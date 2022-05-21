Берлусконі вважає, що Європа має "змусити" Україну прийняти вимоги РФ

Лідер італійської партії Forza Italia, колишній прем'єр-міністр країни Сільвіо Берлусконі вважає, що Європа має "змусити" Україну прийняти вимоги президента РФ Володимира Путіна для припинення війни.

Про це він сказав 20 травня під час мітингу прихильників своєї партії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на видання "Гордон".

За словами Берлусконі, мир "має бути досягнутий якнайшвидше".

"Я вважаю, що об'єднана Європа має внести мирну пропозицію, намагаючись змусити українців ухвалити вимоги Путіна", - заявив політик.

Берлусконі також заявив, що санкції західних країн погано вплинули на економіку РФ, але також "нашкодили" Італії.

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Окрім цього, політик виступив проти постачання Україні західної зброї.

"Послати зброю - отже, бути союзником, ми теж воюємо", - сказав він.

Нагадаємо, в червні 2015 року Путін приймав Берлусконі у Росії. Після цього візиту італійський мільярдер заявив, що Путін пропонував йому російське громадянство та посаду міністра економіки.

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9 квітня 2022 року Берлусконі заявив про своє "розчарування" у Путіні. Зокрема, він сказав, що "Росія не може заперечувати свою відповідальність" за "справжні військові злочини", які скоюють проти мирних громадян у Бучі на Київщині та інших містах України.