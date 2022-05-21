Договір про гарантії безпеки буде без участі РФ, - Зеленський
Україна працює над договором про гарантії безпеки, який не передбачає участі Росії.
Про це президент Володимир Зеленський заявив під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
"Ми хочемо окремий договір. Сьогодні все дійшло до того, що цей договір передбачає коло держав-партнерів навколо України без росії. Гарантери безпеки без росії. Буча деякі речі змінила. Час змінює речі", - сказав Зеленський.
Він повідомив, що проєкт договору вже розроблено. При цьому деякі речі все ще потребують узгодження.
"Ми як українці багато хочемо, а вони як європейці забагато скептичні. Але десь посередині ми знайдемо відповідь. Бо нам важливо, щоб цей документ ратифікували парламенти усіх країн-гарантів", - зазначив президент.
Зеленський наголосив - важливо, щоб договір про гарантії безпеки був не папірцем, а реальністю, і щоб він став основою безпеки держави.
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Тон задал такой «большой друг Украины» как президент Франции Макрон. Но у него нашлись и сторонники в США. Основная атака ведется именно здесь. Причем, тот самый Ллойд Остин, которого у выше дважды процитировал, подвергается персональным атакам очень известных здесь, в Вашингтоне, политологов. Например, Дэвида Игнатиуса, колумниста The Washington Post. Я даже никогда не предполагал, что такие люди будут выступать с нужных Кремлю позиций, а вот надо же. Видимо, очень плохи дела у Москвы, что она свистает всех своих спящих агентов наверх. Вот эти люди не скрывают своей повестки дня. Они хотят помочь Москве реализовать ее последний из сценариев выхода из отчаянного положения - заставить Украину подписать какое-то мирное соглашение, оставляющее в руках агрессора некий кусок украинской территории. Какой кусок - это Москва еще готова будет торговаться. Сегодняшняя ее запросная позиция - она хочет оставить очевидно Крым, Луганскую, Донецкую и новозахваченную Херсонскую область.
...
Москва отчаянно хочет добиться переговоров, на которых Запад, по ее плану, заставит Украину подписать выгодное ей соглашение. Я думаю, что вот к этой позиции Макрона близки правительства Германии и Италии. Подобные мотивы их руководителей уже высказывали. Но в США им не удаться добиться изменения позиции американской администрации. Вспомните, какая внутренняя борьба была в администрации президента США. Между - с одной стороны - главой Госдепа США Энтони Блинкеным и Ллойдом Остиным, а с другой стороны - помощником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном, таким типичным «путин ферштейнером». Он потерпел поражение, его не слышно и не видно. И вся эта кампания Москвы настроена на то, чтобы активизировать эту группу Салливана внутри администрации Байдена. Но настрой американского общества, Конгресса и большинства политикума таков, что могу твердо сказать - это им не удастся. https://54de5g-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/54de5g.c97.org/ru/news/2022/5/21/468737/
в бік НАТО !
Можливо боневтік не розраховує на нашу перемогу , а розраховує
на договорняк з ху @ ом , тоді інша справа !
..........а как должно было быть ? чувак , может расскажешь , мы тут не в курсе , до чего не должно было доходить ? ты был готов встречать русню с розами , но тут оказалось , что люди не очень - ,, за,, , и пришлось играть по ходу , и вот ты уже герой , но твоя тупая суть вылазит наружу каждый раз , когда ты пытаешься проканать за умного , кому ты пытаешься что- то доказать , всем все уже давно ясно .
Так само можна було тримати оборону не лише на Чонгарі, а й на Тетеріві, Десні (Північ), Сеймі (Північний Схід), Дніпро біля Херсону можна було утримувати місяцями.
Дивно дивитись ролік Сержа Марко, який з піною у рота доводив у ютубі, що на Чонгарі та біля Херсона підрив мостів не міг би зупинити орків.
Серж Марко! А Білогорівка тобі не про що не каже? Переправа через Сіверський Донець?
Фахівці, ***...
Тепер розумію там точно сидить ВоваАсфальтовийГавнокомандуючийКазкиКажучий.
І ось, не знаючи що робити з росією, Захід вагається чи приймати Україну в НАТО чи знову відкупитися від України грошима. Тут шанс для України зайняти лідерську позицію. Захід натякає що буде не проти якщо Славне Українське Військо перейде кордон і ушкварить москалів на їхніх складах та базах. Але схоже що для України така задача поки що важкувата. Тай навіть європейська частина москалів не підтримуватиме такий визвольний похід, і не приєднається до нього ані військово ані логістично, - мозки в них не такі.
Зєлєнскій відчуває що Україна може зараз бути лідером вищеописаного, але він розгортає процес не в той бік. Бо він не та людина яка може творити історію. Він її може лише зіграти.