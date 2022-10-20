Берлусконі звинуватив Зеленського у розпалюванні війни, - LaPresse опублікувала скандальний аудіозапис
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Італійське видання LaPresse у середу опублікувало черговий аудіозапис лідера партії "Вперед, Італіє!" та багаторічного прем’єр-міністра Сільвіо Берлусконі, в якому він критикує президента України Володимира Зеленського.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
На опублікованому аудіозаписі Берлусконі спершу викладає свою версію того, як почалася війна України з Росією у 2014 році.
"Справа була така: у 2014 році в Мінську між Україною і двома новоутвореними республіками Донбасу було підписано мирну угоду, коли ніхто не нападає один на одного. Україна через рік кидає цей договір до біса і починає атакувати кордони двох республік. Обидві республіки зазнали втрат серед військовослужбовців, які сягнули, як мені сказали, 5-6-7 тисяч загиблих", - сказав він.
Далі політик стверджує, що після приходу до влади Володимир Зеленський "потроює атаки на дві республіки", що змушує ватажків терористичних "ЛДНР" звернутися до Володимира Путіна.
"Він проти будь-якої ініціативи, він чинить опір, на нього чиниться шалений тиск з боку всієї Росії. І він вирішує вигадати спецоперацію: війська повинні були увійти в Україну, за тиждень дійти до Києва, скинути чинну владу, Зеленського і так далі, і поставити вже обрану українською меншістю владу з порядних, розсудливих людей, ще за тиждень повернутися назад", - каже експрем’єр Італії.
Далі Берлусконі говорить про "непередбачуваний опір з боку українців, які з третього дня почали отримувати гроші і зброю із Заходу". "І війна з двотижневої операції перетворилася на двохсотлітню війну. Отже, такою і є ситуація з війною в Україні", - підсумовує він.
Окремо політик критикує лідерів Європи і США, які не є на його думку "справжніми лідерами", на відміну від нього, і закликає до "сильного втручання" у війну в Україні.
Безпосередньо Берлусконі не коментував ці слова, але ведучий телеканалу La7, який йому зателефонував, сказав: той попросив вписати його слова "в більш загальний дискурс, який був врахуванням загальної стурбованості", "кліматом, який створився у відносинах між Росією, Європою і Заходом".
Лідерка партії "Брати Італії" Джорджа Мелоні, яка після перемоги на виборах має посісти крісло прем’єр-міністерки, прокоментувала слова Берлусконі так: "Італія повністю і з високо піднятою головою є частиною Європи та Атлантичного Альянсу. Той, хто не згоден з цим наріжним каменем, не зможе бути частиною влади. Італія з нами в уряді ніколи не буде слабкою ланкою на Заході, ненадійною країною, яка так подобається багатьом нашим недоброзичливцям".
Будь ласка, зачекайте...
точно не ніхто )))
которого путин всегда финансировал.
Яке діло ***** і підерації до того?
Далі можна не читати. Дядя не в темі і шпарить виключно по ФСБ-шній методичці
Навіть не сумніваюся, хто сказав
Підписуємо паперці і вперед сільвіо
Дон Берлусконі - це старий корєш кремлівського щура, тому він буде робити такі заяви, нам до цього треба бути готовими та працювати над тим, щоб італійці у підвищені ціни на газ, та у зростанні цін усе навколо винні не українці , які не захотіли підкоритися агресору, а винен агресор, який шантажує увесь світ.
Чому в Італії на центральному каналі йде пряма трансляція попєдобєсія 9 травня , а у цей час знищуються наші міста та села, а наша влада мовчить та не вимагає від Італійської влади припинити цю пропаганду у своїй країні
"Зеленський вважає, що Порошенко не був зацікавлений в закінченні війни"
" ... люди робили гроші, ось і все", - сказав преЗЕдент.
И что такое вообще - две республики? Давайте на территории Италии обрпзуются какие то республики и попросят помощи у Германии, например.
Сосун путінський!
Що за виродки, як не маск, то орбан, то шрьодер, то берлус коні!, ніяк не нажеруться парашних грошей!
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А как берлускони прокомментирует аннексию "двух новоиспеченных республик" хрюсией? Его не волнует, что гордые народы домбаса были захвачены хрюске? "Государственные" символы ордло были сорваны и втоптаны в грязь, а не место их вывесили власовсую засцанную тряпку. Это не беспокоит ***********?
ЗЫ На самом деле это хорошо, что консервы так громко взрываются. Четко видно, кто враг.
Кацапи ж з усіх прасок виють, що ніхто не очікував перемогти України швидко: "ета всьо фєйк, всьо па плану"
Причины - Публичное отрицание российской агрессии против Украины. Отрицание нападения рф на Украину в 2014 году и захвата ее территорий.
берлус'кони повесься, что бы не было скандалов, а в предсмертной записке напиши одно слово "имбецил", все поймут! Это то в чём ты, шлюха дешёвая, нам предлагаешь! свинопсина касаборылая, ты у меня спросил, хочу ли я ***** или урку хама "лигетимного"?
Рождаются ведь долбойобы...
поневоле будешь агностиком, получается атеистов и верующих в одну корзину
Обратите внимание на хронологию этой мрази - он прекрасно знает что россия украла крым и поддерживала незаконные вооруженные формирования сепаров баблом людьми и оружием и делает вид что этого как бы и не было ))
от же ж стара нафарбована шльондра ))
стара шльондра та Сцарьок-педофiл з паРашi. з тих пiр цi дви гниди ще кращими стали...