ну і шо? далеко ти зайшов зі своїм "ах оставьтє всі вони мудаки"? умнік блін
Третій раз - перестань захоплюватися австрійцем, добра не буде з того.
до чого тут це?
при чому тут особисте, якщо блін мені тупо незручно шо мля кричать шо скільки там, з 10 руфельних печей, типу впорались зі спаленням .... 4.5, ой, ну тоді, 3 млн трупів за пару років... хм., я вже сказав, шо мені .... ну ок., Мені дуже НЕЗРОЗУМІЛО навіщо мене робл..ть дурачком - це стосується як т.з. "бога", так і будь-чого.
до речі, є багато речей де "посполитих" дєлають дураками.
але не всі вони очевидні. я не прусь в принципі до 911 напр., хоча читав Вл. Золотарьова - пише шо теж не все так 1-значно.
про що взагалі мова ?
Про Бога взагалі не збираюся обговорювати, але не треба ображати віруючих, і май на увазі - життя складна річ, ніхто не знає, що попереду.