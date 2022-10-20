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Губернатор Кемеровської області РФ Цивільов оголосив "трудову мобілізацію" студентів
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Студентів останніх курсів залучатимуть на робочі місця, які звільнилися через призов у рамках мобілізації працівників кузбаських підприємств.
Про це повідомив губернатор Кемеровської області Сергій Цивільов, інформує Цензор.НЕТ.
Так, губернатор оголосив "трудову мобілізацію студентів".
За його словами, студенти останніх курсів вузів та середніх спеціальних учбових закладів регіону "тимчасово візьмуть на себе трудові обов'язки мобілізованих земляків". Перші студенти вже направлені на підприємства.
"Студенти, зайнявши місця мобілізованих земляків, отримають оплачувану практику за профілем та допоможуть підприємствам Кузбасу зберегти темпи виробництва", - сказав Цивільов.
Топ коментарі
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Новые «рекомендации» начинаются с ключевого указания для пропаганды: «Важно успокоить аудиторию - ничего существенного не поменялось!» В подтверждение этого тезиса пропагандисты должны рассказать, что военное положение объявлено «только в четырех территориях» (то есть в аннексированных украинских регионах), где оно либо уже было введено до «присоединения к России», либо «действовало по фактическому положению вещей» (это и правда так).
Ограничения, которые вводятся в других регионах «рекомендуется» объяснять заботой о «защите критически важной инфраструктуры».
В целом же администрация ***** «советует» пропаганде провести параллель между введением военного положения и российским опытом борьбы с ковидом. Тогда, как и сейчас, российские губернаторы получили дополнительные полномочия, а на федеральном уровне координацией работы занимались премьер Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.
В тексте пропагандистам «рекомендуют» сделать акцент на том, что теперь чиновники займутся «мобилизацией промышленности, ориентированием экономики на работу под задачи армии и мерами поддержки мобилизованных и их семей». Отдельно в методичке Кремля отмечено, что это будет сопровождаться «сокращением бюрократии».
«Используется опыт борьбы с коронавирусом, когда все менялось быстро», - подчеркнули составители документа ключевой тезис. Пропагандисты - как и сам *****- постоянно утверждают, что Россия очень эффективно справилась с пандемией (но смерность от ковида граждан РФ чуть меньше, чем в Китае, о чем свидетельствует статистика МОЗ).
😀😀😀😀,
А міг і повний оклад пообіцяти, а так самі плюси, ЗСУ вкатали цю шелоху в чорнозем:
- немає одного дятла,
- немає для сім'ї лади,
- немає гробових,
- немає повної з/п - нема повних податків для заводу,....
І в кінці списку студент, який їба. шить за підпис, за практику 😀,
Який стратегічний хід для економії бюджету