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В окупованому Криму почали перевіряти бомбосховища

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

крим,укриття

Підконтрольні Росії "чиновники" в окупованому Криму роздають доручення перевірити укриття і захисні споруди.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Крим Реалії".

Про необхідність перевірити укриття та захисні споруди на окупованому півострові "для використання за призначенням" заявив маріонетка Кремля, так званий "міністр надзвичайних ситуацій" Криму Сергій Садаклієв.

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Таке доручення він дав "керівникам керуючих компаній на місцях". Їм слід позначити місця укриття та "переконатися, що в них створені умови життєзабезпечення".
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Топ коментарі
+7
Краще би криссіянам самим позбутись прішлих, інакше прийдеться посидіти в бомбосховищах.
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20.10.2022 17:40
+4
скотомогильники также проверьте оркам там место...
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20.10.2022 18:01
+4
Кладбища проинспектируйте.
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20.10.2022 18:27
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Краще би криссіянам самим позбутись прішлих, інакше прийдеться посидіти в бомбосховищах.
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20.10.2022 17:40 Відповісти
А потім ще мобілізують...
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20.10.2022 18:56 Відповісти
Бояться що відберуть вкрадене.
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20.10.2022 17:42 Відповісти
Та вони всі втечуть.Це вже було двічі.Буде третій раз
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20.10.2022 17:45 Відповісти
Крысчане текайте , мы сами потом проверим , если чо пропадёт, будете возвращать .
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20.10.2022 17:47 Відповісти
Напевно відчувають що Крим здадуть також тому готуються до боїв
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20.10.2022 17:52 Відповісти
На "понаехавших" москалей нужна новая Розалия Землячка.
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20.10.2022 17:57 Відповісти
Разом із бела куном - ********** карателєм-комуністом

вулиця імені цього виродка в Сімферополі вже є
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20.10.2022 18:10 Відповісти
скотомогильники также проверьте оркам там место...
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20.10.2022 18:01 Відповісти
та чого ви? нехай їх ЗСУ перевірять. пару прильотів - і потім галочка - витримало, нє?
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20.10.2022 18:08 Відповісти
За дешёвый патриотический угар теперь придется дорого платить собственными жизнями.
Сделка с дьяволом (******) она такая.
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20.10.2022 18:10 Відповісти
Кладбища проинспектируйте.
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20.10.2022 18:27 Відповісти
"А зачєм ето вам?"...(с)
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20.10.2022 18:50 Відповісти
 
 