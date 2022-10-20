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Новини За кордоном
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Все вказує на те, що Іран постачає дрони Росії, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

нато,столтенберг

У Північноатлантичному альянсі не сумніваються, що Іран поставляє безпілотники Росії та стежать за подальшими діями Тегерана.

Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Я ніколи не говорю про конкретні розвідувальні дані, але я можу сказати, що все вказує на те, що Іран постачає Росії дрони. Ми закликаємо всі країни, включно з Іраном, не підтримувати російську незаконну війну проти України", - сказав Столтенберг.

Він зазначив, що в НАТО уважно слідкують за діями Ірану на тлі повідомлень про наміри постачати Росії не тільки дрони, але і ракети.

"Це військова агресія. Це війна, яка є очевидним порушенням міжнародного права. І це напад на суверенну державу в Європі. Союзники і партнери НАТО надають безпрецедентну підтримку Україні. Минулого тижня кілька країн оголосили про надання систем ППО і страшні атаки дронів, які ми бачили нещодавно, тільки підкреслюють терміновість збільшення підтримки України", - додав генсек Альянсу.

Нагадаємо, раніше Іран відкинув звинувачення щодо поставок озброєння Росії.

В Білому домі заявили, що Іран бреше, коли стверджує, що не постачає Росії дрони-камікадзе для війни з Україною.

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), Іранські військові в окупованому Криму вчать росіян користуватися дронами-камікадзе.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дотичний до Міноборони РФ експерт підтвердив, що Росія використовує іранські дрони. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
Давайте уже скорее начинайте официальное расследование по этому поводу. Скорее начнете, скорее закончите. Лет через 8. Как по Боингу.
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20.10.2022 12:59
+7
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20.10.2022 12:59
+4
Да а мы до этого заявления думали что Мадагаскар.
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20.10.2022 13:01
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Давайте уже скорее начинайте официальное расследование по этому поводу. Скорее начнете, скорее закончите. Лет через 8. Как по Боингу.
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20.10.2022 12:59 Відповісти
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20.10.2022 12:59 Відповісти
це він про шо??
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20.10.2022 13:01 Відповісти
це він звьоздочьотом працює: побачив, що зірки вишикувались в шахіда
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20.10.2022 13:23 Відповісти
Дійсно. Там іранського лиш назва, корпус з штатівського матеріалу, електроніка Ізраїль, збірка Таджикістан. Интервью Sergey Lubarsky (Сергей Любарский) SAVE UKRAINE NOW Белый Дом знал о шахедах! Любарский: ПРАВДА о поставках западного оружия в Украину!
28:20 Культ Шахеда

Коротко, то зараз ці дрони в Ірану вже замовили 22 країни.

В США є закон прийняти 9 червня про недопущення постачання Іраном дронів в Мордор, але нічого не робили.

А зараз по факту їх постачання, Байден розморозив 1 млрд. доларів, заморожених коштів Ірану в США. Такий собі, м'яко кажучи, незрозумілий шаг.
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20.10.2022 13:26 Відповісти
Да а мы до этого заявления думали что Мадагаскар.
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20.10.2022 13:01 Відповісти
Ну і? Ці дрони - зброя ІДІЛу, вони запустили їх 4.000 штк.
Іран передав кацапам технології їх виробництва і за 8 місяців вони спокійно могли наладити випуск десь в Іркутську.
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20.10.2022 13:01 Відповісти
ще не налагодили. Постачання йде черз Каспій, суднами.
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20.10.2022 13:08 Відповісти
Експерти з ООН (чи з інших повноважних міжнародних організацій, наприклад, ICAO)) мають це сказати і оприлюднити свій експертний висновок.
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20.10.2022 13:02 Відповісти
Навіщо чекати. Їх експертний висновок звучатиме десь так:

Ми дуже занепокоєні. Закликаємо обидві сторони конфлікту утриматись від використання дронів по енергетичній інфраструктурі.
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20.10.2022 13:08 Відповісти
це не експертний висновок, а політичний заклик. Якщо експерт таке скаже - то має піти у відставку.
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20.10.2022 13:10 Відповісти
Висновок експєрдов - Летательный аппарат,( в дальнейшем тексте сокращенно ЛА,) изготовлен в неустановленной стране неустановленным производителем с неустановленных комплектующих поставленных неустанвленными поставщиками.
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20.10.2022 13:22 Відповісти
ну, хоч би так.
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20.10.2022 13:32 Відповісти
І нам стало від цього легше ?
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20.10.2022 13:07 Відповісти
С..ка, ну нічого не діє, доки самих не ********, хоть кіл на голові теши
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20.10.2022 13:07 Відповісти
Відомство коханця гогішвіллі знало, що кацапи отримали іранські дрони наприкінці літа. Так само зебіли ще влітку знали, що рашисти будуть фігачити по енергетичній інфраструктурі, однак ніяка плядіна із Zeкоманди не додумалася поставити сотню зенітників на звичайних ЗУ-23 аби збивати шахєдів, що летять бити по інфраструктурі міст.
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20.10.2022 13:35 Відповісти
Зоркий сокол, *****...
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20.10.2022 13:38 Відповісти
Нішо нє видавала в Штірліце савецкава агєнта кромє будьонавкі і парашюта каторий вседа валачілся слєдам за нім...
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20.10.2022 14:55 Відповісти
Если б Столтенберг также активно двигал своими маховиками при отгрузке военной помощи Украине - цены б ему не было. Вместо этого он уже год только и делает, что размахивает ими впустую.
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20.10.2022 15:16 Відповісти
" Все вказує на те ...". Як у старому ще радянському анекдоті: сусід скаржиться сусіду - все вказує на те, що моя жінка зраджукє мені із сантехніком. - З чого ти взяв? - заходжу вчора до хати, а її їбе сантехнік...
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21.10.2022 20:57 Відповісти
 
 