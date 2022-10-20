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В окупованому Криму почали перевіряти бомбосховища
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Підконтрольні Росії "чиновники" в окупованому Криму роздають доручення перевірити укриття і захисні споруди.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Крим Реалії".
Про необхідність перевірити укриття та захисні споруди на окупованому півострові "для використання за призначенням" заявив маріонетка Кремля, так званий "міністр надзвичайних ситуацій" Криму Сергій Садаклієв.
Таке доручення він дав "керівникам керуючих компаній на місцях". Їм слід позначити місця укриття та "переконатися, що в них створені умови життєзабезпечення".
Топ коментарі
+7 Ksenia VB
показати весь коментар20.10.2022 17:40
+4 Владислав Васильченко
показати весь коментар20.10.2022 18:01
+4 astor-27
показати весь коментар20.10.2022 18:27
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вулиця імені цього виродка в Сімферополі вже є
Сделка с дьяволом (******) она такая.