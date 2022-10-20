ЕС ввел антииранские санкции за поставку дронов России

Совет ЕС утвердил санкции против Ирана за поставку дронов, нанесших удары по Украине.

Об этом председательство Чехии в совете ЕС сообщило в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Санкции по Ирану в рекордно короткие сроки! После трехдневных переговоров послы ЕС договорились о мерах против организаций, которые поставляют иранские беспилотники, нанесшие удары по Украине. Письменная процедура завершена, санкции вступают в силу сегодня днем ​​после публикации в "Официальном журнале" (Европейского союза) )", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что государства ЕС решили заморозить активы трех физических лиц и одного юридического лица, ответственных за поставки дронов.

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