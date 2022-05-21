УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10609 відвідувачів онлайн
Новини Війна
36 613 185

Берлусконі вважає, що Європа має "змусити" Україну прийняти вимоги РФ

путін,берлусконі

Лідер італійської партії Forza Italia, колишній прем'єр-міністр країни Сільвіо Берлусконі вважає, що Європа має "змусити" Україну прийняти вимоги президента РФ Володимира Путіна для припинення війни.

Про це він сказав 20 травня під час мітингу прихильників своєї партії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на видання "Гордон".

За словами Берлусконі, мир "має бути досягнутий якнайшвидше".

"Я вважаю, що об'єднана Європа має внести мирну пропозицію, намагаючись змусити українців ухвалити вимоги Путіна", - заявив політик.

Берлусконі також заявив, що санкції західних країн погано вплинули на економіку РФ, але також "нашкодили" Італії.

Читайте: Друг Путіна Берлусконі: Розчарований і засмучений президентом РФ. У Бучі воєнні злочини, Росія не може заперечувати свою відповідальність

Окрім цього, політик виступив проти постачання Україні західної зброї.

"Послати зброю - отже, бути союзником, ми теж воюємо", - сказав він.

Нагадаємо, в червні 2015 року Путін приймав Берлусконі у Росії. Після цього візиту італійський мільярдер заявив, що Путін пропонував йому російське громадянство та посаду міністра економіки.

Також читайте: Договір про гарантії безпеки буде без участі РФ, - Зеленський

9 квітня 2022 року Берлусконі заявив про своє "розчарування" у Путіні. Зокрема, він сказав, що "Росія не може заперечувати свою відповідальність" за "справжні військові злочини", які скоюють проти мирних громадян у Бучі на Київщині та інших містах України.

Автор: 

Берлусконі Сільвіо (34) Італія (1564) росія (64926)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+132
Все друзья пукина сейчас залаяли в унисон.
показати весь коментар
21.05.2022 12:58
+99
Чем хуже дела у хрюсии, тем громче хлопают просроченные консервы.
показати весь коментар
21.05.2022 13:00
+74
Берлускони идет за руцким кораблем
показати весь коментар
21.05.2022 13:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
пішов ***** макароннік іпаний, шлюхи путенские повилазили
показати весь коментар
21.05.2022 13:36 Відповісти
Оркам гаплык настала пора балаболов в ход пускать ...
показати весь коментар
21.05.2022 13:36 Відповісти
Ботоксне макаронне *****
показати весь коментар
21.05.2022 13:37 Відповісти
А чому це опудало не за гратами? Злодій повинен сидіти, а не лякати язиком
показати весь коментар
21.05.2022 13:38 Відповісти
Цей фашист окрім того що пропагує неофашизм в Європі, він ще й корумпує італійське правосуддя...
показати весь коментар
21.05.2022 13:46 Відповісти
То не наш клопіт. Собаки гавкають, а караван іде.
показати весь коментар
21.05.2022 13:52 Відповісти
гєбня дістала товсту папку з компроматами на своїх євро повій. Тому останні тижні ми бачимо неймовірні історії, як шольци відмовляються давати нам танки, а макаронники пропонують Україні капітулювати. Хто там наступний персонаж із зашкварною ініціативою? Австрійці чи французи?
показати весь коментар
21.05.2022 13:45 Відповісти
Свого часу ***** приймав цього дружка у Масандрі, й вони там розпили пляшку колекційного вина з тамтешніх погребів. Виходить, що цей пристаркуватий бабій став співучасником крадіжки. Чомусь тоді на це увагу не звернули. Як там щодо строку давності?
показати весь коментар
21.05.2022 13:46 Відповісти
выставить ему счет. И что самое смешное мы выиграем, ибо он пил украденное
показати весь коментар
21.05.2022 14:48 Відповісти
Передайте цьому старому пердуну-мафiозi щоб iшов накуй.
показати весь коментар
21.05.2022 13:48 Відповісти
а не пішов би він слідом за російським кораблем, чепушило
показати весь коментар
21.05.2022 13:49 Відповісти
показати весь коментар
21.05.2022 13:49 Відповісти
этот дряблый,с обвисшим членом,старикашка,скоро будет держать ответ перед ВСЕВЫШНИМ,ведь ему уже 86
показати весь коментар
21.05.2022 14:15 Відповісти
ці два гопники ще не відсиділи за крадене вино в Масандрі
показати весь коментар
21.05.2022 14:34 Відповісти
Forza Nuova - одна из итальянских организаций, идеология которой базируется на наследии итальянского фашизма. Политическая основа - взгляды Бенито Муссолини, евроскептицизм, антиамериканизм. Важное место в программе занимает формирование структур фашистского корпоративизма. Организация поддерживала режимы Муамара Каддафи в Ливии и Башара Асада в Сирии. Forza Nuova участвовала в коалиции с неофашистской партией "Социальное действие" Алессандры Муссолини, внучки Бенито Муссолини. Впоследствии Алессандра Муссолини перешла в партию Берлускони. Forza Nuova симпатизирует Владимиру Путину и его политическому режиму, в 2015 году приняла участие во всемирном съезде нацистов, организованном в России в г. С.-Петербурге. Пресс-секретарь президента РФ Д. Песков по этому поводу журналистам пояснял: "...сообщения об этом мероприятии, которые выходили в рамках СМИ, в рамках регулярных докладов, докладывались главе государства". Акцию протеста антифашистов против "коричневого шабаша" городские власти разогнали, полиция хватала и бросала протестующих в автозаки.
показати весь коментар
21.05.2022 13:51 Відповісти
Спасибо, это важная информация.
показати весь коментар
21.05.2022 13:56 Відповісти
После 1990 года кремлевские идеологи активно стали внедрять в мозги россиян понятие "русскость", чем те на каждом шагу стали хвалиться, не задумываясь, что "русскость" - это фашизм. Цитата из статьи "Русскость российского фашизма" (журнал "Нация" №6 от 10 июля 1938 г.) одного из идеологов российского фашизма Константина Родзаевского: "В энный раз приходится подымать один и тот же вопрос, вопрос о Русскости Российского Фашизма. - Что поделать, нас к тому вынуждают! - И вместо того, чтобы разрабатывать очередные проблемы теперешней борьбы за Россию, приходится спускаться вглубь российской истории, чтобы показать, что фашизм - вовсе не подражание Западу, не наносное явление ветра двадцатого века, а исконная Русская традиция, полностью или частично проявлявшаяся на всех этапах исторического пути русского народа".
Возрождение нацизма в россии началось, как это ни удивительно, в советское время, в 1980 году, с появления организации "Национально-патриотический фронт "Память", пропагандирующей русский национализм, антисемитизм и восстановление монархии. Лозунг НПФ "Память" - "Бог! Царь! Нация!". Отцом этой организации был пятый отдел КГБ СССР, занимавшийся идеологией. У эмигрантской организации "Всероссийская фашистская партия", лидером которой был К.Родзаевский, лозунгами были "Бог, Нация, Труд!" и "слава россии!".
Понятие "русскость" используется идеологами нынешней россии и внесено для изучения в учебных заведениях. Например, на сервере МГУ, научный совет "Центр общественных наук МГУ" сборник статей "Россия на пути к России". Цитата: "...данность, вполне неопределенная и неопределимая, назойливо и прихотливо сидящая в русском сознании и наполняющая трансцендентным смыслом саму по себе русскость - эту идеальную сверхэтническую субстанцию". Это откровенная нацистская расовая идеология.
показати весь коментар
21.05.2022 16:59 Відповісти
Шева свойому куму вже подзвонив і післав на...уй?
показати весь коментар
21.05.2022 13:51 Відповісти
ага...двічі
показати весь коментар
21.05.2022 14:26 Відповісти
мафиози забыл, что италия родина фашизма.
показати весь коментар
21.05.2022 13:52 Відповісти
Родина фашизма - это Российская империя. Зародышами фашизма были черносотенные организации типа "Союз русского народа" и "Союз Михаила-архангела", устраивающие в Российской империи еврейские погромы, в том числе масштабный погром в Саратове в 1905 году. Известный русский монархист и антисемит Василий Шульгин впоследствии писал, что идеи Гитлера были взлелеяны в Санкт-Петербурге в газете, именовавшей себя "Русское знамя".
показати весь коментар
21.05.2022 14:28 Відповісти
Путинская шлюха
показати весь коментар
21.05.2022 13:57 Відповісти
Похер якось шо там Дон Карлеоне булькає.
показати весь коментар
21.05.2022 14:06 Відповісти
Сраколиз путінський! Старе ж вже. Не наїлося ще?
показати весь коментар
21.05.2022 14:07 Відповісти
В війні винні всі політики!Крапка!
показати весь коментар
21.05.2022 14:09 Відповісти
Чем дольше будет длиться война, тем больше в Европе (да и в мире) будет появляться подобных "Берлускони".
показати весь коментар
21.05.2022 14:09 Відповісти
так ты кацап против войны после того как получили писдюлей? нет теперь война будет идти до полного капута твоей рашки - сами напросились!
показати весь коментар
21.05.2022 14:58 Відповісти
Вместо Украины пусть отдаст половину Италии
И всем будет хорошо
А нам нужно гнать россиян с пинком под зад
И за все они должны заплатить
показати весь коментар
21.05.2022 14:11 Відповісти
Ну бірлусконі ХрещенийБатько
показати весь коментар
21.05.2022 14:18 Відповісти
ребенка Шевы!
показати весь коментар
21.05.2022 14:23 Відповісти
Берлускони пусть отдаст Рим на требования путина. Все остальное шавку путина не касается.
показати весь коментар
21.05.2022 14:18 Відповісти
він не запукіна він суцільно за себе, нічого приватного суцільний бізьнесь
показати весь коментар
21.05.2022 14:20 Відповісти
Чем громче взывают путинские дружбаны к сдаче Украины тем больше убеждаюсь, что в россии все идет хреново. Армией победить не получается, теперь в ход пускают всю европейскую элиту которая сидит на путинском денежном довольствии. Ждем выступление комсомолки Меркель, Штанцыркуля, Макарона, Орбана, Додона и еще целый ряд мудозвонов. Значит Украина и ряд ее союзников делают все правильно.
показати весь коментар
21.05.2022 14:22 Відповісти
О , виліз , ще один фашист ...
Мета ***** озвучена ним і його холопами , на весь світ , вже сотні разів - Україна нема . То виходить Україна ( як країна ) і українці ( як - народ цієї країни , і якого в його хворій уяві не існує в природі ) мають бути всі знищені .
Виходить , ****** берлусконі пропонує нам всім - 40 млн українців , цілій державі , самоліквідуватись .? Вчинити самогубство . . ? Ну шоб - задовольнити вимоги ***** ..
Кончене італійське гівно , макаронник сраний , а не уху їв лі ти часом ??
показати весь коментар
21.05.2022 14:23 Відповісти
показати весь коментар
21.05.2022 15:38 Відповісти
Щось там трапилось - на рашці. Бо з самого ранку по всім пабликам стоїть виття: "Сдавайся, Украина!!!" То в них Берлусконі патякає, то напівфейк по газ за рублі, то ще хтось з консервів: "Всьо пропало! Нас зливають!", то гіркін з якимось старими чудаками на літеру "М" якийсь суворий "меморандум" пиляє: мов, нарешті розпочнемо справжню війну, Україні ..здець, рашкоімперію назад, а всю земну кульку в ядерний попіл...

Чи вони з ленд-лізу обі*рались, чи пуйло копита відкидає?
показати весь коментар
21.05.2022 14:35 Відповісти
Ні , просто Зе клоун всрався майбутніх судилищ над захисникам Маріуполя і звертає війну.
Зе кажу що вихід на лінію 24 лютого і все - всі по домах, ми перемогли, репарації всі
були роздані в Омані йому на руки :

показати весь коментар
21.05.2022 14:45 Відповісти
Мерзота.
показати весь коментар
21.05.2022 14:40 Відповісти
А яка у фурерка діяспора. Всі як один прожженние прохвости - Берлусконі судимий, Саркозі судимий, Фіньон (бувший премьер франції) сам пішов, Шредер вже намастив лижі, бо злякався санкцій. Макрон виправдовується, Шольц вроді не слухається Шредера.
А Берлусконі правильно визначив больові точки -помагаєш зброєю, значить воюєш сам. І санкції нанесли шкоду Росії. І висновок - потрібно змусити Україну здатися, і припинити поставки зброї. Більше нічого для Путіна не потрібно. Але нема в нього свіжої крові, нема кому встати в грізні ряди путін ферштейн.
Фашистський режим в Італії в 30 х тричі починав процеси фашизації - Абісінія,Лівія,Греція. В першій програли, в другій і третій вписався Гітлер, але все одно програли. Брити правда допомогли, бо залишили їм Істрію, там вже Тіто ножа наточив.
показати весь коментар
21.05.2022 14:41 Відповісти
за наявності англосаксів, ми можемо класти... с подносом на патякання "обьєднаної Ойропи" - допомоги із них або ніякої (Італія, Франція) або сльози (Німеччина)
показати весь коментар
21.05.2022 14:41 Відповісти
Стара італійська проститутка кремля ще в справі ?
Думав вона вже на пенсії помідори садить у дворі, а от і ні
показати весь коментар
21.05.2022 14:43 Відповісти
************* ***** чтоб ты сдох мразь!!!
показати весь коментар
21.05.2022 14:52 Відповісти
это все что нужно знать о фашисткой италии.
И берлускони там не один:

https://apostrophe.ua/news/society/accidents/2022-05-20/vse-iz-za-rossii-v-italii-dva-gostya-teleshou-podralis-v-pryamom-efire-video/269492
показати весь коментар
21.05.2022 14:53 Відповісти
İTALİYA ,FRANTSİYA,QERMANİYA V RUKAX U ROSSİİ.VSE PODKUPLENO.A BERLUSKONİ VSE VREMYA SLUJİL ROSSİİ
показати весь коментар
21.05.2022 14:58 Відповісти
Он ипанулся!
показати весь коментар
21.05.2022 15:00 Відповісти
Хто такий берлусконі?Шавка путіна?Терміново запросити його до Маріуполя Ірпіня Бучі. на турне по Україні і нехай обдумує яку частину Італії він хоче приєднати до росії
показати весь коментар
21.05.2022 15:02 Відповісти
Интересно наблюдать, кто хрюкает за спасение лица Путина. Макрон, Берлускони, .... - все брали бабки у Путлера.
Мир был на грани катастрофы и передачи правления Путину, о ужас
показати весь коментар
21.05.2022 15:05 Відповісти
Газпром купил!
показати весь коментар
21.05.2022 15:05 Відповісти
Берлусконі весь час намагається зберегти чиєсь обличча. Чиє, цікаво?



Він. схоже, вважає, що якби 1939 року Польща не чинила спротиву і прийняла німецькі умови, війна б одразу припинилася, а мир в Європі виглядав би зовсім по-іншому...
показати весь коментар
21.05.2022 15:08 Відповісти
Європа (разом з усім цивілізованим світом) повинна змусити росію вионати вимоги України -- а це безумовна капітуляція + відшкодування матеріальніх та інших втрат.
показати весь коментар
21.05.2022 15:09 Відповісти
Мерзотник. Вимоги пуйла щоб Україна здалась на поталу пуйла.
показати весь коментар
21.05.2022 15:23 Відповісти
Яке воно дибільне і воно було крлись прем'єром ,не путіна змусити припинити війну ,а Украіну капітулювати ?на жаль і така мерзота є серед європейців.
показати весь коментар
21.05.2022 15:24 Відповісти
во дает старый педофил
показати весь коментар
21.05.2022 15:30 Відповісти
Его надо заставить заткнуться!
показати весь коментар
21.05.2022 15:32 Відповісти
Помітили, як у дона ********** плєш заросла?
показати весь коментар
21.05.2022 15:40 Відповісти
якщо не дав зброю то співучасник массових вбивств і геноциду,
знайшовся помічник гітлера
показати весь коментар
21.05.2022 15:42 Відповісти
На Берлускони можно положить, а вот что делать с нашим главнокомандующим, который хочет
войну быстро закончить и встретиться с путиным на переговорах.
показати весь коментар
21.05.2022 15:56 Відповісти
Берлусконі 29 вересня виповнеться 86 років і ви сприймаєте серьозно старого марозматика він далеко не Черчіль.
показати весь коментар
21.05.2022 15:58 Відповісти
Як би так виразитись по-м"якше, а ***** не пішов би ти.
показати весь коментар
21.05.2022 15:59 Відповісти
Я здивований - Берлусконі ще не кинув коні?
показати весь коментар
21.05.2022 16:09 Відповісти
Європа має змусити Берлусконі виїхати до раші і прийняти громадянство
показати весь коментар
21.05.2022 16:23 Відповісти
вже не цигани, і ще не євреї - італійці,споконвічні членососи, як не фашистів,то рашистів ,саме тому і підсунули в ООН план куйла ,як досягти миру за рахунок України.
показати весь коментар
21.05.2022 16:26 Відповісти
"Послати зброю - отже, бути союзником, ми теж воюємо". А що Україна має на одинці воювати з ******** фашизмом? Чи Берлусконі і зараз підтримує фюрера.
показати весь коментар
21.05.2022 16:28 Відповісти
Берлускони идёт за кораблём прямо сейчас. Он - итальянский Шредер и Лукашенко в одном флаконе.
показати весь коментар
21.05.2022 17:09 Відповісти
…Одинокая белая мышь потеряла невинность в сарае - новость про то, о чем там думает какой-то Берлускони
показати весь коментар
21.05.2022 17:15 Відповісти
Тогда ты пид@р перебирайся жить на донбас, а не на Сицилию!
показати весь коментар
21.05.2022 17:29 Відповісти
і хто такий, отой берлусконі? старий хрич мафіозний дружбан пуйла буде вслід за пуйлом пропонувати нам усіляке лайно? та най прямує за російським кораблем, якщо йому до вподоби шлях пуйла!
показати весь коментар
21.05.2022 17:30 Відповісти
дуче викормлений рублем таки заблєял козлом
показати весь коментар
21.05.2022 17:38 Відповісти
Хто там блище до цієї хвойди, - передайте їй, хай йде нах@й!
показати весь коментар
21.05.2022 17:41 Відповісти
Нехай покажуть приклад - віддадуть свій півострів, а тоді ми подивимось і розцінимо, як далі діяти.
показати весь коментар
21.05.2022 17:51 Відповісти
Пішов на х*й Берлусконі.
показати весь коментар
21.05.2022 18:08 Відповісти
старому діду вже 85. Пора подумати про зустріч з Богом. А воно одружилось з дівчиною, яка на 53 роки молодша. Божевільний.
показати весь коментар
21.05.2022 18:10 Відповісти
бЭрлусконі - буде сосать *** у ***ла
показати весь коментар
21.05.2022 18:56 Відповісти
У мене є геніальна пропозиція до берлусконі : обміняємо звільнення України на Ломбардію, де живе ще один інтимний товариш путлєра (салвіні) разом із самим берлусконі. Віддамо путлєру контроль над середземним морем зі сторони Італії. У мене таке враження, що путлєру такий обмін ну дуже сподобається. Таким чином - Україна вільна разом із Кубанню, а частину Італії віддамо в рабство. Ох же ж кацапикам сподобається тут в Італії.
А то щось дуже просто розгрібати вогонь чужими руками і життями. Нехай на собі спробує кацапську милосердність.
Тут, в Італії, майже 60% італійців думає як берлусконі говорить.
Лише з приходом війни я зрозуміла ким є люди які називали себе моїми друзями. Так що нема зла щоби на добре не вийшло.
показати весь коментар
21.05.2022 19:57 Відповісти
А хтось чекав від цієї мразоти чогось іншого ?
Горітимеш у пеклі. Вже скоро.
показати весь коментар
21.05.2022 22:14 Відповісти
Сходи-ка ты нах#@
показати весь коментар
21.05.2022 23:30 Відповісти
У московитів справи кепські, тому пустили в хід останнє, - власні "важки консерви". Цікаво, а яким чином цей балабол сподівається "змусити українців ухвалити вимоги..." х@йла? "Дядя" ще ніяк не второпав, що для України і українців всі "підспіви підх@йловників" з таких країн, як Італія, Німеччина, Франція та Угорщина зараз НЕ МАЮТЬ НІЯКОГО ЗНАЧЕННЯ!!! Коли і як закінчити війну в Україні буде приймати рішення лише НАРОД УКРАЇНИ, Сили оборони якого зараз щодоби знищують "другу армію Світу"! Второпав, "підх@йловник"?!
показати весь коментар
22.05.2022 08:44 Відповісти
Сволота продажна. За гроші продасть рідну матір!
показати весь коментар
22.05.2022 09:30 Відповісти
А давайте лучше сдадим ***** Рим вмесете с мафиозником берлускони, может отстанет от Украины
показати весь коментар
22.05.2022 09:33 Відповісти
Україна приймє від срашки тільки капітуляцію і поверненя всії окупованої території
показати весь коментар
22.05.2022 15:39 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 