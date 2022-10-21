Трасс уходит в отставку с поста премьер-министра Великобритании. ВИДЕО
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Премьер-министр Великобритании Элизабет Трасс объявила, что уходит в отставку.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.
По словам Трасс, она обсудила это с королем Чарльзом. Она будет оставаться на должности премьер-министра, пока не будет избран преемник.
Она занимала должность премьер-министра в течение 45 дней (с 6 сентября).
Трасс объяснила, что из-за "большой экономической и международной нестабильности", в частности из-за войны России против Украины, она не смогла справиться с возложенными на нее задачами.
Напомним, 7 июля Борис Джонсон официально объявил, что уйдет с должности премьер-министра Великобритании.
5 сентября министра иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс объявили победительницей на выборах лидера Консервативной партии.
6 сентября Трасс официально была назначена премьер-министром Великобритании.
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порівнювати грип і ковід - різні типи вірусів, по різному вражають організм, і до новоутвореного ковіду в людей ще був недостатній імунітет. коли більшість ознайомилася з ним практично на ногах, то вже наступні хвилі не будуть настільки небезпечні.
старші із задавненими болячками злягли серйозно. Як розповідала мені виживша, поки діти не купили їй переливання крові (чи плазми) від перехворілого, то була на межі життя і смерті. Сімейний же говорив, що більшість лікували амбулаторно - дихальними вправами, вітамінами, можливо ще чимось, що не входить до протоколу (хто ж тобі признається).
Мої слова про високий в більшості імунітет перехворілих підтверджують слова Ольги Голубовської: мені не треба прививатись, я раніше перехворіла і в мене натепер високий титр антитіл.
Альо, массово !! У стац. лікарнях ... Під апаратами дихання і т.п. ??
Борис Джонсон оказался фаворитом среди членов партии тори
Тільки в британців і правили консерватори
Вся решта Західної цивілізації загралася в соціалізм
А соціалізм всюди - "кормушка для своїх"