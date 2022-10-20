Все указывает на то, что Иран поставляет дроны России, - Столтенберг

В Североатлантическом альянсе не сомневаются, что Иран поставляет беспилотники России и следят за дальнейшими действиями Тегерана.

Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Я никогда не говорю о конкретных разведывательных данных, но я могу сказать, что все указывает на то, что Иран поставляет России дроны. Мы призываем все страны, включая Иран, не поддерживать российскую незаконную войну против Украины", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что в НАТО внимательно следят за действиями Ирана на фоне сообщений о намерениях поставлять России не только дроны, но и ракеты.

"Это военная агрессия. Это война, которая является очевидным нарушением международного права. И это нападение на суверенное государство в Европе. Союзники и партнеры НАТО оказывают беспрецедентную поддержку Украине. На прошлой неделе несколько стран объявили о предоставлении систем ПВО и страшных атак дронов, которые мы видели недавно, только подчеркивают срочность увеличения поддержки Украины", - добавил генсек Альянса.

Напомним, ранее Иран откинул обвинения в поставках вооружения России.

В Белом доме заявили, что Иран лжет, когда утверждает, что не поставляет России дроны-камикадзе для войны с Украиной.

По данным американского Института изучения войны (ISW), Иранские военные в оккупированном Крыму учат россиян пользоваться дронами-камикадзе.

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