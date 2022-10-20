Губернатор Кемеровской области РФ Цивилев объявил "трудовую мобилизацию" студентов

Студентов последних курсов будут привлекать на рабочие места, которые освободились из-за призыва в рамках мобилизации работников кузбасских предприятий.

Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, передает Цензор.НЕТ.

Так, губернатор объявил "трудовую мобилизацию студентов".

По его словам, студенты последних курсов вузов и средних специальных учебных заведений региона "временно возьмут на себя трудовые обязанности мобилизованных земляков". Первые студенты уже направлены на предприятия.

"Студенты, заняв места мобилизованных земляков, получат оплачиваемую практику по профилю и помогут предприятиям Кузбасса сохранить темпы производства", - сказал Цивилев.

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