Договор о гарантиях безопасности будет без участия РФ, - Зеленский

Украина работает над договором о гарантиях безопасности, не предусматривающим участия России.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы хотим отдельный договор. Сегодня все дошло до того, что этот договор предусматривает круг государств-партнеров вокруг Украины без россии. Гарантеры безопасности без россии. Буча некоторые вещи изменила. Время меняет вещи", - сказал Зеленский.

Он сообщил, что проект договора уже разработан. При этом некоторые вещи все еще нуждаются в согласовании.

"Мы как украинцы много хотим, а они как европейцы слишком скептичны. Но где-то посередине мы найдем ответ. Потому что нам важно, чтобы этот документ ратифицировали парламенты всех стран-гарантов", - отметил президент.

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Зеленский подчеркнул – важно, чтобы договор о гарантиях безопасности был не бумажкой, а реальностью, и чтобы он стал основой безопасности государства.