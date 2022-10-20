Джонсон намерен бороться за пост премьера Великобритании, - The Times
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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон будет выдвигать свою кандидатуру на выборах главы Консервативной партии и британского правительства.
Об этом сообщает The Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Отмечается, что Борис Джонсон, покинувший пост премьер-министра лишь шесть недель назад, пока лишь "зондирует почву" относительно возможности баллотирования на пост главы правительства, но верит, что сможет вернуть себе лидерство в Консервативной партии. Несколько членов парламента от этой партии уже предположили, что именно Джонсону предстоит заменить Трасс во главе британского правительства.
The Times также отмечает, что Джонсон считает свое возможное баллотирование на должность премьер-министра "вопросом национальных интересов".
Как сообщалось, сегодня глава британского правительства Лиз Трасс подала в отставку с должности премьер-министра, которую она заняла 6 сентября. Трасс будет выполнять свои обязанности до избрания нового главы правительства.
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