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Губернатор Кемеровской области РФ Цивилев объявил "трудовую мобилизацию" студентов
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Студентов последних курсов будут привлекать на рабочие места, которые освободились из-за призыва в рамках мобилизации работников кузбасских предприятий.
Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, передает Цензор.НЕТ.
Так, губернатор объявил "трудовую мобилизацию студентов".
По его словам, студенты последних курсов вузов и средних специальных учебных заведений региона "временно возьмут на себя трудовые обязанности мобилизованных земляков". Первые студенты уже направлены на предприятия.
"Студенты, заняв места мобилизованных земляков, получат оплачиваемую практику по профилю и помогут предприятиям Кузбасса сохранить темпы производства", - сказал Цивилев.
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Новые «рекомендации» начинаются с ключевого указания для пропаганды: «Важно успокоить аудиторию - ничего существенного не поменялось!» В подтверждение этого тезиса пропагандисты должны рассказать, что военное положение объявлено «только в четырех территориях» (то есть в аннексированных украинских регионах), где оно либо уже было введено до «присоединения к России», либо «действовало по фактическому положению вещей» (это и правда так).
Ограничения, которые вводятся в других регионах «рекомендуется» объяснять заботой о «защите критически важной инфраструктуры».
В целом же администрация ***** «советует» пропаганде провести параллель между введением военного положения и российским опытом борьбы с ковидом. Тогда, как и сейчас, российские губернаторы получили дополнительные полномочия, а на федеральном уровне координацией работы занимались премьер Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.
В тексте пропагандистам «рекомендуют» сделать акцент на том, что теперь чиновники займутся «мобилизацией промышленности, ориентированием экономики на работу под задачи армии и мерами поддержки мобилизованных и их семей». Отдельно в методичке Кремля отмечено, что это будет сопровождаться «сокращением бюрократии».
«Используется опыт борьбы с коронавирусом, когда все менялось быстро», - подчеркнули составители документа ключевой тезис. Пропагандисты - как и сам *****- постоянно утверждают, что Россия очень эффективно справилась с пандемией (но смерность от ковида граждан РФ чуть меньше, чем в Китае, о чем свидетельствует статистика МОЗ).
😀😀😀😀,
А міг і повний оклад пообіцяти, а так самі плюси, ЗСУ вкатали цю шелоху в чорнозем:
- немає одного дятла,
- немає для сім'ї лади,
- немає гробових,
- немає повної з/п - нема повних податків для заводу,....
І в кінці списку студент, який їба. шить за підпис, за практику 😀,
Який стратегічний хід для економії бюджету