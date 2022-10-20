Берлускони обвинил Зеленского в разжигании войны, - LaPresse опубликовала скандальную аудиозапись
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Итальянское издание LaPresse в среду опубликовало очередную аудиозапись лидера партии "Вперед, Италия!" и многолетний премьер-министр Сильвио Берлускони, в котором он критикует президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
На опубликованной аудиозаписи Берлускони сначала излагает свою версию того, как началась война Украины с Россией в 2014 году.
"Дело было таким: в 2014 году в Минске между Украиной и двумя новообразованными республиками Донбасса было подписано мирное соглашение, когда никто не нападает друг на друга. Украина через год бросает этот договор чертовски и начинает атаковать границы двух республик. Обе республики понесли потери среди военнослужащих, достигших, как мне сказали, 5-6-7 тысяч погибших", - сказал он.
Далее политик утверждает, что после прихода к власти Владимир Зеленский "утраивает атаки на две республики", что заставляет вожаков террористических "ЛДНР" обратиться к Владимиру Путину.
"Он против любой инициативы, он сопротивляется, на него оказывается безумное давление со стороны всей России. И он решает придумать спецоперацию: войска должны были войти в Украину, за неделю дойти до Киева, свергнуть действующую власть, Зеленского и так далее, и поставить уже избранное украинским меньшинством власть из порядочных, здравомыслящих людей, еще через неделю вернуться назад", - говорит экс-премьер Италии.
Далее Берлускони говорит о "непредсказуемом сопротивлении украинцев, которые с третьего дня начали получать деньги и оружие с Запада". "И война с двухнедельной операции превратилась в двухсотлетнюю войну. Следовательно, такова и ситуация с войной в Украине", - заключает он.
Отдельно политик критикует лидеров Европы и США, не являющихся по его мнению "настоящими лидерами", в отличие от него, и призывающих к "сильному вмешательству" в войну в Украине.
Непосредственно Берлускони не комментировал эти слова, но ведущий позвонившего ему телеканала La7 сказал: тот попросил вписать его слова "в более общий дискурс, который был учетом общей озабоченности", "климатом, создавшимся в отношениях между Россией, Европой и Западом" .
Лидер партии "Братья Италии" Джорджа Мелони, которая после победы на выборах должна занять кресло премьер-министра, прокомментировала слова Берлускони так: "Италия полностью и с высоко поднятой головой является частью Европы и Атлантического Альянса. Тот, кто не согласен с этим краеугольным камнем, не сможет быть частью власти. Италия с нами в правительстве никогда не будет слабым звеном на Западе, ненадежной страной, которая так нравится многим нашим недоброжелателям".
Пожалуйста, подождите...
точно не ніхто )))
которого путин всегда финансировал.
Яке діло ***** і підерації до того?
Далі можна не читати. Дядя не в темі і шпарить виключно по ФСБ-шній методичці
Навіть не сумніваюся, хто сказав
Підписуємо паперці і вперед сільвіо
Дон Берлусконі - це старий корєш кремлівського щура, тому він буде робити такі заяви, нам до цього треба бути готовими та працювати над тим, щоб італійці у підвищені ціни на газ, та у зростанні цін усе навколо винні не українці , які не захотіли підкоритися агресору, а винен агресор, який шантажує увесь світ.
Чому в Італії на центральному каналі йде пряма трансляція попєдобєсія 9 травня , а у цей час знищуються наші міста та села, а наша влада мовчить та не вимагає від Італійської влади припинити цю пропаганду у своїй країні
"Зеленський вважає, що Порошенко не був зацікавлений в закінченні війни"
" ... люди робили гроші, ось і все", - сказав преЗЕдент.
И что такое вообще - две республики? Давайте на территории Италии обрпзуются какие то республики и попросят помощи у Германии, например.
Сосун путінський!
Що за виродки, як не маск, то орбан, то шрьодер, то берлус коні!, ніяк не нажеруться парашних грошей!
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А как берлускони прокомментирует аннексию "двух новоиспеченных республик" хрюсией? Его не волнует, что гордые народы домбаса были захвачены хрюске? "Государственные" символы ордло были сорваны и втоптаны в грязь, а не место их вывесили власовсую засцанную тряпку. Это не беспокоит ***********?
ЗЫ На самом деле это хорошо, что консервы так громко взрываются. Четко видно, кто враг.
Кацапи ж з усіх прасок виють, що ніхто не очікував перемогти України швидко: "ета всьо фєйк, всьо па плану"
Причины - Публичное отрицание российской агрессии против Украины. Отрицание нападения рф на Украину в 2014 году и захвата ее территорий.
берлус'кони повесься, что бы не было скандалов, а в предсмертной записке напиши одно слово "имбецил", все поймут! Это то в чём ты, шлюха дешёвая, нам предлагаешь! свинопсина касаборылая, ты у меня спросил, хочу ли я ***** или урку хама "лигетимного"?
Рождаются ведь долбойобы...
поневоле будешь агностиком, получается атеистов и верующих в одну корзину
Обратите внимание на хронологию этой мрази - он прекрасно знает что россия украла крым и поддерживала незаконные вооруженные формирования сепаров баблом людьми и оружием и делает вид что этого как бы и не было ))
от же ж стара нафарбована шльондра ))
стара шльондра та Сцарьок-педофiл з паРашi. з тих пiр цi дви гниди ще кращими стали...