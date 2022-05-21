Берлусконі вважає, що Європа має "змусити" Україну прийняти вимоги РФ
Лідер італійської партії Forza Italia, колишній прем'єр-міністр країни Сільвіо Берлусконі вважає, що Європа має "змусити" Україну прийняти вимоги президента РФ Володимира Путіна для припинення війни.
Про це він сказав 20 травня під час мітингу прихильників своєї партії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на видання "Гордон".
За словами Берлусконі, мир "має бути досягнутий якнайшвидше".
"Я вважаю, що об'єднана Європа має внести мирну пропозицію, намагаючись змусити українців ухвалити вимоги Путіна", - заявив політик.
Берлусконі також заявив, що санкції західних країн погано вплинули на економіку РФ, але також "нашкодили" Італії.
Окрім цього, політик виступив проти постачання Україні західної зброї.
"Послати зброю - отже, бути союзником, ми теж воюємо", - сказав він.
Нагадаємо, в червні 2015 року Путін приймав Берлусконі у Росії. Після цього візиту італійський мільярдер заявив, що Путін пропонував йому російське громадянство та посаду міністра економіки.
9 квітня 2022 року Берлусконі заявив про своє "розчарування" у Путіні. Зокрема, він сказав, що "Росія не може заперечувати свою відповідальність" за "справжні військові злочини", які скоюють проти мирних громадян у Бучі на Київщині та інших містах України.
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Возрождение нацизма в россии началось, как это ни удивительно, в советское время, в 1980 году, с появления организации "Национально-патриотический фронт "Память", пропагандирующей русский национализм, антисемитизм и восстановление монархии. Лозунг НПФ "Память" - "Бог! Царь! Нация!". Отцом этой организации был пятый отдел КГБ СССР, занимавшийся идеологией. У эмигрантской организации "Всероссийская фашистская партия", лидером которой был К.Родзаевский, лозунгами были "Бог, Нация, Труд!" и "слава россии!".
Понятие "русскость" используется идеологами нынешней россии и внесено для изучения в учебных заведениях. Например, на сервере МГУ, научный совет "Центр общественных наук МГУ" сборник статей "Россия на пути к России". Цитата: "...данность, вполне неопределенная и неопределимая, назойливо и прихотливо сидящая в русском сознании и наполняющая трансцендентным смыслом саму по себе русскость - эту идеальную сверхэтническую субстанцию". Это откровенная нацистская расовая идеология.
И всем будет хорошо
А нам нужно гнать россиян с пинком под зад
И за все они должны заплатить
Мета ***** озвучена ним і його холопами , на весь світ , вже сотні разів - Україна нема . То виходить Україна ( як країна ) і українці ( як - народ цієї країни , і якого в його хворій уяві не існує в природі ) мають бути всі знищені .
Виходить , ****** берлусконі пропонує нам всім - 40 млн українців , цілій державі , самоліквідуватись .? Вчинити самогубство . . ? Ну шоб - задовольнити вимоги ***** ..
Кончене італійське гівно , макаронник сраний , а не уху їв лі ти часом ??
Чи вони з ленд-лізу обі*рались, чи пуйло копита відкидає?
Зе кажу що вихід на лінію 24 лютого і все - всі по домах, ми перемогли, репарації всі
були роздані в Омані йому на руки :
А Берлусконі правильно визначив больові точки -помагаєш зброєю, значить воюєш сам. І санкції нанесли шкоду Росії. І висновок - потрібно змусити Україну здатися, і припинити поставки зброї. Більше нічого для Путіна не потрібно. Але нема в нього свіжої крові, нема кому встати в грізні ряди путін ферштейн.
Фашистський режим в Італії в 30 х тричі починав процеси фашизації - Абісінія,Лівія,Греція. В першій програли, в другій і третій вписався Гітлер, але все одно програли. Брити правда допомогли, бо залишили їм Істрію, там вже Тіто ножа наточив.
Думав вона вже на пенсії помідори садить у дворі, а от і ні
И берлускони там не один:
https://apostrophe.ua/news/society/accidents/2022-05-20/vse-iz-za-rossii-v-italii-dva-gostya-teleshou-podralis-v-pryamom-efire-video/269492
Мир был на грани катастрофы и передачи правления Путину, о ужас
Він. схоже, вважає, що якби 1939 року Польща не чинила спротиву і прийняла німецькі умови, війна б одразу припинилася, а мир в Європі виглядав би зовсім по-іншому...
знайшовся помічник гітлера
войну быстро закончить и встретиться с путиным на переговорах.
А то щось дуже просто розгрібати вогонь чужими руками і життями. Нехай на собі спробує кацапську милосердність.
Тут, в Італії, майже 60% італійців думає як берлусконі говорить.
Лише з приходом війни я зрозуміла ким є люди які називали себе моїми друзями. Так що нема зла щоби на добре не вийшло.
Горітимеш у пеклі. Вже скоро.