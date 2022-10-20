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В оккупированном Крыму начали проверять бомбоубежища

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

крим,укриття

Подконтрольные России "чиновники" в оккупированном Крыму раздают поручение проверить укрытия и защитные сооружения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Крым Реалии".

О необходимости проверить укрытия и защитные сооружения на оккупированном полуострове "для использования по назначению" заявил марионетка Кремля, так называемый "министр чрезвычайных ситуаций" Крыма Сергей Садаклиев.

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Такое поручение он дал "руководителям управляющих компаний на местах". Им следует обозначить места укрытия и "убедиться, что в них созданы условия жизнеобеспечения".
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Топ комментарии
+7
Краще би криссіянам самим позбутись прішлих, інакше прийдеться посидіти в бомбосховищах.
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20.10.2022 17:40
+4
скотомогильники также проверьте оркам там место...
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20.10.2022 18:01
+4
Кладбища проинспектируйте.
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20.10.2022 18:27
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Краще би криссіянам самим позбутись прішлих, інакше прийдеться посидіти в бомбосховищах.
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20.10.2022 17:40 Ответить
А потім ще мобілізують...
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20.10.2022 18:56 Ответить
Бояться що відберуть вкрадене.
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20.10.2022 17:42 Ответить
Та вони всі втечуть.Це вже було двічі.Буде третій раз
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20.10.2022 17:45 Ответить
Крысчане текайте , мы сами потом проверим , если чо пропадёт, будете возвращать .
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20.10.2022 17:47 Ответить
Напевно відчувають що Крим здадуть також тому готуються до боїв
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20.10.2022 17:52 Ответить
На "понаехавших" москалей нужна новая Розалия Землячка.
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20.10.2022 17:57 Ответить
Разом із бела куном - ********** карателєм-комуністом

вулиця імені цього виродка в Сімферополі вже є
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20.10.2022 18:10 Ответить
скотомогильники также проверьте оркам там место...
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20.10.2022 18:01 Ответить
та чого ви? нехай їх ЗСУ перевірять. пару прильотів - і потім галочка - витримало, нє?
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20.10.2022 18:08 Ответить
За дешёвый патриотический угар теперь придется дорого платить собственными жизнями.
Сделка с дьяволом (******) она такая.
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20.10.2022 18:10 Ответить
Кладбища проинспектируйте.
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20.10.2022 18:27 Ответить
"А зачєм ето вам?"...(с)
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20.10.2022 18:50 Ответить
 
 