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ЄС запровадив антиіранські санкції за постачання дронів Росії
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Рада ЄС затвердила санкції проти Ірану за постачання дронів, які завдали ударів по Україні.
Про це головування Чехії у раді ЄС повідомило у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Санкції щодо Ірану в рекордно короткі терміни! Після триденних переговорів посли ЄС домовилися про заходи проти організацій, які постачають іранські безпілотники, які завдали ударів по Україні. Письмову процедуру завершено, санкції набирають чинності сьогодні вдень після публікації в "Офіційному журналі" (Європейського союзу)", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що держави ЄС вирішили заморозити активи трьох фізичних осіб та однієї юридичної особи, відповідальних за постачання дронів.
Топ коментарі
+42 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар20.10.2022 13:22
+20 Михаил Дужик 7acbc3a9
показати весь коментар20.10.2022 13:26
+14 Garry Grant
показати весь коментар20.10.2022 13:30
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Будь ласка, зачекайте...
ну ввели санкції..., Іран і далі відправлятиме дрони, або перенесе їх виробництво в РФ, що далі?
а ні#уя це все не працює...
Краще б ракети дали для атаки та ЗАК для захисту. І мова не про пару штук, а десятки тисяч.
ну если есть деньги в Европейских банках, то пока санкции не снимут ими не воспользоваться.
так же и с недвигой, их пока не продать, пользоваться можно. сдавать в аренду вероятно нельзя.
ну и всё пожалуй.
Они продают комплектуху таджикам.
Это может быть любая страна в мире, даже товар может туда не заходить, но все процедуры соблюдены.