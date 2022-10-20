Все указывает на то, что Иран поставляет дроны России, - Столтенберг
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В Североатлантическом альянсе не сомневаются, что Иран поставляет беспилотники России и следят за дальнейшими действиями Тегерана.
Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
"Я никогда не говорю о конкретных разведывательных данных, но я могу сказать, что все указывает на то, что Иран поставляет России дроны. Мы призываем все страны, включая Иран, не поддерживать российскую незаконную войну против Украины", - сказал Столтенберг.
Он отметил, что в НАТО внимательно следят за действиями Ирана на фоне сообщений о намерениях поставлять России не только дроны, но и ракеты.
"Это военная агрессия. Это война, которая является очевидным нарушением международного права. И это нападение на суверенное государство в Европе. Союзники и партнеры НАТО оказывают беспрецедентную поддержку Украине. На прошлой неделе несколько стран объявили о предоставлении систем ПВО и страшных атак дронов, которые мы видели недавно, только подчеркивают срочность увеличения поддержки Украины", - добавил генсек Альянса.
Напомним, ранее Иран откинул обвинения в поставках вооружения России.
В Белом доме заявили, что Иран лжет, когда утверждает, что не поставляет России дроны-камикадзе для войны с Украиной.
По данным американского Института изучения войны (ISW), Иранские военные в оккупированном Крыму учат россиян пользоваться дронами-камикадзе.
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28:20 Культ Шахеда
Коротко, то зараз ці дрони в Ірану вже замовили 22 країни.
В США є закон прийняти 9 червня про недопущення постачання Іраном дронів в Мордор, але нічого не робили.
А зараз по факту їх постачання, Байден розморозив 1 млрд. доларів, заморожених коштів Ірану в США. Такий собі, м'яко кажучи, незрозумілий шаг.
Іран передав кацапам технології їх виробництва і за 8 місяців вони спокійно могли наладити випуск десь в Іркутську.
Ми дуже занепокоєні. Закликаємо обидві сторони конфлікту утриматись від використання дронів по енергетичній інфраструктурі.