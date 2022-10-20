Берлускони обвинил Зеленского в разжигании войны, - LaPresse опубликовала скандальную аудиозапись

Итальянское издание LaPresse в среду опубликовало очередную аудиозапись лидера партии "Вперед, Италия!" и многолетний премьер-министр Сильвио Берлускони, в котором он критикует президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

На опубликованной аудиозаписи Берлускони сначала излагает свою версию того, как началась война Украины с Россией в 2014 году.

"Дело было таким: в 2014 году в Минске между Украиной и двумя новообразованными республиками Донбасса было подписано мирное соглашение, когда никто не нападает друг на друга. Украина через год бросает этот договор чертовски и начинает атаковать границы двух республик. Обе республики понесли потери среди военнослужащих, достигших, как мне сказали, 5-6-7 тысяч погибших", - сказал он.

Далее политик утверждает, что после прихода к власти Владимир Зеленский "утраивает атаки на две республики", что заставляет вожаков террористических "ЛДНР" обратиться к Владимиру Путину.

"Он против любой инициативы, он сопротивляется, на него оказывается безумное давление со стороны всей России. И он решает придумать спецоперацию: войска должны были войти в Украину, за неделю дойти до Киева, свергнуть действующую власть, Зеленского и так далее, и поставить уже избранное украинским меньшинством власть из порядочных, здравомыслящих людей, еще через неделю вернуться назад", - говорит экс-премьер Италии.

Далее Берлускони говорит о "непредсказуемом сопротивлении украинцев, которые с третьего дня начали получать деньги и оружие с Запада". "И война с двухнедельной операции превратилась в двухсотлетнюю войну. Следовательно, такова и ситуация с войной в Украине", - заключает он.

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Отдельно политик критикует лидеров Европы и США, не являющихся по его мнению "настоящими лидерами", в отличие от него, и призывающих к "сильному вмешательству" в войну в Украине.

Непосредственно Берлускони не комментировал эти слова, но ведущий позвонившего ему телеканала La7 сказал: тот попросил вписать его слова "в более общий дискурс, который был учетом общей озабоченности", "климатом, создавшимся в отношениях между Россией, Европой и Западом" .

Лидер партии "Братья Италии" Джорджа Мелони, которая после победы на выборах должна занять кресло премьер-министра, прокомментировала слова Берлускони так: "Италия полностью и с высоко поднятой головой является частью Европы и Атлантического Альянса. Тот, кто не согласен с этим краеугольным камнем, не сможет быть частью власти. Италия с нами в правительстве никогда не будет слабым звеном на Западе, ненадежной страной, которая так нравится многим нашим недоброжелателям".