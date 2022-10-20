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Губернатор Кемеровской области РФ Цивилев объявил "трудовую мобилизацию" студентов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

росія

Студентов последних курсов будут привлекать на рабочие места, которые освободились из-за призыва в рамках мобилизации работников кузбасских предприятий.

Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, передает Цензор.НЕТ.

Так, губернатор объявил "трудовую мобилизацию студентов".

По его словам, студенты последних курсов вузов и средних специальных учебных заведений региона "временно возьмут на себя трудовые обязанности мобилизованных земляков". Первые студенты уже направлены на предприятия.

"Студенты, заняв места мобилизованных земляков, получат оплачиваемую практику по профилю и помогут предприятиям Кузбасса сохранить темпы производства", - сказал Цивилев.

Читайте также: Мобилизованный из Бурятии погиб в Украине менее чем через две недели после призыва, - росСМИ
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Топ комментарии
+11
....яростный мой отряд, меня на подвих благослови , яростный стройотряд....коньченые
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20.10.2022 14:11
+9
Видно кепські справи за паребріком. Як у 2 Світову підлітки працювали на заводах.
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20.10.2022 14:13
+9
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20.10.2022 14:13
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....яростный мой отряд, меня на подвих благослови , яростный стройотряд....коньченые
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20.10.2022 14:11 Ответить
ПРОДРАЗВЕРСТКА МОЗГОВ ЗА СУШЕННЫЙ МУХАМОР.. нет дно еще не пробили и снизу еще не постучали долбоебы страны 404....
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20.10.2022 14:17 Ответить
Я думаю - 10к за каждого
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20.10.2022 14:11 Ответить
/
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20.10.2022 14:12 Ответить
Видно кепські справи за паребріком. Як у 2 Світову підлітки працювали на заводах.
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20.10.2022 14:13 Ответить
"БАМ" будуть рекрнструювати чи "Кримський міст" ?
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20.10.2022 14:13 Ответить
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20.10.2022 14:13 Ответить
Сразу после того, ка ***** 19 октября подписал указ (по которому на аннексированных территориях Украины вводится «полное» военное положение, а в остальной России - «частичное») государственные и провластные СМИ получили очередную методичку из Кремля - о том, как нужно рассказывать зрителям и читателям о путинском указе.
Новые «рекомендации» начинаются с ключевого указания для пропаганды: «Важно успокоить аудиторию - ничего существенного не поменялось!» В подтверждение этого тезиса пропагандисты должны рассказать, что военное положение объявлено «только в четырех территориях» (то есть в аннексированных украинских регионах), где оно либо уже было введено до «присоединения к России», либо «действовало по фактическому положению вещей» (это и правда так).
Ограничения, которые вводятся в других регионах «рекомендуется» объяснять заботой о «защите критически важной инфраструктуры».
В целом же администрация ***** «советует» пропаганде провести параллель между введением военного положения и российским опытом борьбы с ковидом. Тогда, как и сейчас, российские губернаторы получили дополнительные полномочия, а на федеральном уровне координацией работы занимались премьер Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.
В тексте пропагандистам «рекомендуют» сделать акцент на том, что теперь чиновники займутся «мобилизацией промышленности, ориентированием экономики на работу под задачи армии и мерами поддержки мобилизованных и их семей». Отдельно в методичке Кремля отмечено, что это будет сопровождаться «сокращением бюрократии».
«Используется опыт борьбы с коронавирусом, когда все менялось быстро», - подчеркнули составители документа ключевой тезис. Пропагандисты - как и сам *****- постоянно утверждают, что Россия очень эффективно справилась с пандемией (но смерность от ковида граждан РФ чуть меньше, чем в Китае, о чем свидетельствует статистика МОЗ).
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20.10.2022 14:17 Ответить
А на места студентов старших курсов мобилизовать первоклассников. Старшеклассники заняты в юнармии и тренируются быстро и компактно укладываться в черные пакеты.
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20.10.2022 14:20 Ответить
раді хохми- наберіть новості кемерова- так там рай і благодать..
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20.10.2022 14:26 Ответить
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20.10.2022 14:28 Ответить
гулаг, пока лайт
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20.10.2022 14:30 Ответить
Трудочмобики)))
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20.10.2022 14:39 Ответить
трудовіі табори як в Північній Кореї. Вірним шляхом йдете кацапи!
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20.10.2022 14:57 Ответить
Скоро будут веселые трудодни,разнарядка,трудовой десант,ударник труда и статья про три колоска и тройки.Хотели рассеяне сралина - получайте!
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20.10.2022 15:46 Ответить
Студенти, зайнявши місця мобілізованих земляків, отримають оплачувану практику за профілем та допоможуть підприємствам Кузбасу зберегти темпи виробництва", - сказав Цивільов.
😀😀😀😀,
А міг і повний оклад пообіцяти, а так самі плюси, ЗСУ вкатали цю шелоху в чорнозем:
- немає одного дятла,
- немає для сім'ї лади,
- немає гробових,
- немає повної з/п - нема повних податків для заводу,....
І в кінці списку студент, який їба. шить за підпис, за практику 😀,
Який стратегічний хід для економії бюджету
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20.10.2022 23:38 Ответить
 
 