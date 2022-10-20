В окупованому Криму почали перевіряти бомбосховища

Підконтрольні Росії "чиновники" в окупованому Криму роздають доручення перевірити укриття і захисні споруди.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Крим Реалії".

Про необхідність перевірити укриття та захисні споруди на окупованому півострові "для використання за призначенням" заявив маріонетка Кремля, так званий "міністр надзвичайних ситуацій" Криму Сергій Садаклієв.

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Таке доручення він дав "керівникам керуючих компаній на місцях". Їм слід позначити місця укриття та "переконатися, що в них створені умови життєзабезпечення".