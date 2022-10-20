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В оккупированном Крыму начали проверять бомбоубежища
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Подконтрольные России "чиновники" в оккупированном Крыму раздают поручение проверить укрытия и защитные сооружения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Крым Реалии".
О необходимости проверить укрытия и защитные сооружения на оккупированном полуострове "для использования по назначению" заявил марионетка Кремля, так называемый "министр чрезвычайных ситуаций" Крыма Сергей Садаклиев.
Такое поручение он дал "руководителям управляющих компаний на местах". Им следует обозначить места укрытия и "убедиться, что в них созданы условия жизнеобеспечения".
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+7 Ksenia VB
показать весь комментарий20.10.2022 17:40
+4 Владислав Васильченко
показать весь комментарий20.10.2022 18:01
+4 astor-27
показать весь комментарий20.10.2022 18:27
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вулиця імені цього виродка в Сімферополі вже є
Сделка с дьяволом (******) она такая.