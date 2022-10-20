Мобілізований із Бурятії загинув в Україні менш ніж через два тижні після призову, - росЗМІ
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Російський військовий з бурятського села Ілька, 23-річний Дмитро Сидоров, загинув менш ніж за два тижні після мобілізації.
Про це повідомляє Медуза, інформує Цензор.НЕТ.
23-річного Дмитра Сидорова із села Ілька було призвано 22 вересня, а загинув він вже 4 жовтня.
Відомо, що в Україні Сидоров був водієм 36-ї окремої Червонопрапорної мотострілецької бригади. Інші обставини його загибелі не наводяться.
Топ коментарі
+22 Roman Werba e33a2a3d
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+21 Денис Дмитриенко
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+17 belge
показати весь коментар20.10.2022 11:31
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Будь ласка, зачекайте...
кобзон рад)))
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В Бурятии семьям мобилизованных на войну обещают дрова, но их дадут не всем
В Республике Бурятия (рф) пообещали выдать 10-20 кубов дров семье, если одного из ее членов мобилизовали на войну против Украины. Однако на такой "подарок" могут рассчитывать не все, а только жены с детьми, одинокие и пожилые родители (старше 60 лет) призванных на "спецоперацию".
Молодая самка-орчиха осталась без пары.
2-3 орчат не появятся на свет.
В россии уже не то, что демографическая яма... Там самая настоящая демографическая катастрофа. И так вымирали, а тут еще 2 года супер-смертность от КОВИДА. Не успели от КОВИДА оправиться, как 70 тысяч мужиков могилизировали на войне. И это не одна волна вымирания плюс вторая волна идущая за ней. Эти волны складываются и получается уже супер-волна вымирания
вот чего ему тут понадобилось?
блин..
Вони усі не відмовляються від могилізації , а хвилює їх тільки те, що відправляють їх вбивати без відповідної підготовки, екіпірування та техніки.
Жодного розуміння та висловлювання про те, що вони йдуть вбивати, нападати на іншу країну, що на расею ніхто не нападав я не чув.