Трасс уходит в отставку с поста премьер-министра Великобритании. ВИДЕО

Премьер-министр Великобритании Элизабет Трасс объявила, что уходит в отставку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

По словам Трасс, она обсудила это с королем Чарльзом. Она будет оставаться на должности премьер-министра, пока не будет избран преемник.

Она занимала должность премьер-министра в течение 45 дней (с 6 сентября).

Трасс объяснила, что из-за "большой экономической и международной нестабильности", в частности из-за войны России против Украины, она не смогла справиться с возложенными на нее задачами.

Напомним, 7 июля Борис Джонсон официально объявил, что уйдет с должности премьер-министра Великобритании.

5 сентября министра иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс объявили победительницей на выборах лидера Консервативной партии.

6 сентября Трасс официально была назначена премьер-министром Великобритании.

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