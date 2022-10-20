УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6521 відвідувач онлайн
Новини За кордоном Мобілізація в РФ
6 114 17
росія (47349) студенти (324) мобілізація (1513)

Губернатор Кемеровської області РФ Цивільов оголосив "трудову мобілізацію" студентів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

росія

Студентів останніх курсів залучатимуть на робочі місця, які звільнилися через призов у рамках мобілізації працівників кузбаських підприємств.

Про це повідомив губернатор Кемеровської області Сергій Цивільов, інформує Цензор.НЕТ.

Так, губернатор оголосив "трудову мобілізацію студентів".

За його словами, студенти останніх курсів вузів та середніх спеціальних учбових закладів регіону "тимчасово візьмуть на себе трудові обов'язки мобілізованих земляків". Перші студенти вже направлені на підприємства.

"Студенти, зайнявши місця мобілізованих земляків, отримають оплачувану практику за профілем та допоможуть підприємствам Кузбасу зберегти темпи виробництва", - сказав Цивільов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мобілізований із Бурятії загинув в Україні менш ніж через два тижні після призову, - росЗМІ

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+11
....яростный мой отряд, меня на подвих благослови , яростный стройотряд....коньченые
показати весь коментар
20.10.2022 14:11
+9
Видно кепські справи за паребріком. Як у 2 Світову підлітки працювали на заводах.
показати весь коментар
20.10.2022 14:13
+9
показати весь коментар
20.10.2022 14:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
....яростный мой отряд, меня на подвих благослови , яростный стройотряд....коньченые
показати весь коментар
20.10.2022 14:11 Відповісти
ПРОДРАЗВЕРСТКА МОЗГОВ ЗА СУШЕННЫЙ МУХАМОР.. нет дно еще не пробили и снизу еще не постучали долбоебы страны 404....
показати весь коментар
20.10.2022 14:17 Відповісти
Я думаю - 10к за каждого
показати весь коментар
20.10.2022 14:11 Відповісти
/
показати весь коментар
20.10.2022 14:12 Відповісти
Видно кепські справи за паребріком. Як у 2 Світову підлітки працювали на заводах.
показати весь коментар
20.10.2022 14:13 Відповісти
"БАМ" будуть рекрнструювати чи "Кримський міст" ?
показати весь коментар
20.10.2022 14:13 Відповісти
показати весь коментар
20.10.2022 14:13 Відповісти
Сразу после того, ка ***** 19 октября подписал указ (по которому на аннексированных территориях Украины вводится «полное» военное положение, а в остальной России - «частичное») государственные и провластные СМИ получили очередную методичку из Кремля - о том, как нужно рассказывать зрителям и читателям о путинском указе.
Новые «рекомендации» начинаются с ключевого указания для пропаганды: «Важно успокоить аудиторию - ничего существенного не поменялось!» В подтверждение этого тезиса пропагандисты должны рассказать, что военное положение объявлено «только в четырех территориях» (то есть в аннексированных украинских регионах), где оно либо уже было введено до «присоединения к России», либо «действовало по фактическому положению вещей» (это и правда так).
Ограничения, которые вводятся в других регионах «рекомендуется» объяснять заботой о «защите критически важной инфраструктуры».
В целом же администрация ***** «советует» пропаганде провести параллель между введением военного положения и российским опытом борьбы с ковидом. Тогда, как и сейчас, российские губернаторы получили дополнительные полномочия, а на федеральном уровне координацией работы занимались премьер Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.
В тексте пропагандистам «рекомендуют» сделать акцент на том, что теперь чиновники займутся «мобилизацией промышленности, ориентированием экономики на работу под задачи армии и мерами поддержки мобилизованных и их семей». Отдельно в методичке Кремля отмечено, что это будет сопровождаться «сокращением бюрократии».
«Используется опыт борьбы с коронавирусом, когда все менялось быстро», - подчеркнули составители документа ключевой тезис. Пропагандисты - как и сам *****- постоянно утверждают, что Россия очень эффективно справилась с пандемией (но смерность от ковида граждан РФ чуть меньше, чем в Китае, о чем свидетельствует статистика МОЗ).
показати весь коментар
20.10.2022 14:17 Відповісти
А на места студентов старших курсов мобилизовать первоклассников. Старшеклассники заняты в юнармии и тренируются быстро и компактно укладываться в черные пакеты.
показати весь коментар
20.10.2022 14:20 Відповісти
раді хохми- наберіть новості кемерова- так там рай і благодать..
показати весь коментар
20.10.2022 14:26 Відповісти
показати весь коментар
20.10.2022 14:28 Відповісти
гулаг, пока лайт
показати весь коментар
20.10.2022 14:30 Відповісти
Трудочмобики)))
показати весь коментар
20.10.2022 14:39 Відповісти
трудовіі табори як в Північній Кореї. Вірним шляхом йдете кацапи!
показати весь коментар
20.10.2022 14:57 Відповісти
Скоро будут веселые трудодни,разнарядка,трудовой десант,ударник труда и статья про три колоска и тройки.Хотели рассеяне сралина - получайте!
показати весь коментар
20.10.2022 15:46 Відповісти
Студенти, зайнявши місця мобілізованих земляків, отримають оплачувану практику за профілем та допоможуть підприємствам Кузбасу зберегти темпи виробництва", - сказав Цивільов.
😀😀😀😀,
А міг і повний оклад пообіцяти, а так самі плюси, ЗСУ вкатали цю шелоху в чорнозем:
- немає одного дятла,
- немає для сім'ї лади,
- немає гробових,
- немає повної з/п - нема повних податків для заводу,....
І в кінці списку студент, який їба. шить за підпис, за практику 😀,
Який стратегічний хід для економії бюджету
показати весь коментар
20.10.2022 23:38 Відповісти
 
 