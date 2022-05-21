РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8780 посетителей онлайн
Новости Война
36 613 185

Берлускони считает, что Европа должна "заставить" Украину принять требования РФ

путін,берлусконі

Лидер итальянской партии Forza Italia, бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони считает, что Европа должна "заставить" Украину принять требования президента РФ Владимира Путина для прекращения войны.

Об этом он сказал 20 мая во время митинга сторонников своей партии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".

По словам Берлускони, мир "должен быть достигнут как можно быстрее".

"Я считаю, что объединенная Европа должна внести мирное предложение, пытаясь заставить украинцев принять требования Путина", – заявил политик.

Берлускони также заявил, что санкции западных стран оказали плохое влияние на экономику РФ, но также "навредили" Италии.

Читайте: Друг Путина Берлускони: Разочарован и расстроен президентом РФ. В Буче военные преступления, Россия не может отрицать свою ответственность

Кроме того, политик выступил против поставок Украине западного оружия.

"Послать оружие – значит, быть союзником, мы тоже воюем", - сказал он.

Напомним, в июне 2015 года Путин принимал Берлускони в России. После визита итальянский миллиардер заявил, что Путин предлагал ему российское гражданство и должность министра экономики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Договор о гарантиях безопасности будет без участия РФ, - Зеленский

9 апреля 2022 года Берлускони заявил о своем "разочаровании" в Путине. В частности, он сказал, что "Россия не может отрицать свою ответственность" за "настоящие военные преступления", совершаемые против мирных граждан в Буче на Киевщине и в других городах Украины.

Берлускони Сильвио (156) Италия (1640) россия (95365)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+132
Все друзья пукина сейчас залаяли в унисон.
показать весь комментарий
21.05.2022 12:58
+99
Чем хуже дела у хрюсии, тем громче хлопают просроченные консервы.
показать весь комментарий
21.05.2022 13:00
+74
Берлускони идет за руцким кораблем
показать весь комментарий
21.05.2022 13:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
пішов ***** макароннік іпаний, шлюхи путенские повилазили
показать весь комментарий
21.05.2022 13:36 Ответить
Оркам гаплык настала пора балаболов в ход пускать ...
показать весь комментарий
21.05.2022 13:36 Ответить
Ботоксне макаронне *****
показать весь комментарий
21.05.2022 13:37 Ответить
А чому це опудало не за гратами? Злодій повинен сидіти, а не лякати язиком
показать весь комментарий
21.05.2022 13:38 Ответить
Цей фашист окрім того що пропагує неофашизм в Європі, він ще й корумпує італійське правосуддя...
показать весь комментарий
21.05.2022 13:46 Ответить
То не наш клопіт. Собаки гавкають, а караван іде.
показать весь комментарий
21.05.2022 13:52 Ответить
гєбня дістала товсту папку з компроматами на своїх євро повій. Тому останні тижні ми бачимо неймовірні історії, як шольци відмовляються давати нам танки, а макаронники пропонують Україні капітулювати. Хто там наступний персонаж із зашкварною ініціативою? Австрійці чи французи?
показать весь комментарий
21.05.2022 13:45 Ответить
Свого часу ***** приймав цього дружка у Масандрі, й вони там розпили пляшку колекційного вина з тамтешніх погребів. Виходить, що цей пристаркуватий бабій став співучасником крадіжки. Чомусь тоді на це увагу не звернули. Як там щодо строку давності?
показать весь комментарий
21.05.2022 13:46 Ответить
выставить ему счет. И что самое смешное мы выиграем, ибо он пил украденное
показать весь комментарий
21.05.2022 14:48 Ответить
Передайте цьому старому пердуну-мафiозi щоб iшов накуй.
показать весь комментарий
21.05.2022 13:48 Ответить
а не пішов би він слідом за російським кораблем, чепушило
показать весь комментарий
21.05.2022 13:49 Ответить
показать весь комментарий
21.05.2022 13:49 Ответить
этот дряблый,с обвисшим членом,старикашка,скоро будет держать ответ перед ВСЕВЫШНИМ,ведь ему уже 86
показать весь комментарий
21.05.2022 14:15 Ответить
ці два гопники ще не відсиділи за крадене вино в Масандрі
показать весь комментарий
21.05.2022 14:34 Ответить
Forza Nuova - одна из итальянских организаций, идеология которой базируется на наследии итальянского фашизма. Политическая основа - взгляды Бенито Муссолини, евроскептицизм, антиамериканизм. Важное место в программе занимает формирование структур фашистского корпоративизма. Организация поддерживала режимы Муамара Каддафи в Ливии и Башара Асада в Сирии. Forza Nuova участвовала в коалиции с неофашистской партией "Социальное действие" Алессандры Муссолини, внучки Бенито Муссолини. Впоследствии Алессандра Муссолини перешла в партию Берлускони. Forza Nuova симпатизирует Владимиру Путину и его политическому режиму, в 2015 году приняла участие во всемирном съезде нацистов, организованном в России в г. С.-Петербурге. Пресс-секретарь президента РФ Д. Песков по этому поводу журналистам пояснял: "...сообщения об этом мероприятии, которые выходили в рамках СМИ, в рамках регулярных докладов, докладывались главе государства". Акцию протеста антифашистов против "коричневого шабаша" городские власти разогнали, полиция хватала и бросала протестующих в автозаки.
показать весь комментарий
21.05.2022 13:51 Ответить
Спасибо, это важная информация.
показать весь комментарий
21.05.2022 13:56 Ответить
После 1990 года кремлевские идеологи активно стали внедрять в мозги россиян понятие "русскость", чем те на каждом шагу стали хвалиться, не задумываясь, что "русскость" - это фашизм. Цитата из статьи "Русскость российского фашизма" (журнал "Нация" №6 от 10 июля 1938 г.) одного из идеологов российского фашизма Константина Родзаевского: "В энный раз приходится подымать один и тот же вопрос, вопрос о Русскости Российского Фашизма. - Что поделать, нас к тому вынуждают! - И вместо того, чтобы разрабатывать очередные проблемы теперешней борьбы за Россию, приходится спускаться вглубь российской истории, чтобы показать, что фашизм - вовсе не подражание Западу, не наносное явление ветра двадцатого века, а исконная Русская традиция, полностью или частично проявлявшаяся на всех этапах исторического пути русского народа".
Возрождение нацизма в россии началось, как это ни удивительно, в советское время, в 1980 году, с появления организации "Национально-патриотический фронт "Память", пропагандирующей русский национализм, антисемитизм и восстановление монархии. Лозунг НПФ "Память" - "Бог! Царь! Нация!". Отцом этой организации был пятый отдел КГБ СССР, занимавшийся идеологией. У эмигрантской организации "Всероссийская фашистская партия", лидером которой был К.Родзаевский, лозунгами были "Бог, Нация, Труд!" и "слава россии!".
Понятие "русскость" используется идеологами нынешней россии и внесено для изучения в учебных заведениях. Например, на сервере МГУ, научный совет "Центр общественных наук МГУ" сборник статей "Россия на пути к России". Цитата: "...данность, вполне неопределенная и неопределимая, назойливо и прихотливо сидящая в русском сознании и наполняющая трансцендентным смыслом саму по себе русскость - эту идеальную сверхэтническую субстанцию". Это откровенная нацистская расовая идеология.
показать весь комментарий
21.05.2022 16:59 Ответить
Шева свойому куму вже подзвонив і післав на...уй?
показать весь комментарий
21.05.2022 13:51 Ответить
ага...двічі
показать весь комментарий
21.05.2022 14:26 Ответить
мафиози забыл, что италия родина фашизма.
показать весь комментарий
21.05.2022 13:52 Ответить
Родина фашизма - это Российская империя. Зародышами фашизма были черносотенные организации типа "Союз русского народа" и "Союз Михаила-архангела", устраивающие в Российской империи еврейские погромы, в том числе масштабный погром в Саратове в 1905 году. Известный русский монархист и антисемит Василий Шульгин впоследствии писал, что идеи Гитлера были взлелеяны в Санкт-Петербурге в газете, именовавшей себя "Русское знамя".
показать весь комментарий
21.05.2022 14:28 Ответить
Путинская шлюха
показать весь комментарий
21.05.2022 13:57 Ответить
Похер якось шо там Дон Карлеоне булькає.
показать весь комментарий
21.05.2022 14:06 Ответить
Сраколиз путінський! Старе ж вже. Не наїлося ще?
показать весь комментарий
21.05.2022 14:07 Ответить
В війні винні всі політики!Крапка!
показать весь комментарий
21.05.2022 14:09 Ответить
Чем дольше будет длиться война, тем больше в Европе (да и в мире) будет появляться подобных "Берлускони".
показать весь комментарий
21.05.2022 14:09 Ответить
так ты кацап против войны после того как получили писдюлей? нет теперь война будет идти до полного капута твоей рашки - сами напросились!
показать весь комментарий
21.05.2022 14:58 Ответить
Вместо Украины пусть отдаст половину Италии
И всем будет хорошо
А нам нужно гнать россиян с пинком под зад
И за все они должны заплатить
показать весь комментарий
21.05.2022 14:11 Ответить
Ну бірлусконі ХрещенийБатько
показать весь комментарий
21.05.2022 14:18 Ответить
ребенка Шевы!
показать весь комментарий
21.05.2022 14:23 Ответить
Берлускони пусть отдаст Рим на требования путина. Все остальное шавку путина не касается.
показать весь комментарий
21.05.2022 14:18 Ответить
він не запукіна він суцільно за себе, нічого приватного суцільний бізьнесь
показать весь комментарий
21.05.2022 14:20 Ответить
Чем громче взывают путинские дружбаны к сдаче Украины тем больше убеждаюсь, что в россии все идет хреново. Армией победить не получается, теперь в ход пускают всю европейскую элиту которая сидит на путинском денежном довольствии. Ждем выступление комсомолки Меркель, Штанцыркуля, Макарона, Орбана, Додона и еще целый ряд мудозвонов. Значит Украина и ряд ее союзников делают все правильно.
показать весь комментарий
21.05.2022 14:22 Ответить
О , виліз , ще один фашист ...
Мета ***** озвучена ним і його холопами , на весь світ , вже сотні разів - Україна нема . То виходить Україна ( як країна ) і українці ( як - народ цієї країни , і якого в його хворій уяві не існує в природі ) мають бути всі знищені .
Виходить , ****** берлусконі пропонує нам всім - 40 млн українців , цілій державі , самоліквідуватись .? Вчинити самогубство . . ? Ну шоб - задовольнити вимоги ***** ..
Кончене італійське гівно , макаронник сраний , а не уху їв лі ти часом ??
показать весь комментарий
21.05.2022 14:23 Ответить
показать весь комментарий
21.05.2022 15:38 Ответить
Щось там трапилось - на рашці. Бо з самого ранку по всім пабликам стоїть виття: "Сдавайся, Украина!!!" То в них Берлусконі патякає, то напівфейк по газ за рублі, то ще хтось з консервів: "Всьо пропало! Нас зливають!", то гіркін з якимось старими чудаками на літеру "М" якийсь суворий "меморандум" пиляє: мов, нарешті розпочнемо справжню війну, Україні ..здець, рашкоімперію назад, а всю земну кульку в ядерний попіл...

Чи вони з ленд-лізу обі*рались, чи пуйло копита відкидає?
показать весь комментарий
21.05.2022 14:35 Ответить
Ні , просто Зе клоун всрався майбутніх судилищ над захисникам Маріуполя і звертає війну.
Зе кажу що вихід на лінію 24 лютого і все - всі по домах, ми перемогли, репарації всі
були роздані в Омані йому на руки :

показать весь комментарий
21.05.2022 14:45 Ответить
Мерзота.
показать весь комментарий
21.05.2022 14:40 Ответить
А яка у фурерка діяспора. Всі як один прожженние прохвости - Берлусконі судимий, Саркозі судимий, Фіньон (бувший премьер франції) сам пішов, Шредер вже намастив лижі, бо злякався санкцій. Макрон виправдовується, Шольц вроді не слухається Шредера.
А Берлусконі правильно визначив больові точки -помагаєш зброєю, значить воюєш сам. І санкції нанесли шкоду Росії. І висновок - потрібно змусити Україну здатися, і припинити поставки зброї. Більше нічого для Путіна не потрібно. Але нема в нього свіжої крові, нема кому встати в грізні ряди путін ферштейн.
Фашистський режим в Італії в 30 х тричі починав процеси фашизації - Абісінія,Лівія,Греція. В першій програли, в другій і третій вписався Гітлер, але все одно програли. Брити правда допомогли, бо залишили їм Істрію, там вже Тіто ножа наточив.
показать весь комментарий
21.05.2022 14:41 Ответить
за наявності англосаксів, ми можемо класти... с подносом на патякання "обьєднаної Ойропи" - допомоги із них або ніякої (Італія, Франція) або сльози (Німеччина)
показать весь комментарий
21.05.2022 14:41 Ответить
Стара італійська проститутка кремля ще в справі ?
Думав вона вже на пенсії помідори садить у дворі, а от і ні
показать весь комментарий
21.05.2022 14:43 Ответить
************* ***** чтоб ты сдох мразь!!!
показать весь комментарий
21.05.2022 14:52 Ответить
это все что нужно знать о фашисткой италии.
И берлускони там не один:

https://apostrophe.ua/news/society/accidents/2022-05-20/vse-iz-za-rossii-v-italii-dva-gostya-teleshou-podralis-v-pryamom-efire-video/269492
показать весь комментарий
21.05.2022 14:53 Ответить
İTALİYA ,FRANTSİYA,QERMANİYA V RUKAX U ROSSİİ.VSE PODKUPLENO.A BERLUSKONİ VSE VREMYA SLUJİL ROSSİİ
показать весь комментарий
21.05.2022 14:58 Ответить
Он ипанулся!
показать весь комментарий
21.05.2022 15:00 Ответить
Хто такий берлусконі?Шавка путіна?Терміново запросити його до Маріуполя Ірпіня Бучі. на турне по Україні і нехай обдумує яку частину Італії він хоче приєднати до росії
показать весь комментарий
21.05.2022 15:02 Ответить
Интересно наблюдать, кто хрюкает за спасение лица Путина. Макрон, Берлускони, .... - все брали бабки у Путлера.
Мир был на грани катастрофы и передачи правления Путину, о ужас
показать весь комментарий
21.05.2022 15:05 Ответить
Газпром купил!
показать весь комментарий
21.05.2022 15:05 Ответить
Берлусконі весь час намагається зберегти чиєсь обличча. Чиє, цікаво?



Він. схоже, вважає, що якби 1939 року Польща не чинила спротиву і прийняла німецькі умови, війна б одразу припинилася, а мир в Європі виглядав би зовсім по-іншому...
показать весь комментарий
21.05.2022 15:08 Ответить
Європа (разом з усім цивілізованим світом) повинна змусити росію вионати вимоги України -- а це безумовна капітуляція + відшкодування матеріальніх та інших втрат.
показать весь комментарий
21.05.2022 15:09 Ответить
Мерзотник. Вимоги пуйла щоб Україна здалась на поталу пуйла.
показать весь комментарий
21.05.2022 15:23 Ответить
Яке воно дибільне і воно було крлись прем'єром ,не путіна змусити припинити війну ,а Украіну капітулювати ?на жаль і така мерзота є серед європейців.
показать весь комментарий
21.05.2022 15:24 Ответить
во дает старый педофил
показать весь комментарий
21.05.2022 15:30 Ответить
Его надо заставить заткнуться!
показать весь комментарий
21.05.2022 15:32 Ответить
Помітили, як у дона ********** плєш заросла?
показать весь комментарий
21.05.2022 15:40 Ответить
якщо не дав зброю то співучасник массових вбивств і геноциду,
знайшовся помічник гітлера
показать весь комментарий
21.05.2022 15:42 Ответить
На Берлускони можно положить, а вот что делать с нашим главнокомандующим, который хочет
войну быстро закончить и встретиться с путиным на переговорах.
показать весь комментарий
21.05.2022 15:56 Ответить
Берлусконі 29 вересня виповнеться 86 років і ви сприймаєте серьозно старого марозматика він далеко не Черчіль.
показать весь комментарий
21.05.2022 15:58 Ответить
Як би так виразитись по-м"якше, а ***** не пішов би ти.
показать весь комментарий
21.05.2022 15:59 Ответить
Я здивований - Берлусконі ще не кинув коні?
показать весь комментарий
21.05.2022 16:09 Ответить
Європа має змусити Берлусконі виїхати до раші і прийняти громадянство
показать весь комментарий
21.05.2022 16:23 Ответить
вже не цигани, і ще не євреї - італійці,споконвічні членососи, як не фашистів,то рашистів ,саме тому і підсунули в ООН план куйла ,як досягти миру за рахунок України.
показать весь комментарий
21.05.2022 16:26 Ответить
"Послати зброю - отже, бути союзником, ми теж воюємо". А що Україна має на одинці воювати з ******** фашизмом? Чи Берлусконі і зараз підтримує фюрера.
показать весь комментарий
21.05.2022 16:28 Ответить
Берлускони идёт за кораблём прямо сейчас. Он - итальянский Шредер и Лукашенко в одном флаконе.
показать весь комментарий
21.05.2022 17:09 Ответить
…Одинокая белая мышь потеряла невинность в сарае - новость про то, о чем там думает какой-то Берлускони
показать весь комментарий
21.05.2022 17:15 Ответить
Тогда ты пид@р перебирайся жить на донбас, а не на Сицилию!
показать весь комментарий
21.05.2022 17:29 Ответить
і хто такий, отой берлусконі? старий хрич мафіозний дружбан пуйла буде вслід за пуйлом пропонувати нам усіляке лайно? та най прямує за російським кораблем, якщо йому до вподоби шлях пуйла!
показать весь комментарий
21.05.2022 17:30 Ответить
дуче викормлений рублем таки заблєял козлом
показать весь комментарий
21.05.2022 17:38 Ответить
Хто там блище до цієї хвойди, - передайте їй, хай йде нах@й!
показать весь комментарий
21.05.2022 17:41 Ответить
Нехай покажуть приклад - віддадуть свій півострів, а тоді ми подивимось і розцінимо, як далі діяти.
показать весь комментарий
21.05.2022 17:51 Ответить
Пішов на х*й Берлусконі.
показать весь комментарий
21.05.2022 18:08 Ответить
старому діду вже 85. Пора подумати про зустріч з Богом. А воно одружилось з дівчиною, яка на 53 роки молодша. Божевільний.
показать весь комментарий
21.05.2022 18:10 Ответить
бЭрлусконі - буде сосать *** у ***ла
показать весь комментарий
21.05.2022 18:56 Ответить
У мене є геніальна пропозиція до берлусконі : обміняємо звільнення України на Ломбардію, де живе ще один інтимний товариш путлєра (салвіні) разом із самим берлусконі. Віддамо путлєру контроль над середземним морем зі сторони Італії. У мене таке враження, що путлєру такий обмін ну дуже сподобається. Таким чином - Україна вільна разом із Кубанню, а частину Італії віддамо в рабство. Ох же ж кацапикам сподобається тут в Італії.
А то щось дуже просто розгрібати вогонь чужими руками і життями. Нехай на собі спробує кацапську милосердність.
Тут, в Італії, майже 60% італійців думає як берлусконі говорить.
Лише з приходом війни я зрозуміла ким є люди які називали себе моїми друзями. Так що нема зла щоби на добре не вийшло.
показать весь комментарий
21.05.2022 19:57 Ответить
А хтось чекав від цієї мразоти чогось іншого ?
Горітимеш у пеклі. Вже скоро.
показать весь комментарий
21.05.2022 22:14 Ответить
Сходи-ка ты нах#@
показать весь комментарий
21.05.2022 23:30 Ответить
У московитів справи кепські, тому пустили в хід останнє, - власні "важки консерви". Цікаво, а яким чином цей балабол сподівається "змусити українців ухвалити вимоги..." х@йла? "Дядя" ще ніяк не второпав, що для України і українців всі "підспіви підх@йловників" з таких країн, як Італія, Німеччина, Франція та Угорщина зараз НЕ МАЮТЬ НІЯКОГО ЗНАЧЕННЯ!!! Коли і як закінчити війну в Україні буде приймати рішення лише НАРОД УКРАЇНИ, Сили оборони якого зараз щодоби знищують "другу армію Світу"! Второпав, "підх@йловник"?!
показать весь комментарий
22.05.2022 08:44 Ответить
Сволота продажна. За гроші продасть рідну матір!
показать весь комментарий
22.05.2022 09:30 Ответить
А давайте лучше сдадим ***** Рим вмесете с мафиозником берлускони, может отстанет от Украины
показать весь комментарий
22.05.2022 09:33 Ответить
Україна приймє від срашки тільки капітуляцію і поверненя всії окупованої території
показать весь комментарий
22.05.2022 15:39 Ответить
Страница 2 из 2
 
 