РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11438 посетителей онлайн
Новости Война
7 629 59

Договор о гарантиях безопасности будет без участия РФ, - Зеленский

зеленський

Украина работает над договором о гарантиях безопасности, не предусматривающим участия России.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы хотим отдельный договор. Сегодня все дошло до того, что этот договор предусматривает круг государств-партнеров вокруг Украины без россии. Гарантеры безопасности без россии. Буча некоторые вещи изменила. Время меняет вещи", - сказал Зеленский.

Он сообщил, что проект договора уже разработан. При этом некоторые вещи все еще нуждаются в согласовании.

"Мы как украинцы много хотим, а они как европейцы слишком скептичны. Но где-то посередине мы найдем ответ. Потому что нам важно, чтобы этот документ ратифицировали парламенты всех стран-гарантов", - отметил президент.

Также читайте: Силы ПВО сбили вражескую ракету над Виннитчиной

Зеленский подчеркнул – важно, чтобы договор о гарантиях безопасности был не бумажкой, а реальностью, и чтобы он стал основой безопасности государства.

Зеленский Владимир (20232) россия (95365) переговоры с Россией (945)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+35
Задовбав. Почитай Конституцію України і виконуй.
показать весь комментарий
21.05.2022 12:49
+30
Москва понимает работающую против нее тенденцию и предпринимает сейчас беспрецедентные усилия, мобилизуя всю свою агентуру, уже засвечивая таких высоких агентов, которых они пытались все время сохранить. Разворачивает кампанию под лозунгом Don't humiliate Russia - не унижайте Россию.

Тон задал такой «большой друг Украины» как президент Франции Макрон. Но у него нашлись и сторонники в США. Основная атака ведется именно здесь. Причем, тот самый Ллойд Остин, которого у выше дважды процитировал, подвергается персональным атакам очень известных здесь, в Вашингтоне, политологов. Например, Дэвида Игнатиуса, колумниста The Washington Post. Я даже никогда не предполагал, что такие люди будут выступать с нужных Кремлю позиций, а вот надо же. Видимо, очень плохи дела у Москвы, что она свистает всех своих спящих агентов наверх. Вот эти люди не скрывают своей повестки дня. Они хотят помочь Москве реализовать ее последний из сценариев выхода из отчаянного положения - заставить Украину подписать какое-то мирное соглашение, оставляющее в руках агрессора некий кусок украинской территории. Какой кусок - это Москва еще готова будет торговаться. Сегодняшняя ее запросная позиция - она хочет оставить очевидно Крым, Луганскую, Донецкую и новозахваченную Херсонскую область.

...

Москва отчаянно хочет добиться переговоров, на которых Запад, по ее плану, заставит Украину подписать выгодное ей соглашение. Я думаю, что вот к этой позиции Макрона близки правительства Германии и Италии. Подобные мотивы их руководителей уже высказывали. Но в США им не удаться добиться изменения позиции американской администрации. Вспомните, какая внутренняя борьба была в администрации президента США. Между - с одной стороны - главой Госдепа США Энтони Блинкеным и Ллойдом Остиным, а с другой стороны - помощником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном, таким типичным «путин ферштейнером». Он потерпел поражение, его не слышно и не видно. И вся эта кампания Москвы настроена на то, чтобы активизировать эту группу Салливана внутри администрации Байдена. Но настрой американского общества, Конгресса и большинства политикума таков, что могу твердо сказать - это им не удастся. https://54de5g-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/54de5g.c97.org/ru/news/2022/5/21/468737/
показать весь комментарий
21.05.2022 12:47
+23
Тільки пара днів тому прозвучали натяки на вступ до НАТО без ПДЧ, так знов почались закидони щодо позаблокових гарантій. Зеля, помовчи. Поки тебе сприймають у світі як героя боневтік не кажи нічого без бумажки.
показать весь комментарий
21.05.2022 12:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
jaky "dogovor" ? shto on bredit ?
показать весь комментарий
21.05.2022 12:43 Ответить
Таки хочет ублажить рашистов отказом от НАТО ‼️КРОМЕ НАТО НИКТО НЕ ЗАЩИТИТ ‼️Звиздешь -АБСУРД и идиотизм ,если в первом варианте хотели ,ЧТОБЫ ГИТЛЕР МАНЬЯК БЫЛ ГАРАНТОМ ⁉️🙃 "Черчиль" 🤢договаривается с гитлером -******
показать весь комментарий
21.05.2022 13:26 Ответить
Договір про гарантії безпеки України лише один - НАТО !!!!!
показать весь комментарий
21.05.2022 14:57 Ответить
Татишо? Таневже? А ти добре подумав?
показать весь комментарий
21.05.2022 12:43 Ответить
Москва понимает работающую против нее тенденцию и предпринимает сейчас беспрецедентные усилия, мобилизуя всю свою агентуру, уже засвечивая таких высоких агентов, которых они пытались все время сохранить. Разворачивает кампанию под лозунгом Don't humiliate Russia - не унижайте Россию.

Тон задал такой «большой друг Украины» как президент Франции Макрон. Но у него нашлись и сторонники в США. Основная атака ведется именно здесь. Причем, тот самый Ллойд Остин, которого у выше дважды процитировал, подвергается персональным атакам очень известных здесь, в Вашингтоне, политологов. Например, Дэвида Игнатиуса, колумниста The Washington Post. Я даже никогда не предполагал, что такие люди будут выступать с нужных Кремлю позиций, а вот надо же. Видимо, очень плохи дела у Москвы, что она свистает всех своих спящих агентов наверх. Вот эти люди не скрывают своей повестки дня. Они хотят помочь Москве реализовать ее последний из сценариев выхода из отчаянного положения - заставить Украину подписать какое-то мирное соглашение, оставляющее в руках агрессора некий кусок украинской территории. Какой кусок - это Москва еще готова будет торговаться. Сегодняшняя ее запросная позиция - она хочет оставить очевидно Крым, Луганскую, Донецкую и новозахваченную Херсонскую область.

...

Москва отчаянно хочет добиться переговоров, на которых Запад, по ее плану, заставит Украину подписать выгодное ей соглашение. Я думаю, что вот к этой позиции Макрона близки правительства Германии и Италии. Подобные мотивы их руководителей уже высказывали. Но в США им не удаться добиться изменения позиции американской администрации. Вспомните, какая внутренняя борьба была в администрации президента США. Между - с одной стороны - главой Госдепа США Энтони Блинкеным и Ллойдом Остиным, а с другой стороны - помощником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном, таким типичным «путин ферштейнером». Он потерпел поражение, его не слышно и не видно. И вся эта кампания Москвы настроена на то, чтобы активизировать эту группу Салливана внутри администрации Байдена. Но настрой американского общества, Конгресса и большинства политикума таков, что могу твердо сказать - это им не удастся. https://54de5g-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/54de5g.c97.org/ru/news/2022/5/21/468737/
показать весь комментарий
21.05.2022 12:47 Ответить
Влучно і що саме головне, коротко. Салівен - це ухі і очі Керрі. останній ще у 2014 році передав путну в женеві послання від тацора, справи Росії в Україні нас не стосуються. А після обрання Байдена шикувався на шефа політики США у Європі. Це обойма Клінтонів. Там зграйка трампістів та клінтоністів вже ні на що не впливає. 89 сенаторів США це довели.
показать весь комментарий
21.05.2022 15:02 Ответить
І без Китаю!
показать весь комментарий
21.05.2022 12:44 Ответить
будапешт-2, підпишуть шольц, макарон і орбан
показать весь комментарий
21.05.2022 12:45 Ответить
показать весь комментарий
21.05.2022 13:10 Ответить
И Лукашенко.
показать весь комментарий
21.05.2022 13:15 Ответить
Всех этих фриков - на хрен!
показать весь комментарий
21.05.2022 13:23 Ответить
И кто же будут харантами - макрели , швайнмайеры лягушатники , макаронники ?
показать весь комментарий
21.05.2022 12:45 Ответить
dazhe eti nepodpishutsa - nikto nebude nichovo garantuvti. eto iluzia Zelenskovo.
показать весь комментарий
21.05.2022 12:49 Ответить
особенно итальянцы ... самые никчемные воены европы и африки
показать весь комментарий
21.05.2022 12:53 Ответить
Гарантом будет Берлускони.
показать весь комментарий
21.05.2022 13:16 Ответить
О це вже щось
показать весь комментарий
21.05.2022 12:46 Ответить
У нас одна гарантия это ЗСУ
показать весь комментарий
21.05.2022 12:46 Ответить
і вступ до НАТО
показать весь комментарий
21.05.2022 13:12 Ответить
США+Великобритания + Польша - они себя показали в этой войне.
показать весь комментарий
21.05.2022 13:25 Ответить
nikakovo "dogovora" NEBUDE ! i pora uzhe vkljuchit MOZGI. dlja UA e tolko odin variant - ce NATO.
показать весь комментарий
21.05.2022 12:47 Ответить
Тільки пара днів тому прозвучали натяки на вступ до НАТО без ПДЧ, так знов почались закидони щодо позаблокових гарантій. Зеля, помовчи. Поки тебе сприймають у світі як героя боневтік не кажи нічого без бумажки.
показать весь комментарий
21.05.2022 12:48 Ответить
Задовбав. Почитай Конституцію України і виконуй.
показать весь комментарий
21.05.2022 12:49 Ответить
Боневтік Десьпосередині-І.
показать весь комментарий
21.05.2022 12:50 Ответить
"Ми як українці багато хочемо, а вони як європейці забагато скептичні." - тобто українців він європейцями не вважає.
показать весь комментарий
21.05.2022 12:50 Ответить
нато или под рашку ... стаким соседем как россия других варинатов нет увы ....
показать весь комментарий
21.05.2022 12:50 Ответить
Всі консерви вскриваються, головна ж консерва це ******* кварталівська. і досить вже кукурікати -що тсарь хороший, єрмаки погані, ви ж все розумієте, там всі свої і всі заодно, немає там хорошого тсаря
показать весь комментарий
21.05.2022 12:50 Ответить
Наче вже дійшло що треба без кацапстану, але оте кляте посередині залишилося
показать весь комментарий
21.05.2022 12:51 Ответить
Після нашої перемоги над московськими орками , нам не потрібен якийсь там договір , невідомо з ким , бо нам потрібно відразу рухатись
в бік НАТО !
Можливо боневтік не розраховує на нашу перемогу , а розраховує
на договорняк з ху @ ом , тоді інша справа !
показать весь комментарий
21.05.2022 12:51 Ответить
Сьогодні все дійшло до того, що цей договір передбачає коло держав-партнерів навколо України без росії. Джерело:

..........а как должно было быть ? чувак , может расскажешь , мы тут не в курсе , до чего не должно было доходить ? ты был готов встречать русню с розами , но тут оказалось , что люди не очень - ,, за,, , и пришлось играть по ходу , и вот ты уже герой , но твоя тупая суть вылазит наружу каждый раз , когда ты пытаешься проканать за умного , кому ты пытаешься что- то доказать , всем все уже давно ясно .
показать весь комментарий
21.05.2022 12:52 Ответить
Цікаво чому цим планом не скористались Фінляндія та Швеція, мабуть тому що гарантії з односторонніми зобов'язаннями як показав Будапештський меморандум не працюють.
показать весь комментарий
21.05.2022 12:53 Ответить
Гарантії це сильна армія яку ти фінансував по остаточному принципу. Нікчема.
показать весь комментарий
21.05.2022 12:53 Ответить
У цього квартального довпойопа сім п'ятниць на тиждень: то він каже про позаблоковий статус і без НАТО, а потім каже про вступ України до НАТО; то він каже про те що парашия буде гарантом безпеки України, а тепер каже, що не буде. У мене складається враження, що зе-лох - це генератор заяв, які кожного разу мають різний контекст
показать весь комментарий
21.05.2022 12:56 Ответить
и что это за гарантии? солидарность, консультации, звонки, политика не допустить эскалации ?
показать весь комментарий
21.05.2022 12:57 Ответить
Чи може мені хтось пояснити, навіщо якійсь сторонній державі брати на себе зобов'язання і надавати нам гарантії безпеки? Який для неї в цьому зиск?
показать весь комментарий
21.05.2022 12:58 Ответить
Гарантії не в тому, що вони за нас воюватимуть, а лише в тому, що дадуть нам допомогу, як зараз дають. Непаганий варіант, поки будемо вступати в НАТО. До речі, зараз гарантії безпеки надані Фінліндії і Швеції від Британії і США на період, доки пони повноцінно вступлять в НАТО,
показать весь комментарий
21.05.2022 13:05 Ответить
a vam take nado ? u vas polovina strany razrusheno....esho raz hotite "povtoritj" ?
показать весь комментарий
21.05.2022 13:19 Ответить
Баран, Швеция и Финляндия не воюют с Мордором,сравнил хэ с пальцем. Ну ты то перданул это неспроста,хитрожопый рашистский паренёк....
показать весь комментарий
21.05.2022 13:33 Ответить
США, Британія і Польша. Можливо, Турція. Інші не цікавлять.
показать весь комментарий
21.05.2022 13:03 Ответить
Як засвідчив досвід, ******...ли не лише Південь, а й Північ і Північний Схід. За останні дні орки втратили купу орків і техніки, намагаючись перейти Сіверській Донець.
Так само можна було тримати оборону не лише на Чонгарі, а й на Тетеріві, Десні (Північ), Сеймі (Північний Схід), Дніпро біля Херсону можна було утримувати місяцями.
Дивно дивитись ролік Сержа Марко, який з піною у рота доводив у ютубі, що на Чонгарі та біля Херсона підрив мостів не міг би зупинити орків.
Серж Марко! А Білогорівка тобі не про що не каже? Переправа через Сіверський Донець?
Фахівці, ***...
показать весь комментарий
21.05.2022 13:04 Ответить
Вступ України в НАТО хочуть продати *****, як якийсь інший договір безпеки.
показать весь комментарий
21.05.2022 13:05 Ответить
Якщо Україна не буде під ядерною парасолькою НАТО, то будь-який інший "договір" буде тим самим "будапештським меморандумом версія 2.0.", порожнім папірцем, котрий "слуги кремля" продадуть українському народу, як "перемогу" та одну з умов "миру". Тобто Україні знов нав"язується старий московський сценарій позаблокової держави, продовжується масована антиНАТОвська риторика від Єрмака та інших посадових осіб, котра тотожня антиНАТОвській риториці москалів. Московська орда не може перемогти наш Народ та Армію на полі бою, тож вони продовжують активізувати своїх агентів впливу у вищих щаблях нашої влади. Українців здурили у 1994 р. з будапештським меморандумом, тепер неможна дати себе ошукати слугам кремля під час кровопролитної страшної війни з москалями, інакше всі жертви України будуть марні і ми знов залишимось один на один з московською ордою.
показать весь комментарий
21.05.2022 13:06 Ответить
Ватнозелені підоргги хочуть здати Україну
показать весь комментарий
21.05.2022 13:09 Ответить
Які гарантії ? Чи НАТО це не гарантії? Ми мусимо побороти корупцію, воровство і війти в НАТО.
показать весь комментарий
21.05.2022 13:11 Ответить
В дитинстві я думав, що в "теліку" хтось таки є (ніби маленькі люди там живіть і там діють).
Тепер розумію там точно сидить ВоваАсфальтовийГавнокомандуючийКазкиКажучий.
показать весь комментарий
21.05.2022 13:15 Ответить
Достаточно в гаранты взять ФРГ, Италию, Францию, Турцию, Китай, чтоб не брать РФ. Результат тот же.
показать весь комментарий
21.05.2022 13:17 Ответить
Да что за херню он несет ,черт его подери! Почему текст готового*договора* недоступен для граждан страны? Расскажите уже этому валенку , большие англо-саксонские дядьки,что Украину обязательно примут в НАТО сразу же по окончании войны ,а это есть самая лучшая гарантия безопасности. Скорее всего этот негодяй отрабатывает *оманские инвестиции*....
показать весь комментарий
21.05.2022 13:24 Ответить
По мнению Зеленского в НАТО Украину не берут....Хорошо. Тогда какого хрена до 24 числа Зеленский об этом молчал? Почему только в процессе войны он это говорит? Раньше нельжя было казать, если уж на то пошло? Если в НАТО не берут, один хрен терять было нечего, так и нужно было хотя бы попытаться деэскалировать ситуацию. Конечно не факт что помогло бы, но хотя бы попытаться плть. Объявить народу, что так и так,завтра вНАТО не берут и не возьмут, а медведь возле границы, нужно ПОКА что как-то подписать какую-то бомажку (которой потом можно будет ж подтереть), коль уже не берут....Этой попытки сделано небыло...Как и много чего на упреждение сделано небыло. Это что, спецом все, или просто череда совпадений?
показать весь комментарий
21.05.2022 13:26 Ответить
******* криза полягає в тому що еліти Заходу не знають що робити з росією. Задобрювать її як раніше не дозволяє етика, залишки якої ще якось виживають на Заході. А руйнувать росію - це небезпечна робота яку Захід хоче доручити комусь іншому. Захід та Китай готові уступити цю честь один одному.

І ось, не знаючи що робити з росією, Захід вагається чи приймати Україну в НАТО чи знову відкупитися від України грошима. Тут шанс для України зайняти лідерську позицію. Захід натякає що буде не проти якщо Славне Українське Військо перейде кордон і ушкварить москалів на їхніх складах та базах. Але схоже що для України така задача поки що важкувата. Тай навіть європейська частина москалів не підтримуватиме такий визвольний похід, і не приєднається до нього ані військово ані логістично, - мозки в них не такі.

Зєлєнскій відчуває що Україна може зараз бути лідером вищеописаного, але він розгортає процес не в той бік. Бо він не та людина яка може творити історію. Він її може лише зіграти.
показать весь комментарий
21.05.2022 13:33 Ответить
НАТО або власна ядерна зброя. Без варіантів...
показать весь комментарий
21.05.2022 13:36 Ответить
Іди ***** Вата Зелена зі своїми договорняками!! Все що тобі тупій обмеженій тварюці треба зробити, це зігнати власне зелене стадо в Раду щоб вони кнопки натиснули ЗА подання заяви на вступ в НАТО, потім заяву підписує Шмигаль, а ти можеш з пафосом і відосіком її під фанфари понести в офіс НАТО і заселфитися зі Столтенбергом!
показать весь комментарий
21.05.2022 15:02 Ответить
Терміново треба запровадити візовий режим з росією. Без зволікань.
показать весь комментарий
21.05.2022 16:02 Ответить
Ідея Леніна підпалити всю стару і гнилу європу зазнала краху. Сталін продовжив експорт революції, Хрущов вважав, що він забетонував всю Європу під началом русскаго міра. Однак кадри сталіна в Європі постаріли і вимерли, і вмерла його ідея. Один Єльцин розумів, що в цій експансії нема майбутнього. Однак вольдемар почав знову, попіл походів гуннів почав стукати в груди. І почалися викати, забирайте манатки і вперед у 1997 рік. А вже Східна Європа вже давно відчувала смертельну небезпеку ракових клешень новоявленного месіїї. Вважав, що Європа злякається однієї загрози. Вольдемар кинув на терези історії все і пригнув. А ці старі європейські калоші все прагнуть випрати штани вольдемара.
показать весь комментарий
21.05.2022 17:10 Ответить
дибіл,нам потрібне НАТО!
показать весь комментарий
21.05.2022 18:05 Ответить
 
 