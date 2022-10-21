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Великобритания (4277) отставка (3108) Трасс Элизабет (116)

Трасс уходит в отставку с поста премьер-министра Великобритании. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

трасс

Премьер-министр Великобритании Элизабет Трасс объявила, что уходит в отставку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

По словам Трасс, она обсудила это с королем Чарльзом. Она будет оставаться на должности премьер-министра, пока не будет избран преемник.

Она занимала должность премьер-министра в течение 45 дней (с 6 сентября).

Трасс объяснила, что из-за "большой экономической и международной нестабильности", в частности из-за войны России против Украины, она не смогла справиться с возложенными на нее задачами.

Напомним, 7 июля Борис Джонсон официально объявил, что уйдет с должности премьер-министра Великобритании.

5 сентября министра иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс объявили победительницей на выборах лидера Консервативной партии.

6 сентября Трасс официально была назначена премьер-министром Великобритании.

Читайте: Новым главой МВД Великобритании стал Грант Шэппс
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Топ комментарии
+45
Джонсона давайте! 2 серію!
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20.10.2022 15:49
+41
повертайте Джонса
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20.10.2022 15:49
+41
Чую діло рук русні... Республіканці в США, тепер Трасс, щось тут не так
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20.10.2022 15:49
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Страница 3 из 3
У кремлі всі мабуть бухі від щастя. Але не тіштеся, Борис Джонсон може повернутися...
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20.10.2022 16:53 Ответить
В Европе война а до этого 3 года морочили голову и убивали мировую экономику играя в коронавирус(который не намного опаснее обычного гриппа) делая искусственные ограничения-естественно ВЕЗДЕ будет экономический кризис . Не зависимо от фамилий премьеров и глав государств.
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20.10.2022 16:56 Ответить
независимо
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20.10.2022 17:18 Ответить
коронавирус(который не намного опаснее обычного гриппа) - блін ... скажіть це тим, хто у лікарні 3 неділі лежав. Очі вицарапають (жінки, звичайно).
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20.10.2022 21:31 Ответить
грип теж дуже небезпечний своїми наслідками через розвиток вторинної інфекції
порівнювати грип і ковід - різні типи вірусів, по різному вражають організм, і до новоутвореного ковіду в людей ще був недостатній імунітет. коли більшість ознайомилася з ним практично на ногах, то вже наступні хвилі не будуть настільки небезпечні.
старші із задавненими болячками злягли серйозно. Як розповідала мені виживша, поки діти не купили їй переливання крові (чи плазми) від перехворілого, то була на межі життя і смерті. Сімейний же говорив, що більшість лікували амбулаторно - дихальними вправами, вітамінами, можливо ще чимось, що не входить до протоколу (хто ж тобі признається).
Мої слова про високий в більшості імунітет перехворілих підтверджують слова Ольги Голубовської: мені не треба прививатись, я раніше перехворіла і в мене натепер високий титр антитіл.
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20.10.2022 23:31 Ответить
Знову багато букв ... Ви десь чули, щоб люди у лікарнях массово після грипу лежали ??
Альо, массово !! У стац. лікарнях ... Під апаратами дихання і т.п. ??
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21.10.2022 10:53 Ответить
Британии нужен молодой и решительный премьер, например как президент Зеленский.
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20.10.2022 16:56 Ответить
Касапы не радуйтесь-все равно вам кирдык!
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20.10.2022 16:59 Ответить
Воистину кирдык
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20.10.2022 19:26 Ответить
Чё то некоторые современные женщины политики не тянут. Что бы быть Маргарет Тетчер ей надо родиться.
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20.10.2022 16:59 Ответить
Невже ту індуську сучку назначать? Це буде кінець допомозі України.
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20.10.2022 17:10 Ответить
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20.10.2022 17:11 Ответить
Добри день, everybody!
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20.10.2022 17:20 Ответить
https://charter97.org/ru/news/2022/10/20/520749/
Борис Джонсон оказался фаворитом среди членов партии тори
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20.10.2022 17:38 Ответить
Сам что ли фотошопил? Получилось коряво.
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20.10.2022 17:55 Ответить
Кепські новини
Тільки в британців і правили консерватори
Вся решта Західної цивілізації загралася в соціалізм
А соціалізм всюди - "кормушка для своїх"
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20.10.2022 17:52 Ответить
А Бориса нельзя вернуть
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20.10.2022 18:28 Ответить
Англия !!Даёшь-возвращай назад, БОРИСА ДЖОНСОНА-УКраинского!!!
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20.10.2022 18:56 Ответить
Вот так, а тут Оманский Осел слил юг Украины, развалил ПВО, просрал наступление орков, украл с беней бабки привата и т.д и продолжает вешать лапшу ЗЕБилам...
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20.10.2022 19:21 Ответить
Предлагаю должность премьера-министра временно отменить и передать управление страной в кризисное время Карлу Третьему. Не благодарите
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20.10.2022 19:24 Ответить
Ви знущаєтесь ?! Він не Карл, а Чарльз !! Крім того, на інаугурації текст не міг прочитати. Морда ліца червона увесь час - тиск мабуть. Най буде здоровий, звичайно !!!
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20.10.2022 21:33 Ответить
Марк Муржи , надо заманить на ЦН хотя-бы 65% взрослого населения Украины, тогда Зебилы зникнуть як клас
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20.10.2022 19:25 Ответить
Наработалась. Даже со стороны как то не солидно. Решила спрыгнуть пока не поздно. А зачем тогда впрягалась, не знала на какие риски идет?
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20.10.2022 20:54 Ответить
Да ну, зачем так резко, дайте ей ещё сто дней! Она научится!
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20.10.2022 21:11 Ответить
Вот у кацапов радости то, как будто им что то светит.
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20.10.2022 21:42 Ответить
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20.10.2022 22:31 Ответить
англичане сдурели...сглазил их кто?
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20.10.2022 23:56 Ответить
Нє-нє-нє!! Ви шо, подуріли?! Тоді вертайте назад пана Джонсона. От він точно упорається
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21.10.2022 04:15 Ответить
At least British people have the ability to select their government & their politicians do quit their position, when trust is lost. Their county isn't ruled self-destructive by a lawless mafia clan.
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21.10.2022 06:44 Ответить
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