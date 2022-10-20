В оккупированном Крыму начали проверять бомбоубежища

Подконтрольные России "чиновники" в оккупированном Крыму раздают поручение проверить укрытия и защитные сооружения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Крым Реалии".

О необходимости проверить укрытия и защитные сооружения на оккупированном полуострове "для использования по назначению" заявил марионетка Кремля, так называемый "министр чрезвычайных ситуаций" Крыма Сергей Садаклиев.

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Такое поручение он дал "руководителям управляющих компаний на местах". Им следует обозначить места укрытия и "убедиться, что в них созданы условия жизнеобеспечения".