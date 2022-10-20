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Новини За кордоном
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ЄС запровадив антиіранські санкції за постачання дронів Росії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

іран

Рада ЄС затвердила санкції проти Ірану за постачання дронів, які завдали ударів по Україні.

Про це головування Чехії у раді ЄС повідомило у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Санкції щодо Ірану в рекордно короткі терміни! Після триденних переговорів посли ЄС домовилися про заходи проти організацій, які постачають іранські безпілотники, які завдали ударів по Україні. Письмову процедуру завершено, санкції набирають чинності сьогодні вдень після публікації в "Офіційному журналі" (Європейського союзу)", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що держави ЄС вирішили заморозити активи трьох фізичних осіб та однієї юридичної особи, відповідальних за постачання дронів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все вказує на те, що Іран постачає дрони Росії, - Столтенберг

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+42
Зірка "Зоряних воєн Люк Скайвокер" Марк Гемілл допоміг зібрати кошти на понад 500 дронів для України
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20.10.2022 13:22
+20
Это круто. Еще трем иранцам запретят летать в Париж на ужин.
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20.10.2022 13:26
+14
Черговий пердь в калюжу від ЄС.
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20.10.2022 13:30
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Зірка "Зоряних воєн Люк Скайвокер" Марк Гемілл допоміг зібрати кошти на понад 500 дронів для України
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20.10.2022 13:22 Відповісти
Можна й шось на кшталт цього. )

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20.10.2022 13:41 Відповісти
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20.10.2022 13:53 Відповісти
Какой чудесный высер
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20.10.2022 14:25 Відповісти
ты серьезно Вован и Лексус? ну и шлак ты смотришь
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20.10.2022 15:11 Відповісти
вбити }{уйсосіян!
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20.10.2022 15:07 Відповісти
Мати казали - грошi в бiдонi
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20.10.2022 13:23 Відповісти
"Австрійский генерал з Австралії" дає прогноз : орки покинуть Херсон до кінця тижня .
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20.10.2022 13:24 Відповісти
Перемещаются в Беларусь . Надо бить по Зябровки - уничтожать аэродром с самолётами
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20.10.2022 13:30 Відповісти
🤦
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20.10.2022 13:47 Відповісти
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20.10.2022 13:39 Відповісти
Скільки можна триндіти, ну увесь же світ (специ) тлумачать - толк від санкцій в неможливості їх О Б Х О Д И Т И, в ще більших санкціях для тих, хто допомогає обходити...
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20.10.2022 13:24 Відповісти
Это круто. Еще трем иранцам запретят летать в Париж на ужин.
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20.10.2022 13:26 Відповісти
Как можно, это же рассизм. Неподмытые араба желанные гости в странах ЕС
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20.10.2022 13:29 Відповісти
Знову ні про що разом з санкціями вони не показали дієвий механізм, як постачання цих дронів РФ припиниться?
ну ввели санкції..., Іран і далі відправлятиме дрони, або перенесе їх виробництво в РФ, що далі?
а ні#уя це все не працює...
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20.10.2022 13:28 Відповісти
Бо складові частини з Китаю , а там "світова фабрика" .
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20.10.2022 13:36 Відповісти
Черговий пердь в калюжу від ЄС.
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20.10.2022 13:30 Відповісти
Лучше введите полную блокаду Ирана. В том числе продуктовую. Чтобы иранцы сожрали свое правительство
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20.10.2022 13:31 Відповісти
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20.10.2022 13:32 Відповісти
А какие конкретно санкции кроме заморозки активов четырех человек?
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20.10.2022 13:32 Відповісти
Никаких. Ведь это приведёт к эскалации.
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20.10.2022 13:34 Відповісти
Зовсім не те що треба.

Краще б ракети дали для атаки та ЗАК для захисту. І мова не про пару штук, а десятки тисяч.
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20.10.2022 13:34 Відповісти
Та вони вже давно під санкціями і на все плюють, як і рашка.
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20.10.2022 13:34 Відповісти
Это такая шутка?
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20.10.2022 13:35 Відповісти
а які санкції? в чому суть їх?
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20.10.2022 13:39 Відповісти
заморозить активы трех физических и одного юридического лица

ну если есть деньги в Европейских банках, то пока санкции не снимут ими не воспользоваться.
так же и с недвигой, их пока не продать, пользоваться можно. сдавать в аренду вероятно нельзя.
ну и всё пожалуй.
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20.10.2022 14:23 Відповісти
Усе так!!! Чому тільки як завжди запіздніються? Скрита квропейська бюрократія.
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20.10.2022 13:40 Відповісти
Вдарили санкціями по санкціях .
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20.10.2022 13:40 Відповісти
Есть вероятность, что Иран действительно не поставляет параше дроны, а поставляет комплектующие на завод по сборке дронов в Таджикистане, а те уже клепают их для бурятии.
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20.10.2022 13:40 Відповісти
https://vestikavkaza.ru/analytics/v-izraile-opasautsa-iranskih-bespilotnikov-tadzikskogo-proizvodstva.html
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20.10.2022 13:49 Відповісти
может быть и так... типа мы дроны раше не продаём, мы продаем комплектующие туда-сюда
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20.10.2022 14:03 Відповісти
они и комплектующие не продают, на этом примере выше.
Они продают комплектуху таджикам.

Это может быть любая страна в мире, даже товар может туда не заходить, но все процедуры соблюдены.
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20.10.2022 14:25 Відповісти
ну посмотрим, что там накопает разведка США, так ведь можно и таджиков прищучить...
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20.10.2022 16:02 Відповісти
Там вже всі санкції давним давно введені. Залишається заборонити лише поставки сала на Іранщину....
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20.10.2022 13:47 Відповісти
а ЗЕ-РАДА не хоче перестати відправляти зерно в іран? чи знову буде - натазакрийнєба?
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20.10.2022 14:14 Відповісти
Читаешь такие новости и понимаешь почему Великобритания вышла из этого болота!
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20.10.2022 14:36 Відповісти
Ірану від цих санкцій ані холодно, ані спекотно. Санкції суто косметичні.
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20.10.2022 16:01 Відповісти
А если.... Почему Украина сама не может производить дроны и беспилотники с ее ОГРОМНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ И СТАЖЕМ В ОБОРОНКЕ СССР???????
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20.10.2022 17:17 Відповісти
 
 