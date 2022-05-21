Договор о гарантиях безопасности будет без участия РФ, - Зеленский
Украина работает над договором о гарантиях безопасности, не предусматривающим участия России.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Мы хотим отдельный договор. Сегодня все дошло до того, что этот договор предусматривает круг государств-партнеров вокруг Украины без россии. Гарантеры безопасности без россии. Буча некоторые вещи изменила. Время меняет вещи", - сказал Зеленский.
Он сообщил, что проект договора уже разработан. При этом некоторые вещи все еще нуждаются в согласовании.
"Мы как украинцы много хотим, а они как европейцы слишком скептичны. Но где-то посередине мы найдем ответ. Потому что нам важно, чтобы этот документ ратифицировали парламенты всех стран-гарантов", - отметил президент.
Зеленский подчеркнул – важно, чтобы договор о гарантиях безопасности был не бумажкой, а реальностью, и чтобы он стал основой безопасности государства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тон задал такой «большой друг Украины» как президент Франции Макрон. Но у него нашлись и сторонники в США. Основная атака ведется именно здесь. Причем, тот самый Ллойд Остин, которого у выше дважды процитировал, подвергается персональным атакам очень известных здесь, в Вашингтоне, политологов. Например, Дэвида Игнатиуса, колумниста The Washington Post. Я даже никогда не предполагал, что такие люди будут выступать с нужных Кремлю позиций, а вот надо же. Видимо, очень плохи дела у Москвы, что она свистает всех своих спящих агентов наверх. Вот эти люди не скрывают своей повестки дня. Они хотят помочь Москве реализовать ее последний из сценариев выхода из отчаянного положения - заставить Украину подписать какое-то мирное соглашение, оставляющее в руках агрессора некий кусок украинской территории. Какой кусок - это Москва еще готова будет торговаться. Сегодняшняя ее запросная позиция - она хочет оставить очевидно Крым, Луганскую, Донецкую и новозахваченную Херсонскую область.
...
Москва отчаянно хочет добиться переговоров, на которых Запад, по ее плану, заставит Украину подписать выгодное ей соглашение. Я думаю, что вот к этой позиции Макрона близки правительства Германии и Италии. Подобные мотивы их руководителей уже высказывали. Но в США им не удаться добиться изменения позиции американской администрации. Вспомните, какая внутренняя борьба была в администрации президента США. Между - с одной стороны - главой Госдепа США Энтони Блинкеным и Ллойдом Остиным, а с другой стороны - помощником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном, таким типичным «путин ферштейнером». Он потерпел поражение, его не слышно и не видно. И вся эта кампания Москвы настроена на то, чтобы активизировать эту группу Салливана внутри администрации Байдена. Но настрой американского общества, Конгресса и большинства политикума таков, что могу твердо сказать - это им не удастся. https://54de5g-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/54de5g.c97.org/ru/news/2022/5/21/468737/
в бік НАТО !
Можливо боневтік не розраховує на нашу перемогу , а розраховує
на договорняк з ху @ ом , тоді інша справа !
..........а как должно было быть ? чувак , может расскажешь , мы тут не в курсе , до чего не должно было доходить ? ты был готов встречать русню с розами , но тут оказалось , что люди не очень - ,, за,, , и пришлось играть по ходу , и вот ты уже герой , но твоя тупая суть вылазит наружу каждый раз , когда ты пытаешься проканать за умного , кому ты пытаешься что- то доказать , всем все уже давно ясно .
Так само можна було тримати оборону не лише на Чонгарі, а й на Тетеріві, Десні (Північ), Сеймі (Північний Схід), Дніпро біля Херсону можна було утримувати місяцями.
Дивно дивитись ролік Сержа Марко, який з піною у рота доводив у ютубі, що на Чонгарі та біля Херсона підрив мостів не міг би зупинити орків.
Серж Марко! А Білогорівка тобі не про що не каже? Переправа через Сіверський Донець?
Фахівці, ***...
Тепер розумію там точно сидить ВоваАсфальтовийГавнокомандуючийКазкиКажучий.
І ось, не знаючи що робити з росією, Захід вагається чи приймати Україну в НАТО чи знову відкупитися від України грошима. Тут шанс для України зайняти лідерську позицію. Захід натякає що буде не проти якщо Славне Українське Військо перейде кордон і ушкварить москалів на їхніх складах та базах. Але схоже що для України така задача поки що важкувата. Тай навіть європейська частина москалів не підтримуватиме такий визвольний похід, і не приєднається до нього ані військово ані логістично, - мозки в них не такі.
Зєлєнскій відчуває що Україна може зараз бути лідером вищеописаного, але він розгортає процес не в той бік. Бо він не та людина яка може творити історію. Він її може лише зіграти.