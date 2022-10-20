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Великобритания (4277) Джонсон_Борис (476)

Джонсон намерен бороться за пост премьера Великобритании, - The Times

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

джонсон

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон будет выдвигать свою кандидатуру на выборах главы Консервативной партии и британского правительства.

Об этом сообщает The Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что Борис Джонсон, покинувший пост премьер-министра лишь шесть недель назад, пока лишь "зондирует почву" относительно возможности баллотирования на пост главы правительства, но верит, что сможет вернуть себе лидерство в Консервативной партии. Несколько членов парламента от этой партии уже предположили, что именно Джонсону предстоит заменить Трасс во главе британского правительства.

Смотрите также: Трасс уходит в отставку с поста премьер-министра Великобритании. ВИДЕО

The Times также отмечает, что Джонсон считает свое возможное баллотирование на должность премьер-министра "вопросом национальных интересов".

Как сообщалось, сегодня глава британского правительства Лиз Трасс подала в отставку с должности премьер-министра, которую она заняла 6 сентября. Трасс будет выполнять свои обязанности до избрания нового главы правительства.
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Топ комментарии
+78
Давай Борис. Ты локомотив всей заплесневелой Европы
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20.10.2022 19:43
+50
Тримаємо кулачки
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20.10.2022 19:43
+50
Борис Джонсонюк-не подведи...
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20.10.2022 19:44
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Давай Борис. Ты локомотив всей заплесневелой Европы
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20.10.2022 19:43 Ответить
Тримаємо кулачки
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20.10.2022 19:43 Ответить
Борис Джонсонюк-не подведи...
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20.10.2022 19:44 Ответить
С кем ?
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20.10.2022 19:44 Ответить
індус може бути опонентом той що підставив Джонсона
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20.10.2022 19:48 Ответить
Не надо путать выборы и решение власть имущих .
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20.10.2022 19:51 Ответить
Але впенвненості немає. Відставки Трас ніхто не очікував
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20.10.2022 19:59 Ответить
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20.10.2022 19:45 Ответить
І це гарна новина. Тримаємо кулачки за Джонсона, хоча Англія моноліт по підтримці України, хто б там не був.
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20.10.2022 19:45 Ответить
путя так радовалась, когда Джонсон ушел в отставку...
расстроится...
хнык...
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20.10.2022 19:46 Ответить
Так ему не привыкать, не зря-же за этим старым лысым дрыщем носят чемодан для таких ситуаций, ну... шоб кремль не загадил.
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20.10.2022 19:51 Ответить
Интересно какие шансы у Бориса?
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20.10.2022 19:46 Ответить
Згідно опитувань, він на 10% випереджає свого найближчого конкурента. Шанси - офігєнні.
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20.10.2022 19:50 Ответить
Если так то это очередная Победа для Украины!
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20.10.2022 20:02 Ответить
Плюс 10% у Волеса, які перейдуть до Чуприни
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20.10.2022 20:27 Ответить
Борис, вся Украина желает тебе опять стать премьером !
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20.10.2022 19:48 Ответить
Good luck, Boris!
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20.10.2022 19:49 Ответить
Ну Боря ти даєш , на мокшанських болотах знову почнуться безсонні ночі ))
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20.10.2022 19:50 Ответить
Моя ти лапа
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20.10.2022 19:53 Ответить
Опять тайно на лисапеде в Киев ? Супер мужик .
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20.10.2022 19:59 Ответить
Пшол
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20.10.2022 20:02 Ответить
Почему злишься ? Самая добрая шутка .
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20.10.2022 20:06 Ответить
Вибач, срань я господня
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20.10.2022 20:12 Ответить
Ну так тоже нельзя . Только позитив . Украина победит .
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20.10.2022 20:14 Ответить
I'll be back
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20.10.2022 19:56 Ответить
пацан сказал - пацан сделал )))))
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20.10.2022 20:04 Ответить
Якби ж то, ойго не повернуть, гадяча чуйка
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20.10.2022 20:15 Ответить
Хай Господь допоможе, українці за Бориса.
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20.10.2022 19:59 Ответить
Сподіваюсь хтось з пропагандонів рузьких повіситься
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20.10.2022 20:03 Ответить
Краще втопиться в чемодані пукіна.
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20.10.2022 20:18 Ответить
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20.10.2022 20:03 Ответить
А что с бабой случилось?
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20.10.2022 20:04 Ответить
Ничего . Решила остаться бабой .
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20.10.2022 20:09 Ответить
Трасс - хорошая женщина , просто женщина . В это время нужен дядя Джонсон . Не бабское это дело во время войны .
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20.10.2022 20:04 Ответить
ще і тепла місцями....
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20.10.2022 20:05 Ответить
в нього є шанси..., чому ні?
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20.10.2022 20:04 Ответить
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20.10.2022 20:06 Ответить
Це називається демократія. В кацапстані такого нема.
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20.10.2022 20:19 Ответить
Україна смарт!
в свою опу подивіться, може розвідніється...
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20.10.2022 20:20 Ответить
Бориску на царство!
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20.10.2022 20:23 Ответить
відбулавити? - так то ж зельоная війна с брітами? я б зразу здався!
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20.10.2022 20:26 Ответить
і ділу рояль.
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20.10.2022 20:27 Ответить
Якщо це так, то це - шахо0в0а партія гросмейстерів! Рокіровка називаєцця.
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20.10.2022 20:24 Ответить
Можливо й так. А кацапські кроти засвітились по повній.
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20.10.2022 21:51 Ответить
В Бориса гарний вибір - або знову прем'єр, або ГенСек НАТО. Схоже, що варто було казати на прощання не "Hasta la vista, baby", а все ж "I'll be back"
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20.10.2022 20:27 Ответить
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20.10.2022 20:36 Ответить
Весело в Британії у владних структурах як я подивлюся. Але до нашого "кварталу" звісно далеко)
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20.10.2022 20:38 Ответить
Дайош Бориса на "царство"!
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20.10.2022 20:41 Ответить
On tot, kto nuzen
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20.10.2022 20:55 Ответить
100 uzlov!
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20.10.2022 20:58 Ответить
Нормальный ход. Всё, что ни делается - всё к лучшему.
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20.10.2022 21:03 Ответить
Сам Бог велів
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20.10.2022 21:08 Ответить
Ми чекали ! ❤️💙💛🇺🇦
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20.10.2022 21:08 Ответить
Сер бОрис,ти правий!!!
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20.10.2022 21:51 Ответить
какой-то цирк у них там происходит....это они от квартала набрались?? дурной пример заразителен....
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20.10.2022 23:36 Ответить
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20.10.2022 23:52 Ответить
Борю, Борю вибирайте! За нього вся Україна!
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21.10.2022 04:19 Ответить
 
 