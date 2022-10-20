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Новости Война в Украине
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Штайнмайер хочет посетить Украину как можно скорее, – президент Швейцарии Кассис

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вр,геращенко,штайнмайер,эро

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер хочет посетить Украину как можно скорее, сообщил президент Швейцарии Игнацио Кассис.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Штайнмайер мне сказал, что хочет приехать как можно скорее. Если даже его сегодня нет, то я знаю, что он приедет или на следующей неделе, или через месяц. Но я точно знаю, что он очень хочет приехать в Украину", - сказал Кассис на пресс-конференции по результатам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

По словам президента, ранее планировался его совместный визит в Киев с президентом Германии, однако соответствующие службы Германии рекомендовали Штайнмайеру воздержаться от поездки.

"Я также говорил вчера с президентом Штайнмайером. Мы говорили о том, можем ли мы приехать вместе, но просто стоить принять тот факт, что мы две разные страны – и географически, и экономически, и политически. Соответствующие службы Германии пришли к выводу, что он не может приехать. Это их решение. Он очень хотел приехать, и мы хотели бы поработать вместе над всеми этими темами, о которых мы говорили с президентом Зеленским", - рассказал Кассис.

Читайте также: Штайнмайер отменил запланированный на 20 октября визит в Украину, - Bild
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Топ комментарии
+7
Да,тока абосраниє штани пастіраєт висушит і прієдет...
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20.10.2022 18:57
+6
Штангельциркуль сиди в же зі своєю хвормулою і не рипайся!
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20.10.2022 19:02
+5
Формулу нехай з собою бере.. Запхаємо у всі штайни та майери
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20.10.2022 19:10
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Да,тока абосраниє штани пастіраєт висушит і прієдет...
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20.10.2022 18:57 Ответить
чи є в світі більш нікчемна посада ніж президент Німеччини?
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20.10.2022 19:07 Ответить
Міністр охорони здоров'я Демократичної республіки Конго (звучить, чи не так?)
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20.10.2022 19:15 Ответить
Що то за служби такі відповідні?
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20.10.2022 18:58 Ответить
Все вирiшуватиме Шольц та Анналена.
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20.10.2022 18:58 Ответить
штайнмайер перевзувається так швидко, що очима кліпати не можна- ось тільки вчора він не їхав, бо небезпечно.
сьогодні вже збирається
завтра скаже що хоче не на Київ а на Бахмут поїхати...
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20.10.2022 18:58 Ответить
Теж хочу поїхати оновити картку інваліда
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20.10.2022 19:01 Ответить
Штангельциркуль сиди в же зі своєю хвормулою і не рипайся!
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20.10.2022 19:02 Ответить
Для України це добре що хотять політики приїхати. Можливо нададуть допомогу
Але треба розуміти справжню мету Штайнмайера він хоче допомогти або усадити Київ на мирі переговори з путіним .
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20.10.2022 19:03 Ответить
Президент ФРГ-это символ. Он ничего не решает, но все что с ним связано, для немцев и особенно политиков. Оскорблять его-оскорблять Германию. Штайнмайер мог о чем то предметно говорить, когда был главой МИД, сейчас это визит вежливости, возможно символ что все обиды нанесенные лично Штайнмаеру и Шольцу забыты. И если не появится очередной хам из украинской власти, Германия по прежнему будет поставлять оружие.
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20.10.2022 19:38 Ответить
Формулу нехай з собою бере.. Запхаємо у всі штайни та майери
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20.10.2022 19:10 Ответить
а що це за бот з цифрами після мого імені постійно комментує статті?
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21.10.2022 00:35 Ответить
Приехали. Призидент Швейцарии отмазывает презика Германии...
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20.10.2022 19:11 Ответить
Царь Салтан дивится чуду.

"Коли жив я только буду,

Чудный остров навещу

И у князя погощу".(с)
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20.10.2022 19:16 Ответить
Якнайшвидше!
Притьмом!
Райт нау!

Ух ти...
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20.10.2022 19:21 Ответить
-Владімір, єто Франк!
- Танк?
- Єто Франк, я приезжаю!
- Я тєбя плохо слішу!
- Я ещe ничего не говорю!
- Подожди я перезвоню с другого телефона.
- Не надо, я тебя слішу хорошо!
- А я тебя очень плохо, мі в бункере!
- Єто Владимир?
- Что?
- Я к вам приехать 26 числа!
- Хорошо, двадцать седьмого!
- Двадцать шестого!
- Хорошо приезжай двадцать седьмого, готовлю делегацию!!!.
- Громче не кричать, Владимир, я слішу хорошо, приеду двадцать шестого!!
- Когда ??
- Двадцат шестого!!!
- Хорошо, двадцать седьмого!Двадцать шестого меня не будет дома!!!
- Не кричи, я тебя слішу хорошо.Говори.
- Что говори?
- Ну спроси когда я приезжаю!
- Когда ті приедешь, Франк?
- Двадцать шестого.
- Когда? Говори по одной цифре.
- Два.
-Два?
-Да. Потом шесть
- Семь?
- Нет.
- Пять?
-Нет
- Шесть?
- Да!!
- двадцать шестого меня не будет дома!
- Не надо, я не приезжаю двадцать щестого!
- Хорошо, мі тебя не встречаем, звони как соберешься!!
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20.10.2022 19:33 Ответить
Гитлер звонит Сралину й каже...
Слышь чувак,давай замутим Вторую Мировую войну...,Первую матили сЦарь Николашка и Кайзер Вильгельм...давай повторим подвиг предков...
Сралин подумал и каже...а давай.... только мне отдашь весь Мир...чЛени так любил Мировую революцию сраного ПРОЛЕТАЙрята...🦍🦍два дебила это всегда сила....,типа Могила неизвестного солдата...
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20.10.2022 19:41 Ответить
...так скучала за тобой, что меня держали, хоть причина не скучать, очень даже есть... . В.с. Высоцкий.
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20.10.2022 20:09 Ответить
17.10.2022 генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв зустрічався з федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром на віллі Hammerschmidt у Бонні (Німеччина). Зміст двогодинної розмови нам невідомий.
*****
Група зовнішнього моніторингу tZE inform. 16 июня 2020 г. президент РФ Путин поручил генеральному директору Российского фонда прямых инвестиций Кириллу Дмитриеву, установить личные прямые контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским. Предметом обсуждения будет нахождение возможности решения "спорных" вопросов во взаимоотношениях между двумя странами и комплекс инвестиционных предложений для Украины.
Все что есть о нем в открытом доступе мы повторять не будем. Напишем то, чего там нет. Кирилл Дмитриев входит в ближайший , личный круг общения (3-5 человек) Владимира Путина. Путин доверяет ему безоговорочно и к мнению его прислушивается. Огромные личные связи за рубежом в банковской финансовой и околовоенной сфере. Блестящий переговорщик. Человек чрезвычайно не публичный предпочитающий тихие, скрытые ходы.
Отношение к Украине негативное. Считает ее "государственным недоразумением". Имеет негативный опыт дипломатического столкновения с украинскими интересами в период борьбы за принятие решения Вселенским патриархом Варфоломеем о выдаче Украине Томоса. Для объективности - был задействован Путиным в последний момент решения этого вопроса и весьма в не свойственном ему ключе. В результате Варфоломей от колоссальной взятки отказался.
Фигурант расследования в США вмешательства России в выборы президента США. При том в очень тяжелой форме - вел переговоры с частными военными компаниями. В материалах расследования - это показания основателя американской частной военной компании Blackwater Эрика Принса о его контактах с Дмитриевым в ноябре 2017 года. В общем ЦРУ считает его руководителем личной разведки Путина, которая действует вне официальных структур.
По нашим данным общий финансовый ресурс переданный под контроль Дмитриеву по украинскому вопросу составляет около 5 млрд долларов США.
Информация проверена. Подтверждения получены
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20.10.2022 20:35 Ответить
Едет, чтобы опять петь песню:

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20.10.2022 20:38 Ответить
Опять бункерный дед своих шестёрок засылает, сколько можно, ну уже вроде угомонились😁
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20.10.2022 20:53 Ответить
Штанмаейр - ТИПОВИЙ ХОЛЕРИК
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20.10.2022 22:26 Ответить
 
 