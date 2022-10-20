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Новости За рубежом
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Все указывает на то, что Иран поставляет дроны России, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

нато,столтенберг

В Североатлантическом альянсе не сомневаются, что Иран поставляет беспилотники России и следят за дальнейшими действиями Тегерана.

Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Я никогда не говорю о конкретных разведывательных данных, но я могу сказать, что все указывает на то, что Иран поставляет России дроны. Мы призываем все страны, включая Иран, не поддерживать российскую незаконную войну против Украины", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что в НАТО внимательно следят за действиями Ирана на фоне сообщений о намерениях поставлять России не только дроны, но и ракеты.

"Это военная агрессия. Это война, которая является очевидным нарушением международного права. И это нападение на суверенное государство в Европе. Союзники и партнеры НАТО оказывают беспрецедентную поддержку Украине. На прошлой неделе несколько стран объявили о предоставлении систем ПВО и страшных атак дронов, которые мы видели недавно, только подчеркивают срочность увеличения поддержки Украины", - добавил генсек Альянса.

Напомним, ранее Иран откинул обвинения в поставках вооружения России.

В Белом доме заявили, что Иран лжет, когда утверждает, что не поставляет России дроны-камикадзе для войны с Украиной.

По данным американского Института изучения войны (ISW), Иранские военные в оккупированном Крыму учат россиян пользоваться дронами-камикадзе.

Смотрите: Касающийся к Минобороны РФ эксперт подтвердил, что Россия использует иранские дроны.. ВИДЕО
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Топ комментарии
+9
Давайте уже скорее начинайте официальное расследование по этому поводу. Скорее начнете, скорее закончите. Лет через 8. Как по Боингу.
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20.10.2022 12:59
+7
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20.10.2022 12:59
+4
Да а мы до этого заявления думали что Мадагаскар.
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20.10.2022 13:01
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Давайте уже скорее начинайте официальное расследование по этому поводу. Скорее начнете, скорее закончите. Лет через 8. Как по Боингу.
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20.10.2022 12:59 Ответить
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20.10.2022 12:59 Ответить
це він про шо??
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20.10.2022 13:01 Ответить
це він звьоздочьотом працює: побачив, що зірки вишикувались в шахіда
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20.10.2022 13:23 Ответить
Дійсно. Там іранського лиш назва, корпус з штатівського матеріалу, електроніка Ізраїль, збірка Таджикістан. Интервью Sergey Lubarsky (Сергей Любарский) SAVE UKRAINE NOW Белый Дом знал о шахедах! Любарский: ПРАВДА о поставках западного оружия в Украину!
28:20 Культ Шахеда

Коротко, то зараз ці дрони в Ірану вже замовили 22 країни.

В США є закон прийняти 9 червня про недопущення постачання Іраном дронів в Мордор, але нічого не робили.

А зараз по факту їх постачання, Байден розморозив 1 млрд. доларів, заморожених коштів Ірану в США. Такий собі, м'яко кажучи, незрозумілий шаг.
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20.10.2022 13:26 Ответить
Да а мы до этого заявления думали что Мадагаскар.
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20.10.2022 13:01 Ответить
Ну і? Ці дрони - зброя ІДІЛу, вони запустили їх 4.000 штк.
Іран передав кацапам технології їх виробництва і за 8 місяців вони спокійно могли наладити випуск десь в Іркутську.
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20.10.2022 13:01 Ответить
ще не налагодили. Постачання йде черз Каспій, суднами.
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20.10.2022 13:08 Ответить
Експерти з ООН (чи з інших повноважних міжнародних організацій, наприклад, ICAO)) мають це сказати і оприлюднити свій експертний висновок.
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20.10.2022 13:02 Ответить
Навіщо чекати. Їх експертний висновок звучатиме десь так:

Ми дуже занепокоєні. Закликаємо обидві сторони конфлікту утриматись від використання дронів по енергетичній інфраструктурі.
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20.10.2022 13:08 Ответить
це не експертний висновок, а політичний заклик. Якщо експерт таке скаже - то має піти у відставку.
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20.10.2022 13:10 Ответить
Висновок експєрдов - Летательный аппарат,( в дальнейшем тексте сокращенно ЛА,) изготовлен в неустановленной стране неустановленным производителем с неустановленных комплектующих поставленных неустанвленными поставщиками.
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20.10.2022 13:22 Ответить
ну, хоч би так.
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20.10.2022 13:32 Ответить
І нам стало від цього легше ?
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20.10.2022 13:07 Ответить
С..ка, ну нічого не діє, доки самих не ********, хоть кіл на голові теши
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20.10.2022 13:07 Ответить
Відомство коханця гогішвіллі знало, що кацапи отримали іранські дрони наприкінці літа. Так само зебіли ще влітку знали, що рашисти будуть фігачити по енергетичній інфраструктурі, однак ніяка плядіна із Zeкоманди не додумалася поставити сотню зенітників на звичайних ЗУ-23 аби збивати шахєдів, що летять бити по інфраструктурі міст.
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20.10.2022 13:35 Ответить
Зоркий сокол, *****...
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20.10.2022 13:38 Ответить
Нішо нє видавала в Штірліце савецкава агєнта кромє будьонавкі і парашюта каторий вседа валачілся слєдам за нім...
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20.10.2022 14:55 Ответить
Если б Столтенберг также активно двигал своими маховиками при отгрузке военной помощи Украине - цены б ему не было. Вместо этого он уже год только и делает, что размахивает ими впустую.
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20.10.2022 15:16 Ответить
" Все вказує на те ...". Як у старому ще радянському анекдоті: сусід скаржиться сусіду - все вказує на те, що моя жінка зраджукє мені із сантехніком. - З чого ти взяв? - заходжу вчора до хати, а її їбе сантехнік...
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21.10.2022 20:57 Ответить
 
 