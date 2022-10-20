УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6437 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна Мобілізація в РФ
12 492 57
армія рф (13581) війна (56949) Бурятія (36) мобілізація (1513) втрати (3842)

Мобілізований із Бурятії загинув в Україні менш ніж через два тижні після призову, - росЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Російський військовий з бурятського села Ілька, 23-річний Дмитро Сидоров, загинув менш ніж за два тижні після мобілізації.

Про це повідомляє Медуза, інформує Цензор.НЕТ.

23-річного Дмитра Сидорова із села Ілька було призвано 22 вересня, а загинув він вже 4 жовтня.

Відомо, що в Україні Сидоров був водієм 36-ї окремої Червонопрапорної мотострілецької бригади. Інші обставини його загибелі не наводяться.

Також читайте: Бурятських учителів змусили вночі писати та розвозити повістки громадянам, які підлягають мобілізації, - The Insider

Мобілізований із Бурятії загинув в Україні менш ніж через два тижні після призову, - росЗМІ 01

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+22
Вся параша мразь до кобзона.
показати весь коментар
20.10.2022 11:26
+21
красавец...побиг в другую страну - родину защищать...родину захищають на родине (аксиома) а не десь тама...пусть земля тебе будет стекловатой...
показати весь коментар
20.10.2022 11:28
+17
Средняя продолжительность жизни кацапского военнослужащего в Украине - 2 недели. Как у некоторых глистов.
показати весь коментар
20.10.2022 11:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вся параша мразь до кобзона.
показати весь коментар
20.10.2022 11:26 Відповісти
он бурят?
кобзон рад)))
показати весь коментар
20.10.2022 12:18 Відповісти
Повернеться в родину бараном
показати весь коментар
20.10.2022 12:20 Відповісти
або дровами )))
///
В Бурятии семьям мобилизованных на войну обещают дрова, но их дадут не всем

В Республике Бурятия (рф) пообещали выдать 10-20 кубов дров семье, если одного из ее членов мобилизовали на войну против Украины. Однако на такой "подарок" могут рассчитывать не все, а только жены с детьми, одинокие и пожилые родители (старше 60 лет) призванных на "спецоперацию".
показати весь коментар
20.10.2022 12:24 Відповісти
Вася! Зате встиг сфотографуваться у військовій формі на фоні "триколора! Буде чим батькам стіну "ізби" прикрасить!
показати весь коментар
20.10.2022 12:36 Відповісти
а глаза такие голубие-голубие и словно говорит..мама я дебил
показати весь коментар
20.10.2022 14:47 Відповісти
какой баран ? там дают пару кило картошки
показати весь коментар
20.10.2022 14:50 Відповісти
Это замечательно
показати весь коментар
20.10.2022 11:27 Відповісти
"Роділся - нємного потєрпел - умєр". Стандартний цикл кацапського патріота.
показати весь коментар
20.10.2022 11:46 Відповісти
Мамки там уже суетятся потихоньку, но для них там росгвардия есть, так что чмобики будут тут дохнуть и никакой паники на расее не будет.
показати весь коментар
20.10.2022 11:28 Відповісти
показати весь коментар
20.10.2022 11:28 Відповісти
красавец...побиг в другую страну - родину защищать...родину захищають на родине (аксиома) а не десь тама...пусть земля тебе будет стекловатой...
показати весь коментар
20.10.2022 11:28 Відповісти
Вери гуд. Надеюсь, не успел размножиться в той Бурятии.
показати весь коментар
20.10.2022 11:29 Відповісти
Гляньте на него. Там размножение только с собственной рукой.
показати весь коментар
20.10.2022 12:31 Відповісти
Он выбрал свой путь-пошел воевать и размножился делением(слава артилерии ВСУ).
показати весь коментар
20.10.2022 12:46 Відповісти
300 тыс. мобилизовали, а больше 800 - сдрыснули за границу.
показати весь коментар
20.10.2022 11:30 Відповісти
Пусть семье георгиевскую ленточку подарят.
показати весь коментар
20.10.2022 11:30 Відповісти
Пусть этой ленточкой перетянут потуже яйца его отца,что б больше не размножался.
показати весь коментар
20.10.2022 12:57 Відповісти
Средняя продолжительность жизни кацапского военнослужащего в Украине - 2 недели. Как у некоторых глистов.
показати весь коментар
20.10.2022 11:31 Відповісти
Як кажуть, "сльози мєшают мінє гаваріть"!
показати весь коментар
20.10.2022 11:32 Відповісти
Молодой самец-орк самоликвидировался.
Молодая самка-орчиха осталась без пары.
2-3 орчат не появятся на свет.
В россии уже не то, что демографическая яма... Там самая настоящая демографическая катастрофа. И так вымирали, а тут еще 2 года супер-смертность от КОВИДА. Не успели от КОВИДА оправиться, как 70 тысяч мужиков могилизировали на войне. И это не одна волна вымирания плюс вторая волна идущая за ней. Эти волны складываются и получается уже супер-волна вымирания
показати весь коментар
20.10.2022 11:32 Відповісти
А еще 2-3 ляма чесануло за кордон.
показати весь коментар
20.10.2022 14:51 Відповісти
Це він ще довго повоював .
показати весь коментар
20.10.2022 11:34 Відповісти
здох Максим - і х/// з ним
показати весь коментар
20.10.2022 11:36 Відповісти
Не всегда.
показати весь коментар
20.10.2022 12:49 Відповісти
Дурак ти , сидоров и все твои родичи- дебили. Не сиделось тебе в своей тьмутаракани, сломал би руку-ногу , але б жив.
показати весь коментар
20.10.2022 11:36 Відповісти
А якби пристрелив воєнкома був би на зоні "уважаємим чєловєком" і вийшов би по УДЗ роки через три-чотири.
показати весь коментар
20.10.2022 11:42 Відповісти
интересно продпаек выдали за убитого семье ну там мухоморы орешки лесные ягоды разные волчьи
показати весь коментар
20.10.2022 12:20 Відповісти
талон на жигули ..
показати весь коментар
20.10.2022 14:49 Відповісти
Зараз заплачу.
показати весь коментар
20.10.2022 11:38 Відповісти
А от якби він вбив воєнкома, то зараз був би живим.
показати весь коментар
20.10.2022 11:38 Відповісти
Приїхав зі своєї дєрєвні подивитися на чудо цивілізації - унітаз, і сдох.
показати весь коментар
20.10.2022 11:38 Відповісти
На любой войне первыми в расход идут провинциальные простофили, а продвинутые с унитазами предпочитают ныкаться и патриотить из-за угла.
показати весь коментар
20.10.2022 12:10 Відповісти
повезло а мог быть пристреленным солдатом НАТО
показати весь коментар
20.10.2022 11:40 Відповісти
Он бурят как я рад.
показати весь коментар
20.10.2022 11:46 Відповісти
Непогано, але пришвидшити кругообіг чмобіків до тижня було б іще краще
показати весь коментар
20.10.2022 11:55 Відповісти
На бурята не подібний
показати весь коментар
20.10.2022 12:02 Відповісти
погибшему - здоровья счастья.

вот чего ему тут понадобилось?
блин..
показати весь коментар
20.10.2022 12:14 Відповісти
Один?
показати весь коментар
20.10.2022 12:14 Відповісти
какой-то даже как бурят нестандартный...не настоящий...отбраковка ))))
показати весь коментар
20.10.2022 12:20 Відповісти
а ім'я та прізвище!? Ну ваапще бурятьскі, чистокровний бурят.
показати весь коментар
20.10.2022 14:02 Відповісти
так у них там.. на срасеи этих сидоровых... как донов Педро в Бразилии, где много диких абезьян ))))
показати весь коментар
20.10.2022 14:08 Відповісти
До чего же медлительный каzапчик, целых две недели полз к успеху!
показати весь коментар
20.10.2022 12:24 Відповісти
Спостерігаю за цими чмобілізованими та їх родинами, на що вони там скаржаться. Так от для розуміння украхнцями:
Вони усі не відмовляються від могилізації , а хвилює їх тільки те, що відправляють їх вбивати без відповідної підготовки, екіпірування та техніки.
Жодного розуміння та висловлювання про те, що вони йдуть вбивати, нападати на іншу країну, що на расею ніхто не нападав я не чув.
показати весь коментар
20.10.2022 12:25 Відповісти
І не почуєте. Це кончене плем'я дегенератів. Тільки ліквідація.
показати весь коментар
20.10.2022 12:30 Відповісти
Герой Ильки "защитил родину". Ну в принципе по фотке видно,что долбой@б.
показати весь коментар
20.10.2022 12:29 Відповісти
Ви бурят? Как я рад! Скоро в одному казані з кабздоном!
показати весь коментар
20.10.2022 12:44 Відповісти
Забурятился на глубину полтора метра
показати весь коментар
20.10.2022 12:50 Відповісти
Хароший маскаль - дохлий маскаль.
показати весь коментар
20.10.2022 12:58 Відповісти
Искал пупок Кабздона. Интересно,нашел?
показати весь коментар
20.10.2022 13:05 Відповісти
дитина! Мамки кацапські, вам не шкода ваших синів?? Це ж ваші діти, а ви їх на утилізацію в Україну відпускаєте!
показати весь коментар
20.10.2022 14:01 Відповісти
Собаці - собача смерть.
показати весь коментар
20.10.2022 14:12 Відповісти
гарна новина
показати весь коментар
20.10.2022 14:12 Відповісти
Говорят услышав что погиб сын мать и домочадцы потирали руки в предвкушении получить ключи от жигули.
показати весь коментар
20.10.2022 14:25 Відповісти
ЧМОбик биомусор утилизирован. Жалко, что один.
показати весь коментар
20.10.2022 18:05 Відповісти
 
 