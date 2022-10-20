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ЕС ввел антииранские санкции за поставку дронов России

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

іран

Совет ЕС утвердил санкции против Ирана за поставку дронов, нанесших удары по Украине.

Об этом председательство Чехии в совете ЕС сообщило в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Санкции по Ирану в рекордно короткие сроки! После трехдневных переговоров послы ЕС договорились о мерах против организаций, которые поставляют иранские беспилотники, нанесшие удары по Украине. Письменная процедура завершена, санкции вступают в силу сегодня днем ​​после публикации в "Официальном журнале" (Европейского союза) )", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что государства ЕС решили заморозить активы трех физических лиц и одного юридического лица, ответственных за поставки дронов.

Также читайте: Все указывает на то, что Иран поставляет дроны России, - Столтенберг
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Топ комментарии
+42
Зірка "Зоряних воєн Люк Скайвокер" Марк Гемілл допоміг зібрати кошти на понад 500 дронів для України
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20.10.2022 13:22
+20
Это круто. Еще трем иранцам запретят летать в Париж на ужин.
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20.10.2022 13:26
+14
Черговий пердь в калюжу від ЄС.
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20.10.2022 13:30
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Зірка "Зоряних воєн Люк Скайвокер" Марк Гемілл допоміг зібрати кошти на понад 500 дронів для України
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20.10.2022 13:22 Ответить
Можна й шось на кшталт цього. )

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20.10.2022 13:41 Ответить
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20.10.2022 13:53 Ответить
Какой чудесный высер
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20.10.2022 14:25 Ответить
ты серьезно Вован и Лексус? ну и шлак ты смотришь
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20.10.2022 15:11 Ответить
вбити }{уйсосіян!
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20.10.2022 15:07 Ответить
Мати казали - грошi в бiдонi
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20.10.2022 13:23 Ответить
"Австрійский генерал з Австралії" дає прогноз : орки покинуть Херсон до кінця тижня .
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20.10.2022 13:24 Ответить
Перемещаются в Беларусь . Надо бить по Зябровки - уничтожать аэродром с самолётами
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20.10.2022 13:30 Ответить
🤦
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20.10.2022 13:47 Ответить
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20.10.2022 13:39 Ответить
Скільки можна триндіти, ну увесь же світ (специ) тлумачать - толк від санкцій в неможливості їх О Б Х О Д И Т И, в ще більших санкціях для тих, хто допомогає обходити...
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20.10.2022 13:24 Ответить
Это круто. Еще трем иранцам запретят летать в Париж на ужин.
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20.10.2022 13:26 Ответить
Как можно, это же рассизм. Неподмытые араба желанные гости в странах ЕС
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20.10.2022 13:29 Ответить
Знову ні про що разом з санкціями вони не показали дієвий механізм, як постачання цих дронів РФ припиниться?
ну ввели санкції..., Іран і далі відправлятиме дрони, або перенесе їх виробництво в РФ, що далі?
а ні#уя це все не працює...
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20.10.2022 13:28 Ответить
Бо складові частини з Китаю , а там "світова фабрика" .
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20.10.2022 13:36 Ответить
Черговий пердь в калюжу від ЄС.
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20.10.2022 13:30 Ответить
Лучше введите полную блокаду Ирана. В том числе продуктовую. Чтобы иранцы сожрали свое правительство
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20.10.2022 13:31 Ответить
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20.10.2022 13:32 Ответить
А какие конкретно санкции кроме заморозки активов четырех человек?
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20.10.2022 13:32 Ответить
Никаких. Ведь это приведёт к эскалации.
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20.10.2022 13:34 Ответить
Зовсім не те що треба.

Краще б ракети дали для атаки та ЗАК для захисту. І мова не про пару штук, а десятки тисяч.
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20.10.2022 13:34 Ответить
Та вони вже давно під санкціями і на все плюють, як і рашка.
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20.10.2022 13:34 Ответить
Это такая шутка?
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20.10.2022 13:35 Ответить
а які санкції? в чому суть їх?
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20.10.2022 13:39 Ответить
заморозить активы трех физических и одного юридического лица

ну если есть деньги в Европейских банках, то пока санкции не снимут ими не воспользоваться.
так же и с недвигой, их пока не продать, пользоваться можно. сдавать в аренду вероятно нельзя.
ну и всё пожалуй.
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20.10.2022 14:23 Ответить
Усе так!!! Чому тільки як завжди запіздніються? Скрита квропейська бюрократія.
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20.10.2022 13:40 Ответить
Вдарили санкціями по санкціях .
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20.10.2022 13:40 Ответить
Есть вероятность, что Иран действительно не поставляет параше дроны, а поставляет комплектующие на завод по сборке дронов в Таджикистане, а те уже клепают их для бурятии.
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20.10.2022 13:40 Ответить
https://vestikavkaza.ru/analytics/v-izraile-opasautsa-iranskih-bespilotnikov-tadzikskogo-proizvodstva.html
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20.10.2022 13:49 Ответить
может быть и так... типа мы дроны раше не продаём, мы продаем комплектующие туда-сюда
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20.10.2022 14:03 Ответить
они и комплектующие не продают, на этом примере выше.
Они продают комплектуху таджикам.

Это может быть любая страна в мире, даже товар может туда не заходить, но все процедуры соблюдены.
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20.10.2022 14:25 Ответить
ну посмотрим, что там накопает разведка США, так ведь можно и таджиков прищучить...
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20.10.2022 16:02 Ответить
Там вже всі санкції давним давно введені. Залишається заборонити лише поставки сала на Іранщину....
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20.10.2022 13:47 Ответить
а ЗЕ-РАДА не хоче перестати відправляти зерно в іран? чи знову буде - натазакрийнєба?
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20.10.2022 14:14 Ответить
Читаешь такие новости и понимаешь почему Великобритания вышла из этого болота!
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20.10.2022 14:36 Ответить
Ірану від цих санкцій ані холодно, ані спекотно. Санкції суто косметичні.
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20.10.2022 16:01 Ответить
А если.... Почему Украина сама не может производить дроны и беспилотники с ее ОГРОМНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ И СТАЖЕМ В ОБОРОНКЕ СССР???????
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20.10.2022 17:17 Ответить
 
 