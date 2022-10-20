РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12725 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
18 025 89
Берлускони (156) война (47303) Зеленский (16627) Италия (1514) путин (29877) Донбасс (26928)

Берлускони обвинил Зеленского в разжигании войны, - LaPresse опубликовала скандальную аудиозапись

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путін,берлусконі

Итальянское издание LaPresse в среду опубликовало очередную аудиозапись лидера партии "Вперед, Италия!" и многолетний премьер-министр Сильвио Берлускони, в котором он критикует президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

На опубликованной аудиозаписи Берлускони сначала излагает свою версию того, как началась война Украины с Россией в 2014 году.

"Дело было таким: в 2014 году в Минске между Украиной и двумя новообразованными республиками Донбасса было подписано мирное соглашение, когда никто не нападает друг на друга. Украина через год бросает этот договор чертовски и начинает атаковать границы двух республик. Обе республики понесли потери среди военнослужащих, достигших, как мне сказали, 5-6-7 тысяч погибших", - сказал он.

Далее политик утверждает, что после прихода к власти Владимир Зеленский "утраивает атаки на две республики", что заставляет вожаков террористических "ЛДНР" обратиться к Владимиру Путину.

"Он против любой инициативы, он сопротивляется, на него оказывается безумное давление со стороны всей России. И он решает придумать спецоперацию: войска должны были войти в Украину, за неделю дойти до Киева, свергнуть действующую власть, Зеленского и так далее, и поставить уже избранное украинским меньшинством власть из порядочных, здравомыслящих людей, еще через неделю вернуться назад", - говорит экс-премьер Италии.

Далее Берлускони говорит о "непредсказуемом сопротивлении украинцев, которые с третьего дня начали получать деньги и оружие с Запада". "И война с двухнедельной операции превратилась в двухсотлетнюю войну. Следовательно, такова и ситуация с войной в Украине", - заключает он.

Также читайте: Берлускони рассказал, как помирился с Путиным: помогли водка, ламбруско и "милые письма"

Отдельно политик критикует лидеров Европы и США, не являющихся по его мнению "настоящими лидерами", в отличие от него, и призывающих к "сильному вмешательству" в войну в Украине.

Непосредственно Берлускони не комментировал эти слова, но ведущий позвонившего ему телеканала La7 сказал: тот попросил вписать его слова "в более общий дискурс, который был учетом общей озабоченности", "климатом, создавшимся в отношениях между Россией, Европой и Западом" .

Лидер партии "Братья Италии" Джорджа Мелони, которая после победы на выборах должна занять кресло премьер-министра, прокомментировала слова Берлускони так: "Италия полностью и с высоко поднятой головой является частью Европы и Атлантического Альянса. Тот, кто не согласен с этим краеугольным камнем, не сможет быть частью власти. Италия с нами в правительстве никогда не будет слабым звеном на Западе, ненадежной страной, которая так нравится многим нашим недоброжелателям".
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+53
стара італійська повія - берлусконі - ніхто. Тому нахєра цитувати його маразм?!
показать весь комментарий
20.10.2022 12:32
+36
Кінчених ублюдків таких як Берлусконі ще нажаль багато у світі,але притомних людей набагато більше...
показать весь комментарий
20.10.2022 12:33
+25
он не дурак, а старая лживая мафиозная мразь, которая с хйлом наркотой торговала
показать весь комментарий
20.10.2022 12:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мумія
показать весь комментарий
20.10.2022 12:29 Ответить
стара італійська повія - берлусконі - ніхто. Тому нахєра цитувати його маразм?!
показать весь комментарий
20.10.2022 12:32 Ответить
він з партії, яка у владній коаліції
показать весь комментарий
20.10.2022 12:33 Ответить
чому ніхто-стара італійська повія...
показать весь комментарий
20.10.2022 12:34 Ответить
видимо ***** Берлускони....хвойда та еще стара... сделал ринопластику ануса...и ***** понравилось... вот ********* и понесло.. *****...
показать весь комментарий
20.10.2022 12:37 Ответить
Берлусконі - лєпший друг Суркіса... опезеже...
показать весь комментарий
20.10.2022 12:40 Ответить
Тому і проі..в "МІЛАН"
показать весь комментарий
20.10.2022 12:48 Ответить
взагалі то це голова одніє з найпотужніших мафіозних угрупувань Італії
точно не ніхто )))
показать весь комментарий
20.10.2022 12:46 Ответить
ВЫЖИЛ С УМА
показать весь комментарий
20.10.2022 12:32 Ответить
Я вижу у них там в италиях каждый второй ******* и *******ом поганяет
показать весь комментарий
20.10.2022 12:33 Ответить
Кінчених ублюдків таких як Берлусконі ще нажаль багато у світі,але притомних людей набагато більше...
показать весь комментарий
20.10.2022 12:33 Ответить
Старая полудохлая мразь догавкается.
показать весь комментарий
20.10.2022 12:33 Ответить
Канєшна. Зеля казав хто піде на війну тому як бонус шампур з шашликами.
показать весь комментарий
20.10.2022 12:33 Ответить
5 копійок!!! Тобі не набридло, в кожному твоєму опусі коментувати шашлики! Ти вже остогид!!!
показать весь комментарий
20.10.2022 14:23 Ответить
А чому має набриднути? Чи він вигадав про шашлики? Це факт,який призвів до дуже болючлї для України помилки.
показать весь комментарий
20.10.2022 18:26 Ответить
не знал что шизофрения передается телефонным путем
показать весь комментарий
20.10.2022 12:33 Ответить
Маразматик конченый. Вот что бывает когда напьешься водки которой тебя угощает КГБ
показать весь комментарий
20.10.2022 12:34 Ответить
Чего можно ждать от путинского коррупционера,
которого путин всегда финансировал.
показать весь комментарий
20.10.2022 12:34 Ответить
Навіть якби це було правдою, а це брехня - Україна має право робити на своїй території все для відновлення порядку.
Яке діло ***** і підерації до того?
показать весь комментарий
20.10.2022 12:34 Ответить
показать весь комментарий
20.10.2022 12:34 Ответить
он не дурак, а старая лживая мафиозная мразь, которая с хйлом наркотой торговала
показать весь комментарий
20.10.2022 12:34 Ответить
І зараз торгують. Уся афганська наркота через ху*ла йде.
показать весь комментарий
20.10.2022 12:42 Ответить
тут про берлусконі
показать весь комментарий
20.10.2022 12:44 Ответить
Маю на увазі те, що ці старі схеми все ще працюють і Берлусконі буде до останнього захищати інтереси свого "партньора".
показать весь комментарий
20.10.2022 12:47 Ответить
Mysolini e*nui
показать весь комментарий
20.10.2022 12:35 Ответить
************, шмеркєльша, шрьодер, .,***** - це все пристаркуваті дебіли, які віджили своє, але і інши не дають нормально жити. Ця мразота буде здихати в конвульсіях...
показать весь комментарий
20.10.2022 12:36 Ответить
Злої трави діду підсунули... Ото його накрило!
показать весь комментарий
20.10.2022 12:36 Ответить
Забрали Крим Донбас а нам треба було втертися .
показать весь комментарий
20.10.2022 12:37 Ответить
макароннику приснился каддафи, бунга-бунга и милые письма от путина. вот старик и мечет оставшуюся икру...
показать весь комментарий
20.10.2022 12:38 Ответить
Його що *уйло покусав? Ту кацапську заразу треба витравлювати хлоркою по всьому світу.
показать весь комментарий
20.10.2022 12:38 Ответить
Скотина...
показать весь комментарий
20.10.2022 12:39 Ответить
в Мінську між Україною і двома новоутвореними республіками Донбасу було підписано мирну угоду

Далі можна не читати. Дядя не в темі і шпарить виключно по ФСБ-шній методичці
показать весь комментарий
20.10.2022 12:39 Ответить
Обидві республіки зазнали втрат серед військовослужбовців, які сягнули, як мені сказали, 5-6-7 тисяч загиблих

Навіть не сумніваюся, хто сказав
показать весь комментарий
20.10.2022 13:04 Ответить
"у 2014 році в Мінську між Україною і двома новоутвореними республіками Донбасу було підписано мирну угоду" - брехня! Там навіть не угода була підписана, а протокол по поверненню під контроль України окупованих касапами територій; і підписували повноважні представники обох президентів - Порошенка, і *****. Тобто: цей документи при свідках Меркель і Оланді підписали Україна і касапи, і жодним чином не "республіки". Їх, сепаратистів і терористів просто проінформували, що такий документ є; а на переговорах вони навіть не були присутніми!
показать весь комментарий
20.10.2022 12:39 Ответить
Деду 87, ботокс в мозг пошел. Он и в 60 был оленем еще тем, а сейчас еще и наложилось все
показать весь комментарий
20.10.2022 12:39 Ответить
Але ж такі заяви навіть старого оленя працюють на промитий мозок кремлівською пропагандою, а вона в Італії дуже міцна.
показать весь комментарий
20.10.2022 12:43 Ответить
В Италии тоже Совок спонсировал всяких фашистов. Оттуда и ноги растут.
показать весь комментарий
20.10.2022 12:48 Ответить
Просто нехай це смердюче берлусконі іде на йух.
показать весь комментарий
20.10.2022 12:39 Ответить
"8 лет бамбили бамбас!"
показать весь комментарий
20.10.2022 12:40 Ответить
Тю, берлузконі такий грамотний - не питання: замісць донбасу Італія визнає право України на Сардинію і Сицілію.
Підписуємо паперці і вперед сільвіо
показать весь комментарий
20.10.2022 12:41 Ответить
И заметте, всех путинских питарасов аж бесит что мы не умерли и не сдались за 3 дня о чем ********** нацисты так мечтали
показать весь комментарий
20.10.2022 12:41 Ответить
Італійці ********** *****, і він це знає, тому кацапяча пропаганда на центральних каналах робить свою гнилу справу, промиває мозок італійцям .

Дон Берлусконі - це старий корєш кремлівського щура, тому він буде робити такі заяви, нам до цього треба бути готовими та працювати над тим, щоб італійці у підвищені ціни на газ, та у зростанні цін усе навколо винні не українці , які не захотіли підкоритися агресору, а винен агресор, який шантажує увесь світ.

Чому в Італії на центральному каналі йде пряма трансляція попєдобєсія 9 травня , а у цей час знищуються наші міста та села, а наша влада мовчить та не вимагає від Італійської влади припинити цю пропаганду у своїй країні
показать весь комментарий
20.10.2022 12:41 Ответить
Зєля, як тобі повернення твоїх брехливих бумерангів, подобається?

"Зеленський вважає, що Порошенко не був зацікавлений в закінченні війни"

" ... люди робили гроші, ось і все", - сказав преЗЕдент.
показать весь комментарий
20.10.2022 12:42 Ответить
Берлускони не в курсе что есть международное право и международно признанные границы?
И что такое вообще - две республики? Давайте на территории Италии обрпзуются какие то республики и попросят помощи у Германии, например.
показать весь комментарий
20.10.2022 12:42 Ответить
показать весь комментарий
20.10.2022 12:43 Ответить
Для Зе це комплімент
показать весь комментарий
20.10.2022 12:43 Ответить
Треба ще однією статуєткою заїхать в рило тому старому уйо...ку берлусконі, щоб воно назавжди гавкать перестало!
Сосун путінський!
Що за виродки, як не маск, то орбан, то шрьодер, то берлус коні!, ніяк не нажеруться парашних грошей!
показать весь комментарий
20.10.2022 12:44 Ответить
Покажіть йому відосіки хрипатого - Треба перестати стріляти. Треба відвести війска. Заборона війсковим виходити на 0 з автоматами. Яке, блін, утроєння наступу - воно два с половиною років шукало персональної зустрічі з ******. Це вже біполярний розлад головного мосху.
показать весь комментарий
20.10.2022 12:45 Ответить
Берлусконі, трахни Маска.
показать весь комментарий
20.10.2022 12:45 Ответить
Справа була така: у 2014 році в Мінську між Україною і двома новоутвореними республіками Донбасу було підписано мирну угоду, коли ніхто не нападає один на одного. Україна через рік кидає цей договір до біса і починає атакувати кордони двох республік.
==========================================================
А как берлускони прокомментирует аннексию "двух новоиспеченных республик" хрюсией? Его не волнует, что гордые народы домбаса были захвачены хрюске? "Государственные" символы ордло были сорваны и втоптаны в грязь, а не место их вывесили власовсую засцанную тряпку. Это не беспокоит ***********?
ЗЫ На самом деле это хорошо, что консервы так громко взрываются. Четко видно, кто враг.
показать весь комментарий
20.10.2022 12:47 Ответить
Та у випадку з ним це було видно давно... Але для Європи це показово - ***** підтримує корупціонер, який отримав тюремні сроки навіть... У випадку з Саркозі - те ж саме!
показать весь комментарий
20.10.2022 12:52 Ответить
Чому цей "берлусоліні" ще не гойдається на шибиниці?
показать весь комментарий
20.10.2022 12:48 Ответить
Купа українців працюють і вже отримали громадянство там, не тільки італія, і радісно підмазують всім, крім нас, а тут нас обсирають, бо ті мови так і не знають, тільки тут серуть
показать весь комментарий
20.10.2022 12:49 Ответить
а сеньора Мелоні мені подобається все більше і більше...
показать весь комментарий
20.10.2022 12:49 Ответить
Які три дні?

Кацапи ж з усіх прасок виють, що ніхто не очікував перемогти України швидко: "ета всьо фєйк, всьо па плану"
показать весь комментарий
20.10.2022 12:50 Ответить
Україну*
показать весь комментарий
20.10.2022 12:53 Ответить
Кретино-ідіото, старому маразматику путаноберлусконі на смітник вже час.
показать весь комментарий
20.10.2022 12:52 Ответить
Почему то все решили что Мацква имеет право наделять границы и менять правительство в любой стране где она хочет. И Мацква обязательно должна всегда быть победителем а если ей не хватает сил то нужно ей поддаться. Именно поетому нам нужно победить рашистов на поле боя а не на переговорах. Чтобы уже разорвать етот стереотип и миф о непобедимости москвы.
показать весь комментарий
20.10.2022 12:53 Ответить
Мафиози макаронний вилизивает путлеру.
показать весь комментарий
20.10.2022 12:54 Ответить
лапшоїд ****
показать весь комментарий
20.10.2022 12:56 Ответить
Там кози вже давно мозок висмоктали
показать весь комментарий
20.10.2022 12:57 Ответить
В базу данных "Миротворец" внесен один из самых близких союзников Путина - президент Казахстана Токаев.
Причины - Публичное отрицание российской агрессии против Украины. Отрицание нападения рф на Украину в 2014 году и захвата ее территорий.
показать весь комментарий
20.10.2022 12:58 Ответить
хулио, обними ***** и поплачьте !!!
показать весь комментарий
20.10.2022 12:58 Ответить
Він звик до іншого, https://www.youtube.com/watch?v=_2xHB1FmWpk
показать весь комментарий
20.10.2022 16:11 Ответить
У НЕКОТОРЫХ СТАРОСТЬ ПРИХОДИТ НЕ ОДНА, ОНА ПРИШЛА В ЭТОТ РАЗ ВМЕСТЕ С МАРАЗМОМ И ДЕБИЛИЗМОМ ВМЕСТО МУДРОСТИ. СЛАВА УКРАИНЕ!
показать весь комментарий
20.10.2022 12:58 Ответить
Італія зараз не в найкращому шейпі. Де наслідники Мусоліні який мав змову з Гітлером ,сьогодні при владі.
показать весь комментарий
20.10.2022 12:58 Ответить
Еще один престарелый пефофил пытается привлечь к себе внимание политиков...
показать весь комментарий
20.10.2022 12:59 Ответить
Берлускони в переводе с казахского грязная жопа
показать весь комментарий
20.10.2022 13:00 Ответить
Надо ***** поздравить, нашёлся достойный конкурент по тупости!
берлус'кони повесься, что бы не было скандалов, а в предсмертной записке напиши одно слово "имбецил", все поймут! Это то в чём ты, шлюха дешёвая, нам предлагаешь! свинопсина касаборылая, ты у меня спросил, хочу ли я ***** или урку хама "лигетимного"?
Рождаются ведь долбойобы...
показать весь комментарий
20.10.2022 13:12 Ответить
почему хорошие люди умирают рано, а старые лживые имбицилы, как Берлускони, живут сравнительно долго,
поневоле будешь агностиком, получается атеистов и верующих в одну корзину
показать весь комментарий
20.10.2022 13:15 Ответить
Берлускони объелся макаронного глютена.
показать весь комментарий
20.10.2022 13:15 Ответить
Пошлите на хрен єтого путинского крашенного ********* берлусконни!!
показать весь комментарий
20.10.2022 13:20 Ответить
Отруївсь несвіжими спагетті?
показать весь комментарий
20.10.2022 13:23 Ответить
Скорее всего. Видимо под: салупный путинский сыр в качестве соуса оказался слегка испорченым.
показать весь комментарий
20.10.2022 13:33 Ответить
друзі, підкажіть, як пишеться італійською *****.
показать весь комментарий
20.10.2022 13:35 Ответить
То как ***** вымаливает переговоры истинно умиляет
показать весь комментарий
20.10.2022 13:38 Ответить
шо його слухати. ще один путінський членосос
показать весь комментарий
20.10.2022 13:46 Ответить
у этого путинского прокси и точка зрения путинская интересно сколько бабла ему и его партии пупка закинул

Обратите внимание на хронологию этой мрази - он прекрасно знает что россия украла крым и поддерживала незаконные вооруженные формирования сепаров баблом людьми и оружием и делает вид что этого как бы и не было ))
показать весь комментарий
20.10.2022 13:51 Ответить
Макароні-глюшка!
показать весь комментарий
20.10.2022 13:51 Ответить
Берлусконі, Меркель - дружки путіна, тому не дивує
показать весь комментарий
20.10.2022 13:58 Ответить
Булоб дивно, якби ця прох*йловська шлюха сказала шось інше...
показать весь комментарий
20.10.2022 14:13 Ответить
Меркель, берлускони, саркози, шредер, ле-пен, орбан - и это верхушка шалав, а сколько там еще шлюх рангом пониже, ху*ло их в нулевы за нефтебабки скупал видимо целыми вагонами.
показать весь комментарий
20.10.2022 14:36 Ответить
Berlusconi is a fucking nobody. Someone, please put him down already like a rabid dog.
показать весь комментарий
20.10.2022 14:39 Ответить
Еще один половой партнер ботаксного, педофильного Шныря вовы, шредер , кабел меркель, орбан с сияртой и т.д
показать весь комментарий
20.10.2022 14:50 Ответить
Да и усатая Шалашовка в пятерке...
показать весь комментарий
20.10.2022 14:51 Ответить

от же ж стара нафарбована шльондра ))

стара шльондра та Сцарьок-педофiл з паРашi. з тих пiр цi дви гниди ще кращими стали...
показать весь комментарий
20.10.2022 15:04 Ответить
Воно ще живе ,яке ж воно огидне.
показать весь комментарий
20.10.2022 15:24 Ответить
чітко по методичке, Жуліко Берлусконі..
показать весь комментарий
20.10.2022 17:03 Ответить
Якщо вже цю стару повію запустили в роботу - все дуже, дуже погано в кремлівських.
показать весь комментарий
21.10.2022 09:14 Ответить
 
 