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ЕС ввел антииранские санкции за поставку дронов России
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Совет ЕС утвердил санкции против Ирана за поставку дронов, нанесших удары по Украине.
Об этом председательство Чехии в совете ЕС сообщило в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Санкции по Ирану в рекордно короткие сроки! После трехдневных переговоров послы ЕС договорились о мерах против организаций, которые поставляют иранские беспилотники, нанесшие удары по Украине. Письменная процедура завершена, санкции вступают в силу сегодня днем после публикации в "Официальном журнале" (Европейского союза) )", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что государства ЕС решили заморозить активы трех физических лиц и одного юридического лица, ответственных за поставки дронов.
Топ комментарии
+42 Максім ХОЙ 07fb0949
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+20 Михаил Дужик 7acbc3a9
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+14 Garry Grant
показать весь комментарий20.10.2022 13:30
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ну ввели санкції..., Іран і далі відправлятиме дрони, або перенесе їх виробництво в РФ, що далі?
а ні#уя це все не працює...
Краще б ракети дали для атаки та ЗАК для захисту. І мова не про пару штук, а десятки тисяч.
ну если есть деньги в Европейских банках, то пока санкции не снимут ими не воспользоваться.
так же и с недвигой, их пока не продать, пользоваться можно. сдавать в аренду вероятно нельзя.
ну и всё пожалуй.
Они продают комплектуху таджикам.
Это может быть любая страна в мире, даже товар может туда не заходить, но все процедуры соблюдены.