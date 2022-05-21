Договір про гарантії безпеки буде без участі РФ, - Зеленський

Україна працює над договором про гарантії безпеки, який не передбачає участі Росії.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Ми хочемо окремий договір. Сьогодні все дійшло до того, що цей договір передбачає коло держав-партнерів навколо України без росії. Гарантери безпеки без росії. Буча деякі речі змінила. Час змінює речі", - сказав Зеленський.

Він повідомив, що проєкт договору вже розроблено. При цьому деякі речі все ще потребують узгодження.

"Ми як українці багато хочемо, а вони як європейці забагато скептичні. Але десь посередині ми знайдемо відповідь. Бо нам важливо, щоб цей документ ратифікували парламенти усіх країн-гарантів", - зазначив президент.

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Зеленський наголосив - важливо, щоб договір про гарантії безпеки був не папірцем, а реальністю, і щоб він став основою безпеки держави.