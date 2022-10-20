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Берлусконі (30) війна (56949) Зеленський (17537) Італія (1004) путін (21463) Донбас (21704)

Берлусконі звинуватив Зеленського у розпалюванні війни, - LaPresse опублікувала скандальний аудіозапис

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путін,берлусконі

Італійське видання LaPresse у середу опублікувало черговий аудіозапис лідера партії "Вперед, Італіє!" та багаторічного прем’єр-міністра Сільвіо Берлусконі, в якому він критикує президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

На опублікованому аудіозаписі Берлусконі спершу викладає свою версію того, як почалася війна України з Росією у 2014 році.

"Справа була така: у 2014 році в Мінську між Україною і двома новоутвореними республіками Донбасу було підписано мирну угоду, коли ніхто не нападає один на одного. Україна через рік кидає цей договір до біса і починає атакувати кордони двох республік. Обидві республіки зазнали втрат серед військовослужбовців, які сягнули, як мені сказали, 5-6-7 тисяч загиблих", - сказав він.

Далі політик стверджує, що після приходу до влади Володимир Зеленський "потроює атаки на дві республіки", що змушує ватажків терористичних "ЛДНР" звернутися до Володимира Путіна.

"Він проти будь-якої ініціативи, він чинить опір, на нього чиниться шалений тиск з боку всієї Росії. І він вирішує вигадати спецоперацію: війська повинні були увійти в Україну, за тиждень дійти до Києва, скинути чинну владу, Зеленського і так далі, і поставити вже обрану українською меншістю владу з порядних, розсудливих людей, ще за тиждень повернутися назад", - каже експрем’єр Італії.

Далі Берлусконі говорить про "непередбачуваний опір з боку українців, які з третього дня почали отримувати гроші і зброю із Заходу". "І війна з двотижневої операції перетворилася на двохсотлітню війну. Отже, такою і є ситуація з війною в Україні", - підсумовує він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Берлусконі вважає, що Європа має "змусити" Україну прийняти вимоги РФ

Окремо політик критикує лідерів Європи і США, які не є на його думку "справжніми лідерами", на відміну від нього, і закликає до "сильного втручання" у війну в Україні.

Безпосередньо Берлусконі не коментував ці слова, але ведучий телеканалу La7, який йому зателефонував, сказав: той попросив вписати його слова "в більш загальний дискурс, який був врахуванням загальної стурбованості", "кліматом, який створився у відносинах між Росією, Європою і Заходом".

Лідерка партії "Брати Італії" Джорджа Мелоні, яка після перемоги на виборах має посісти крісло прем’єр-міністерки, прокоментувала слова Берлусконі так: "Італія повністю і з високо піднятою головою є частиною Європи та Атлантичного Альянсу. Той, хто не згоден з цим наріжним каменем, не зможе бути частиною влади. Італія з нами в уряді ніколи не буде слабкою ланкою на Заході, ненадійною країною, яка так подобається багатьом нашим недоброзичливцям".

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+53
стара італійська повія - берлусконі - ніхто. Тому нахєра цитувати його маразм?!
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20.10.2022 12:32
+36
Кінчених ублюдків таких як Берлусконі ще нажаль багато у світі,але притомних людей набагато більше...
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20.10.2022 12:33
+25
он не дурак, а старая лживая мафиозная мразь, которая с хйлом наркотой торговала
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20.10.2022 12:34
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Мумія
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20.10.2022 12:29 Відповісти
стара італійська повія - берлусконі - ніхто. Тому нахєра цитувати його маразм?!
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20.10.2022 12:32 Відповісти
він з партії, яка у владній коаліції
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20.10.2022 12:33 Відповісти
чому ніхто-стара італійська повія...
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20.10.2022 12:34 Відповісти
видимо ***** Берлускони....хвойда та еще стара... сделал ринопластику ануса...и ***** понравилось... вот ********* и понесло.. *****...
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20.10.2022 12:37 Відповісти
Берлусконі - лєпший друг Суркіса... опезеже...
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20.10.2022 12:40 Відповісти
Тому і проі..в "МІЛАН"
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20.10.2022 12:48 Відповісти
взагалі то це голова одніє з найпотужніших мафіозних угрупувань Італії
точно не ніхто )))
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20.10.2022 12:46 Відповісти
ВЫЖИЛ С УМА
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20.10.2022 12:32 Відповісти
Я вижу у них там в италиях каждый второй ******* и *******ом поганяет
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20.10.2022 12:33 Відповісти
Кінчених ублюдків таких як Берлусконі ще нажаль багато у світі,але притомних людей набагато більше...
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20.10.2022 12:33 Відповісти
Старая полудохлая мразь догавкается.
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20.10.2022 12:33 Відповісти
Канєшна. Зеля казав хто піде на війну тому як бонус шампур з шашликами.
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20.10.2022 12:33 Відповісти
5 копійок!!! Тобі не набридло, в кожному твоєму опусі коментувати шашлики! Ти вже остогид!!!
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20.10.2022 14:23 Відповісти
А чому має набриднути? Чи він вигадав про шашлики? Це факт,який призвів до дуже болючлї для України помилки.
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20.10.2022 18:26 Відповісти
не знал что шизофрения передается телефонным путем
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20.10.2022 12:33 Відповісти
Маразматик конченый. Вот что бывает когда напьешься водки которой тебя угощает КГБ
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20.10.2022 12:34 Відповісти
Чего можно ждать от путинского коррупционера,
которого путин всегда финансировал.
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20.10.2022 12:34 Відповісти
Навіть якби це було правдою, а це брехня - Україна має право робити на своїй території все для відновлення порядку.
Яке діло ***** і підерації до того?
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20.10.2022 12:34 Відповісти
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20.10.2022 12:34 Відповісти
он не дурак, а старая лживая мафиозная мразь, которая с хйлом наркотой торговала
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20.10.2022 12:34 Відповісти
І зараз торгують. Уся афганська наркота через ху*ла йде.
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20.10.2022 12:42 Відповісти
тут про берлусконі
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20.10.2022 12:44 Відповісти
Маю на увазі те, що ці старі схеми все ще працюють і Берлусконі буде до останнього захищати інтереси свого "партньора".
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20.10.2022 12:47 Відповісти
Mysolini e*nui
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20.10.2022 12:35 Відповісти
************, шмеркєльша, шрьодер, .,***** - це все пристаркуваті дебіли, які віджили своє, але і інши не дають нормально жити. Ця мразота буде здихати в конвульсіях...
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20.10.2022 12:36 Відповісти
Злої трави діду підсунули... Ото його накрило!
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20.10.2022 12:36 Відповісти
Забрали Крим Донбас а нам треба було втертися .
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20.10.2022 12:37 Відповісти
макароннику приснился каддафи, бунга-бунга и милые письма от путина. вот старик и мечет оставшуюся икру...
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20.10.2022 12:38 Відповісти
Його що *уйло покусав? Ту кацапську заразу треба витравлювати хлоркою по всьому світу.
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20.10.2022 12:38 Відповісти
Скотина...
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20.10.2022 12:39 Відповісти
в Мінську між Україною і двома новоутвореними республіками Донбасу було підписано мирну угоду

Далі можна не читати. Дядя не в темі і шпарить виключно по ФСБ-шній методичці
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20.10.2022 12:39 Відповісти
Обидві республіки зазнали втрат серед військовослужбовців, які сягнули, як мені сказали, 5-6-7 тисяч загиблих

Навіть не сумніваюся, хто сказав
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20.10.2022 13:04 Відповісти
"у 2014 році в Мінську між Україною і двома новоутвореними республіками Донбасу було підписано мирну угоду" - брехня! Там навіть не угода була підписана, а протокол по поверненню під контроль України окупованих касапами територій; і підписували повноважні представники обох президентів - Порошенка, і *****. Тобто: цей документи при свідках Меркель і Оланді підписали Україна і касапи, і жодним чином не "республіки". Їх, сепаратистів і терористів просто проінформували, що такий документ є; а на переговорах вони навіть не були присутніми!
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20.10.2022 12:39 Відповісти
Деду 87, ботокс в мозг пошел. Он и в 60 был оленем еще тем, а сейчас еще и наложилось все
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20.10.2022 12:39 Відповісти
Але ж такі заяви навіть старого оленя працюють на промитий мозок кремлівською пропагандою, а вона в Італії дуже міцна.
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20.10.2022 12:43 Відповісти
В Италии тоже Совок спонсировал всяких фашистов. Оттуда и ноги растут.
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20.10.2022 12:48 Відповісти
Просто нехай це смердюче берлусконі іде на йух.
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20.10.2022 12:39 Відповісти
"8 лет бамбили бамбас!"
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20.10.2022 12:40 Відповісти
Тю, берлузконі такий грамотний - не питання: замісць донбасу Італія визнає право України на Сардинію і Сицілію.
Підписуємо паперці і вперед сільвіо
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20.10.2022 12:41 Відповісти
И заметте, всех путинских питарасов аж бесит что мы не умерли и не сдались за 3 дня о чем ********** нацисты так мечтали
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20.10.2022 12:41 Відповісти
Італійці ********** *****, і він це знає, тому кацапяча пропаганда на центральних каналах робить свою гнилу справу, промиває мозок італійцям .

Дон Берлусконі - це старий корєш кремлівського щура, тому він буде робити такі заяви, нам до цього треба бути готовими та працювати над тим, щоб італійці у підвищені ціни на газ, та у зростанні цін усе навколо винні не українці , які не захотіли підкоритися агресору, а винен агресор, який шантажує увесь світ.

Чому в Італії на центральному каналі йде пряма трансляція попєдобєсія 9 травня , а у цей час знищуються наші міста та села, а наша влада мовчить та не вимагає від Італійської влади припинити цю пропаганду у своїй країні
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20.10.2022 12:41 Відповісти
Зєля, як тобі повернення твоїх брехливих бумерангів, подобається?

"Зеленський вважає, що Порошенко не був зацікавлений в закінченні війни"

" ... люди робили гроші, ось і все", - сказав преЗЕдент.
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20.10.2022 12:42 Відповісти
Берлускони не в курсе что есть международное право и международно признанные границы?
И что такое вообще - две республики? Давайте на территории Италии обрпзуются какие то республики и попросят помощи у Германии, например.
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20.10.2022 12:42 Відповісти
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20.10.2022 12:43 Відповісти
Для Зе це комплімент
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20.10.2022 12:43 Відповісти
Треба ще однією статуєткою заїхать в рило тому старому уйо...ку берлусконі, щоб воно назавжди гавкать перестало!
Сосун путінський!
Що за виродки, як не маск, то орбан, то шрьодер, то берлус коні!, ніяк не нажеруться парашних грошей!
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20.10.2022 12:44 Відповісти
Покажіть йому відосіки хрипатого - Треба перестати стріляти. Треба відвести війска. Заборона війсковим виходити на 0 з автоматами. Яке, блін, утроєння наступу - воно два с половиною років шукало персональної зустрічі з ******. Це вже біполярний розлад головного мосху.
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20.10.2022 12:45 Відповісти
Берлусконі, трахни Маска.
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20.10.2022 12:45 Відповісти
Справа була така: у 2014 році в Мінську між Україною і двома новоутвореними республіками Донбасу було підписано мирну угоду, коли ніхто не нападає один на одного. Україна через рік кидає цей договір до біса і починає атакувати кордони двох республік.
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А как берлускони прокомментирует аннексию "двух новоиспеченных республик" хрюсией? Его не волнует, что гордые народы домбаса были захвачены хрюске? "Государственные" символы ордло были сорваны и втоптаны в грязь, а не место их вывесили власовсую засцанную тряпку. Это не беспокоит ***********?
ЗЫ На самом деле это хорошо, что консервы так громко взрываются. Четко видно, кто враг.
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20.10.2022 12:47 Відповісти
Та у випадку з ним це було видно давно... Але для Європи це показово - ***** підтримує корупціонер, який отримав тюремні сроки навіть... У випадку з Саркозі - те ж саме!
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20.10.2022 12:52 Відповісти
Чому цей "берлусоліні" ще не гойдається на шибиниці?
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20.10.2022 12:48 Відповісти
Купа українців працюють і вже отримали громадянство там, не тільки італія, і радісно підмазують всім, крім нас, а тут нас обсирають, бо ті мови так і не знають, тільки тут серуть
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20.10.2022 12:49 Відповісти
а сеньора Мелоні мені подобається все більше і більше...
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20.10.2022 12:49 Відповісти
Які три дні?

Кацапи ж з усіх прасок виють, що ніхто не очікував перемогти України швидко: "ета всьо фєйк, всьо па плану"
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20.10.2022 12:50 Відповісти
Україну*
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20.10.2022 12:53 Відповісти
Кретино-ідіото, старому маразматику путаноберлусконі на смітник вже час.
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20.10.2022 12:52 Відповісти
Почему то все решили что Мацква имеет право наделять границы и менять правительство в любой стране где она хочет. И Мацква обязательно должна всегда быть победителем а если ей не хватает сил то нужно ей поддаться. Именно поетому нам нужно победить рашистов на поле боя а не на переговорах. Чтобы уже разорвать етот стереотип и миф о непобедимости москвы.
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20.10.2022 12:53 Відповісти
Мафиози макаронний вилизивает путлеру.
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20.10.2022 12:54 Відповісти
лапшоїд ****
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20.10.2022 12:56 Відповісти
Там кози вже давно мозок висмоктали
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20.10.2022 12:57 Відповісти
В базу данных "Миротворец" внесен один из самых близких союзников Путина - президент Казахстана Токаев.
Причины - Публичное отрицание российской агрессии против Украины. Отрицание нападения рф на Украину в 2014 году и захвата ее территорий.
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20.10.2022 12:58 Відповісти
хулио, обними ***** и поплачьте !!!
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20.10.2022 12:58 Відповісти
Він звик до іншого, https://www.youtube.com/watch?v=_2xHB1FmWpk
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20.10.2022 16:11 Відповісти
У НЕКОТОРЫХ СТАРОСТЬ ПРИХОДИТ НЕ ОДНА, ОНА ПРИШЛА В ЭТОТ РАЗ ВМЕСТЕ С МАРАЗМОМ И ДЕБИЛИЗМОМ ВМЕСТО МУДРОСТИ. СЛАВА УКРАИНЕ!
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20.10.2022 12:58 Відповісти
Італія зараз не в найкращому шейпі. Де наслідники Мусоліні який мав змову з Гітлером ,сьогодні при владі.
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20.10.2022 12:58 Відповісти
Еще один престарелый пефофил пытается привлечь к себе внимание политиков...
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20.10.2022 12:59 Відповісти
Берлускони в переводе с казахского грязная жопа
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20.10.2022 13:00 Відповісти
Надо ***** поздравить, нашёлся достойный конкурент по тупости!
берлус'кони повесься, что бы не было скандалов, а в предсмертной записке напиши одно слово "имбецил", все поймут! Это то в чём ты, шлюха дешёвая, нам предлагаешь! свинопсина касаборылая, ты у меня спросил, хочу ли я ***** или урку хама "лигетимного"?
Рождаются ведь долбойобы...
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20.10.2022 13:12 Відповісти
почему хорошие люди умирают рано, а старые лживые имбицилы, как Берлускони, живут сравнительно долго,
поневоле будешь агностиком, получается атеистов и верующих в одну корзину
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20.10.2022 13:15 Відповісти
Берлускони объелся макаронного глютена.
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20.10.2022 13:15 Відповісти
Пошлите на хрен єтого путинского крашенного ********* берлусконни!!
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20.10.2022 13:20 Відповісти
Отруївсь несвіжими спагетті?
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20.10.2022 13:23 Відповісти
Скорее всего. Видимо под: салупный путинский сыр в качестве соуса оказался слегка испорченым.
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20.10.2022 13:33 Відповісти
друзі, підкажіть, як пишеться італійською *****.
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20.10.2022 13:35 Відповісти
То как ***** вымаливает переговоры истинно умиляет
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20.10.2022 13:38 Відповісти
шо його слухати. ще один путінський членосос
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20.10.2022 13:46 Відповісти
у этого путинского прокси и точка зрения путинская интересно сколько бабла ему и его партии пупка закинул

Обратите внимание на хронологию этой мрази - он прекрасно знает что россия украла крым и поддерживала незаконные вооруженные формирования сепаров баблом людьми и оружием и делает вид что этого как бы и не было ))
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20.10.2022 13:51 Відповісти
Макароні-глюшка!
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20.10.2022 13:51 Відповісти
Берлусконі, Меркель - дружки путіна, тому не дивує
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20.10.2022 13:58 Відповісти
Булоб дивно, якби ця прох*йловська шлюха сказала шось інше...
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20.10.2022 14:13 Відповісти
Меркель, берлускони, саркози, шредер, ле-пен, орбан - и это верхушка шалав, а сколько там еще шлюх рангом пониже, ху*ло их в нулевы за нефтебабки скупал видимо целыми вагонами.
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20.10.2022 14:36 Відповісти
Berlusconi is a fucking nobody. Someone, please put him down already like a rabid dog.
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20.10.2022 14:39 Відповісти
Еще один половой партнер ботаксного, педофильного Шныря вовы, шредер , кабел меркель, орбан с сияртой и т.д
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20.10.2022 14:50 Відповісти
Да и усатая Шалашовка в пятерке...
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20.10.2022 14:51 Відповісти

от же ж стара нафарбована шльондра ))

стара шльондра та Сцарьок-педофiл з паРашi. з тих пiр цi дви гниди ще кращими стали...
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20.10.2022 15:04 Відповісти
Воно ще живе ,яке ж воно огидне.
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20.10.2022 15:24 Відповісти
чітко по методичке, Жуліко Берлусконі..
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20.10.2022 17:03 Відповісти
Якщо вже цю стару повію запустили в роботу - все дуже, дуже погано в кремлівських.
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21.10.2022 09:14 Відповісти
 
 