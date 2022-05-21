Берлускони считает, что Европа должна "заставить" Украину принять требования РФ

Лидер итальянской партии Forza Italia, бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони считает, что Европа должна "заставить" Украину принять требования президента РФ Владимира Путина для прекращения войны.

Об этом он сказал 20 мая во время митинга сторонников своей партии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".

По словам Берлускони, мир "должен быть достигнут как можно быстрее".

"Я считаю, что объединенная Европа должна внести мирное предложение, пытаясь заставить украинцев принять требования Путина", – заявил политик.

Берлускони также заявил, что санкции западных стран оказали плохое влияние на экономику РФ, но также "навредили" Италии.

Читайте: Друг Путина Берлускони: Разочарован и расстроен президентом РФ. В Буче военные преступления, Россия не может отрицать свою ответственность

Кроме того, политик выступил против поставок Украине западного оружия.

"Послать оружие – значит, быть союзником, мы тоже воюем", - сказал он.

Напомним, в июне 2015 года Путин принимал Берлускони в России. После визита итальянский миллиардер заявил, что Путин предлагал ему российское гражданство и должность министра экономики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Договор о гарантиях безопасности будет без участия РФ, - Зеленский

9 апреля 2022 года Берлускони заявил о своем "разочаровании" в Путине. В частности, он сказал, что "Россия не может отрицать свою ответственность" за "настоящие военные преступления", совершаемые против мирных граждан в Буче на Киевщине и в других городах Украины.