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Договір про гарантії безпеки буде без участі РФ, - Зеленський

зеленський

Україна працює над договором про гарантії безпеки, який не передбачає участі Росії.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Ми хочемо окремий договір. Сьогодні все дійшло до того, що цей договір передбачає коло держав-партнерів навколо України без росії. Гарантери безпеки без росії. Буча деякі речі змінила. Час змінює речі", - сказав Зеленський.

Він повідомив, що проєкт договору вже розроблено. При цьому деякі речі все ще потребують узгодження.

"Ми як українці багато хочемо, а вони як європейці забагато скептичні. Але десь посередині ми знайдемо відповідь. Бо нам важливо, щоб цей документ ратифікували парламенти усіх країн-гарантів", - зазначив президент.

Читайте: Повернення до кордонів 24 лютого вже буде перемогою, - Зеленський

Зеленський наголосив - важливо, щоб договір про гарантії безпеки був не папірцем, а реальністю, і щоб він став основою безпеки держави.

Автор: 

Зеленський Володимир (23689) росія (64926) переговори з Росією (1060)


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Топ коментарі
+35
Задовбав. Почитай Конституцію України і виконуй.
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21.05.2022 12:49
+30
Москва понимает работающую против нее тенденцию и предпринимает сейчас беспрецедентные усилия, мобилизуя всю свою агентуру, уже засвечивая таких высоких агентов, которых они пытались все время сохранить. Разворачивает кампанию под лозунгом Don't humiliate Russia - не унижайте Россию.

Тон задал такой «большой друг Украины» как президент Франции Макрон. Но у него нашлись и сторонники в США. Основная атака ведется именно здесь. Причем, тот самый Ллойд Остин, которого у выше дважды процитировал, подвергается персональным атакам очень известных здесь, в Вашингтоне, политологов. Например, Дэвида Игнатиуса, колумниста The Washington Post. Я даже никогда не предполагал, что такие люди будут выступать с нужных Кремлю позиций, а вот надо же. Видимо, очень плохи дела у Москвы, что она свистает всех своих спящих агентов наверх. Вот эти люди не скрывают своей повестки дня. Они хотят помочь Москве реализовать ее последний из сценариев выхода из отчаянного положения - заставить Украину подписать какое-то мирное соглашение, оставляющее в руках агрессора некий кусок украинской территории. Какой кусок - это Москва еще готова будет торговаться. Сегодняшняя ее запросная позиция - она хочет оставить очевидно Крым, Луганскую, Донецкую и новозахваченную Херсонскую область.

...

Москва отчаянно хочет добиться переговоров, на которых Запад, по ее плану, заставит Украину подписать выгодное ей соглашение. Я думаю, что вот к этой позиции Макрона близки правительства Германии и Италии. Подобные мотивы их руководителей уже высказывали. Но в США им не удаться добиться изменения позиции американской администрации. Вспомните, какая внутренняя борьба была в администрации президента США. Между - с одной стороны - главой Госдепа США Энтони Блинкеным и Ллойдом Остиным, а с другой стороны - помощником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном, таким типичным «путин ферштейнером». Он потерпел поражение, его не слышно и не видно. И вся эта кампания Москвы настроена на то, чтобы активизировать эту группу Салливана внутри администрации Байдена. Но настрой американского общества, Конгресса и большинства политикума таков, что могу твердо сказать - это им не удастся. https://54de5g-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/54de5g.c97.org/ru/news/2022/5/21/468737/
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21.05.2022 12:47
+23
Тільки пара днів тому прозвучали натяки на вступ до НАТО без ПДЧ, так знов почались закидони щодо позаблокових гарантій. Зеля, помовчи. Поки тебе сприймають у світі як героя боневтік не кажи нічого без бумажки.
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21.05.2022 12:48
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jaky "dogovor" ? shto on bredit ?
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21.05.2022 12:43 Відповісти
Таки хочет ублажить рашистов отказом от НАТО ‼️КРОМЕ НАТО НИКТО НЕ ЗАЩИТИТ ‼️Звиздешь -АБСУРД и идиотизм ,если в первом варианте хотели ,ЧТОБЫ ГИТЛЕР МАНЬЯК БЫЛ ГАРАНТОМ ⁉️🙃 "Черчиль" 🤢договаривается с гитлером -******
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21.05.2022 13:26 Відповісти
Договір про гарантії безпеки України лише один - НАТО !!!!!
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21.05.2022 14:57 Відповісти
Татишо? Таневже? А ти добре подумав?
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21.05.2022 12:43 Відповісти
Москва понимает работающую против нее тенденцию и предпринимает сейчас беспрецедентные усилия, мобилизуя всю свою агентуру, уже засвечивая таких высоких агентов, которых они пытались все время сохранить. Разворачивает кампанию под лозунгом Don't humiliate Russia - не унижайте Россию.

Тон задал такой «большой друг Украины» как президент Франции Макрон. Но у него нашлись и сторонники в США. Основная атака ведется именно здесь. Причем, тот самый Ллойд Остин, которого у выше дважды процитировал, подвергается персональным атакам очень известных здесь, в Вашингтоне, политологов. Например, Дэвида Игнатиуса, колумниста The Washington Post. Я даже никогда не предполагал, что такие люди будут выступать с нужных Кремлю позиций, а вот надо же. Видимо, очень плохи дела у Москвы, что она свистает всех своих спящих агентов наверх. Вот эти люди не скрывают своей повестки дня. Они хотят помочь Москве реализовать ее последний из сценариев выхода из отчаянного положения - заставить Украину подписать какое-то мирное соглашение, оставляющее в руках агрессора некий кусок украинской территории. Какой кусок - это Москва еще готова будет торговаться. Сегодняшняя ее запросная позиция - она хочет оставить очевидно Крым, Луганскую, Донецкую и новозахваченную Херсонскую область.

...

Москва отчаянно хочет добиться переговоров, на которых Запад, по ее плану, заставит Украину подписать выгодное ей соглашение. Я думаю, что вот к этой позиции Макрона близки правительства Германии и Италии. Подобные мотивы их руководителей уже высказывали. Но в США им не удаться добиться изменения позиции американской администрации. Вспомните, какая внутренняя борьба была в администрации президента США. Между - с одной стороны - главой Госдепа США Энтони Блинкеным и Ллойдом Остиным, а с другой стороны - помощником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном, таким типичным «путин ферштейнером». Он потерпел поражение, его не слышно и не видно. И вся эта кампания Москвы настроена на то, чтобы активизировать эту группу Салливана внутри администрации Байдена. Но настрой американского общества, Конгресса и большинства политикума таков, что могу твердо сказать - это им не удастся. https://54de5g-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/54de5g.c97.org/ru/news/2022/5/21/468737/
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21.05.2022 12:47 Відповісти
Влучно і що саме головне, коротко. Салівен - це ухі і очі Керрі. останній ще у 2014 році передав путну в женеві послання від тацора, справи Росії в Україні нас не стосуються. А після обрання Байдена шикувався на шефа політики США у Європі. Це обойма Клінтонів. Там зграйка трампістів та клінтоністів вже ні на що не впливає. 89 сенаторів США це довели.
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21.05.2022 15:02 Відповісти
І без Китаю!
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21.05.2022 12:44 Відповісти
будапешт-2, підпишуть шольц, макарон і орбан
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21.05.2022 12:45 Відповісти
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21.05.2022 13:10 Відповісти
И Лукашенко.
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21.05.2022 13:15 Відповісти
Всех этих фриков - на хрен!
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21.05.2022 13:23 Відповісти
И кто же будут харантами - макрели , швайнмайеры лягушатники , макаронники ?
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21.05.2022 12:45 Відповісти
dazhe eti nepodpishutsa - nikto nebude nichovo garantuvti. eto iluzia Zelenskovo.
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21.05.2022 12:49 Відповісти
особенно итальянцы ... самые никчемные воены европы и африки
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21.05.2022 12:53 Відповісти
Гарантом будет Берлускони.
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21.05.2022 13:16 Відповісти
О це вже щось
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21.05.2022 12:46 Відповісти
У нас одна гарантия это ЗСУ
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21.05.2022 12:46 Відповісти
і вступ до НАТО
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21.05.2022 13:12 Відповісти
США+Великобритания + Польша - они себя показали в этой войне.
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21.05.2022 13:25 Відповісти
nikakovo "dogovora" NEBUDE ! i pora uzhe vkljuchit MOZGI. dlja UA e tolko odin variant - ce NATO.
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21.05.2022 12:47 Відповісти
Тільки пара днів тому прозвучали натяки на вступ до НАТО без ПДЧ, так знов почались закидони щодо позаблокових гарантій. Зеля, помовчи. Поки тебе сприймають у світі як героя боневтік не кажи нічого без бумажки.
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21.05.2022 12:48 Відповісти
Задовбав. Почитай Конституцію України і виконуй.
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21.05.2022 12:49 Відповісти
Боневтік Десьпосередині-І.
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21.05.2022 12:50 Відповісти
"Ми як українці багато хочемо, а вони як європейці забагато скептичні." - тобто українців він європейцями не вважає.
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21.05.2022 12:50 Відповісти
нато или под рашку ... стаким соседем как россия других варинатов нет увы ....
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21.05.2022 12:50 Відповісти
Всі консерви вскриваються, головна ж консерва це ******* кварталівська. і досить вже кукурікати -що тсарь хороший, єрмаки погані, ви ж все розумієте, там всі свої і всі заодно, немає там хорошого тсаря
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21.05.2022 12:50 Відповісти
Наче вже дійшло що треба без кацапстану, але оте кляте посередині залишилося
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21.05.2022 12:51 Відповісти
Після нашої перемоги над московськими орками , нам не потрібен якийсь там договір , невідомо з ким , бо нам потрібно відразу рухатись
в бік НАТО !
Можливо боневтік не розраховує на нашу перемогу , а розраховує
на договорняк з ху @ ом , тоді інша справа !
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21.05.2022 12:51 Відповісти
Сьогодні все дійшло до того, що цей договір передбачає коло держав-партнерів навколо України без росії. Джерело:

..........а как должно было быть ? чувак , может расскажешь , мы тут не в курсе , до чего не должно было доходить ? ты был готов встречать русню с розами , но тут оказалось , что люди не очень - ,, за,, , и пришлось играть по ходу , и вот ты уже герой , но твоя тупая суть вылазит наружу каждый раз , когда ты пытаешься проканать за умного , кому ты пытаешься что- то доказать , всем все уже давно ясно .
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21.05.2022 12:52 Відповісти
Цікаво чому цим планом не скористались Фінляндія та Швеція, мабуть тому що гарантії з односторонніми зобов'язаннями як показав Будапештський меморандум не працюють.
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21.05.2022 12:53 Відповісти
Гарантії це сильна армія яку ти фінансував по остаточному принципу. Нікчема.
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21.05.2022 12:53 Відповісти
У цього квартального довпойопа сім п'ятниць на тиждень: то він каже про позаблоковий статус і без НАТО, а потім каже про вступ України до НАТО; то він каже про те що парашия буде гарантом безпеки України, а тепер каже, що не буде. У мене складається враження, що зе-лох - це генератор заяв, які кожного разу мають різний контекст
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21.05.2022 12:56 Відповісти
и что это за гарантии? солидарность, консультации, звонки, политика не допустить эскалации ?
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21.05.2022 12:57 Відповісти
Чи може мені хтось пояснити, навіщо якійсь сторонній державі брати на себе зобов'язання і надавати нам гарантії безпеки? Який для неї в цьому зиск?
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21.05.2022 12:58 Відповісти
Гарантії не в тому, що вони за нас воюватимуть, а лише в тому, що дадуть нам допомогу, як зараз дають. Непаганий варіант, поки будемо вступати в НАТО. До речі, зараз гарантії безпеки надані Фінліндії і Швеції від Британії і США на період, доки пони повноцінно вступлять в НАТО,
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21.05.2022 13:05 Відповісти
a vam take nado ? u vas polovina strany razrusheno....esho raz hotite "povtoritj" ?
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21.05.2022 13:19 Відповісти
Баран, Швеция и Финляндия не воюют с Мордором,сравнил хэ с пальцем. Ну ты то перданул это неспроста,хитрожопый рашистский паренёк....
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21.05.2022 13:33 Відповісти
США, Британія і Польша. Можливо, Турція. Інші не цікавлять.
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21.05.2022 13:03 Відповісти
Як засвідчив досвід, ******...ли не лише Південь, а й Північ і Північний Схід. За останні дні орки втратили купу орків і техніки, намагаючись перейти Сіверській Донець.
Так само можна було тримати оборону не лише на Чонгарі, а й на Тетеріві, Десні (Північ), Сеймі (Північний Схід), Дніпро біля Херсону можна було утримувати місяцями.
Дивно дивитись ролік Сержа Марко, який з піною у рота доводив у ютубі, що на Чонгарі та біля Херсона підрив мостів не міг би зупинити орків.
Серж Марко! А Білогорівка тобі не про що не каже? Переправа через Сіверський Донець?
Фахівці, ***...
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21.05.2022 13:04 Відповісти
Вступ України в НАТО хочуть продати *****, як якийсь інший договір безпеки.
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21.05.2022 13:05 Відповісти
Якщо Україна не буде під ядерною парасолькою НАТО, то будь-який інший "договір" буде тим самим "будапештським меморандумом версія 2.0.", порожнім папірцем, котрий "слуги кремля" продадуть українському народу, як "перемогу" та одну з умов "миру". Тобто Україні знов нав"язується старий московський сценарій позаблокової держави, продовжується масована антиНАТОвська риторика від Єрмака та інших посадових осіб, котра тотожня антиНАТОвській риториці москалів. Московська орда не може перемогти наш Народ та Армію на полі бою, тож вони продовжують активізувати своїх агентів впливу у вищих щаблях нашої влади. Українців здурили у 1994 р. з будапештським меморандумом, тепер неможна дати себе ошукати слугам кремля під час кровопролитної страшної війни з москалями, інакше всі жертви України будуть марні і ми знов залишимось один на один з московською ордою.
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21.05.2022 13:06 Відповісти
Ватнозелені підоргги хочуть здати Україну
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21.05.2022 13:09 Відповісти
Які гарантії ? Чи НАТО це не гарантії? Ми мусимо побороти корупцію, воровство і війти в НАТО.
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21.05.2022 13:11 Відповісти
В дитинстві я думав, що в "теліку" хтось таки є (ніби маленькі люди там живіть і там діють).
Тепер розумію там точно сидить ВоваАсфальтовийГавнокомандуючийКазкиКажучий.
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21.05.2022 13:15 Відповісти
Достаточно в гаранты взять ФРГ, Италию, Францию, Турцию, Китай, чтоб не брать РФ. Результат тот же.
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21.05.2022 13:17 Відповісти
Да что за херню он несет ,черт его подери! Почему текст готового*договора* недоступен для граждан страны? Расскажите уже этому валенку , большие англо-саксонские дядьки,что Украину обязательно примут в НАТО сразу же по окончании войны ,а это есть самая лучшая гарантия безопасности. Скорее всего этот негодяй отрабатывает *оманские инвестиции*....
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21.05.2022 13:24 Відповісти
По мнению Зеленского в НАТО Украину не берут....Хорошо. Тогда какого хрена до 24 числа Зеленский об этом молчал? Почему только в процессе войны он это говорит? Раньше нельжя было казать, если уж на то пошло? Если в НАТО не берут, один хрен терять было нечего, так и нужно было хотя бы попытаться деэскалировать ситуацию. Конечно не факт что помогло бы, но хотя бы попытаться плть. Объявить народу, что так и так,завтра вНАТО не берут и не возьмут, а медведь возле границы, нужно ПОКА что как-то подписать какую-то бомажку (которой потом можно будет ж подтереть), коль уже не берут....Этой попытки сделано небыло...Как и много чего на упреждение сделано небыло. Это что, спецом все, или просто череда совпадений?
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21.05.2022 13:26 Відповісти
******* криза полягає в тому що еліти Заходу не знають що робити з росією. Задобрювать її як раніше не дозволяє етика, залишки якої ще якось виживають на Заході. А руйнувать росію - це небезпечна робота яку Захід хоче доручити комусь іншому. Захід та Китай готові уступити цю честь один одному.

І ось, не знаючи що робити з росією, Захід вагається чи приймати Україну в НАТО чи знову відкупитися від України грошима. Тут шанс для України зайняти лідерську позицію. Захід натякає що буде не проти якщо Славне Українське Військо перейде кордон і ушкварить москалів на їхніх складах та базах. Але схоже що для України така задача поки що важкувата. Тай навіть європейська частина москалів не підтримуватиме такий визвольний похід, і не приєднається до нього ані військово ані логістично, - мозки в них не такі.

Зєлєнскій відчуває що Україна може зараз бути лідером вищеописаного, але він розгортає процес не в той бік. Бо він не та людина яка може творити історію. Він її може лише зіграти.
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21.05.2022 13:33 Відповісти
НАТО або власна ядерна зброя. Без варіантів...
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21.05.2022 13:36 Відповісти
Іди ***** Вата Зелена зі своїми договорняками!! Все що тобі тупій обмеженій тварюці треба зробити, це зігнати власне зелене стадо в Раду щоб вони кнопки натиснули ЗА подання заяви на вступ в НАТО, потім заяву підписує Шмигаль, а ти можеш з пафосом і відосіком її під фанфари понести в офіс НАТО і заселфитися зі Столтенбергом!
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21.05.2022 15:02 Відповісти
Терміново треба запровадити візовий режим з росією. Без зволікань.
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21.05.2022 16:02 Відповісти
Ідея Леніна підпалити всю стару і гнилу європу зазнала краху. Сталін продовжив експорт революції, Хрущов вважав, що він забетонував всю Європу під началом русскаго міра. Однак кадри сталіна в Європі постаріли і вимерли, і вмерла його ідея. Один Єльцин розумів, що в цій експансії нема майбутнього. Однак вольдемар почав знову, попіл походів гуннів почав стукати в груди. І почалися викати, забирайте манатки і вперед у 1997 рік. А вже Східна Європа вже давно відчувала смертельну небезпеку ракових клешень новоявленного месіїї. Вважав, що Європа злякається однієї загрози. Вольдемар кинув на терези історії все і пригнув. А ці старі європейські калоші все прагнуть випрати штани вольдемара.
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21.05.2022 17:10 Відповісти
дибіл,нам потрібне НАТО!
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21.05.2022 18:05 Відповісти
 
 