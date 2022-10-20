Штайнмайер хочет посетить Украину как можно скорее, – президент Швейцарии Кассис

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер хочет посетить Украину как можно скорее, сообщил президент Швейцарии Игнацио Кассис.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Штайнмайер мне сказал, что хочет приехать как можно скорее. Если даже его сегодня нет, то я знаю, что он приедет или на следующей неделе, или через месяц. Но я точно знаю, что он очень хочет приехать в Украину", - сказал Кассис на пресс-конференции по результатам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

По словам президента, ранее планировался его совместный визит в Киев с президентом Германии, однако соответствующие службы Германии рекомендовали Штайнмайеру воздержаться от поездки.

"Я также говорил вчера с президентом Штайнмайером. Мы говорили о том, можем ли мы приехать вместе, но просто стоить принять тот факт, что мы две разные страны – и географически, и экономически, и политически. Соответствующие службы Германии пришли к выводу, что он не может приехать. Это их решение. Он очень хотел приехать, и мы хотели бы поработать вместе над всеми этими темами, о которых мы говорили с президентом Зеленским", - рассказал Кассис.

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