Штайнмаєр хоче відвідати Україну якнайшвидше, - президент Швейцарії Кассіс
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Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр хоче відвідати Україну якнайшвидше, повідомив президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Штайнмаєр мені сказав, що він хоче приїхати якнайшвидше. Якщо навіть його сьогодні немає, то я знаю, що він приїде або наступного тижня, або за місяць. Але я точно знаю, що він дуже хоче приїхати в Україну", - сказав Кассіс на пресконференції за результатами переговорів із президентом України Володимиром Зеленським у Києві.
За словами президента, раніше планувався його спільний візит до Києва з президентом Німеччини, проте відповідні служби Німеччини рекомендували Штайнмаєру наразі утриматися від поїздки.
"Я також говорив учора з президентом Штайнмаєром. Ми говорили про те, чи можемо ми приїхати разом, але просто варто прийняти той факт, що ми дві різні країни – і географічно, і економічно, і політично. Відповідні служби Німеччини дійшли висновку, що він не може приїхати. Це їхнє рішення. Він дуже хотів приїхати, і ми хотіли б попрацювати разом над усіма цими темами, про які ми говорили з президентом Зеленським", - розповів Кассіс.
Будь ласка, зачекайте...
сьогодні вже збирається
завтра скаже що хоче не на Київ а на Бахмут поїхати...
Але треба розуміти справжню мету Штайнмайера він хоче допомогти або усадити Київ на мирі переговори з путіним .
"Коли жив я только буду,
Чудный остров навещу
И у князя погощу".(с)
Притьмом!
Райт нау!
Ух ти...
- Танк?
- Єто Франк, я приезжаю!
- Я тєбя плохо слішу!
- Я ещe ничего не говорю!
- Подожди я перезвоню с другого телефона.
- Не надо, я тебя слішу хорошо!
- А я тебя очень плохо, мі в бункере!
- Єто Владимир?
- Что?
- Я к вам приехать 26 числа!
- Хорошо, двадцать седьмого!
- Двадцать шестого!
- Хорошо приезжай двадцать седьмого, готовлю делегацию!!!.
- Громче не кричать, Владимир, я слішу хорошо, приеду двадцать шестого!!
- Когда ??
- Двадцат шестого!!!
- Хорошо, двадцать седьмого!Двадцать шестого меня не будет дома!!!
- Не кричи, я тебя слішу хорошо.Говори.
- Что говори?
- Ну спроси когда я приезжаю!
- Когда ті приедешь, Франк?
- Двадцать шестого.
- Когда? Говори по одной цифре.
- Два.
-Два?
-Да. Потом шесть
- Семь?
- Нет.
- Пять?
-Нет
- Шесть?
- Да!!
- двадцать шестого меня не будет дома!
- Не надо, я не приезжаю двадцать щестого!
- Хорошо, мі тебя не встречаем, звони как соберешься!!
Слышь чувак,давай замутим Вторую Мировую войну...,Первую матили сЦарь Николашка и Кайзер Вильгельм...давай повторим подвиг предков...
Сралин подумал и каже...а давай.... только мне отдашь весь Мир...чЛени так любил Мировую революцию сраного ПРОЛЕТАЙрята...🦍🦍два дебила это всегда сила....,типа Могила неизвестного солдата...
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Група зовнішнього моніторингу tZE inform. 16 июня 2020 г. президент РФ Путин поручил генеральному директору Российского фонда прямых инвестиций Кириллу Дмитриеву, установить личные прямые контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским. Предметом обсуждения будет нахождение возможности решения "спорных" вопросов во взаимоотношениях между двумя странами и комплекс инвестиционных предложений для Украины.
Все что есть о нем в открытом доступе мы повторять не будем. Напишем то, чего там нет. Кирилл Дмитриев входит в ближайший , личный круг общения (3-5 человек) Владимира Путина. Путин доверяет ему безоговорочно и к мнению его прислушивается. Огромные личные связи за рубежом в банковской финансовой и околовоенной сфере. Блестящий переговорщик. Человек чрезвычайно не публичный предпочитающий тихие, скрытые ходы.
Отношение к Украине негативное. Считает ее "государственным недоразумением". Имеет негативный опыт дипломатического столкновения с украинскими интересами в период борьбы за принятие решения Вселенским патриархом Варфоломеем о выдаче Украине Томоса. Для объективности - был задействован Путиным в последний момент решения этого вопроса и весьма в не свойственном ему ключе. В результате Варфоломей от колоссальной взятки отказался.
Фигурант расследования в США вмешательства России в выборы президента США. При том в очень тяжелой форме - вел переговоры с частными военными компаниями. В материалах расследования - это показания основателя американской частной военной компании Blackwater Эрика Принса о его контактах с Дмитриевым в ноябре 2017 года. В общем ЦРУ считает его руководителем личной разведки Путина, которая действует вне официальных структур.
По нашим данным общий финансовый ресурс переданный под контроль Дмитриеву по украинскому вопросу составляет около 5 млрд долларов США.
Информация проверена. Подтверждения получены