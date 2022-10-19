Іран заявив про готовність до переговорів з Україною: хоче спростувати звинувачення

Іран вкотре відкинув звинувачення щодо поставок озброєння Росії та заявив про готовність до переговорів з Україною.

Про це заявили в МЗС Ірану, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Представник МЗС Ірану Насер Канаані вкотре заперечив інформацію про те, що Тегеран відправляв зброю, в тому числі військові безпілотники Росії для використання у війні проти України.

За словами Канаані, "подібні безпідставні заяви, які грунтуються на неправдивій інформації та недоброзичливих припущеннях, є частиною цілеспрямованої та політично-пропагандистської кампанії, що ведеться ЗМІ деяких країн проти Ісламської Республіки Іран".

Також він відзначив, що Іран готовий до переговорів з Україною, аби спростувати звинувачення.

Канаані відзначив, що Іран зберігає нейтралітет щодо війни на території нашої країни й виступає проти продовження бойового конфлікту.

Читайте: Іранські військові в окупованому Криму вчать росіян користуватися дронами-камікадзе, - ISW

"Речник зовнішньополітичного відомства підкреслив, що в цьому ключі глава зовнішньополітичного відомства Ірану провів численні зустрічі та контакти зі своїми російськими та українськими колегами", - додає пресслужба.