Джонсон намерен бороться за пост премьера Великобритании, - The Times

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон будет выдвигать свою кандидатуру на выборах главы Консервативной партии и британского правительства.

Об этом сообщает The Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что Борис Джонсон, покинувший пост премьер-министра лишь шесть недель назад, пока лишь "зондирует почву" относительно возможности баллотирования на пост главы правительства, но верит, что сможет вернуть себе лидерство в Консервативной партии. Несколько членов парламента от этой партии уже предположили, что именно Джонсону предстоит заменить Трасс во главе британского правительства.

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The Times также отмечает, что Джонсон считает свое возможное баллотирование на должность премьер-министра "вопросом национальных интересов".

Как сообщалось, сегодня глава британского правительства Лиз Трасс подала в отставку с должности премьер-министра, которую она заняла 6 сентября. Трасс будет выполнять свои обязанности до избрания нового главы правительства.